नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Steam Proxy

Steam Market पार्सिंग और ट्रेडिंग बॉट्स के लिए डेडिकेटेड IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS5, स्टिकी सेशन, प्रति IP 10–15 अकाउंट के लिए विविध सबनेट मिक्स।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना Steam प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • Steam Market पार्सिंग के लिए देशों के मिश्रण से 10,000 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

मैंने इसे Twitch बॉट के साथ इस्तेमाल किया और इसने बेहतरीन ढंग से काम किया। मेरी विशेष ज़रूरत के लिए इतना अच्छा सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए मैं FineProxy को धन्यवाद देता हूँ।

blastzadaaaaSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

डेटा स्क्रैपिंग के लिए शानदार प्रॉक्सी – मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है.. उनके पास रोटेटिंग IPs हैं, वे तेज़ हैं और लगभग सभी प्रॉक्सी सोशल नेटवर्क्स में ब्लॉक नहीं होती हैं।

AliceDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

इस विनम्र समीक्षा के सम्माननीय पाठकों को प्रणाम। मुझे थोड़ी बात प्रॉक्सी-सर्वरों के बारे में करनी है। मेरे अनुसार, प्रॉक्सी-सर्वर विभिन्न मामलों और विभिन्न उद्देश्यों में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि fineproxy एक अच्छा विकल्प है, खासकर काम की गति के लिए। इसका उपयोग भी आरामदायक है। मैं fineproxy का दो महीने से उपयोग कर रहा हूँ, और मैं इसके साथ ईमानदारी से संतुष्ट हूँ।

Mike MillerFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने पहले कई प्रॉक्सी प्रदाताओं को आजमाया है, लेकिन FineProxy.org अपने लगातार अपटाइम और ठोस कनेक्शन क्वालिटी के लिए अलग है। स्पीड्स स्ट्रीमिंग और डेटा स्क्रैपिंग के लिए पर्याप्त हैं, और अब तक मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। यह भी अच्छा है कि वेबसाइट पर सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिससे सही विकल्प चुनना आसान है।

HotBad2393Norton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

सस्ता मूल्य। टूटी हुई प्रॉक्सी का कम दर <10%। बहुत सारे जियो और सबनेट्स। स्थिर कनेक्शन, स्थिर ip और हर हफ्ते मुफ्त पूल परिवर्तन।

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।

Charles BrownProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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मुझे Steam Market पार्सिंग के लिए प्रॉक्सी की ज़रूरत क्यों है?सीमाओं से बचें

Steam ऑटोमेटेड स्क्रैपिंग रोकने के लिए रिक्वेस्ट्स को रेट-लिमिट करता है। प्रॉक्सी के बिना, आप सीमित संख्या में ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसके बाद "429 Too Many Requests" एरर आपके IP को ब्लॉक कर देता है। प्रॉक्सी की मदद से आप रिक्वेस्ट्स को कई IP पर वितरित कर सकते हैं, जिससे प्राइस डेटा और इन्वेंटरी जानकारी तक लगातार एक्सेस बना रहता है। गंभीर ट्रेडिंग ऑपरेशन्स के लिए यह वैकल्पिक नहीं है — बड़े पैमाने पर पार्स करने का यही एकमात्र तरीका है।

क्या मैं Steam के लिए फ्री प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकता हूँ?अनुशंसित नहीं

तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन समस्याओं के लिए तैयार रहें। फ़्री प्रॉक्सी धीमे, अविश्वसनीय और हज़ारों यूज़र्स के बीच शेयर किए जाते हैं। Steam ने संभवतः अधिकांश फ़्री प्रॉक्सी IP पहले से ब्लॉक कर रखे हैं। ट्रेडिंग बॉट ऑपरेशन्स या मार्केट पार्सिंग के लिए फ़्री प्रॉक्सी समस्या हल करने की बजाय और बढ़ाते हैं। आप डेटा इकट्ठा करने से ज़्यादा समय ब्लॉक्स से निपटने में बिताएँगे।

