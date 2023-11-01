FineProxy'nin ucuz proxy sunucuları, IP başına ayda sabit fiyat ile çalışır — sınırsız trafik, GB başına fiyat yok, bant genişliği sınırı yok. Her adres aynı fiyata HTTP, kendi SSL sertifikalı HTTPS ve SOCKS5 destekler. Gerçekten ödediğiniz rakam budur. «Ucuz» proxy reklamı yapan çoğu sağlayıcının, kullanmaya başladığınızda sizi bekleyen farklı bir rakamı vardır.

GB başına fiyatlandırma tuzağı

En yaygın fiyatlandırma modeli, trafik başına gigabayt üzerinden fiyat biçer. $5-10/GB ile küçük bir test karşılanabilir görünür. 50 GB aktarın — $400. 500 GB'ye çıkın — $4.000. Bir terabayta ulaşın ve ayda özel bir sunucu çiftliğinden daha fazla ödersiniz.

Veri merkezi proxy'leri bu şekilde çalışmamalı. Bant genişliği sağlayıcılara kuruşlara mal olur. GB başına fiyatlandırma, gerçek altyapı maliyetlerinin yansıması değil, bir kâr marjı oyunudur. GB başına faturalandırmayla ucuz proxy hizmeti satın aldığınızda, projeniz büyüdüğü an «ucuz» ortadan kaybolur.

FineProxy, IP başına ve ay bazında fiyatlandırır. Trafik her planda sınırsızdır. Bir proxy üzerinden 10 GB veya 10 TB aktarın, fatura değişmez. Scraping, izleme, reklam doğrulama gibi ciddi hacimli herhangi bir işte, bu öngörülebilir bir bütçe ile sürpriz bir fatura arasındaki farktır.

Bir proxy'yi gerçekten ucuz yapan nedir?

IP'lerin sahibi kim. Bayi sağlayıcılar, adresleri üst düzey tedarikçilerden satın alıp 2-5 kat fiyat ekler. Doğrudan sağlayıcı ise kendi fiyatını belirler. FineProxy, birden fazla ASN üzerinde 100.000'den fazla IPv4 adresine sahiptir. Aracı yok, başkasının altyapısı üzerine eklenen kâr marjı yok.

Trafik nasıl faturalandırılır. GB başına mı, sınırsız mı? Gerçek bir iş yükünde sınırsız seçenek 10-50 kat daha avantajlıdır. En ucuz proxy hizmet sağlayıcılarının fiyatlarını karşılaştırırken, maliyeti her zaman SİZİN beklenen trafik hacminize göre hesaplayın — açılış sayfasındaki giriş fiyatına göre değil.

Fiyata neler dahil. Bazı sağlayıcılar SOCKS5, HTTPS veya API erişimi için ekstra ücret alır. FineProxy ise her proxy'de HTTP, HTTPS (IP başına bireysel SSL sertifikasıyla) ve SOCKS5 desteğini bir arada sunar. HTTP'ye kıyasla ekstra ödeme yapmadan ucuz SOCKS5 proxy erişimi satın alabilirsiniz — aynı adres, aynı fiyat, sadece protokolü değiştirin.

Size daha pahalıya patlayan "ucuz"

Ücretsiz proxy listeleri ve aşırı ucuz sağlayıcılar (her şey «sınırsız» için ayda $1-2) neredeyse her zaman şu anlama gelir: büyük platformlarda çoktan yanmış yeniden satılan IP'ler, sıfır kalite kontrolü, olası veri dinleme. Ücretsiz bir proxy üzerinden hesaplarınıza giriş yapın — diğer uçta birisi kimlik bilgilerinizi kaydediyor olabilir.

En iyi ucuz proxy hizmeti, sayfadaki en düşük rakam değildir — IP başına maliyetin düşük kaldığı VE IP'lerin hedef sitenizde gerçekten çalıştığı hizmettir. Temiz adresler, yeterli subnet çeşitliliği, SLA güvenceli ,9 uptime, araçlarınızla uyumlu protokoller.

Paylaşımlı, özel veya her ikisi

FineProxy her ikisini de sunar. Paylaşımlı proxy'ler düşük maliyetli seçenektir — her IP en fazla 3-5 kullanıcı arasında paylaşılır, yine de sınırsız trafik sunar. Kamuya açık görevleri mükemmel şekilde karşılarlar: ürün listeleri kazıma, arama sonuçları izleme, oturum açma gerektirmeyen kamuya açık veri toplama. En ucuz özel proxy seçeneği ise adanmış (dedicated) proxy'dir — IP başına tek kullanıcı, temiz geçmiş, kiralama süresi boyunca adres yalnızca size aittir. İş akışınız hesap yetkilendirmesi, oturuma duyarlı işlemler veya birden fazla kullanıcı arasında paylaşılan IP'leri işaretleyen platformları içerdiğinde adanmış proxy'yi tercih edin. Her iki tür de aynı protokolleri ve aynı sınırsız trafik politikasını destekler.