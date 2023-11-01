देश के अनुसार प्रॉक्सी

हम सबसे पहले आपके उपयोग के अनुसार स्टैटिक डेटासेंटर/ISP या रोटेटिंग पूल का सही मिश्रण तय करते हैं, फिर अपने खुद के हार्डवेयर और फर्स्ट-पार्टी IP रेंज पर तुरंत सक्रिय कर देते हैं। आपको असीमित बैंडविड्थ, देश-स्तरीय टार्गेटिंग, फ्लेक्सिबल ऑथेंटिकेशन (IP अलाउलिस्टिंग या यूज़रनेम/पासवर्ड), एक साफ़-सुथरा डैशबोर्ड और REST API, तथा 99.9%+ अपटाइम मिलता है। हमारे इंजीनियर उन बारीकियों में मदद करते हैं जो पाइपलाइन को स्थिर रखती हैं—रिक्वेस्ट पेसिंग, कंसेंट/कुकी हैंडलिंग, और सेशन स्ट्रैटेजी—ताकि डेटा कलेक्शन सुचारू रूप से चले। यदि आपको और अधिक चाहिए, तो हम डेडिकेटेड सबनेट या आइसोलेटेड हार्डवेयर प्रोविज़न कर सकते हैं, राउटिंग की निगरानी और ट्यूनिंग कर सकते हैं, और योग्य IP स्वैप कर सकते हैं—यह सब तेज़, टिकट-आधारित सपोर्ट द्वारा समर्थित है।