एक IP पर कितने Steam अकाउंट चला सकते हैं?लगभग 10–15

लगभग 10-15 अकाउंट तक Steam की रेट-लिमिटिंग प्रॉब्लेमैटिक नहीं होती। यह ट्रेडिंग बॉट्स और ऑटोमेटेड ऑपरेशन्स पर लागू होता है। अगर आप ArchiSteamFarm या ऐसे ही टूल्स ज़्यादा अकाउंट्स के साथ चला रहे हैं, तो आपको मल्टीपल प्रॉक्सी चाहिए। एक प्रॉक्सी प्रति 10-15 अकाउंट एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, हालाँकि हेवी ऑपरेशन्स में प्रति IP कम अकाउंट रखने पड़ सकते हैं।

क्या डेटासेंटर प्रॉक्सी Steam पर ब्लॉक हो जाएँगे?गुणवत्ता पर निर्भर

यह प्रॉक्सी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। शेयर्ड डेटासेंटर IP अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि पिछले यूज़र्स ने उनका दुरुपयोग किया होता है। डेडिकेटेड IP जिन पर सिर्फ़ आपका कंट्रोल होता है, उनकी सफलता दर काफ़ी बेहतर होती है। FineProxy के Steam-डेडिकेटेड डेटासेंटर प्रॉक्सी इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे विशेष रूप से आपको असाइन किए जाते हैं — जब तक आप इनका उपयोग कर रहे हैं, कोई और इन्हें Steam पर ख़राब नहीं कर सकता।

क्या Steam पर प्रॉक्सी का उपयोग उनकी सेवा शर्तों का उल्लंघन है?जिम्मेदारी से चलें

रीजनल प्राइसिंग रेस्ट्रिक्शन्स बायपास करने के लिए प्रॉक्सी इस्तेमाल करना Steam की टर्म्स का उल्लंघन है और अकाउंट पेनल्टी का रिस्क है। हालाँकि, Market पार्सिंग, ट्रेडिंग बॉट्स, या रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क से Steam एक्सेस करने के लिए प्रॉक्सी इस्तेमाल करना एक ग्रे एरिया है। Steam, Market डेटा के लिए कोई ऑफ़िशियल API प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए सीरियस ट्रेडर्स के लिए ऑटोमेटेड एक्सेस ही एकमात्र ऑप्शन है। मुख्य बात है ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल — सिस्टम का एब्यूज़ न करें, रेट-लिमिट का सम्मान करें, और प्राइस मैनिपुलेशन जैसी प्रतिबंधित एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉक्सी इस्तेमाल न करें।

क्या Steam पार्सिंग और बॉट्स के लिए प्रॉक्सी जियोलोकेशन मायने रखती है?सबनेट अधिक महत्वपूर्ण

ज़्यादातर Steam Market पार्सिंग और ट्रेडिंग बॉट ऑपरेशन्स के लिए जियोलोकेशन का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता — Steam रीजन की परवाह किए बिना वही Market डेटा दिखाता है। जो बात कहीं ज़्यादा मायने रखती है वह है सबनेट डाइवर्सिटी। मिक्स पैकेज जिनमें IP कई अलग-अलग सबनेट्स में फैले होते हैं, सबसे बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं क्योंकि Steam के एंटी-बॉट सिस्टम एक ही सबनेट रेंज से आने वाली रिक्वेस्ट के क्लस्टर को डिटेक्ट कर लेते हैं। FineProxy के मिक्स पैकेज अधिकतम सबनेट वैरायटी देते हैं, जो किसी एक EU या US लोकेशन पर फ़ोकस करने से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।

मैं ArchiSteamFarm या Steam के लिए ब्राउज़र में प्रॉक्सी कैसे कनेक्ट करूँ?WebProxy सेट करें

ArchiSteamFarm (ASF) के लिए, अपनी ASF.json कॉन्फ़िग फ़ाइल खोलें और “WebProxy” फ़ील्ड का इस्तेमाल करके प्रॉक्सी सेटिंग्स जोड़ें — उदाहरण: “WebProxy”: “http://ip:port”. अगर आपकी प्रॉक्सी को ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो “WebProxyUsername” और “WebProxyPassword” फ़ील्ड जोड़ें। सेव करने के बाद ASF रीस्टार्ट करें। ब्राउज़र-बेस्ड एक्सेस के लिए, आप अपने सिस्टम की नेटवर्क सेटिंग्स में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या FoxyProxy या SwitchyOmega जैसे ब्राउज़र एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं — प्रॉक्सी IP, पोर्ट और क्रेडेंशियल्स दर्ज करें, फिर अपने प्रॉक्सी टाइप के अनुसार HTTP/HTTPS या SOCKS5 सेलेक्ट करें। ऑथेंटिकेटेड Steam Market पार्सिंग स्क्रिप्ट्स के लिए, सुनिश्चित करें कि आपकी प्रॉक्सी स्टिकी सेशन सपोर्ट करती है ताकि एक ही IP पर सीक्वेंशियल रिक्वेस्ट में कुकीज़ और सेशन डेटा कन्सिस्टेंट बना रहे।

