Proxy Fiyatları — FineProxy
Proxy fiyatlandırma sayfamıza hoş geldiniz. Bu sayfada, ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış eksiksiz bir proxy paketi listesi bulabilirsiniz. Fiyatlandırma, IP adresi sayısına ve tercih ettiğiniz ülkeye göre belirlenmektedir.
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Her seçim fiyatı anında günceller. Bir proxy türüyle başlayın, ardından tam konumları, hacmi, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini ayarlayın.
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Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
FineProxy'nin aynı zamanda bir LIR olduğu belirtiliyor. Bu ne anlama geliyor?Doğrudan IP tahsisi
LIR (Local Internet Registry — yerel internet kayıt otoritesi), belirli bir bölgede IP adres alanını ve Otonom Sistem Numaralarını (ASN) tahsis etme ve yönetme yetkisine sahip bir kuruluştur.
FineProxy, resmi bir LIR olarak faaliyet göstermektedir. Bu, IP bloklarını doğrudan RIR'lerden (Regional Internet Registry — bölgesel internet kayıt otoriteleri) aldığımız anlamına gelir. RIR'lere de IP blokları, üst kuruluş olan IANA (Internet Assigned Numbers Authority — internet atanmış numaralar otoritesi) tarafından tahsis edilir.
LIR olmamız; kendi IP aralıklarımıza sahip olmamızı ve yönetmemizi, kayıt doğruluğunu korumamızı ve üçüncü taraf IP'leri yeniden satmak yerine bölgesel internet yönetişim kuralları çerçevesinde yasal ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermemizi sağlar.
Ne kadar fazla IP adresiniz varsa engellenme riski o kadar düşer — bu doğru mu?Çoğu zaman evet
Çoğu durumda, evet — daha geniş bir proxy havuzu, trafiğin dağıtılmasına ve tespit ya da engellenme riskinin azaltılmasına yardımcı olur. İstekler çok sayıda temiz IP adresinden geldiğinde, hedef hizmetlerin bunları tek bir kaynağa bağlaması çok daha zor hâle gelir.
Ancak bu evrensel bir garanti değildir. Birçok platform, otomasyonu tespit etmek için davranışsal analitik, parmak izi (fingerprinting) ve CAPTCHA sistemleri kullanmaktadır.
En iyi yaklaşım dengeli bir yapılandırmadır — sabit IP'ler, makul eşzamanlılık ve doğal aktivite kalıpları. FineProxy, performansı korurken tespit riskini en aza indirmek için özel olarak tasarlanmış geniş ve temiz IP havuzları sunar.
Veri merkezi proxy'leri neden bu kadar uygun fiyatlı?Altyapı verimliliği
Veri merkezi proxy'leri, tüketici ISP'leri tarafından sağlanmak yerine profesyonel veri merkezlerindeki yüksek kapasiteli sunucularda barındırılır. Bu yapı, hız ve güvenilirliği korurken operasyonel maliyetleri önemli ölçüde düşürür.
FineProxy kendi altyapısına sahip olduğundan ve tüm ağ yığınını — AMD Threadripper sunuculardan 10–40 Gbit/s uplink'lere kadar — doğrudan yönettiğinden, kurumsal düzeyde performansı son derece rekabetçi fiyatlarla sunabilmekteyiz.
Ne tür proxy'ler satıyorsunuz?Dört yapılandırma
FineProxy iki ana proxy kategorisi sunmaktadır:
- Veri merkezi proxy'leri — ölçeklenebilir otomasyon, analitik ve genel çevrimiçi çalışmalar için en iyi seçenek.
- ISP proxy'leri — gerçek ISP alt-şebekeleri üzerinden yönlendirilen premium statik proxy'lerdir; uzun süreli oturumlar ve bölgesel hedefleme için idealdir.
Her iki kategori de iş akışı gereksinimlerinize bağlı olarak statik ve dönen yapılandırmalarda mevcuttur.
