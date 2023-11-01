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PlayStation के लिए प्रॉक्सी

PS4/PS5 के लिए डेडिकेटेड IPv4 प्रॉक्सी: HTTP/HTTPS सपोर्ट, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 500 Mbps तक स्पीड, कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी डेटासेंटर IP.

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना PlayStation प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • अपने PlayStation गेम सर्वर के पास एक समर्पित IP खरीदें
  • मेरी PlayStation प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे PlayStation प्रॉक्सी विवरण JSON के रूप में निर्यात करें
  • मेरी PlayStation प्रॉक्सी सेवा की स्थिति दिखाएँ
  • जब अगला रिफ़्रेश मुफ़्त हो, तब मेरी PlayStation प्रॉक्सी सेवा का IP बदलें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मैंने FineProxy का उपयोग करते हुए एक शानदार अनुभव प्राप्त किया है। उनके प्रॉक्सी की गति और स्थिरता शानदार हैं, और वे विभिन्न उपयोग मामलों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। सेट अप करना सरल था, और उनका ग्राहक समर्थन हमेशा उपलब्ध और कुशल है। मैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक भरोसेमंद प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!

Tan NguyenProxyRate, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

यह Fineproxy के साथ मेरा पहला ऑर्डर था और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। उत्पाद स्थिर रूप से काम करता है, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा कीमत मेरे लिए वास्तव में सस्ती है। बहुत धन्यवाद।

Sergio DaviesFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

FineProx एक उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवा है जो अपनी कनेक्सन स्थिरता और उच्च गति से प्रभावित करती है। उपयोग में आसान, यह विस्तृत स्थानों की श्रृंखला और उत्तरदायी ग्राहक समर्थन प्रदान करती है। कार्य और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए एक शानदार विकल्प!

BeilihoDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
PS4/PS5 पर प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है?मध्यस्थ

प्रॉक्सी सर्वर आपके PlayStation और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ है। गेम सर्वर या PSN से सीधे कनेक्ट होने की बजाय, आपका ट्रैफ़िक पहले प्रॉक्सी से होकर गुज़रता है। यह आपका असली IP एड्रेस छुपाता है और नेटवर्क प्रतिबंधों को बायपास करने में मदद कर सकता है। PlayStation की नेटवर्क सेटिंग्स में बिल्ट-इन प्रॉक्सी सपोर्ट है — आपको बस एक सर्वर एड्रेस और पोर्ट चाहिए।

क्या PlayStation पर ऑनलाइन खेलने के लिए मुझे प्रॉक्सी चाहिए?आमतौर पर नहीं

नहीं, अधिकांश खिलाड़ियों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। PlayStation डायरेक्ट कनेक्शन के साथ बढ़िया काम करता है। प्रॉक्सी कुछ ख़ास स्थितियों में उपयोगी होती हैं: स्ट्रीमिंग या कॉम्पिटिटिव गेमिंग के दौरान अपना IP सुरक्षित रखना, रीजनल कंटेंट एक्सेस करना, या ISP थ्रॉटलिंग को बायपास करना। कैज़ुअल गेमिंग के लिए प्रॉक्सी अनावश्यक जटिलता पैदा करती है।

क्या प्रॉक्सी से गेम्स में मेरा ping कम होगा?आमतौर पर नहीं

आमतौर पर नहीं। प्रॉक्सी एक अतिरिक्त network hop जोड़ता है, जिससे लेटेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। अपवाद तब है जब आपके ISP की routing किसी विशेष गेम सर्वर तक खराब हो — ऐसे में सही जगह पर स्थित प्रॉक्सी एक छोटा रास्ता दे सकता है। लेकिन अधिकांश gamers के लिए, direct connection से ping कम रहता है।

क्या मैं PlayStation के लिए फ्री प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकता हूँ?अनुशंसित नहीं

तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन ऐसा न करें। फ्री प्रॉक्सी धीमे, अविश्वसनीय और हज़ारों यूज़र्स के बीच शेयर्ड होते हैं। गेमिंग के लिए आपको लगातार कम लेटेंसी और स्टेबल कनेक्शन चाहिए — फ्री प्रॉक्सी यह नहीं दे सकते। ये आपके ट्रैफ़िक को लॉग भी कर सकते हैं या अनएन्क्रिप्टेड कनेक्शन में ऐड्स इंजेक्ट कर सकते हैं।