गाइड

Steam के लिए प्रॉक्सी: पार्सिंग, ट्रेडिंग बॉट्स और मल्टी-अकाउंट मैनेजमेंट

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

Steam कोई ऑफ़िशियल Market API नहीं देता। अगर आपको प्राइस डेटा, इन्वेंट्री इन्फ़ॉर्मेशन चाहिए, या ट्रेडिंग ऑटोमेट करनी है, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं: महंगी थर्ड-पार्टी सर्विसेज़ इस्तेमाल करें या खुद Steam को पार्स करें। ज़्यादातर सीरियस ट्रेडर्स और रीसेलर्स दूसरा रास्ता चुनते हैं — और यहीं पर Steam के लिए प्रॉक्सी ज़रूरी हो जाती है।

Steam प्रॉक्सी मार्केट पार्सिंग के लिए क्यों ज़रूरी है

Steam Market में CS2, Dota 2, Rust और अन्य गेम्स के लाखों आइटम मौजूद हैं। इतने बड़े पैमाने पर कीमतों को मैन्युअली ट्रैक करना असंभव है। ऑटोमेटेड पार्सिंग से आप:

  • रियल-टाइम में कीमतों के उतार-चढ़ाव को ट्रैक करें
  • प्रतिस्पर्धियों से पहले कम कीमत वाले आइटम खोजें
  • रीसेल ऑपरेशन के लिए प्राइसिंग डेटाबेस बनाएं
  • मल्टीपल अकाउंट्स पर इन्वेंट्री ट्रैक करें

समस्या क्या है? Steam बहुत सख्ती से रेट-लिमिट करता है। एक IP से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजें और आपको "429 Too Many Requests" एरर मिलेगा। आपका IP अस्थायी रूप से ब्लॉक हो जाएगा और आपकी पूरी पार्सिंग रुक जाएगी। सही प्रॉक्सी रोटेशन के साथ, आप रिक्वेस्ट को कई IP पर वितरित करते हैं और Steam की नज़रों से बचे रहते हैं।

ट्रेडिंग बॉट्स और मल्टी-अकाउंट ऑपरेशन

अगर आप ट्रेडिंग बॉट्स चलाते हैं — चाहे ArchiSteamFarm हो, कस्टम सॉल्यूशन हो, या कमर्शियल प्लेटफ़ॉर्म — तो आपने शायद रेट-लिमिट का सामना किया होगा। Steam एक IP पर लगभग 10-15 बॉट अकाउंट्स की अनुमति देता है, उसके बाद थ्रॉटलिंग शुरू हो जाती है। इसके आगे, आपको हर अकाउंट या अकाउंट्स के ग्रुप के लिए डेडिकेटेड प्रॉक्सी चाहिए।एक ही IP से कई अकाउंट चलाने में एक और रिस्क है: अगर Steam किसी एक अकाउंट को संदिग्ध एक्टिविटी के लिए फ़्लैग करता है, तो IP एसोसिएशन आपके बाकी अकाउंट्स को भी प्रभावित कर सकता है। अलग-अलग प्रॉक्सी हर अकाउंट को आइसोलेट करती हैं, जिससे आपका पूरा ऑपरेशन कैस्केडिंग बैन से सुरक्षित रहता है।

