Craigslist Proxy
Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|Burada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Craigslist hesapları için 100 statik ISP IP'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
- Statik ISP proxy'leri için kullanılabilir konumları görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Hesap çalıştırma
Fineproxy ile birkaç ay çalıştım. Proxy’ler iyi. Uzun zamandır sosyal ağlar için satın alıyorum. Sorular olduğunda yanıt çok hızlı geliyor. Koşullar çok esnek, her zaman anlaşabilirsiniz. Genel olarak izlenimlerim son derece olumlu. Şiddetle tavsiye ederim.
Proxy çok iyi çalışıyor; bir aydır kullanıyorum ve herhangi bir kontrol noktasıyla ya da kesintiyle karşılaşmadım. Son derece güvenilir!
Konumlar ve stok
FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz
Mükemmel Proxy Hizmeti! Şiddetle Tavsiye Ederim! FineProxy.org’u birkaç aydır kullanıyorum ve hizmetten bundan daha memnun olamazdım. Bağlantı hızı etkileyici ve kesintiyle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Dünya genelindeki geniş proxy konumu seçenekleri, nerede olursam olayım internete güvenli ve anonim biçimde erişmemi kolaylaştırıyor. Fiyatlandırma son derece rekabetçi, müşteri destek ekibi ise her zaman hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. İster gezinme, ister iş ister başka amaçlar için proxy’ye ihtiyaç duyun, FineProxy.org harika bir seçim. Güvenilir ve verimli proxy hizmetleri arayan herkese şiddetle tavsiye ederim!
Trafik asla ölçülmez
Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.
Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.
Gölge yasakla karşılaştığımı nasıl anlarım?Dışarıdan kontrol edin
İlanınızın URL'sini gizli bir tarayıcı penceresinde veya farklı bir IP'den açın. "Bu gönderi kaldırılmak üzere işaretlendi" mesajı görüyorsanız veya ilanınız arama sonuçlarında çıkmıyorsa — gölge yasak yemişsinizdir. Kendi görünümünüz normal görünecektir. Bunu doğrulamak için başka bir şehirdeki birinden ilanınızı aramasını isteyebilirsiniz.
Craigslist için birden fazla şehirde tek bir proxy sunucusu kullanabilir miyim?İdeal değil
Teknik olarak mümkün, ancak ideal değil. Site, IP'nizin gönderim bölgesiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol etmektedir. Tek bir ABD proxy'si ile tek bir şehirde ikna edici şekilde yayın yapabilirsiniz — ancak üç şehirde değil. Çok şehirli gönderim için her şehir veya bölge başına bir tane olmak üzere ayrı proxy'ler kullanın.
IP'm yasaklandı — değiştirmek yeterli mi?Yalnızca IP engelleri
IP engellemeleri için: evet — temiz bir proxy sizi siteye geri döndürür. Ancak hesabınız yasaklandıysa yeni bir IP tek başına bunu çözmez. Yasak; hesaba, e-postaya, telefona ve ödeme yöntemine bağlıdır. Yeni IP üzerinde hiçbir örtüşme olmadan yeni bir hesaba ihtiyacınız olacaktır.
İşaretlenmeden ne sıklıkta ilan verebilirim?48 saatte bir
Her şehirde her kategoride 48 saatte bir reklam yayınlayabilirsiniz. Proxy'ler aynı anda birden fazla şehirde — her biri kendi IP'sinden — reklam vermenize olanak tanır, ancak tek bir şehir içinde 48 saat kuralı geçerliliğini korur.
Scraping ve ilan yayınlama için farklı proxy'lere ihtiyacım var mı?Farklı türler
Farklı proxy türleri, evet. İzleme ve veri toplama için veri merkezi proxy'leri bu işi halleder — herkese açık sayfaları okuyorsunuz. Ancak ilan gönderme ve hesap yönetimi için ISP proxy'leri daha güvenlidir, çünkü veri merkezi IP aralıkları giriş ve ilan gönderimi sırasında engellenir.