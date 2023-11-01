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Pek çok proxy yapılandırması UDP'yi tamamen bir TCP tünelinin içine sararak işlemeye çalışır; bu da ciddi bir yük ekler ve UDP kullanımının asıl amacını ortadan kaldırır. SOCKS5 UDP ASSOCIATE farklı bir yaklaşım benimser: oturumu kurmak ve sürdürmek için TCP bağlantısını yalnızca bir kontrol kanalı olarak kullanırken, gerçek UDP datagramları adanmış bir aktarım uç noktası üzerinden ayrı olarak iletilir.FineProxy’nin implementasyonu tam olarak bu modeli takip etmektedir. UDP paketleri, TCP içine yeniden kapsüllenmeden relay adresi üzerinden iletilir; bu da UDP’nin düşük gecikme özelliklerini korur ve gerçek datagram teslimatına bağımlı olan yapılandırmalarla daha iyi bir kullanılabilirlik sağlar.