Prezzi Proxy — FineProxy
Benvenuti nella nostra pagina dedicata ai prezzi dei proxy. Qui troverete un elenco completo dei pacchetti proxy su misura per le vostre esigenze, con prezzi basati sul numero di indirizzi IP e sul Paese selezionato.
Configurate il vostro piano proxy.
Ogni scelta aggiorna immediatamente il prezzo. Iniziate dal tipo di proxy, quindi impostate le posizioni esatte, il volume, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Si legge che FineProxy è anche un LIR. Cosa significa?Un LIR (Local
Un LIR (Local Internet Registry) è un'organizzazione autorizzata ad allocare e gestire blocchi di indirizzi IP e numeri di Autonomous System (ASN) all'interno di una specifica regione.
FineProxy opera come LIR ufficiale, il che significa che riceviamo blocchi IP direttamente dai RIR (Regional Internet Registries) che, a loro volta, li ottengono dalla IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Essere un LIR ci consente di possedere e gestire i nostri range IP, mantenere l'accuratezza dei registri e garantire un funzionamento legale e trasparente nel rispetto delle regole di governance regionale di Internet, senza rivendere IP di terze parti.
È vero che più indirizzi IP si hanno, minore è il rischio di essere bloccati?In molti casi
In molti casi, sì — un pool di proxy più ampio aiuta a distribuire il traffico e a ridurre le possibilità di rilevamento o blocco. Quando le richieste provengono da più indirizzi IP «puliti», diventa più difficile per i servizi target ricondurle a un\»unica fonte.
Tuttavia, non si tratta di una garanzia universale. Molte piattaforme utilizzano analisi comportamentali, fingerprinting e sistemi CAPTCHA per rilevare l'automazione.
L'approccio migliore è una configurazione equilibrata: IP stabili, connessioni simultanee ragionevole e pattern di attività naturali. FineProxy fornisce pool IP ampi e puliti, progettati specificamente per ridurre al minimo il rischio di rilevamento mantenendo elevate prestazioni.
Perché i proxy datacenter sono così convenienti?I proxy
I proxy datacenter sono ospitati su server ad alta capacità all'interno di data center professionali, anziché essere forniti da ISP consumer. Questa configurazione riduce drasticamente i costi operativi, mantenendo al contempo velocità e affidabilità.
Poiché FineProxy possiede la propria infrastruttura e gestisce l'intero stack di rete — dai server AMD Threadripper agli uplink da 10–40 Gbit/s — siamo in grado di offrire prestazioni di livello enterprise a prezzi altamente competitivi.
Quali tipi di proxy vendete?FineProxy offre
FineProxy offre due categorie principali di proxy:
- Proxy datacenter — la scelta ideale per automazione scalabile, analytics e attività online in generale.
- Proxy ISP — proxy statici premium instradati attraverso subnet ISP autentiche, ideali per sessioni di lunga durata e targeting geografico regionale.
Entrambe le categorie sono disponibili in configurazione statica e rotating, in base alle esigenze del vostro workflow.
Perché i prezzi di FineProxy sono tra i più bassi del mercato?La nostra competitività
La nostra competitività di prezzo deriva da un'ottimizzazione intelligente della rete e dal controllo diretto dell'infrastruttura. FineProxy utilizza un sistema di monitoraggio del traffico basato su AI per individuare le rotte meno cariche e assegnare automaticamente agli utenti gli IP più veloci disponibili.
La proprietà diretta dell'hardware e dei range IP elimina i ricarichi dei rivenditori, mentre i data center Tier-III/IV garantiscono un uptime costante senza costi di hosting gonfiati.
Questa combinazione di automazione e proprietà diretta ci consente di mantenere una qualità premium a prezzi inferiori alla media di mercato.
Utilizzate liste di proxy pubblici raccolte dal web o indirizzi IP di vostra proprietà?FineProxy opera esclusivamente
FineProxy opera esclusivamente su range IP propri, ottenuti direttamente tramite il nostro status di LIR.
Non effettuiamo mai scraping, rivendita o leasing di liste proxy pubbliche: ogni IP proviene da una subnet verificata e legalmente assegnata.
Questo garantisce che tutti i servizi FineProxy siano puliti, stabili e pienamente conformi, senza alcun rischio di indirizzi in blacklist o condivisi.
Come funzionano
i prezzi FineProxy
I prezzi di FineProxy si basano sulla configurazione. Non dovete più cercare in un catalogo di pacchetti predefiniti e scegliere quello più simile alle vostre esigenze. Il calcolatore crea un piano in base al tipo di proxy, all'area geografica, al numero di IP, al periodo di fatturazione e alle opzioni disponibili richiesti dal vostro flusso di lavoro.
Scegliete prima il modello di proxy
I proxy datacenter in pacchetto offrono il costo per indirizzo più basso per l'automazione su larga scala. I proxy dedicati sono disponibili a partire da un singolo IP privato. I proxy ISP statici aggiungono la registrazione su reti consumer per i flussi di lavoro che richiedono un maggiore livello di fiducia da parte delle piattaforme. I proxy a rotazione vengono configurati in base ai crediti di richiesta anziché a un numero fisso di IP.
Configurate solo ciò che vi serve
Dopo aver scelto il tipo di proxy, selezionate una o più località disponibili e impostate la quantità necessaria. Per i prodotti compatibili potete anche attivare il supporto UDP. Il calcolatore applica la tariffa corrente e mostra subito il prezzo aggiornato, evitando di dover confrontare decine di schede di piani quasi identici.
Periodi di fatturazione flessibili
Il prezzo predefinito copre 30 giorni. Per periodi di fatturazione più lunghi, lo sconto disponibile viene applicato automaticamente, mentre il calcolatore mantiene visibili sia il costo mensile sia quello totale. Potete modificare qualsiasi parametro prima di procedere al pagamento.
Cosa include ogni piano
I piani FineProxy includono l'attivazione immediata, i metodi di autenticazione supportati, l'esportazione degli elenchi di proxy, la gestione tramite API e MCP e una finestra di rimborso di 24 ore. I piani datacenter statici, dedicati e ISP offrono larghezza di banda illimitata anziché una tariffazione per GB.