FineProxy fiyatları neden piyasadaki en düşük fiyatlar arasında?Doğrudan altyapı sahipliği
Fiyatlarımızdaki verimlilik, akıllı ağ optimizasyonu ve altyapı kontrolüne dayanır. FineProxy, düşük yüklü rotaları tespit etmek ve kullanıcılara otomatik olarak mevcut en hızlı IP'leri atamak için yapay zekâyla desteklenen trafik izleme sistemi kullanır.
Kendi donanımımıza ve IP aralıklarımıza sahip olmamız, bayi kâr marjlarını ortadan kaldırırken; Tier-III/IV seviye veri merkezleri, şişirilmiş barındırma maliyetleri olmadan tutarlı çalışma süresi sağlar.
Otomasyon ve doğrudan sahipliğin bu birleşimi, piyasa ortalamasının altındaki fiyatlarla premium kaliteyi sürdürmemizi sağlar.
Toplanmış herkese açık proxy listelerini mi kullanıyorsunuz yoksa kendi IP adreslerinizi mi?Kendi IP’lerimiz
FineProxy, yalnızca LIR statüsü aracılığıyla doğrudan edinilmiş, kendimize tahsis edilmiş IP aralıkları üzerinde faaliyet göstermektedir.
Herkese açık proxy listelerini asla kazımıyor, yeniden satmıyor veya kiralamıyoruz — her IP, doğrulanmış ve yasal olarak atanmış bir alt ağdan gelir.
Bu sayede tüm FineProxy hizmetlerinin temiz, kararlı ve tamamen uyumlu olması garanti altına alınır; kara listeye alınmış veya paylaşımlı adres riski bulunmaz.
FineProxy fiyatlandırması
nasıl çalışır
FineProxy fiyatlandırması yapılandırmaya dayalıdır. Artık sabit paketlerden oluşan bir katalogda arama yapıp ihtiyaçlarınıza en yakın seçeneği bulmanız gerekmez. Hesaplayıcı; iş akışınızın gerektirdiği proxy türü, coğrafi konum, IP sayısı, fatura dönemi ve mevcut seçeneklere tam olarak uygun bir plan oluşturur.
Önce proxy modelini seçin
Paket veri merkezi proxy'leri, yüksek hacimli otomasyon için adres başına en düşük maliyeti sunar. Dedicated proxy'ler tek bir özel IP'den başlar. Statik ISP proxy'leri, platformların daha fazla güven duymasını gerektiren iş akışları için tüketici ağlarına kayıt avantajı sağlar. Dönen proxy'ler ise sabit bir IP sayısı yerine istek kredilerine göre yapılandırılır.
Yalnızca ihtiyacınız olanları yapılandırın
Proxy türünü seçtikten sonra mevcut konumlardan birini veya birkaçını seçin ve gereken miktarı belirleyin. Uyumlu ürünlerde UDP desteğini de etkinleştirebilirsiniz. Hesaplayıcı güncel tarifeyi uygular ve yeni fiyatı anında gösterir; böylece birbirinin neredeyse aynısı olan onlarca plan kartını karşılaştırmanız gerekmez.
Fatura dönemleri esnek kalır
Varsayılan fiyat 30 günü kapsar. Daha uzun fatura dönemlerinde mevcut indirim otomatik olarak uygulanırken hesaplayıcı aylık ve toplam maliyeti görünür tutar. Ödeme adımına geçmeden önce istediğiniz parametreyi değiştirebilirsiniz.
Her plana dahil olanlar
FineProxy planlarına anında etkinleştirme, desteklenen kimlik doğrulama yöntemleri, proxy listesi dışa aktarımları, API ve MCP üzerinden yönetim ve 24 saatlik iade süresi dahildir. Statik veri merkezi, dedicated ve ISP planlarında GB başına ücretlendirme yerine ölçümsüz bant genişliği kullanılır.