नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Twitch प्रॉक्सी

Twitch व्यूअर सर्विसेज़ के लिए एक्सक्लूसिव IPv4 प्रॉक्सी — SOCKS5, क्लीन IP जो कभी कस्टमर्स के बीच शेयर नहीं किए जाते, ऐड-फ़्री स्ट्रीम्स के लिए पूर्वी यूरोपीय लोकेशन।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना Twitch प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • एक साथ Twitch दर्शक सेशन के लिए 5,000 यूरोप मिश्रण डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं के लिए उपलब्ध स्थान दिखाएँ
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

एक शानदार प्रॉक्सी। मैं इस सेवा का लगभग एक महीने से उपयोग कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई अफसोस नहीं है। तुलनात्मक रूप से तेज़, कोई लैग नहीं, उपयोग करने में सुविधाजनक, सलाहकार जल्दी जवाब देता है, काम के लिए और सामान्य इंटरनेट सर्फिंग के लिए बहुत उपयोगी है। मेरे लिए, कीमत थोड़ी अधिक है, लेकिन कम से कम गुणवत्ता उत्कृष्ट है। मैंने परियोजना 9 प्रॉक्सी को 10 के बाहर रखा है

KembyFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बहुत तेजी से प्रॉक्सी और अच्छा अनुभव साथ ही तेज़ प्रतिक्रिया देने वाला कस्टमर सपोर्ट जो तुरंत मदद करता है

Omar ElhaqTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

बहुत ही किफायती यूरोपियन प्रॉक्सी। मुझे लगता है कि यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो मुफ्त और सुरक्षित इंटरनेट के प्रति सच्चा रहा। जहां अन्य GB के हिसाब से या यहां तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग अभी भी असीमित बैंडविड्थ योजनाएं पेश करते हैं।

NemanjaDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं कई महीनों से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और यह निश्चित रूप से उन बेहतरीन प्रॉक्सी सेवाओं में से एक है जिनसे मैं मिला हूँ! कनेक्शन स्थिर, तेज और सुरक्षित है, जो ब्राउज़िंग और भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने को सहज बनाता है। FineProxy विभिन्न प्रकार के आईपी प्रदान करता है, और उनके बीच स्विच करना तेज और आसान है। उनका ग्राहक समर्थन उत्तरदायी और सहायक है, हमेशा तैयार रहता है मेरी किसी भी प्रश्न पर मदद करने के लिए। साथ ही, प्रदान की गई सेवा के स्तर के लिए कीमतें बेहद प्रतिस्पर्धी हैं। भरोसेमंद और कुशल प्रॉक्सी की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ग्राहक अनुभव

मैंने इस प्रॉक्सी सेवा को कुछ बार आज़माया और पाया कि वे वाकई अच्छे हैं, मैं उनके लिए गारंटी दूँगा।

nasSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
व्यूअर सर्विस के लिए मुझे कितनी प्रॉक्सी चाहिए?प्रति दर्शक एक

हर कन्करेंट व्यूअर सेशन के लिए कम से कम एक IP। 500 एक साथ व्यूअर्स के लिए आपको 500 IP चाहिए। बड़े पूल आपको एड्रेस बहुत जल्दी रीयूज़ किए बिना स्ट्रीम्स के बीच रोटेट करने की गुंजाइश देते हैं। FineProxy के डेटासेंटर पैकेज हज़ारों IP तक स्केल होते हैं — और रेंटल पीरियड के दौरान Twitch पर हर एड्रेस एक्सक्लूसिवली आपका रहता है।

व्यूअर्स के लिए डेटासेंटर या ISP प्रॉक्सी?दोनों संभव

दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से। ISP प्रॉक्सी रेजिडेंशियल IP चेक ऑटोमैटिकली पास कर लेती हैं — ज़्यादा सेफ़ लेकिन प्रति IP महँगी। क्लीन डेटासेंटर IP जो प्लेटफ़ॉर्म पर पहले इस्तेमाल नहीं हुए हैं, वे भी काम करते हैं — ख़ासतौर पर बड़ी मात्रा में जहाँ कॉस्ट एडवांटेज मायने रखता है। FineProxy के IP हमारे नेटवर्क के लिए यूनीक हैं (हम ख़ुद प्रोवाइडर हैं, रीसेलर नहीं), इसलिए ये दूसरी प्रॉक्सी सर्विसेज़ के कस्टमर्स द्वारा बर्न नहीं किए गए हैं।

दूसरी सर्विसेज़ पर डेटासेंटर प्रॉक्सी इतनी जल्दी ब्लॉक क्यों हो जाती हैं?साझा पूल

क्योंकि वे प्रोवाइडर्स शेयर्ड पूल रीसेल करते हैं। एक ही IP कई कस्टमर्स द्वारा एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर इस्तेमाल होता है। जब तक वह आप तक पहुँचता है, वह एड्रेस पहले से फ़्लैग हो चुका होता है। हमारे IP एक्सक्लूसिव हैं — अगर आप उन्हें Twitch के लिए रेंट करते हैं, तो हमारी सर्विस पर कोई और उन्हें वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता।

क्या SOCKS5 से सच में कोई फ़र्क पड़ेगा?हाँ

हाँ। Twitch का HLS स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल वीडियो को छोटे चंक्स में भेजता है। HTTP प्रॉक्सी इस डिलीवरी में दखल देती हैं, जिससे बफ़रिंग होती है या डिटेक्शन ट्रिगर होता है। SOCKS5 इसे बिना किसी दिक्कत के हैंडल करता है। Twitch से जुड़े किसी भी काम — व्यूइंग, बूस्टिंग, मॉनिटरिंग — के लिए हमेशा SOCKS5 इस्तेमाल करें।

