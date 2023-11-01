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Ucuz Proxy

Sabit fiyatlı IPv4 proxy'leri: HTTP/HTTPS/SOCKS5 dahil, sınırsız trafik, paylaşımlı veya özel — IP başına aylık $0,07'den başlayan fiyatlarla, GB başına ücretlendirme yok.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

En uygun fiyatlı proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • IP başına sabit fiyatlı ve sınırsız trafikli 1.000 veri merkezi IP satın alın
  • Uygun fiyatlı proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
  • Ucuz proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Uygun fiyatlı proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
  • Sonraki ücretsiz değişim hazır olduğunda statik proxy listemi yenileyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Trafik asla ölçülmez

Müthiş hizmet. Proxy’ler ödemeden kısa bir süre sonra kullanıma sunuluyor. Çok sayıda IP’ye sahip olmak işimi daha verimli kılıyor. İyi hızı ve sınırsız trafiği de takdir ediyorum.&nbsp;

Diana DeeFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır

ZainDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Minimum siparişler

Mükemmel proxy’ler saat gibi çalışıyor. Bir yıldır kullanıyorum, sürekli kullanıyorum ve 1.000 tane satın alıyorum.

IvanTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Veri araştırması için güvenilir bir dönen proxy çözümüne ihtiyacım vardı ve bu hizmet beklentimi karşıladı. 100 IP’nin tamamı temiz ve hızlı yanıt veriyor. Müşteri desteği kurulumla ilgili sorularımı bir saat içinde yanıtladı. Hiç tereddüt etmeden yenileyeceğim.

IgorSaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve rahatlıkla karşılaştığım en iyi proxy hizmetlerinden biri olduğunu söyleyebilirim! Bağlantı kararlı, hızlı ve güvenli; bu da gezinmeyi ve coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere erişmeyi sorunsuz hâle getiriyor. FineProxy çok çeşitli IP’ler sunuyor ve bunlar arasında geçiş yapmak hızlı ve zahmetsiz. Müşteri destekleri hızlı yanıt veriyor ve yardım ediyor; ne zaman bir sorum olsa desteğe daima hazırlar. Üstelik sunulan hizmet düzeyine göre fiyatlandırma inanılmaz derecede rekabetçi. Güvenilir ve verimli proxy’lere ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
GB başına mı yoksa sabit fiyat mı — hangisi gerçekten daha ucuz?Sabit fiyat

Sabit fiyat gerçek iş yüklerinde her zaman kazanır. Ayda 100 GB'de (hafif scraping), GB başına $5 fiyat uygulayan bir sağlayıcı $500 alır. FineProxy'nin sınırsız trafikle IP başına fiyatlandırması aynı iş için bunun çok küçük bir bölümüne mal olur. GB başına fiyatlandırma yalnızca ayda 5 GB'nin altında mantıklıdır — ve bu hacimde büyük olasılıkla proxy'ye hiç ihtiyacınız yoktur.

Ucuz proxy'ler güvenli mi?Güvenilir sağlayıcılardan

Güvenilir sağlayıcılardan satın aldığınızda — evet. Risk, trafiğinizi ele geçirebilecek ücretsiz listelerden ve bilinmeyen hizmetlerden gelir. FineProxy, IP başına bireysel SSL ile HTTPS sunar — siz ile proxy arasındaki trafik, hedef site düz HTTP kullanıyor olsa bile şifrelenir. Verileriniz gizli kalır.

Büyük çaplı scraping için en ucuz seçenek nedir?Paylaşımlı DC proxy

Sınırsız trafikle paylaşımlı veri merkezi proxy'leri. IP başına sabit fiyatla yüzlerce veya binlerce IP, trafik sınırı yok. FineProxy'nin toplu paketleri, yüksek hacimlerde IP başına maliyeti daha da aşağı çeker. Daha fazla IP × sabit fiyat × sınırsız bant genişliği = veri merkezi proxy'lerinde istek başına en düşük maliyet.

SOCKS5, HTTP'den daha pahalı mı?Hayır

Burada değil. Her FineProxy proxy'si aynı fiyata HTTP, HTTPS ve SOCKS5 destekler. Ucuz SOCKS5 proxy sağlayıcıları genellikle protokol için ekstra fiyat talep eder — biz etmeyiz. Aynı adres, aynı port aralığı, protokolünüzü seçin.

Ücretsiz proxy'ler — denemeye değer mi?Yalnızca öğrenmek için

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğrenmek için — belki. Gerçek hesaplar, gerçek veriler veya gerçek para içeren herhangi bir şey için — hayır. Ücretsiz proxy'lerin hesap verebilirliği, SLA'sı yoktur ve genellikle trafik verilerini toplamak için bulunurlar. «Ücretsiz» ile giriş seviyesi bir ücretli plan arasındaki fark çok küçüktür. Ancak güvenilirlik ve güvenlik arasındaki fark devasa boyuttadır.

