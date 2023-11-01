UDP Proxy
SOCKS5 üzerinden yerel UDP yönlendirme — TCP tünelleme yükü yok, 10–40 Gbit/s uplink'ler, TiviMate, OTTPlayer, VoIP ve oyun istemcileriyle tam uyumlu.
UDP destekli proxy planınızı oluşturun.
Temel proxy türünü, konumu, miktarı ve fatura dönemini seçin. UDP desteği burada seçilir ve temel plan fiyatına %50 ekler.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
UDP isteğe bağlıdır.
Temel proxy türünü seçin.
UDP desteği, uyumlu bir statik proxy planına eklenti olarak etkinleştirilir. Yapılandırmadan önce temel ürünleri karşılaştırın.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- UDP destekli bir proxy planı yapılandırın
- Amerika Birleşik Devletleri'nde UDP destekli proxy satın alın
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Proxy hizmetimin izin verilen IP listesini güncelleyin
- Hizmetimin durumunu ve sonraki son ödeme tarihini görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
Ücretsiz proxy kullanmak zorunda olduğum günleri bir kâbus gibi hatırlıyorum. Ama artık değil. Fineproxy’yi kullanmadan önce bazı korkularım vardı ve bu hizmeti denemeye karar verdikten sonra hepsi yok oldu. İyi hız ve kullanışlı destek — tek ihtiyacım olan bu. Bir de elbette güzel fiyatlandırmayı ve tam anonimliği unutmayın)
Bu proxy’leri veri kazıma projelerimde kullanıyorum ve tam da ihtiyacım olan şey buydu.. Dönen ve hızlı IP’ler harika çalışıyor.
Destek
Genel olarak birlikte çalıştığım en iyi sağlayıcılardan biri; neredeyse hiç çalışmayan proxy yok ve 7/24 destek var. Böyle devam edin!!
FineProxy.org, mükemmel müşteri desteği ve sağlam garanti politikalarıyla yüksek kaliteli proxy’ler sunan güvenilir bir sağlayıcıdır. Güvenli ve hızlı hizmetler sunarak kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim sağlar.
Trafik asla ölçülmez
Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.
Çok uygun fiyatlı Avrupa proxy’leri. Bence özgür ve güvenli internete bağlı kalan tek proxy sağlayıcısı bu. Diğerleri GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip hâlâ sınırsız bant genişliği planları sunuyor.
UDP proxy'leriniz sesli sohbetler için çalışır mı?Evet
Evet. FineProxy'nin UDP proxy'leri gerçek zamanlı veri iletimini tam olarak destekler; bu da onları sesli sohbetler, VoIP uygulamaları ve streaming protokolleri için ideal kılar. UDP kanalı, kalıcı bir TCP oturumu kurmadan paketleri doğrudan işler; bu da gecikmeleri azaltır ve canlı iletişim için kararlılığı artırır.
UDP protokolünüz tam olarak nasıl çalışıyor?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
UDP desteğimiz, standart SOCKS5 UDP ASSOCIATE mekanizmasına dayanmaktadır.
UDP trafiği, pratikte bir TCP kontrol bağlantısı üzerinden proxy aracılığıyla yönlendirilir. TCP bağlantısı oturumu kurar ve sürdürürken, gerçek UDP paketleri (oyunlar, VoIP, DNS, streaming) bir aktarım uç noktası üzerinden ayrı olarak iletilir — TCP içine tünellenmez.
Nasıl çalışıyor?
1. İlgili uygulama, TCP üzerinden SOCKS5 kullanarak proxy'ye bağlanır.
2. Uygulama bir UDP ASSOCIATE isteği gönderir.
3. Proxy sunucusu bir UDP relay adresi (BND.ADDR ve BND.PORT) ile yanıt verir.
4. Bu adrese UDP paketleri gönderilir. Her paket kapsüllenir ve hedef IP ile port bilgisini içerir.
5. proxy, UDP trafiğini iletir ve yanıtları
uygulamanıza geri aktarır.
