नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

सस्ती प्रॉक्सी

फ्लैट-रेट IPv4 प्रॉक्सी: HTTP/HTTPS/SOCKS5 शामिल, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, शेयर्ड या डेडिकेटेड — $0.07 IP/महीने से, कोई पर-GB बिलिंग नहीं।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना सबसे किफायती प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • प्रति-IP निर्धारित मूल्य और बिना डेटा सीमा ट्रैफ़िक वाले 1,000 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी किफायती प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
  • मेरी सस्ती प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी किफायती प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
  • अगला निःशुल्क स्वैप उपलब्ध होने पर मेरी स्टैटिक प्रॉक्सी सूची ताज़ा करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

शानदार सेवा। भुगतान के तुरंत बाद प्रॉक्सी उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारे IP होने से मेरा काम अधिक उत्पादक होता है। मुझे अच्छी गति और असीमित ट्रैफिक की भी सराहना है।

Diana DeeFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।

ZainDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

न्यूनतम ऑर्डर

बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।

IvanTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मुझे डेटा शोध के लिए एक भरोसेमंद रोटेटिंग प्रॉक्सी समाधान चाहिए था और इसने उम्मीदें पूरी कीं। 100 IP, सभी साफ़ और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले। ग्राहक सहायता ने सेटअप से जुड़े मेरे सवालों का जवाब एक घंटे के भीतर दिया। मैं बिना किसी झिझक के सेवा नवीनीकृत करूँगा।

IgorSaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

मैं कई महीनों से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और यह निश्चित रूप से उन बेहतरीन प्रॉक्सी सेवाओं में से एक है जिनसे मैं मिला हूँ! कनेक्शन स्थिर, तेज और सुरक्षित है, जो ब्राउज़िंग और भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने को सहज बनाता है। FineProxy विभिन्न प्रकार के आईपी प्रदान करता है, और उनके बीच स्विच करना तेज और आसान है। उनका ग्राहक समर्थन उत्तरदायी और सहायक है, हमेशा तैयार रहता है मेरी किसी भी प्रश्न पर मदद करने के लिए। साथ ही, प्रदान की गई सेवा के स्तर के लिए कीमतें बेहद प्रतिस्पर्धी हैं। भरोसेमंद और कुशल प्रॉक्सी की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।

Charles BrownProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
पर-GB या फ्लैट रेट — वास्तव में सस्ता कौन है?फ़्लैट रेट बेहतर

फ्लैट रेट किसी भी वास्तविक वर्कलोड में जीतता है। 100 GB/महीने (हल्की स्क्रैपिंग) पर $5/GB प्रोवाइडर $500 चार्ज करता है। FineProxy का प्रति-IP प्राइसिंग अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ उसी काम के लिए इसका एक अंश खर्च होता है। प्रति-GB तभी समझदारी है जब 5 GB/महीने से कम हो — और उस वॉल्यूम पर शायद आपको प्रॉक्सी की ज़रूरत ही नहीं।

क्या सस्ती प्रॉक्सी सेफ़ हैं?प्रतिष्ठित प्रदाताओं से

रेप्युटेड प्रोवाइडर्स से — हाँ। रिस्क फ्री लिस्ट और अनजान सर्विसेज़ से आता है जो आपका ट्रैफ़िक इंटरसेप्ट कर सकती हैं। FineProxy हर IP पर इंडिविजुअल SSL के साथ HTTPS देता है — आपके और प्रॉक्सी के बीच का ट्रैफ़िक तब भी एन्क्रिप्टेड रहता है जब टारगेट साइट प्लेन HTTP पर चल रही हो। आपका डेटा प्राइवेट रहता है।

बड़े पैमाने की स्क्रैपिंग के लिए सबसे सस्ता विकल्प क्या है?साझा डेटा सेंटर

असीमित ट्रैफ़िक वाले शेयर्ड डेटासेंटर प्रॉक्सी। सैकड़ों या हज़ारों IP एक निश्चित प्रति-IP दर पर, कोई ट्रैफ़िक सीमा नहीं। FineProxy के बल्क पैकेज वॉल्यूम बढ़ने पर प्रति-IP लागत और भी कम करते हैं। ज़्यादा IP × निश्चित दर × असीमित बैंडविड्थ = डेटासेंटर प्रॉक्सी पर प्रति रिक्वेस्ट सबसे कम लागत।