PlayStation के लिए HTTP या SOCKS5 प्रॉक्सी — कौन सी चुनें?ट्रैफ़िक पर निर्भर

PlayStation की बिल्ट-इन नेटवर्क सेटिंग्स सिर्फ़ HTTP प्रॉक्सी सपोर्ट करती हैं। यह PSN स्टोर एक्सेस, डाउनलोड्स और बेसिक ब्राउज़िंग के लिए काम करता है, लेकिन ज़्यादातर गेम ट्रैफ़िक UDP इस्तेमाल करता है, जिसे HTTP प्रॉक्सी हैंडल नहीं करती। SOCKS5 प्रॉक्सी TCP और UDP दोनों सपोर्ट करती हैं और असल गेमप्ले के लिए बेहतर हैं — लेकिन PlayStation पर SOCKS5 इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे राउटर लेवल पर कॉन्फ़िगर करना होगा या अपने नेटवर्क पर लोकल प्रॉक्सी रन करनी होगी। अगर आपका मुख्य लक्ष्य कॉम्पिटिटिव प्ले के दौरान DDoS प्रोटेक्शन है, तो राउटर-लेवल SOCKS5 सेटअप ज़्यादा प्रभावी ऑप्शन है।

मेरा PlayStation प्रॉक्सी सर्वर क्यों माँग रहा है?कस्टम सेटिंग्स

अगर आपका PS4/PS5 नेटवर्क सेटअप के दौरान प्रॉक्सी की जानकारी माँग रहा है, तो शायद आपने “Easy” की जगह “Custom” चुन लिया है। प्रॉक्सी वाले स्टेप पर बस “Do Not Use” चुनें अगर आपके पास कोई प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर यह बिना किसी कारण के पूछ रहा है, तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन में कोई समस्या हो सकती है।

गाइड

PlayStation के लिए प्रॉक्सी सर्वर: PS4 और PS5 सेटअप गाइड

5 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

अगर आपने कभी अपने PlayStation की नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर देखा है, तो आपने प्रॉक्सी सर्वर का ऑप्शन ज़रूर देखा होगा। ज़्यादातर प्लेयर्स इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन PlayStation के लिए प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करने की असली वजहें हैं — कॉम्पिटिटिव प्ले के दौरान खुद को प्रोटेक्ट करने से लेकर दूसरे रीजन के कंटेंट तक पहुँचने तक।

PlayStation पर प्रॉक्सी क्यों इस्तेमाल करें

DDoS प्रोटेक्शन सबसे प्रैक्टिकल कारण है। अगर आप Twitch पर स्ट्रीम करते हैं या टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो पार्टी चैट या गेम लॉबी के ज़रिए आपका IP एड्रेस एक्सपोज़ हो सकता है। नाराज़ प्रतिद्वंद्वी या स्ट्रीम स्नाइपर्स DDoS अटैक लॉन्च कर सकते हैं जो आपको मैच के बीच में ऑफ़लाइन कर देते हैं। प्रॉक्सी आपका असली IP छुपाती है, इसलिए अटैक आपके होम नेटवर्क की बजाय प्रॉक्सी सर्वर पर जाते हैं।

कुछ छोटे फ़ायदे भी हैं। कुछ गेम्स या DLC जापान में पहले रिलीज़ होती हैं या उनमें एक्सक्लूसिव रीजनल कंटेंट होता है — अकाउंट बनाते समय और शुरुआती स्टोर एक्सेस के लिए प्रॉक्सी काम आती है (हालाँकि कुछ भी खरीदने के लिए आपको अभी भी एक रीजनल PSN अकाउंट की ज़रूरत होगी)। और अगर आपका ISP पीक ऑवर्स में PlayStation Network ट्रैफ़िक को थ्रॉटल करता है, तो प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने से वे PSN डाउनलोड को अलग से टारगेट नहीं कर पाते।

PlayStation 4 और PlayStation 5 पर प्रॉक्सी कैसे सेट करें

दोनों consoles पर setup प्रक्रिया लगभग एक जैसी है:

  • Settings → Network → Set Up Internet Connection पर जाएँ
  • अपना कनेक्शन चुनें (Wi-Fi या LAN)
  • “Custom” setup चुनें
  • IP Address, DHCP Host Name, DNS, और MTU को automatic पर रहने दें
  • जब प्रॉक्सी सर्वर का विकल्प आए, तो “Use” चुनें
  • अपना प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस और पोर्ट नंबर दर्ज करें

पोर्ट 8080 वाले प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस के लिए, पहली लाइन में IP एड्रेस दर्ज करें और पोर्ट लाइन में 8080 लिखें। पोर्ट 8080 HTTP प्रॉक्सी के लिए सामान्य है, हालाँकि आपका प्रोवाइडर अलग पोर्ट इस्तेमाल कर सकता है।

अपना प्रॉक्सी एड्रेस कहाँ से प्राप्त करें

PS4 के लिए प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस कहाँ मिलेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने प्रॉक्सी कहाँ से लिया:

