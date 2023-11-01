Steam कोई ऑफ़िशियल Market API नहीं देता। अगर आपको प्राइस डेटा, इन्वेंट्री इन्फ़ॉर्मेशन चाहिए, या ट्रेडिंग ऑटोमेट करनी है, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं: महंगी थर्ड-पार्टी सर्विसेज़ इस्तेमाल करें या खुद Steam को पार्स करें। ज़्यादातर सीरियस ट्रेडर्स और रीसेलर्स दूसरा रास्ता चुनते हैं — और यहीं पर Steam के लिए प्रॉक्सी ज़रूरी हो जाती है।

Steam प्रॉक्सी मार्केट पार्सिंग के लिए क्यों ज़रूरी है

Steam Market में CS2, Dota 2, Rust और अन्य गेम्स के लाखों आइटम मौजूद हैं। इतने बड़े पैमाने पर कीमतों को मैन्युअली ट्रैक करना असंभव है। ऑटोमेटेड पार्सिंग से आप:

रियल-टाइम में कीमतों के उतार-चढ़ाव को ट्रैक करें

प्रतिस्पर्धियों से पहले कम कीमत वाले आइटम खोजें

रीसेल ऑपरेशन के लिए प्राइसिंग डेटाबेस बनाएं

मल्टीपल अकाउंट्स पर इन्वेंट्री ट्रैक करें

समस्या क्या है? Steam बहुत सख्ती से रेट-लिमिट करता है। एक IP से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजें और आपको "429 Too Many Requests" एरर मिलेगा। आपका IP अस्थायी रूप से ब्लॉक हो जाएगा और आपकी पूरी पार्सिंग रुक जाएगी। सही प्रॉक्सी रोटेशन के साथ, आप रिक्वेस्ट को कई IP पर वितरित करते हैं और Steam की नज़रों से बचे रहते हैं।

ट्रेडिंग बॉट्स और मल्टी-अकाउंट ऑपरेशन

अगर आप ट्रेडिंग बॉट्स चलाते हैं — चाहे ArchiSteamFarm हो, कस्टम सॉल्यूशन हो, या कमर्शियल प्लेटफ़ॉर्म — तो आपने शायद रेट-लिमिट का सामना किया होगा। Steam एक IP पर लगभग 10-15 बॉट अकाउंट्स की अनुमति देता है, उसके बाद थ्रॉटलिंग शुरू हो जाती है। इसके आगे, आपको हर अकाउंट या अकाउंट्स के ग्रुप के लिए डेडिकेटेड प्रॉक्सी चाहिए।एक ही IP से कई अकाउंट चलाने में एक और रिस्क है: अगर Steam किसी एक अकाउंट को संदिग्ध एक्टिविटी के लिए फ़्लैग करता है, तो IP एसोसिएशन आपके बाकी अकाउंट्स को भी प्रभावित कर सकता है। अलग-अलग प्रॉक्सी हर अकाउंट को आइसोलेट करती हैं, जिससे आपका पूरा ऑपरेशन कैस्केडिंग बैन से सुरक्षित रहता है।

डेटासेंटर बनाम रेजिडेंशियल: Steam के लिए क्या काम करता है

यहाँ बिज़नेस यूज़ के लिए Steam अनब्लॉक करने वाले प्रॉक्सी सर्वर की असलियत बताई गई है।डेटासेंटर प्रॉक्सी अनुभवी यूज़र्स के लिए अच्छी काम करती हैं। ये तेज़ हैं और हाई-वॉल्यूम पार्सिंग के लिए काफ़ी सस्ती हैं। कुंजी यह है कि डेडिकेटेड IP इस्तेमाल करें जो दूसरे यूज़र्स ने बर्न न किए हों। शेयर्ड डेटासेंटर IP अक्सर तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी और ने पहले ही इन्हें Steam पर एब्यूज़ कर दिया होता है।रेजिडेंशियल और मोबाइल प्रॉक्सी बिगिनर्स के लिए ज़्यादा सेफ़ हैं। Steam इन्हें रेगुलर होम कनेक्शन के रूप में देखता है, इसलिए इन पर कम स्क्रूटिनी होती है। लेकिन ये महँगी होती हैं और इनमें बैंडविड्थ लिमिट होती है — अगर आप लाखों आइटम्स पार्स कर रहे हैं तो यह समस्या बन सकती है।FineProxy Steam-डेडिकेटेड डेटासेंटर IP ऑफ़र करता है। ये एड्रेस हमारी सर्विस में सिर्फ़ आपके लिए एक्सक्लूसिव हैं — जब तक आप इन्हें रेंट करते हैं, कोई और FineProxy कस्टमर इन्हें Steam के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे किसी और की बैड रेपुटेशन इनहेरिट करने की आम समस्या दूर हो जाती है। हम एक्चुअल प्रोवाइडर हैं, रीसेलर नहीं, जिसका मतलब है IP क्वालिटी पर डायरेक्ट कंट्रोल और कोई इश्यू आने पर तेज़ रिप्लेसमेंट।

Steam पार्सिंग के लिए प्रैक्टिकल टिप्स

रेट-लिमिट का सम्मान करें: प्रॉक्सी होने के बावजूद Steam के सर्वर पर बमबारी न करें। हर IP पर रिक्वेस्ट के बीच 10-15 सेकंड का डिले आपको थ्रेशोल्ड के अंदर रखता है।स्मार्ट तरीके से रोटेट करें: हर रिक्वेस्ट पर IP मत बदलें — यह संदिग्ध लगता है। स्टिकी सेशन इस्तेमाल करें जहाँ एक ही IP रिक्वेस्ट के एक लॉजिकल सीक्वेंस को हैंडल करे, फिर रोटेट करें।429 एरर को स्मार्ट तरीके से हैंडल करें: जब रेट-लिमिट हिट हो, तो रुकें। एग्रेसिव रीट्राई करने से आपका ब्लॉक टाइम और बढ़ता है।सही एंडपॉइंट इस्तेमाल करें: Steam का /market/priceoverview/ बिना ऑथेंटिकेशन के करंट प्राइस देता है। /market/pricehistory/ को कुकीज़ चाहिए और यह हिस्टोरिकल डेटा रिटर्न करता है। जानें कि आपको कौन-सा चाहिए।IP हेल्थ मॉनिटर करें: ट्रैक करें कि कौन-सी प्रॉक्सी कब ब्लॉक होती हैं। पैटर्न सामने आते हैं — दिन के कुछ खास समय या रिक्वेस्ट वॉल्यूम ज़्यादा बार ब्लॉक ट्रिगर करते हैं।

अनब्लॉक्ड Steam एक्सेस करने के बारे में क्या?