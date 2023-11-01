LIR (Local Internet Registry — yerel internet kayıt otoritesi), belirli bir bölgede IP adres alanını ve Otonom Sistem Numaralarını (ASN) tahsis etme ve yönetme yetkisine sahip bir kuruluştur.

FineProxy, resmi bir LIR olarak faaliyet göstermektedir. Bu, IP bloklarını doğrudan RIR'lerden (Regional Internet Registry — bölgesel internet kayıt otoriteleri) aldığımız anlamına gelir. RIR'lere de IP blokları, üst kuruluş olan IANA (Internet Assigned Numbers Authority — internet atanmış numaralar otoritesi) tarafından tahsis edilir.

LIR olmamız; kendi IP aralıklarımıza sahip olmamızı ve yönetmemizi, kayıt doğruluğunu korumamızı ve üçüncü taraf IP'leri yeniden satmak yerine bölgesel internet yönetişim kuralları çerçevesinde yasal ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermemizi sağlar.