6. UDP oturumunun aktif kalabilmesi için TCP bağlantısının açık kalması gerekir. TCP bağlantısının kapatılması, UDP yönlendirmesini anında sonlandırır.
Bu davranış, standart protokol spesifikasyonu tarafından tanımlanmıştır. Modern oyun istemcileri, VoIP yazılımları ve birçok araç bu mekanizmayı otomatik olarak destekler.
Dikkat edilmesi gereken temel noktalar:
- UDP yalnızca SOCKS5 UDP ASSOCIATE desteğine sahip uygulamalarla çalışır.
- Ham UDP yönlendirmesi kullanılmaz — UDP, SOCKS5 üzerinden proxy'lenir.
- Uyumluluk, kullanılan uygulamaya bağlıdır ve sizin tarafınızda test edilmelidir.
- Bu yöntem genellikle oyun, sesli iletişim ve DNS sorguları gibi düşük gecikmeli trafik için kullanılır.
UDP kullanırken DNS sorguları proxy dışına sızabilir mi?Kuruluma bağlı
Bu, kurulumunuza bağlıdır. Varsayılan olarak çoğu uygulama DNS sorgularını UDP üzerinden gönderir. Sisteminizin DNS çözümleyicisi trafiği SOCKS5 proxy üzerinden yönlendirecek şekilde yapılandırılmamışsa, DNS istekleri proxy'yi tamamen atlayarak doğrudan ISP'nize gidebilir — böylece ziyaret ettiğiniz alan adları açığa çıkar. DNS sızıntılarını önlemek için, uygulama veya işletim sisteminizi DNS'i proxy üzerinden çözümleyecek şekilde yapılandırın, yalnızca proxy'nin IP'si üzerinden erişilebilen bir DNS sunucusu kullanın veya tüm trafiği (DNS dahil) yerel olarak SOCKS5 üzerinden yönlendiren bir uygulama tercih edin. FineProxy, DNS sorgularını yakalamaz veya kayıt altına almaz; bu nedenle sızıntı önleme işlemi istemci tarafında yönetilir.
HTTP proxy ile UDP proxy arasındaki fark nedir?Farklı aktarımlar
HTTP proxy'leri web trafiğini yönetir — istekleri ve yanıtları TCP bağlantıları üzerinden işler; gezinme, API'ler veya otomasyona uygundur.
UDP proxy'leri, datagramları bir SOCKS5 relay'i üzerinden ileterek gerçek zamanlı iletişim, medya streaming ve oyunlar için tasarlanmıştır. Trafiği ayrıştırmaz veya değiştirmez ve her paketin güvenilirliğinin kritik olmadığı durumlarda daha hızlı çalışır.
UDP proxy hizmetleri için iade yapılıyor mu?24 saat içinde
Evet. Satın alma işleminden sonraki 24 saat içinde para iadesinde bulunulabilir. Hizmet ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, 24 saat içinde destek ekibiyle iletişime geçin; temel doğrulama işleminin ardından iadeniz gerçekleştirilir. Olası sorunların iade süresi içinde çözülebilmesi için performans ve uyumluluk testlerini hemen yapmanızı öneririz.
UDP Proxy
nedir?
UDP proxy, istemciler ile hedef sunucular arasında User Datagram Protocol (UDP) paketlerini ileten bir ağ aracısıdır. TCP üzerinde kesinlikle çalışan HTTP proxy'lerden farklı olarak, UDP proxy'leri gerçek zamanlı ve bağlantısız verileri işler; bu da onları sesli sohbet, oyun, IPTV ve streaming gibi hizmetler için vazgeçilmez kılar.FineProxy'nin UDP proxy'leri, UDP trafiğini minimum yük ile yönlendirmek için SOCKS5 UDP ASSOCIATE mekanizmasını kullanır; tam IPv4 desteği ve yüksek bant genişliğine sahip ağlarda sınırsız trafik sunar.
