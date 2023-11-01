FineProxy के सस्ते प्रॉक्सी सर्वर की कीमत प्रति IP प्रति माह एक निश्चित दर पर तय होती है — असीमित ट्रैफ़िक, कोई per-GB शुल्क नहीं, कोई बैंडविड्थ सीमा नहीं। हर एड्रेस HTTP, HTTPS (अपने खुद के SSL सर्टिफिकेट के साथ), और SOCKS5 को एक ही कीमत पर सपोर्ट करता है। यही वह राशि है जो आप वास्तव में चुकाते हैं। “सस्ते” प्रॉक्सी का विज्ञापन करने वाले अधिकांश प्रोवाइडर्स के पास जब आप उनका उपयोग शुरू करते हैं तो एक अलग ही रकम इंतज़ार कर रही होती है।

Per-GB का जाल

सबसे आम प्राइसिंग मॉडल प्रति गीगाबाइट ट्रैफ़िक के आधार पर चार्ज करता है। $5-10/GB पर एक छोटा टेस्ट सस्ता लगता है। 50 GB भेजें — $400। 500 GB तक स्केल करें — $4,000। एक टेराबाइट पहुँचें और आप हर महीने एक डेडिकेटेड सर्वर फ़ार्म से ज़्यादा भुगतान कर रहे होंगे।

डेटासेंटर प्रॉक्सी को इस तरह काम नहीं करना चाहिए। बैंडविड्थ की लागत प्रोवाइडर्स को बहुत मामूली पड़ती है। Per-GB प्राइसिंग एक मार्जिन गेम है, वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर लागत का प्रतिबिंब नहीं। जब आप per-GB बिलिंग वाली सस्ती प्रॉक्सी सेवा खरीदते हैं, तो “सस्ता” आपके प्रोजेक्ट के बढ़ते ही गायब हो जाता है।

FineProxy प्रति IP, प्रति माह चार्ज करता है। हर प्लान पर ट्रैफ़िक असीमित है। चाहे आप किसी प्रॉक्सी से 10 GB भेजें या 10 TB — बिल नहीं बदलता। गंभीर वॉल्यूम वाले किसी भी काम — स्क्रैपिंग, मॉनिटरिंग, ऐड वेरिफ़िकेशन — के लिए यह एक पूर्वानुमानित बजट और एक अप्रत्याशित इनवॉइस के बीच का अंतर है।

प्रॉक्सी को वास्तव में सस्ता क्या बनाता है

IP का मालिक कौन है। रीसेलर अपस्ट्रीम प्रोवाइडर से एड्रेस खरीदते हैं और उन पर 2-5x मार्कअप लगाते हैं। एक डायरेक्ट प्रोवाइडर अपनी खुद की प्राइसिंग तय करता है। FineProxy के पास मल्टीपल ASN में 100,000+ IPv4 एड्रेस हैं। कोई बिचौलिया नहीं, किसी और के हार्डवेयर पर कोई मार्कअप नहीं।

ट्रैफ़िक की बिलिंग कैसे होती है। Per-GB बनाम असीमित। किसी भी वास्तविक वर्कलोड पर, असीमित 10-50 गुना के फ़ैक्टर से जीतता है। सबसे सस्ती प्रॉक्सी सेवा प्रदाताओं की प्राइसिंग तुलना करते समय, हमेशा अपने अपेक्षित ट्रैफ़िक वॉल्यूम पर लागत कैलकुलेट करें — लैंडिंग पेज पर दिखी एंट्री प्राइस पर नहीं।

कीमत में क्या-क्या शामिल है। कुछ प्रोवाइडर SOCKS5, HTTPS या API एक्सेस के लिए अलग से चार्ज करते हैं। FineProxy हर प्रॉक्सी पर HTTP, HTTPS (हर IP के लिए इंडिविजुअल SSL सर्टिफ़िकेट के साथ), और SOCKS5 बंडल करता है। आप HTTP से ज़्यादा प्रीमियम दिए बिना सस्ती SOCKS5 प्रॉक्सी एक्सेस खरीद सकते हैं — वही एड्रेस, वही कीमत, बस प्रोटोकॉल स्विच करें।

वो “सस्ता” जो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है

मुफ़्त प्रॉक्सी लिस्ट और बेहद सस्ते प्रोवाइडर (“असीमित” सब कुछ के लिए $1-2/माह) का लगभग हमेशा मतलब होता है: प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म पर पहले से ब्लॉक हो चुके रीसोल्ड IP, शून्य क्वालिटी कंट्रोल, संभावित डेटा इंटरसेप्शन। किसी मुफ़्त प्रॉक्सी के ज़रिए अकाउंट में लॉग इन करें और दूसरे सिरे पर कोई आपके क्रेडेंशियल रिकॉर्ड कर रहा हो सकता है।

सबसे अच्छी सस्ती प्रॉक्सी सर्विस वह नहीं होती जिसका पेज पर सबसे कम नंबर हो — बल्कि वह होती है जहाँ per-IP लागत कम रहे और IP आपके target पर वास्तव में काम भी करें। साफ पते, अच्छी subnet diversity, SLA द्वारा समर्थित 99.9% अपटाइम, और आपके tools से मेल खाते protocols।

शेयर्ड, डेडिकेटेड, या दोनों

FineProxy दोनों प्रदान करता है। शेयर्ड प्रॉक्सी कम लागत वाला प्रॉक्सी विकल्प हैं — प्रत्येक IP अधिकतम 3-5 यूज़र्स के बीच साझा होता है, फिर भी अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ। ये public-facing कार्यों को बखूबी संभालते हैं: प्रोडक्ट लिस्टिंग्स को स्क्रैप करना, सर्च रिज़ल्ट्स की मॉनिटरिंग, और ऐसे publicly available डेटा को एकत्र करना जहाँ लॉगिन की आवश्यकता नहीं। सबसे सस्ता डेडिकेटेड प्राइवेट प्रॉक्सी विकल्प है — प्रति IP एक ही यूज़र, साफ इतिहास, रेंटल अवधि के दौरान एड्रेस पूरी तरह आपका। डेडिकेटेड तब चुनें जब आपके काम में अकाउंट ऑथराइज़ेशन, सेशन-सेंसिटिव एक्शन्स, या ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स शामिल हों जो कई यूज़र्स के बीच शेयर्ड IPs को फ़्लैग करते हैं। दोनों प्रकार एक ही प्रोटोकॉल्स और अनलिमिटेड ट्रैफ़िक पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं।