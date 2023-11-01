Craigslist Proxy

Teknik olarak mümkün, ancak ideal değil. Site, IP'nizin gönderim bölgesiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol etmektedir. Tek bir ABD proxy'si ile tek bir şehirde ikna edici şekilde yayın yapabilirsiniz — ancak üç şehirde değil. Çok şehirli gönderim için her şehir veya bölge başına bir tane olmak üzere ayrı proxy'ler kullanın.