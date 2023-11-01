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देश के अनुसार प्रॉक्सी

अपना देश चुनें — हर लोकेशन FineProxy’s के अपने ASN पर चलती है, फ्लैट-रेट प्राइसिंग और अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना
प्रॉक्सी स्थान चुनें।

देशवार प्रॉक्सी पूल देखें। हर गंतव्य पर वही बिना डेटा सीमा वाले प्लान, साझा टूलिंग और तत्काल डैशबोर्ड डिलीवरी मिलती है।

ऑस्ट्रेलियाAU प्रॉक्सी सर्वरकनाडाCA प्रॉक्सी सर्वरचीनCN प्रॉक्सी सर्वरफ़्रांसFR प्रॉक्सी सर्वरजर्मनीDE प्रॉक्सी सर्वरभारतIN प्रॉक्सी सर्वरइज़राइलIL प्रॉक्सी सर्वरनीदरलैंडNL प्रॉक्सी सर्वरपाकिस्तानPK प्रॉक्सी सर्वरपोलैंडPL प्रॉक्सी सर्वररूसRU प्रॉक्सी सर्वरसेशेल्सSC प्रॉक्सी सर्वरस्पेनES प्रॉक्सी सर्वरतुर्कियेTR प्रॉक्सी सर्वरयूक्रेनUA प्रॉक्सी सर्वरयूनाइटेड किंगडमGB प्रॉक्सी सर्वरसंयुक्त राज्यUS प्रॉक्सी सर्वर

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • चयनित देश में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे प्रॉक्सी स्थानों पर आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

मैं कई महीनों से FineProxy प्रॉक्सी सेवा का उपयोग कर रहा हूँ और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। उच्च कनेक्शन स्पीड, विश्वसनीय डेटा सुरक्षा और स्थानों की व्यापक श्रृंखला इसे इंटरनेट पर काम करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बनाती है। मैं इसे सुझाता हूँ!

RobertSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं लंबे समय से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और यह शानदार रहा है! सेवा तेजी से है, भरोसेमंद है, और चुनने के लिए बहुत सारे आईपी हैं। चाहे गोपनीयता के लिए हो या अलग-अलग क्षेत्रों से सामग्री तक पहुँच के लिए, FineProxy हमेशा उत्कृष्ट रहा है।

BrilliantcompanyFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

यह वास्तव में उन बेहतरीन प्रॉक्सी में से एक है जो मैंने उपयोग की हैं। यह स्थिर है, ग्राहक सहायता उत्तम है और कीमत वास्तव में किफायती है। निश्चित रूप से मैं इसे इस्तेमाल करना जारी रखूंगा!

yntoygwrldNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं इस साल की शुरुआत से सर्विस प्रॉक्सी का उपयोग कर रहा हूँ। मुझे सेवा की स्थिरता पसंद आई। उपयोग के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण गिरावट या तकनीकी समस्या नहीं हुई। एक और फायदा यह है कि क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भुगतान करने का अवसर भी है।

ChrisDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बहुत ही किफायती यूरोपियन प्रॉक्सी। मुझे लगता है कि यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो मुफ्त और सुरक्षित इंटरनेट के प्रति सच्चा रहा। जहां अन्य GB के हिसाब से या यहां तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग अभी भी असीमित बैंडविड्थ योजनाएं पेश करते हैं।

NemanjaDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
आपका प्रॉक्सी नेटवर्क कितना बड़ा है?स्वयं का इंफ्रा

हमारा प्रॉक्सी नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद नेटवर्क में से एक है। सम्पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और IP रेंज FineProxy के स्वामित्व और संचालन में हैं — हम किसी थर्ड-पार्टी का हार्डवेयर रीसेल नहीं करते। हम कई देशों में डेडिकेटेड प्रॉक्सी प्रदान करते हैं, जिसमें केवल देश-स्तरीय टार्गेटिंग उपलब्ध है (इस लाइन पर शहर या ASN टार्गेटिंग नहीं है)।

कौन-कौन से देश उपलब्ध हैं, और जियो टार्गेटिंग कैसे काम करती है?देश टारगेटिंग

यह पेज सभी समर्थित देशों की सूची दिखाता है। हम प्रत्येक सूचीबद्ध देश में डेटासेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इस प्रोडक्ट लाइन के लिए टार्गेटिंग देश-स्तर पर है; सिटी और ASN टार्गेटिंग यहाँ उपलब्ध नहीं है।

मैं आपकी सेवा कैसे शुरू कर सकता हूँ?टेस्ट या खरीद

आपके पास दो त्वरित विकल्प हैं: बिना किसी प्रतीक्षा के मुफ़्त टेस्ट लें, या तुरंत एक्टिवेशन वाला प्लान खरीदें — भुगतान के तुरंत बाद आपकी प्रॉक्सी तैयार हो जाती हैं। दोनों ही स्थितियों में आपको एक साफ़-सुथरा डैशबोर्ड, तेज़ सेटअप और रेस्पॉन्सिव सपोर्ट मिलेगा।

FineProxy को खास क्या बनाता है?पूर्ण स्वामित्व इंफ्रा

पूरी तरह स्वामित्व वाला इंफ्रास्ट्रक्चर: हम अपना खुद का हार्डवेयर और IP रेंज संचालित करते हैं — कोई थर्ड-पार्टी रीसेल नहीं। हाई-परफ़ॉर्मेंस कंप्यूट: आधुनिक AMD प्रोसेसर पर डेडिकेटेड सर्वर — सुसंगत और कम-लेटेंसी थ्रूपुट के लिए। बड़े स्टैटिक IP पूल: व्यापक, फर्स्ट-पार्टी IPv4 रेंज पर देश-स्तरीय टार्गेटिंग। वास्तव में असीमित ट्रैफ़िक: कोई प्रति-GB शुल्क या छिपी सीमाएँ नहीं। अनुरोध पर कस्टम बिल्ड: हम प्रत्येक क्लाइंट के लिए डेडिकेटेड सबनेट, आइसोलेटेड हार्डवेयर और कस्टमाइज़्ड राउटिंग प्रोविज़न कर सकते हैं।

