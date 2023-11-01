Un LIR (Local Internet Registry) è un'organizzazione autorizzata ad allocare e gestire blocchi di indirizzi IP e numeri di Autonomous System (ASN) all'interno di una specifica regione.

FineProxy opera come LIR ufficiale, il che significa che riceviamo blocchi IP direttamente dai RIR (Regional Internet Registries) che, a loro volta, li ottengono dalla IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Essere un LIR ci consente di possedere e gestire i nostri range IP, mantenere l'accuratezza dei registri e garantire un funzionamento legale e trasparente nel rispetto delle regole di governance regionale di Internet, senza rivendere IP di terze parti.