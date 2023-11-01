अगर आपने कभी अपने PlayStation की नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर देखा है, तो आपने प्रॉक्सी सर्वर का ऑप्शन ज़रूर देखा होगा। ज़्यादातर प्लेयर्स इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन PlayStation के लिए प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करने की असली वजहें हैं — कॉम्पिटिटिव प्ले के दौरान खुद को प्रोटेक्ट करने से लेकर दूसरे रीजन के कंटेंट तक पहुँचने तक।

PlayStation पर प्रॉक्सी क्यों इस्तेमाल करें

DDoS प्रोटेक्शन सबसे प्रैक्टिकल कारण है। अगर आप Twitch पर स्ट्रीम करते हैं या टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो पार्टी चैट या गेम लॉबी के ज़रिए आपका IP एड्रेस एक्सपोज़ हो सकता है। नाराज़ प्रतिद्वंद्वी या स्ट्रीम स्नाइपर्स DDoS अटैक लॉन्च कर सकते हैं जो आपको मैच के बीच में ऑफ़लाइन कर देते हैं। प्रॉक्सी आपका असली IP छुपाती है, इसलिए अटैक आपके होम नेटवर्क की बजाय प्रॉक्सी सर्वर पर जाते हैं।

कुछ छोटे फ़ायदे भी हैं। कुछ गेम्स या DLC जापान में पहले रिलीज़ होती हैं या उनमें एक्सक्लूसिव रीजनल कंटेंट होता है — अकाउंट बनाते समय और शुरुआती स्टोर एक्सेस के लिए प्रॉक्सी काम आती है (हालाँकि कुछ भी खरीदने के लिए आपको अभी भी एक रीजनल PSN अकाउंट की ज़रूरत होगी)। और अगर आपका ISP पीक ऑवर्स में PlayStation Network ट्रैफ़िक को थ्रॉटल करता है, तो प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने से वे PSN डाउनलोड को अलग से टारगेट नहीं कर पाते।

PlayStation 4 और PlayStation 5 पर प्रॉक्सी कैसे सेट करें

दोनों consoles पर setup प्रक्रिया लगभग एक जैसी है:

Settings → Network → Set Up Internet Connection पर जाएँ

अपना कनेक्शन चुनें (Wi-Fi या LAN)

“Custom” setup चुनें

IP Address, DHCP Host Name, DNS, और MTU को automatic पर रहने दें

जब प्रॉक्सी सर्वर का विकल्प आए, तो “Use” चुनें

अपना प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस और पोर्ट नंबर दर्ज करें

पोर्ट 8080 वाले प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस के लिए, पहली लाइन में IP एड्रेस दर्ज करें और पोर्ट लाइन में 8080 लिखें। पोर्ट 8080 HTTP प्रॉक्सी के लिए सामान्य है, हालाँकि आपका प्रोवाइडर अलग पोर्ट इस्तेमाल कर सकता है।

अपना प्रॉक्सी एड्रेस कहाँ से प्राप्त करें

PS4 के लिए प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस कहाँ मिलेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने प्रॉक्सी कहाँ से लिया:

अगर आप FineProxy इस्तेमाल कर रहे हैं: खरीदारी के बाद, सभी कनेक्शन डिटेल्स आपके अकाउंट डैशबोर्ड में उपलब्ध होती हैं — सर्वर एड्रेस, पोर्ट, और अतिरिक्त सेटिंग्स। FineProxy प्रॉक्सी IP व्हाइटलिस्ट ऑथेंटिकेशन का उपयोग करते हैं: आप डैशबोर्ड में अपना होम IP एड्रेस अलाउड लिस्ट में जोड़ते हैं, और प्रॉक्सी उस IP से बिना username/password के कनेक्शन स्वीकार करता है।

IP बाइंडिंग के बारे में ज़रूरी जानकारी: ज़्यादातर होम इंटरनेट कनेक्शन में डायनामिक IP एड्रेस होते हैं जो लगभग हर 24 घंटे या राउटर रीस्टार्ट करने के बाद बदल जाते हैं। गेम के बीच में आपका IP नहीं बदलेगा, लेकिन जब यह बदलता है तो आपको अपने FineProxy डैशबोर्ड में व्हाइटलिस्ट अपडेट करनी होगी। गेमिंग सेशन शुरू करने से पहले अपनी बाइंडिंग चेक करें, खासकर इक्विपमेंट रीस्टार्ट के बाद। इसका फ़ायदा: यह ऑथेंटिकेशन मेथड प्रॉक्सी को न्यूनतम ओवरहेड के साथ तेज़ रखता है — गेमिंग के लिए आपको बिल्कुल यही चाहिए।

नोट: PlayStation अपनी नेटिव सेटिंग्स में केवल HTTP प्रॉक्सी को सपोर्ट करता है। SOCKS5 प्रॉक्सी, जो गेम ट्रैफ़िक को बेहतर हैंडल करती हैं क्योंकि गेम्स UDP का उपयोग करते हैं, के लिए राउटर-लेवल सेटअप या अपने लोकल नेटवर्क पर प्रॉक्सी चलाने की आवश्यकता होती है।

सही प्रॉक्सी का चुनाव

गेमिंग में लेटेंसी सब कुछ है — हर मिलीसेकंड आपके competitive मैचों में रिएक्शन टाइम को प्रभावित करता है। ऐसे प्रॉक्सी सर्वर चुनें जो भौगोलिक रूप से आपके या आपके गेम सर्वर के करीब हों। स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है: ranked गेम्स और टूर्नामेंट में डिस्कनेक्शन पर पेनल्टी लगती है, इसलिए विश्वसनीय कनेक्शन कच्ची स्पीड से बेहतर है।

उपयोग डेडिकेटेड प्रॉक्सी शेयर्ड IP की बजाय डेडिकेटेड IP चुनें। अगर उसी IP पर कोई और किसी गेम सर्विस से बैन हो जाता है, तो आप भी बैन हो जाएंगे। PS4 और PS5 के लिए सबसे अच्छा प्रॉक्सी सर्वर वह है जो आपको कम लेटेंसी के साथ अपना खुद का IP दे। FineProxy डेटासेंटर प्रॉक्सी इसके लिए बिल्कुल सही हैं — डेडिकेटेड IP, बड़ी गेम फ़ाइलें डाउनलोड करने के लिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और 500 Mbps तक की स्पीड।

NAT टाइप और प्रॉक्सी

PlayStation आपके कनेक्शन को वर्गीकृत करने के लिए NAT टाइप का उपयोग करता है:

Type 1 (Open): मल्टीप्लेयर के लिए सबसे अच्छा, सभी से कनेक्ट होता है

Type 2 (Moderate): अधिकांश गेमिंग के लिए अच्छा

Type 3 (Strict): लॉबी और वॉइस चैट में जुड़ने में समस्या

प्रॉक्सी का उपयोग करने से आपका कनेक्शन Type 3 पर जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो जांचें कि आपका प्रॉक्सी PlayStation के लिए आवश्यक पोर्ट्स को सपोर्ट करता है या नहीं, या अपने राउटर पर पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर करें।

प्रॉक्सी क्या ठीक नहीं कर सकता

डाउनलोड स्पीड आमतौर पर प्रॉक्सी की बजाय आपके इंटरनेट कनेक्शन और DNS सेटिंग्स पर अधिक निर्भर करती है। Cloudflare DNS (1.1.1.1) या Google DNS (8.8.8.8) पर स्विच करना अक्सर प्रॉक्सी जोड़ने से ज़्यादा मददगार होता है।