अगर आप FineProxy इस्तेमाल कर रहे हैं: खरीदारी के बाद, सभी कनेक्शन डिटेल्स आपके अकाउंट डैशबोर्ड में उपलब्ध होती हैं — सर्वर एड्रेस, पोर्ट, और अतिरिक्त सेटिंग्स। FineProxy प्रॉक्सी IP व्हाइटलिस्ट ऑथेंटिकेशन का उपयोग करते हैं: आप डैशबोर्ड में अपना होम IP एड्रेस अलाउड लिस्ट में जोड़ते हैं, और प्रॉक्सी उस IP से बिना username/password के कनेक्शन स्वीकार करता है।

IP बाइंडिंग के बारे में ज़रूरी जानकारी: ज़्यादातर होम इंटरनेट कनेक्शन में डायनामिक IP एड्रेस होते हैं जो लगभग हर 24 घंटे या राउटर रीस्टार्ट करने के बाद बदल जाते हैं। गेम के बीच में आपका IP नहीं बदलेगा, लेकिन जब यह बदलता है तो आपको अपने FineProxy डैशबोर्ड में व्हाइटलिस्ट अपडेट करनी होगी। गेमिंग सेशन शुरू करने से पहले अपनी बाइंडिंग चेक करें, खासकर इक्विपमेंट रीस्टार्ट के बाद। इसका फ़ायदा: यह ऑथेंटिकेशन मेथड प्रॉक्सी को न्यूनतम ओवरहेड के साथ तेज़ रखता है — गेमिंग के लिए आपको बिल्कुल यही चाहिए।

नोट: PlayStation अपनी नेटिव सेटिंग्स में केवल HTTP प्रॉक्सी को सपोर्ट करता है। SOCKS5 प्रॉक्सी, जो गेम ट्रैफ़िक को बेहतर हैंडल करती हैं क्योंकि गेम्स UDP का उपयोग करते हैं, के लिए राउटर-लेवल सेटअप या अपने लोकल नेटवर्क पर प्रॉक्सी चलाने की आवश्यकता होती है।

सही प्रॉक्सी का चुनाव

गेमिंग में लेटेंसी सब कुछ है — हर मिलीसेकंड आपके competitive मैचों में रिएक्शन टाइम को प्रभावित करता है। ऐसे प्रॉक्सी सर्वर चुनें जो भौगोलिक रूप से आपके या आपके गेम सर्वर के करीब हों। स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है: ranked गेम्स और टूर्नामेंट में डिस्कनेक्शन पर पेनल्टी लगती है, इसलिए विश्वसनीय कनेक्शन कच्ची स्पीड से बेहतर है।

उपयोग डेडिकेटेड प्रॉक्सी शेयर्ड IP की बजाय डेडिकेटेड IP चुनें। अगर उसी IP पर कोई और किसी गेम सर्विस से बैन हो जाता है, तो आप भी बैन हो जाएंगे। PS4 और PS5 के लिए सबसे अच्छा प्रॉक्सी सर्वर वह है जो आपको कम लेटेंसी के साथ अपना खुद का IP दे। FineProxy डेटासेंटर प्रॉक्सी इसके लिए बिल्कुल सही हैं — डेडिकेटेड IP, बड़ी गेम फ़ाइलें डाउनलोड करने के लिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और 500 Mbps तक की स्पीड।

NAT टाइप और प्रॉक्सी

PlayStation आपके कनेक्शन को वर्गीकृत करने के लिए NAT टाइप का उपयोग करता है:

  • Type 1 (Open): मल्टीप्लेयर के लिए सबसे अच्छा, सभी से कनेक्ट होता है
  • Type 2 (Moderate): अधिकांश गेमिंग के लिए अच्छा
  • Type 3 (Strict): लॉबी और वॉइस चैट में जुड़ने में समस्या

प्रॉक्सी का उपयोग करने से आपका कनेक्शन Type 3 पर जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो जांचें कि आपका प्रॉक्सी PlayStation के लिए आवश्यक पोर्ट्स को सपोर्ट करता है या नहीं, या अपने राउटर पर पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर करें।

प्रॉक्सी क्या ठीक नहीं कर सकता

डाउनलोड स्पीड आमतौर पर प्रॉक्सी की बजाय आपके इंटरनेट कनेक्शन और DNS सेटिंग्स पर अधिक निर्भर करती है। Cloudflare DNS (1.1.1.1) या Google DNS (8.8.8.8) पर स्विच करना अक्सर प्रॉक्सी जोड़ने से ज़्यादा मददगार होता है।

रीजन-लॉक्ड DLC आपकी IP लोकेशन से नहीं, बल्कि अकाउंट रीजन से लॉक रहता है। जापानी DLC खरीदने के लिए आपको एक जापानी PSN अकाउंट चाहिए, चाहे आप कोई भी प्रॉक्सी इस्तेमाल करें।