डेटासेंटर बनाम रेजिडेंशियल: Steam के लिए क्या काम करता है

यहाँ बिज़नेस यूज़ के लिए Steam अनब्लॉक करने वाले प्रॉक्सी सर्वर की असलियत बताई गई है।डेटासेंटर प्रॉक्सी अनुभवी यूज़र्स के लिए अच्छी काम करती हैं। ये तेज़ हैं और हाई-वॉल्यूम पार्सिंग के लिए काफ़ी सस्ती हैं। कुंजी यह है कि डेडिकेटेड IP इस्तेमाल करें जो दूसरे यूज़र्स ने बर्न न किए हों। शेयर्ड डेटासेंटर IP अक्सर तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी और ने पहले ही इन्हें Steam पर एब्यूज़ कर दिया होता है।रेजिडेंशियल और मोबाइल प्रॉक्सी बिगिनर्स के लिए ज़्यादा सेफ़ हैं। Steam इन्हें रेगुलर होम कनेक्शन के रूप में देखता है, इसलिए इन पर कम स्क्रूटिनी होती है। लेकिन ये महँगी होती हैं और इनमें बैंडविड्थ लिमिट होती है — अगर आप लाखों आइटम्स पार्स कर रहे हैं तो यह समस्या बन सकती है।FineProxy Steam-डेडिकेटेड डेटासेंटर IP ऑफ़र करता है। ये एड्रेस हमारी सर्विस में सिर्फ़ आपके लिए एक्सक्लूसिव हैं — जब तक आप इन्हें रेंट करते हैं, कोई और FineProxy कस्टमर इन्हें Steam के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे किसी और की बैड रेपुटेशन इनहेरिट करने की आम समस्या दूर हो जाती है। हम एक्चुअल प्रोवाइडर हैं, रीसेलर नहीं, जिसका मतलब है IP क्वालिटी पर डायरेक्ट कंट्रोल और कोई इश्यू आने पर तेज़ रिप्लेसमेंट।

Steam पार्सिंग के लिए प्रैक्टिकल टिप्स

रेट-लिमिट का सम्मान करें: प्रॉक्सी होने के बावजूद Steam के सर्वर पर बमबारी न करें। हर IP पर रिक्वेस्ट के बीच 10-15 सेकंड का डिले आपको थ्रेशोल्ड के अंदर रखता है।स्मार्ट तरीके से रोटेट करें: हर रिक्वेस्ट पर IP मत बदलें — यह संदिग्ध लगता है। स्टिकी सेशन इस्तेमाल करें जहाँ एक ही IP रिक्वेस्ट के एक लॉजिकल सीक्वेंस को हैंडल करे, फिर रोटेट करें।429 एरर को स्मार्ट तरीके से हैंडल करें: जब रेट-लिमिट हिट हो, तो रुकें। एग्रेसिव रीट्राई करने से आपका ब्लॉक टाइम और बढ़ता है।सही एंडपॉइंट इस्तेमाल करें: Steam का /market/priceoverview/ बिना ऑथेंटिकेशन के करंट प्राइस देता है। /market/pricehistory/ को कुकीज़ चाहिए और यह हिस्टोरिकल डेटा रिटर्न करता है। जानें कि आपको कौन-सा चाहिए।IP हेल्थ मॉनिटर करें: ट्रैक करें कि कौन-सी प्रॉक्सी कब ब्लॉक होती हैं। पैटर्न सामने आते हैं — दिन के कुछ खास समय या रिक्वेस्ट वॉल्यूम ज़्यादा बार ब्लॉक ट्रिगर करते हैं।

अनब्लॉक्ड Steam एक्सेस करने के बारे में क्या?

स्पष्ट रूप से कहें तो, Steam की रीजनल प्राइसिंग बायपास करने के लिए प्रॉक्सी इस्तेमाल करना उनकी टर्म्स ऑफ़ सर्विस का उल्लंघन है। किसी दूसरे रीजन के स्टोर से सस्ते गेम्स खरीदने पर अकाउंट रेस्ट्रिक्शन का रिस्क है। हम इसकी सलाह नहीं देते।लेकिन अनब्लॉक्ड Steam एक्सेस करने के लेजिटिमेट यूज़-केस भी हैं: अगर आपके नेटवर्क (स्कूल, ऑफ़िस, कुछ देश) पर Steam ब्लॉक है, तो प्रॉक्सी से आप प्लेटफ़ॉर्म को सामान्य रूप से एक्सेस कर सकते हैं। पर्सनल गेमिंग एक्सेस के लिए कोई भी भरोसेमंद प्रॉक्सी काम करती है — आप हज़ारों रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, इसलिए रेट-लिमिट लागू नहीं होती।