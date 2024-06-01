FineProxy Hakkında

Temelimiz kendi proxy altyapımız — kendimize ait IP aralıkları, sunucular ve ağlar. Asla yeniden satılmış IP'ler değil.

FineProxy, 2011 yılından bu yana proxy hizmetleri sunmaktadır. IPv4 aralıkları, sunucular ve ağlar dahil olmak üzere kendi altyapımızı işletiyoruz veri merkezleriyle doğrudan çalışıyoruz. Bir bayi ya da başka birinin IP’leri üzerine kurulmuş bir katman değiliz. Birçok ülkede resmi sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor; ekipler ve işletmeler için adanmış IP aralıklarıyla izole altyapı sunuyoruz.