देश के अनुसार प्रॉक्सी
अपना देश चुनें — हर लोकेशन FineProxy’s के अपने ASN पर चलती है, फ्लैट-रेट प्राइसिंग और अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ।
अपना
प्रॉक्सी स्थान चुनें।
देशवार प्रॉक्सी पूल देखें। हर गंतव्य पर वही बिना डेटा सीमा वाले प्लान, साझा टूलिंग और तत्काल डैशबोर्ड डिलीवरी मिलती है।
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.
|यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- चयनित देश में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरे प्रॉक्सी स्थानों पर आज की सफलता दर देखें
- इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
- अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
- नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
स्थान और स्टॉक
मैं कई महीनों से FineProxy प्रॉक्सी सेवा का उपयोग कर रहा हूँ और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। उच्च कनेक्शन स्पीड, विश्वसनीय डेटा सुरक्षा और स्थानों की व्यापक श्रृंखला इसे इंटरनेट पर काम करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बनाती है। मैं इसे सुझाता हूँ!
मैं लंबे समय से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और यह शानदार रहा है! सेवा तेजी से है, भरोसेमंद है, और चुनने के लिए बहुत सारे आईपी हैं। चाहे गोपनीयता के लिए हो या अलग-अलग क्षेत्रों से सामग्री तक पहुँच के लिए, FineProxy हमेशा उत्कृष्ट रहा है।
लोड के दौरान गति
यह वास्तव में उन बेहतरीन प्रॉक्सी में से एक है जो मैंने उपयोग की हैं। यह स्थिर है, ग्राहक सहायता उत्तम है और कीमत वास्तव में किफायती है। निश्चित रूप से मैं इसे इस्तेमाल करना जारी रखूंगा!
मैं इस साल की शुरुआत से सर्विस प्रॉक्सी का उपयोग कर रहा हूँ। मुझे सेवा की स्थिरता पसंद आई। उपयोग के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण गिरावट या तकनीकी समस्या नहीं हुई। एक और फायदा यह है कि क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भुगतान करने का अवसर भी है।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।
बहुत ही किफायती यूरोपियन प्रॉक्सी। मुझे लगता है कि यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो मुफ्त और सुरक्षित इंटरनेट के प्रति सच्चा रहा। जहां अन्य GB के हिसाब से या यहां तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग अभी भी असीमित बैंडविड्थ योजनाएं पेश करते हैं।
आपका प्रॉक्सी नेटवर्क कितना बड़ा है?स्वयं का इंफ्रा
हमारा प्रॉक्सी नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद नेटवर्क में से एक है। सम्पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और IP रेंज FineProxy के स्वामित्व और संचालन में हैं — हम किसी थर्ड-पार्टी का हार्डवेयर रीसेल नहीं करते। हम कई देशों में डेडिकेटेड प्रॉक्सी प्रदान करते हैं, जिसमें केवल देश-स्तरीय टार्गेटिंग उपलब्ध है (इस लाइन पर शहर या ASN टार्गेटिंग नहीं है)।
कौन-कौन से देश उपलब्ध हैं, और जियो टार्गेटिंग कैसे काम करती है?देश टारगेटिंग
यह पेज सभी समर्थित देशों की सूची दिखाता है। हम प्रत्येक सूचीबद्ध देश में डेटासेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इस प्रोडक्ट लाइन के लिए टार्गेटिंग देश-स्तर पर है; सिटी और ASN टार्गेटिंग यहाँ उपलब्ध नहीं है।
मैं आपकी सेवा कैसे शुरू कर सकता हूँ?टेस्ट या खरीद
आपके पास दो त्वरित विकल्प हैं: बिना किसी प्रतीक्षा के मुफ़्त टेस्ट लें, या तुरंत एक्टिवेशन वाला प्लान खरीदें — भुगतान के तुरंत बाद आपकी प्रॉक्सी तैयार हो जाती हैं। दोनों ही स्थितियों में आपको एक साफ़-सुथरा डैशबोर्ड, तेज़ सेटअप और रेस्पॉन्सिव सपोर्ट मिलेगा।
FineProxy को खास क्या बनाता है?पूर्ण स्वामित्व इंफ्रा