आप अपने क्लाइंट्स की सफलता कैसे सुनिश्चित करते हैं?पहले डिज़ाइन

हम सबसे पहले आपके उपयोग के अनुसार स्टैटिक डेटासेंटर/ISP या रोटेटिंग पूल का सही मिश्रण तय करते हैं, फिर अपने खुद के हार्डवेयर और फर्स्ट-पार्टी IP रेंज पर तुरंत सक्रिय कर देते हैं। आपको असीमित बैंडविड्थ, देश-स्तरीय टार्गेटिंग, फ्लेक्सिबल ऑथेंटिकेशन (IP अलाउलिस्टिंग या यूज़रनेम/पासवर्ड), एक साफ़-सुथरा डैशबोर्ड और REST API, तथा 99.9%+ अपटाइम मिलता है। हमारे इंजीनियर उन बारीकियों में मदद करते हैं जो पाइपलाइन को स्थिर रखती हैं—रिक्वेस्ट पेसिंग, कंसेंट/कुकी हैंडलिंग, और सेशन स्ट्रैटेजी—ताकि डेटा कलेक्शन सुचारू रूप से चले। यदि आपको और अधिक चाहिए, तो हम डेडिकेटेड सबनेट या आइसोलेटेड हार्डवेयर प्रोविज़न कर सकते हैं, राउटिंग की निगरानी और ट्यूनिंग कर सकते हैं, और योग्य IP स्वैप कर सकते हैं—यह सब तेज़, टिकट-आधारित सपोर्ट द्वारा समर्थित है।

प्रत्येक देश में मैं कौन-सी प्रॉक्सी लाइन खरीद सकता/सकती हूँ?दो स्टैटिक विकल्प

दो स्टैटिक विकल्प: डेटासेंटर IPv4 और—जहाँ उपलब्ध हो—स्टैटिक ISP (स्टैटिक-रेजिडेंशियल) IPv4। दोनों स्टैटिक हैं और प्रति IP बिल किए जाते हैं। रोटेटिंग प्रॉक्सी एक अलग प्रोडक्ट है और इस पेज पर नहीं बेचा जाता।

प्रॉक्सी उपयोग पर आपके क्या प्रतिबंध हैं?बिना डेटा सीमा

ट्रैफ़िक असीमित है, लेकिन प्रत्येक प्लान में कॉन्करेंसी और कनेक्शन-रेट कैप होती हैं ताकि आपके और अन्य ग्राहकों के लिए नेटवर्क स्थिरता बनी रहे। हम एक अनुपालन-आधारित, कानूनी सेवा हैं: ईमेल पोर्ट ब्लॉक हैं (जैसे, 25/465/587/110/143/993/995), और सरकारी वेबसाइटें हमारे प्रॉक्सी के माध्यम से एक्सेस नहीं की जा सकतीं। उपयोग लागू कानूनों और प्रत्येक साइट की शर्तों के अनुसार होना चाहिए; स्पैम, क्रेडेंशियल स्टफिंग, पोर्ट स्कैनिंग, मालवेयर वितरण, या अन्य दुरुपयोग जैसी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। यदि प्लान की सीमाएँ पार होती हैं या दुरुपयोग पैटर्न पाए जाते हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म को स्थिर रखने के लिए हम प्रभावित एंडपॉइंट को थ्रॉटल या सस्पेंड कर सकते हैं।

कौन-से प्रोटोकॉल और ऑथेंटिकेशन मेथड सपोर्टेड हैं?HTTP/HTTPS और SOCKS5

HTTP/HTTPS और SOCKS5 (वैकल्पिक UDP के साथ)। SOCKS4 सपोर्टेड है (बिना ऑथ के)। एक साथ कई स्टैंडर्ड पोर्ट उपलब्ध हैं। IP अलाउलिस्टिंग आवश्यक है; आप यूज़रनेम/पासवर्ड ऑथ भी सक्षम कर सकते हैं। आप अधिकतम 5 सोर्स IP अलाउलिस्ट कर सकते हैं।

आप कैरियर-ग्रेड विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित करते हैं?स्वयं का इंफ्रा

हमारा संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंपनी द्वारा निर्मित और स्वामित्व में है — हम थर्ड-पार्टी सर्वर या IP लीज़ पर नहीं लेते। प्रत्येक प्रॉक्सी एंटरप्राइज़-ग्रेड AMD हार्डवेयर पर रिडंडेंट कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंट लोड बैलेंसिंग और ऑटोमेटेड फेलओवर के साथ चलता है ताकि डाउनटाइम शून्य रहे। 24/7 निरंतर मॉनिटरिंग भारी लोड में भी स्थिर प्रदर्शन और त्वरित रिकवरी सुनिश्चित करती है।

प्लान कैसे स्ट्रक्चर किए गए हैं? क्या ट्रैफ़िक असीमित है?प्रति IP कीमत

कीमत प्रति IP है जिसमें असीमित ट्रैफ़िक शामिल है (कोई प्रति-GB शुल्क नहीं)। डिफ़ॉल्ट अवधि मासिक है, एक वर्ष तक के प्रीपे विकल्पों के साथ; रिन्यूअल पर 20% की छूट मिलती है। बिलिंग मुद्रा: USD।