Rehber

Etiketteki Fiyat Neden Ödediğiniz Fiyat Değildir

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

FineProxy'nin ucuz proxy sunucuları, IP başına ayda sabit fiyat ile çalışır — sınırsız trafik, GB başına fiyat yok, bant genişliği sınırı yok. Her adres aynı fiyata HTTP, kendi SSL sertifikalı HTTPS ve SOCKS5 destekler. Gerçekten ödediğiniz rakam budur. «Ucuz» proxy reklamı yapan çoğu sağlayıcının, kullanmaya başladığınızda sizi bekleyen farklı bir rakamı vardır.

GB başına fiyatlandırma tuzağı

En yaygın fiyatlandırma modeli, trafik başına gigabayt üzerinden fiyat biçer. $5-10/GB ile küçük bir test karşılanabilir görünür. 50 GB aktarın — $400. 500 GB'ye çıkın — $4.000. Bir terabayta ulaşın ve ayda özel bir sunucu çiftliğinden daha fazla ödersiniz.

Veri merkezi proxy'leri bu şekilde çalışmamalı. Bant genişliği sağlayıcılara kuruşlara mal olur. GB başına fiyatlandırma, gerçek altyapı maliyetlerinin yansıması değil, bir kâr marjı oyunudur. GB başına faturalandırmayla ucuz proxy hizmeti satın aldığınızda, projeniz büyüdüğü an «ucuz» ortadan kaybolur.

FineProxy, IP başına ve ay bazında fiyatlandırır. Trafik her planda sınırsızdır. Bir proxy üzerinden 10 GB veya 10 TB aktarın, fatura değişmez. Scraping, izleme, reklam doğrulama gibi ciddi hacimli herhangi bir işte, bu öngörülebilir bir bütçe ile sürpriz bir fatura arasındaki farktır.

Bir proxy'yi gerçekten ucuz yapan nedir?

IP'lerin sahibi kim. Bayi sağlayıcılar, adresleri üst düzey tedarikçilerden satın alıp 2-5 kat fiyat ekler. Doğrudan sağlayıcı ise kendi fiyatını belirler. FineProxy, birden fazla ASN üzerinde 100.000'den fazla IPv4 adresine sahiptir. Aracı yok, başkasının altyapısı üzerine eklenen kâr marjı yok.

Trafik nasıl faturalandırılır. GB başına mı, sınırsız mı? Gerçek bir iş yükünde sınırsız seçenek 10-50 kat daha avantajlıdır. En ucuz proxy hizmet sağlayıcılarının fiyatlarını karşılaştırırken, maliyeti her zaman SİZİN beklenen trafik hacminize göre hesaplayın — açılış sayfasındaki giriş fiyatına göre değil.

Fiyata neler dahil. Bazı sağlayıcılar SOCKS5, HTTPS veya API erişimi için ekstra ücret alır. FineProxy ise her proxy'de HTTP, HTTPS (IP başına bireysel SSL sertifikasıyla) ve SOCKS5 desteğini bir arada sunar. HTTP'ye kıyasla ekstra ödeme yapmadan ucuz SOCKS5 proxy erişimi satın alabilirsiniz — aynı adres, aynı fiyat, sadece protokolü değiştirin.

Size daha pahalıya patlayan "ucuz"

Ücretsiz proxy listeleri ve aşırı ucuz sağlayıcılar (her şey «sınırsız» için ayda $1-2) neredeyse her zaman şu anlama gelir: büyük platformlarda çoktan yanmış yeniden satılan IP'ler, sıfır kalite kontrolü, olası veri dinleme. Ücretsiz bir proxy üzerinden hesaplarınıza giriş yapın — diğer uçta birisi kimlik bilgilerinizi kaydediyor olabilir.

En iyi ucuz proxy hizmeti, sayfadaki en düşük rakam değildir — IP başına maliyetin düşük kaldığı VE IP'lerin hedef sitenizde gerçekten çalıştığı hizmettir. Temiz adresler, yeterli subnet çeşitliliği, SLA güvenceli ,9 uptime, araçlarınızla uyumlu protokoller.

Paylaşımlı, özel veya her ikisi

FineProxy her ikisini de sunar. Paylaşımlı proxy'ler düşük maliyetli seçenektir — her IP en fazla 3-5 kullanıcı arasında paylaşılır, yine de sınırsız trafik sunar. Kamuya açık görevleri mükemmel şekilde karşılarlar: ürün listeleri kazıma, arama sonuçları izleme, oturum açma gerektirmeyen kamuya açık veri toplama. En ucuz özel proxy seçeneği ise adanmış (dedicated) proxy'dir — IP başına tek kullanıcı, temiz geçmiş, kiralama süresi boyunca adres yalnızca size aittir. İş akışınız hesap yetkilendirmesi, oturuma duyarlı işlemler veya birden fazla kullanıcı arasında paylaşılan IP'leri işaretleyen platformları içerdiğinde adanmış proxy'yi tercih edin. Her iki tür de aynı protokolleri ve aynı sınırsız trafik politikasını destekler.

Hizmeti kendi iş yükünüzde denemek ister misiniz? 48 saatlik proxy’ler yapılandırıp ücretini ödeyin, ardından yukarıdaki karşılaştırmalı testleri kendi görevlerinizde çalıştırın.