पूरी तरह स्वामित्व वाला इंफ्रास्ट्रक्चर: हम अपना खुद का हार्डवेयर और IP रेंज संचालित करते हैं — कोई थर्ड-पार्टी रीसेल नहीं। हाई-परफ़ॉर्मेंस कंप्यूट: आधुनिक AMD प्रोसेसर पर डेडिकेटेड सर्वर — सुसंगत और कम-लेटेंसी थ्रूपुट के लिए। बड़े स्टैटिक IP पूल: व्यापक, फर्स्ट-पार्टी IPv4 रेंज पर देश-स्तरीय टार्गेटिंग। वास्तव में असीमित ट्रैफ़िक: कोई प्रति-GB शुल्क या छिपी सीमाएँ नहीं। अनुरोध पर कस्टम बिल्ड: हम प्रत्येक क्लाइंट के लिए डेडिकेटेड सबनेट, आइसोलेटेड हार्डवेयर और कस्टमाइज़्ड राउटिंग प्रोविज़न कर सकते हैं।
आप अपने क्लाइंट्स की सफलता कैसे सुनिश्चित करते हैं?पहले डिज़ाइन
हम सबसे पहले आपके उपयोग के अनुसार स्टैटिक डेटासेंटर/ISP या रोटेटिंग पूल का सही मिश्रण तय करते हैं, फिर अपने खुद के हार्डवेयर और फर्स्ट-पार्टी IP रेंज पर तुरंत सक्रिय कर देते हैं। आपको असीमित बैंडविड्थ, देश-स्तरीय टार्गेटिंग, फ्लेक्सिबल ऑथेंटिकेशन (IP अलाउलिस्टिंग या यूज़रनेम/पासवर्ड), एक साफ़-सुथरा डैशबोर्ड और REST API, तथा 99.9%+ अपटाइम मिलता है। हमारे इंजीनियर उन बारीकियों में मदद करते हैं जो पाइपलाइन को स्थिर रखती हैं—रिक्वेस्ट पेसिंग, कंसेंट/कुकी हैंडलिंग, और सेशन स्ट्रैटेजी—ताकि डेटा कलेक्शन सुचारू रूप से चले। यदि आपको और अधिक चाहिए, तो हम डेडिकेटेड सबनेट या आइसोलेटेड हार्डवेयर प्रोविज़न कर सकते हैं, राउटिंग की निगरानी और ट्यूनिंग कर सकते हैं, और योग्य IP स्वैप कर सकते हैं—यह सब तेज़, टिकट-आधारित सपोर्ट द्वारा समर्थित है।
प्रत्येक देश में मैं कौन-सी प्रॉक्सी लाइन खरीद सकता/सकती हूँ?दो स्टैटिक विकल्प
दो स्टैटिक विकल्प: डेटासेंटर IPv4 और—जहाँ उपलब्ध हो—स्टैटिक ISP (स्टैटिक-रेजिडेंशियल) IPv4। दोनों स्टैटिक हैं और प्रति IP बिल किए जाते हैं। रोटेटिंग प्रॉक्सी एक अलग प्रोडक्ट है और इस पेज पर नहीं बेचा जाता।
प्रॉक्सी उपयोग पर आपके क्या प्रतिबंध हैं?बिना डेटा सीमा
ट्रैफ़िक असीमित है, लेकिन प्रत्येक प्लान में कॉन्करेंसी और कनेक्शन-रेट कैप होती हैं ताकि आपके और अन्य ग्राहकों के लिए नेटवर्क स्थिरता बनी रहे। हम एक अनुपालन-आधारित, कानूनी सेवा हैं: ईमेल पोर्ट ब्लॉक हैं (जैसे, 25/465/587/110/143/993/995), और सरकारी वेबसाइटें हमारे प्रॉक्सी के माध्यम से एक्सेस नहीं की जा सकतीं। उपयोग लागू कानूनों और प्रत्येक साइट की शर्तों के अनुसार होना चाहिए; स्पैम, क्रेडेंशियल स्टफिंग, पोर्ट स्कैनिंग, मालवेयर वितरण, या अन्य दुरुपयोग जैसी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। यदि प्लान की सीमाएँ पार होती हैं या दुरुपयोग पैटर्न पाए जाते हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म को स्थिर रखने के लिए हम प्रभावित एंडपॉइंट को थ्रॉटल या सस्पेंड कर सकते हैं।
कौन-से प्रोटोकॉल और ऑथेंटिकेशन मेथड सपोर्टेड हैं?HTTP/HTTPS और SOCKS5
HTTP/HTTPS और SOCKS5 (वैकल्पिक UDP के साथ)। SOCKS4 सपोर्टेड है (बिना ऑथ के)। एक साथ कई स्टैंडर्ड पोर्ट उपलब्ध हैं। IP अलाउलिस्टिंग आवश्यक है; आप यूज़रनेम/पासवर्ड ऑथ भी सक्षम कर सकते हैं। आप अधिकतम 5 सोर्स IP अलाउलिस्ट कर सकते हैं।
आप कैरियर-ग्रेड विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित करते हैं?स्वयं का इंफ्रा
हमारा संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंपनी द्वारा निर्मित और स्वामित्व में है — हम थर्ड-पार्टी सर्वर या IP लीज़ पर नहीं लेते। प्रत्येक प्रॉक्सी एंटरप्राइज़-ग्रेड AMD हार्डवेयर पर रिडंडेंट कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंट लोड बैलेंसिंग और ऑटोमेटेड फेलओवर के साथ चलता है ताकि डाउनटाइम शून्य रहे। 24/7 निरंतर मॉनिटरिंग भारी लोड में भी स्थिर प्रदर्शन और त्वरित रिकवरी सुनिश्चित करती है।
प्लान कैसे स्ट्रक्चर किए गए हैं? क्या ट्रैफ़िक असीमित है?प्रति IP कीमत
कीमत प्रति IP है जिसमें असीमित ट्रैफ़िक शामिल है (कोई प्रति-GB शुल्क नहीं)। डिफ़ॉल्ट अवधि मासिक है, एक वर्ष तक के प्रीपे विकल्पों के साथ; रिन्यूअल पर 20% की छूट मिलती है। बिलिंग मुद्रा: USD।