UDP proxy nasıl çalışır
Bir uygulama UDP verisi göndermesi gerektiğinde, önce TCP üzerinden SOCKS5 aracılığıyla proxy'ye bağlanır ve bir UDP ASSOCIATE isteği gönderir. Proxy bir relay adresi ile yanıt verir ve bu noktadan itibaren UDP datagramları TCP paketleri içine tünellenmeden relay üzerinden iletilir — TCP bağlantısı yalnızca oturumu sürdürür. FineProxy'nin sunucuları, 10–40 Gbit/s uplink'lere sahip Tier-III/IV veri merkezleri aracılığıyla saniyede binlerce paketi işleyerek yoğun yük altında bile ,9 çalışma süresi ve kararlı paket akışı sağlar.
SOCKS5 UDP ASSOCIATE, UDP Trafiğini Nasıl Yönetir
Pek çok proxy yapılandırması UDP'yi tamamen bir TCP tünelinin içine sararak işlemeye çalışır; bu da ciddi bir yük ekler ve UDP kullanımının asıl amacını ortadan kaldırır. SOCKS5 UDP ASSOCIATE farklı bir yaklaşım benimser: oturumu kurmak ve sürdürmek için TCP bağlantısını yalnızca bir kontrol kanalı olarak kullanırken, gerçek UDP datagramları adanmış bir aktarım uç noktası üzerinden ayrı olarak iletilir.FineProxy’nin implementasyonu tam olarak bu modeli takip etmektedir. UDP paketleri, TCP içine yeniden kapsüllenmeden relay adresi üzerinden iletilir; bu da UDP’nin düşük gecikme özelliklerini korur ve gerçek datagram teslimatına bağımlı olan yapılandırmalarla daha iyi bir kullanılabilirlik sağlar.
Salt TCP Tabanlı Proxy'lerden Farkı
Standart HTTP ve HTTPS proxy'leri tüm trafiği TCP bağlantıları üzerinden yönlendirir; bu da her paketin el sıkışma, onay ve yeniden iletim mantığından geçmesi anlamına gelir. Gerçek zamanlı uygulamalar için bu, gereksiz gecikme ekler. FineProxy'nin UDP ASSOCIATE destekli SOCKS5 proxy'leri, kontrol düzlemini (TCP) veri düzleminden (UDP) ayırır. Sonuç olarak gerçek medya, ses veya oyun paketleri, TCP içine sarılmadan UDP datagramları olarak relay sunucusu üzerinden iletilir — bu da sürekli akışlarda daha düşük gecikme ve daha öngörülebilir performans sağlar.
IPTV Hizmetleriyle Uyumluluk (TiviMate, OTTPlayer, vb.)
Evet, FineProxy'nin UDP proxy'leri TiviMate, OTTPlayer, Smart STB ve diğer gerçek zamanlı içerik dağıtım hizmetleri gibi IPTV ve medya streaming platformlarıyla tamamen uyumludur. Bu uygulamalar UDP multicast veya doğrudan datagram akışlarına dayandığından, SOCKS5 UDP ASSOCIATE desteği cihazlar arasında — akıllı TV'lerden Android oynatıcılara kadar — daha az arabelleğe almayla sorunsuz bir oynatma sağlar.
Protokol Güvenli Mi?
UDP, şifreleme veya kimlik doğrulama içermeyen hafif bir taşıma protokolüdür. Ancak FineProxy, kontrollü sunucular, şifrelenmiş yönetim arayüzleri ve izole edilmiş veri yolları aracılığıyla güvenli yönlendirme sağlar.Ekstra koruma için kullanıcılar, UDP proxy'leri uygulama düzeyinde uçtan uca şifreleme ile birleştirebilir (örneğin, ses için SRTP veya UDP üzerinden HTTPS). FineProxy kullanıcı etkinliğini kaydetmez veya yüklerin şifresini çözmez — hizmet yalnızca paketleri yönlendirir, gizliliği ve oturum bütünlüğünü korur.