क्या SOCKS5 HTTP से महँगा है?वही प्रोटोकॉल

यहाँ नहीं। हर FineProxy प्रॉक्सी HTTP, HTTPS और SOCKS5 एक ही कीमत पर सपोर्ट करती है। सस्ती SOCKS5 प्रॉक्सी प्रोवाइडर अक्सर प्रोटोकॉल के लिए प्रीमियम चार्ज करते हैं — हम नहीं करते। वही एड्रेस, वही पोर्ट रेंज, अपना प्रोटोकॉल चुनें।

फ्री प्रॉक्सी — क्या आज़माने लायक हैं?केवल सीखने हेतु

प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं यह सीखने के लिए — शायद। लेकिन जहाँ असली अकाउंट्स, असली डेटा या असली पैसा दाँव पर हो — बिल्कुल नहीं। फ्री प्रॉक्सी में कोई जवाबदेही नहीं, कोई SLA नहीं, और अक्सर ये ट्रैफ़िक डेटा हार्वेस्ट करने के लिए मौजूद होती हैं। “फ्री” और एंट्री-लेवल पेड प्लान के बीच का अंतर बहुत मामूली है। लेकिन विश्वसनीयता और सुरक्षा का अंतर बहुत बड़ा है।

गाइड

स्टिकर पर दिखी कीमत वो नहीं जो आप वाकई चुकाते हैं

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

FineProxy के सस्ते प्रॉक्सी सर्वर की कीमत प्रति IP प्रति माह एक निश्चित दर पर तय होती है — असीमित ट्रैफ़िक, कोई per-GB शुल्क नहीं, कोई बैंडविड्थ सीमा नहीं। हर एड्रेस HTTP, HTTPS (अपने खुद के SSL सर्टिफिकेट के साथ), और SOCKS5 को एक ही कीमत पर सपोर्ट करता है। यही वह राशि है जो आप वास्तव में चुकाते हैं। “सस्ते” प्रॉक्सी का विज्ञापन करने वाले अधिकांश प्रोवाइडर्स के पास जब आप उनका उपयोग शुरू करते हैं तो एक अलग ही रकम इंतज़ार कर रही होती है।

Per-GB का जाल

सबसे आम प्राइसिंग मॉडल प्रति गीगाबाइट ट्रैफ़िक के आधार पर चार्ज करता है। $5-10/GB पर एक छोटा टेस्ट सस्ता लगता है। 50 GB भेजें — $400। 500 GB तक स्केल करें — $4,000। एक टेराबाइट पहुँचें और आप हर महीने एक डेडिकेटेड सर्वर फ़ार्म से ज़्यादा भुगतान कर रहे होंगे।

डेटासेंटर प्रॉक्सी को इस तरह काम नहीं करना चाहिए। बैंडविड्थ की लागत प्रोवाइडर्स को बहुत मामूली पड़ती है। Per-GB प्राइसिंग एक मार्जिन गेम है, वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर लागत का प्रतिबिंब नहीं। जब आप per-GB बिलिंग वाली सस्ती प्रॉक्सी सेवा खरीदते हैं, तो “सस्ता” आपके प्रोजेक्ट के बढ़ते ही गायब हो जाता है।

FineProxy प्रति IP, प्रति माह चार्ज करता है। हर प्लान पर ट्रैफ़िक असीमित है। चाहे आप किसी प्रॉक्सी से 10 GB भेजें या 10 TB — बिल नहीं बदलता। गंभीर वॉल्यूम वाले किसी भी काम — स्क्रैपिंग, मॉनिटरिंग, ऐड वेरिफ़िकेशन — के लिए यह एक पूर्वानुमानित बजट और एक अप्रत्याशित इनवॉइस के बीच का अंतर है।

