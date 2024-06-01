FineProxy Hakkında

Kendimize ait IPv4 & ASN01
Kendi IP aralıklarımızdan sağlayıcı düzeyinde havuz — yeniden satılan IP'ler değil.
Şirket
Sahip olunan IP aralıkları, sunucular ve ağlar üzerine kurulu sağlayıcı düzeyinde proxy altyapısı — asla yeniden satılmış IP’ler değil.
Temelimiz kendi proxy altyapımız — kendimize ait IP aralıkları, sunucular ve ağlar. Asla yeniden satılmış IP'ler değil.
FineProxy, 2011 yılından bu yana proxy hizmetleri sunmaktadır. IPv4 aralıkları, sunucular ve ağlar dahil olmak üzere kendi altyapımızı işletiyoruz veri merkezleriyle doğrudan çalışıyoruz. Bir bayi ya da başka birinin IP’leri üzerine kurulmuş bir katman değiliz. Birçok ülkede resmi sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor; ekipler ve işletmeler için adanmış IP aralıklarıyla izole altyapı sunuyoruz.
Kendi IP aralıklarımızdan sağlayıcı düzeyinde havuz — yeniden satılan IP'ler değil.
Doğrudan anlaşmalar kapsamında işletilen sunucular ve ağlar.
Birçok ülkede lisanslı sağlayıcı statüsü.
Ekipler ve işletmeler için adanmış IP aralıkları.
Teknik üniversite mezunu biri, hosting yerine proxy'leri tercih etti — daha az rekabet, daha düşük giriş bariyeri ve tek başına yürütebileceği bir iş. İlk günlerde sunucu yönetimi, destek ve satış dahil her şeyi tek bir kişi üstleniyordu.
Müşteri kazanımına liderlik etmek üzere bir ortak katıldı ve müşteri tabanı hızla büyüdü. Strateji basit ama etkiliydi: rakiplerin yalnızca 5–10 IP'lik planlar sunduğu yerde yüzlerce IP sunarak daha fazla değer sağlamak.
Birçok ülkede doğrudan sunucu anlaşmaları imzaladık ve sonunda kendi veri merkezimizi kurduk. Bu, FineProxy’nin bugünkü temelini oluşturdu: doğrudan veri merkezi ortaklıkları aracılığıyla sahip olunan IPv4 aralıkları, sunucular ve ağlar — başkasının IP’leri üzerinde bir yönetim katmanı değil.
FineProxy artık teknik destek, yazılım geliştirme ve QA alanlarını kapsamakta olup ekibi ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya genelinde konumlanmıştır. İş ortağı ağı, gelirimizin 'una kadarını sağlayarak her ay 7 ila 10,5 milyon proxy sunmaktadır. Birçok ülkede faaliyet gösteriyoruz — bunların birkaçında izole altyapı ve adanmış IP aralıklarıyla resmi sağlayıcı konumundayız.
İstikrarlı havuzlar, öngörülebilir performans
Sürekli yüksek memnuniyet
Omurga uplink'leri sunucu başına 10–40 Gbit/s
Alt satıcı yok. Sağlayıcı düzeyinde havuz
Küresel dağıtım, yedekli tasarım
10–40 Gbit/s katmanlar, yükseltilebilir
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