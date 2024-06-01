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Şirket

FineProxy Hakkında

Sahip olunan IP aralıkları, sunucular ve ağlar üzerine kurulu sağlayıcı düzeyinde proxy altyapısı — asla yeniden satılmış IP’ler değil.

Faaliyet yılı2011
AltyapıSahip olunan ve doğrudan işletilen

Temelimiz kendi proxy altyapımız — kendimize ait IP aralıkları, sunucular ve ağlar. Asla yeniden satılmış IP'ler değil.

FineProxy, 2011 yılından bu yana proxy hizmetleri sunmaktadır. IPv4 aralıkları, sunucular ve ağlar dahil olmak üzere kendi altyapımızı işletiyoruz veri merkezleriyle doğrudan çalışıyoruz. Bir bayi ya da başka birinin IP’leri üzerine kurulmuş bir katman değiliz. Birçok ülkede resmi sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor; ekipler ve işletmeler için adanmış IP aralıklarıyla izole altyapı sunuyoruz.

Önce altyapı

Bizi farklı kılan ne?

Kendimize ait IPv4 & ASN

01

Kendi IP aralıklarımızdan sağlayıcı düzeyinde havuz — yeniden satılan IP'ler değil.

Doğrudan veri merkezi sözleşmeleri

02

Doğrudan anlaşmalar kapsamında işletilen sunucular ve ağlar.

Resmi sağlayıcı

03

Birçok ülkede lisanslı sağlayıcı statüsü.

İzole altyapı

04

Ekipler ve işletmeler için adanmış IP aralıkları.

2011 — bugün

Yolculuğumuz

  1. 2011

    Başlangıç

    Teknik üniversite mezunu biri, hosting yerine proxy'leri tercih etti — daha az rekabet, daha düşük giriş bariyeri ve tek başına yürütebileceği bir iş. İlk günlerde sunucu yönetimi, destek ve satış dahil her şeyi tek bir kişi üstleniyordu.

  2. Büyüme

    Düzinelerden yüzlere

    Müşteri kazanımına liderlik etmek üzere bir ortak katıldı ve müşteri tabanı hızla büyüdü. Strateji basit ama etkiliydi: rakiplerin yalnızca 5–10 IP'lik planlar sunduğu yerde yüzlerce IP sunarak daha fazla değer sağlamak.

  3. Ölçek

    Kendi altyapımızı inşa etmek

    Birçok ülkede doğrudan sunucu anlaşmaları imzaladık ve sonunda kendi veri merkezimizi kurduk. Bu, FineProxy’nin bugünkü temelini oluşturdu: doğrudan veri merkezi ortaklıkları aracılığıyla sahip olunan IPv4 aralıkları, sunucular ve ağlar — başkasının IP’leri üzerinde bir yönetim katmanı değil.

  4. Bugün

    Tam donanımlı bir ekip

    FineProxy artık teknik destek, yazılım geliştirme ve QA alanlarını kapsamakta olup ekibi ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya genelinde konumlanmıştır. İş ortağı ağı, gelirimizin 'una kadarını sağlayarak her ay 7 ila 10,5 milyon proxy sunmaktadır. Birçok ülkede faaliyet gösteriyoruz — bunların birkaçında izole altyapı ve adanmış IP aralıklarıyla resmi sağlayıcı konumundayız.

Ağa genel bakış

FineProxy performans panosu

Müşteriler

>22.00069+ ülkede

İstikrarlı havuzlar, öngörülebilir performans

doğrulanmış yorumlar

>1.900güvenilir platformlarda

Sürekli yüksek memnuniyet

Aylık trafik

>1.500 TBtoplam transfer

Omurga uplink'leri sunucu başına 10–40 Gbit/s

Özel IPv4

>100.000 IPkendi aralıklarımız / ASN

Alt satıcı yok. Sağlayıcı düzeyinde havuz

Sunucular

>500Tier-III/IV veri merkezleri

Küresel dağıtım, yedekli tasarım

Ağ bağlantıları

≤40 Gbit/ssunucu başına

10–40 Gbit/s katmanlar, yükseltilebilir

Ekibimizle iletişime geçin

İletişim

FineProxy ile telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçin ya da şirket kayıt ve adres bilgilerini inceleyin.

TelefonABD + 1 646 328-50-65TelefonKanada + 1 647 84-651-50E-postasupport@fineproxy.orgE-postaadmin@fineproxy.org
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