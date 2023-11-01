Twitch व्यूअरशिप सर्विसेज़ एक ही चीज़ पर चलती हैं: क्लीन IP जो प्लेटफ़ॉर्म ने पहले नहीं देखे हों। अगस्त 2025 के डिटेक्शन अपडेट के बाद, पूरे प्लेटफ़ॉर्म पर व्यू काउंट रातोंरात 5-22% गिर गए — रीसाइकल्ड डेटासेंटर IP इस्तेमाल करने वाली ज़्यादातर सर्विसेज़ एक ही वेव में साफ़ हो गईं। जो बचीं, उनके पास फ़्रेश एड्रेस थे।

IP क्वालिटी क्यों सब कुछ तय करती है

प्लेटफ़ॉर्म अब सिर्फ़ आपके एड्रेस से कहीं ज़्यादा चेक करता है। TLS फ़िंगरप्रिंट्स (JA3), सेशन ड्यूरेशन पैटर्न, कनेक्शन टाइमिंग, बिहेवियरल सिग्नल — यह सब एनालाइज़ किया जाता है। लेकिन सबसे पहला फ़िल्टर अभी भी IP रेपुटेशन है। अगर वह एड्रेस किसी और ने पहले से बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया है, तो आपका पहला कनेक्शन पूरा होने से पहले ही वह फ़्लैग हो जाता है।

यहीं पर ज़्यादातर प्रॉक्सी प्रोवाइडर फ़ेल हो जाते हैं। वे शेयर्ड पूल बेचते हैं — वही IP दर्जनों कस्टमर्स के बीच रोटेट होते रहते हैं जो एक ही प्लेटफ़ॉर्म को हिट कर रहे होते हैं। जब तक एड्रेस आपके पास पहुँचता है, कोई और उसे पहले ही बर्न कर चुका होता है।

FineProxy अलग तरीके से काम करता है। हम प्रोवाइडर हैं, रीसेलर नहीं। हमारे IP सिर्फ़ हमारे नेटवर्क में मौजूद हैं — आप इन्हें किसी और प्रॉक्सी सर्विस में नहीं पाएँगे। जब आप Twitch के लिए कोई पैकेज खरीदते हैं, तो वे एड्रेस पूरे रेंटल पीरियड के लिए एक्सक्लूसिवली आपके लिए लॉक हो जाते हैं। जब तक आप रेंट कर रहे हैं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कोई और उन्हें Twitch पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह कोई मार्केटिंग क्लेम नहीं है — सिस्टम ऐसे ही बना है।

अगस्त 2025 के अपडेट ने असल में क्या बदला

Twitch ने अगस्त 2025 के अंत में नया बॉट डिटेक्शन रोलआउट किया। तुरंत असर: पूरे प्लेटफ़ॉर्म पर व्यू काउंट्स गिर गए। 25 अगस्त तक नंबर वापस नॉर्मल हो गए — यानी जिन सर्विसेज़ के पास सही इंफ़्रास्ट्रक्चर था, उन्होंने तेज़ी से एडॉप्ट कर लिया।

प्लेटफ़ॉर्म अब क्या चेक करता है:

IP रेपुटेशन और टाइप (डेटासेंटर रेंज तुरंत फ़्लैग हो जाती हैं)

TLS फ़िंगरप्रिंट्स — आपके कनेक्शन के «हैंडशेक» का एक यूनीक सिग्नेचर होता है

सेशन बिहेवियर — व्यूअर्स कितनी देर रुकते हैं, कब जॉइन और लीव करते हैं, पैटर्न ऑर्गैनिक दिखता है या नहीं

चैट एक्टिविटी कोरिलेशन — जो व्यूअर्स कभी इंटरैक्ट नहीं करते, वे असली व्यूअर्स से अलग दिखते हैं

व्यूअर सर्विसेज़ के लिए अब सिर्फ़ डेटासेंटर IP काफ़ी नहीं हैं। ISP प्रॉक्सी रेजिडेंशियल एड्रेस कैरी करती हैं जो IP टाइप चेक पास कर लेते हैं, लेकिन प्रति यूनिट ज़्यादा महँगी होती हैं। डेटासेंटर प्रॉक्सी तब भी काम करती हैं जब IP वाकई क्लीन हों और प्लेटफ़ॉर्म पर पहले इस्तेमाल न किए गए हों — और FineProxy का एक्सक्लूसिव एलोकेशन ठीक यही प्रदान करता है।

व्यूअर सर्विसेज़ को स्केल करना

जो सर्विसेज़ सैकड़ों या हज़ारों कन्करेंट “व्यूअर्स” चलाती हैं, उनके लिए कैलकुलेशन सीधा है: ज़्यादा यूनीक IP मतलब ज़्यादा भरोसेमंद ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूशन। एक IP प्रति व्यूअर सेशन — यह बेसलाइन है। एक ही स्ट्रीम में सेशन्स के बीच एड्रेस दोबारा इस्तेमाल करना रिस्की है — प्लेटफ़ॉर्म इसे ट्रैक करता है।

हम सुझाव देते हैं:

IP को स्ट्रीम्स के बीच रोटेट करें, एक ही स्ट्रीम के अंदर नहीं

सेशन की लंबाई अलग-अलग रखें — हर “व्यूअर” को बिल्कुल एक जैसी ड्यूरेशन के लिए कनेक्ट न करें

जॉइन टाइम स्टैगर करें — एक ही सेकंड में 500 व्यूअर्स का आना एक ऑब्वियस पैटर्न है

अगर आपका सेटअप सपोर्ट करता है तो कुछ सेशन्स में चैट एक्टिविटी भी मिक्स करें

FineProxy से एक बड़ा पैकेज (500-1000+ IP) खरीदने पर आपको ट्रैफ़िक को नैचुरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पर्याप्त पूल साइज़ मिलता है। चूँकि Twitch पर हर एड्रेस आपके अकाउंट के लिए एक्सक्लूसिव है, रेप्युटेशन पर आपका कंट्रोल रहता है — कोई और आपके IP को प्लेटफ़ॉर्म पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता।

SOCKS5 हमेशा HTTP से बेहतर — बिना किसी अपवाद के

Twitch स्ट्रीम्स HLS प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती हैं। HTTP प्रॉक्सी अक्सर वीडियो चंक डिलीवरी को तोड़ देती हैं और फ़्लैग हो जाती हैं। SOCKS5 लोअर लेवल पर काम करता है और सभी तरह के ट्रैफ़िक को क्लीनली पास करता है। व्यूअर सर्विसेज़ के लिए इसका मतलब है स्टेबल कनेक्शन जो मिड-स्ट्रीम ड्रॉप नहीं होते।

प्रॉक्सी लोकेशन से ऐड्स कम करना

2023 के अंत से, Twitch Server-Side Ad Injection (SSAI) का उपयोग करता है — विज्ञापन सीधे वीडियो स्ट्रीम में मर्ज कर दिए जाते हैं। Ad blocker उन्हें पकड़ नहीं पाते। लेकिन विज्ञापन की फ़्रीक्वेंसी रीजन के अनुसार बदलती है: पोलैंड, सर्बिया, यूक्रेन और रोमानिया से कनेक्शन में लगातार कम या शून्य मिड-रोल विज्ञापन आते हैं। सही लोकेशन वाला Twitch प्रॉक्सी किसी भी ब्राउज़र एक्सटेंशन से बेहतर तरीके से विज्ञापन की समस्या हल करता है।

ब्लॉक्ड रीजन से स्ट्रीम एक्सेस