प्रॉक्सी को वास्तव में सस्ता क्या बनाता है

IP का मालिक कौन है। रीसेलर अपस्ट्रीम प्रोवाइडर से एड्रेस खरीदते हैं और उन पर 2-5x मार्कअप लगाते हैं। एक डायरेक्ट प्रोवाइडर अपनी खुद की प्राइसिंग तय करता है। FineProxy के पास मल्टीपल ASN में 100,000+ IPv4 एड्रेस हैं। कोई बिचौलिया नहीं, किसी और के हार्डवेयर पर कोई मार्कअप नहीं।

ट्रैफ़िक की बिलिंग कैसे होती है। Per-GB बनाम असीमित। किसी भी वास्तविक वर्कलोड पर, असीमित 10-50 गुना के फ़ैक्टर से जीतता है। सबसे सस्ती प्रॉक्सी सेवा प्रदाताओं की प्राइसिंग तुलना करते समय, हमेशा अपने अपेक्षित ट्रैफ़िक वॉल्यूम पर लागत कैलकुलेट करें — लैंडिंग पेज पर दिखी एंट्री प्राइस पर नहीं।

कीमत में क्या-क्या शामिल है। कुछ प्रोवाइडर SOCKS5, HTTPS या API एक्सेस के लिए अलग से चार्ज करते हैं। FineProxy हर प्रॉक्सी पर HTTP, HTTPS (हर IP के लिए इंडिविजुअल SSL सर्टिफ़िकेट के साथ), और SOCKS5 बंडल करता है। आप HTTP से ज़्यादा प्रीमियम दिए बिना सस्ती SOCKS5 प्रॉक्सी एक्सेस खरीद सकते हैं — वही एड्रेस, वही कीमत, बस प्रोटोकॉल स्विच करें।

वो “सस्ता” जो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है

मुफ़्त प्रॉक्सी लिस्ट और बेहद सस्ते प्रोवाइडर (“असीमित” सब कुछ के लिए $1-2/माह) का लगभग हमेशा मतलब होता है: प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म पर पहले से ब्लॉक हो चुके रीसोल्ड IP, शून्य क्वालिटी कंट्रोल, संभावित डेटा इंटरसेप्शन। किसी मुफ़्त प्रॉक्सी के ज़रिए अकाउंट में लॉग इन करें और दूसरे सिरे पर कोई आपके क्रेडेंशियल रिकॉर्ड कर रहा हो सकता है।

सबसे अच्छी सस्ती प्रॉक्सी सर्विस वह नहीं होती जिसका पेज पर सबसे कम नंबर हो — बल्कि वह होती है जहाँ per-IP लागत कम रहे और IP आपके target पर वास्तव में काम भी करें। साफ पते, अच्छी subnet diversity, SLA द्वारा समर्थित 99.9% अपटाइम, और आपके tools से मेल खाते protocols।

शेयर्ड, डेडिकेटेड, या दोनों

FineProxy दोनों प्रदान करता है। शेयर्ड प्रॉक्सी कम लागत वाला प्रॉक्सी विकल्प हैं — प्रत्येक IP अधिकतम 3-5 यूज़र्स के बीच साझा होता है, फिर भी अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ। ये public-facing कार्यों को बखूबी संभालते हैं: प्रोडक्ट लिस्टिंग्स को स्क्रैप करना, सर्च रिज़ल्ट्स की मॉनिटरिंग, और ऐसे publicly available डेटा को एकत्र करना जहाँ लॉगिन की आवश्यकता नहीं। सबसे सस्ता डेडिकेटेड प्राइवेट प्रॉक्सी विकल्प है — प्रति IP एक ही यूज़र, साफ इतिहास, रेंटल अवधि के दौरान एड्रेस पूरी तरह आपका। डेडिकेटेड तब चुनें जब आपके काम में अकाउंट ऑथराइज़ेशन, सेशन-सेंसिटिव एक्शन्स, या ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स शामिल हों जो कई यूज़र्स के बीच शेयर्ड IPs को फ़्लैग करते हैं। दोनों प्रकार एक ही प्रोटोकॉल्स और अनलिमिटेड ट्रैफ़िक पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं।

क्या आप अपनी वास्तविक कार्यप्रणाली पर सेवा आज़माना चाहते हैं? 48 घंटे के लिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करके भुगतान करें, फिर ऊपर दिए गए बेंचमार्क अपने कार्यों पर चलाएँ।