क्या अनब्लॉक्ड Twitch कंटेंट के लिए प्रॉक्सी ऐड्स कम कर सकती है?स्थान पर निर्भर

ऐड्स स्ट्रीम में ही एम्बेड होते हैं, इसलिए आप इन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन ऐड्स की मात्रा आपके कनेक्शन की लोकेशन पर निर्भर करती है। पूर्वी यूरोपीय प्रॉक्सी (Poland, Romania, Serbia) के ज़रिए यूज़र्स को लगातार कम या ज़ीरो ऐड्स दिखाई देते हैं। यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फ़र्क इतना बड़ा है कि लोग लंबी व्यूइंग सेशन के लिए खास तौर पर ये लोकेशन चुनते हैं।

गाइड

Twitch प्रॉक्सी: व्यूअर सर्विसेज़, स्ट्रीम एक्सेस और अकाउंट मैनेजमेंट

5 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

Twitch व्यूअरशिप सर्विसेज़ एक ही चीज़ पर चलती हैं: क्लीन IP जो प्लेटफ़ॉर्म ने पहले नहीं देखे हों। अगस्त 2025 के डिटेक्शन अपडेट के बाद, पूरे प्लेटफ़ॉर्म पर व्यू काउंट रातोंरात 5-22% गिर गए — रीसाइकल्ड डेटासेंटर IP इस्तेमाल करने वाली ज़्यादातर सर्विसेज़ एक ही वेव में साफ़ हो गईं। जो बचीं, उनके पास फ़्रेश एड्रेस थे।

IP क्वालिटी क्यों सब कुछ तय करती है

प्लेटफ़ॉर्म अब सिर्फ़ आपके एड्रेस से कहीं ज़्यादा चेक करता है। TLS फ़िंगरप्रिंट्स (JA3), सेशन ड्यूरेशन पैटर्न, कनेक्शन टाइमिंग, बिहेवियरल सिग्नल — यह सब एनालाइज़ किया जाता है। लेकिन सबसे पहला फ़िल्टर अभी भी IP रेपुटेशन है। अगर वह एड्रेस किसी और ने पहले से बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया है, तो आपका पहला कनेक्शन पूरा होने से पहले ही वह फ़्लैग हो जाता है।

यहीं पर ज़्यादातर प्रॉक्सी प्रोवाइडर फ़ेल हो जाते हैं। वे शेयर्ड पूल बेचते हैं — वही IP दर्जनों कस्टमर्स के बीच रोटेट होते रहते हैं जो एक ही प्लेटफ़ॉर्म को हिट कर रहे होते हैं। जब तक एड्रेस आपके पास पहुँचता है, कोई और उसे पहले ही बर्न कर चुका होता है।

FineProxy अलग तरीके से काम करता है। हम प्रोवाइडर हैं, रीसेलर नहीं। हमारे IP सिर्फ़ हमारे नेटवर्क में मौजूद हैं — आप इन्हें किसी और प्रॉक्सी सर्विस में नहीं पाएँगे। जब आप Twitch के लिए कोई पैकेज खरीदते हैं, तो वे एड्रेस पूरे रेंटल पीरियड के लिए एक्सक्लूसिवली आपके लिए लॉक हो जाते हैं। जब तक आप रेंट कर रहे हैं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कोई और उन्हें Twitch पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह कोई मार्केटिंग क्लेम नहीं है — सिस्टम ऐसे ही बना है।

अगस्त 2025 के अपडेट ने असल में क्या बदला

Twitch ने अगस्त 2025 के अंत में नया बॉट डिटेक्शन रोलआउट किया। तुरंत असर: पूरे प्लेटफ़ॉर्म पर व्यू काउंट्स गिर गए। 25 अगस्त तक नंबर वापस नॉर्मल हो गए — यानी जिन सर्विसेज़ के पास सही इंफ़्रास्ट्रक्चर था, उन्होंने तेज़ी से एडॉप्ट कर लिया।

प्लेटफ़ॉर्म अब क्या चेक करता है:

  • IP रेपुटेशन और टाइप (डेटासेंटर रेंज तुरंत फ़्लैग हो जाती हैं)
  • TLS फ़िंगरप्रिंट्स — आपके कनेक्शन के «हैंडशेक» का एक यूनीक सिग्नेचर होता है
  • सेशन बिहेवियर — व्यूअर्स कितनी देर रुकते हैं, कब जॉइन और लीव करते हैं, पैटर्न ऑर्गैनिक दिखता है या नहीं
  • चैट एक्टिविटी कोरिलेशन — जो व्यूअर्स कभी इंटरैक्ट नहीं करते, वे असली व्यूअर्स से अलग दिखते हैं

व्यूअर सर्विसेज़ के लिए अब सिर्फ़ डेटासेंटर IP काफ़ी नहीं हैं। ISP प्रॉक्सी रेजिडेंशियल एड्रेस कैरी करती हैं जो IP टाइप चेक पास कर लेते हैं, लेकिन प्रति यूनिट ज़्यादा महँगी होती हैं। डेटासेंटर प्रॉक्सी तब भी काम करती हैं जब IP वाकई क्लीन हों और प्लेटफ़ॉर्म पर पहले इस्तेमाल न किए गए हों — और FineProxy का एक्सक्लूसिव एलोकेशन ठीक यही प्रदान करता है।

व्यूअर सर्विसेज़ को स्केल करना

जो सर्विसेज़ सैकड़ों या हज़ारों कन्करेंट “व्यूअर्स” चलाती हैं, उनके लिए कैलकुलेशन सीधा है: ज़्यादा यूनीक IP मतलब ज़्यादा भरोसेमंद ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूशन। एक IP प्रति व्यूअर सेशन — यह बेसलाइन है। एक ही स्ट्रीम में सेशन्स के बीच एड्रेस दोबारा इस्तेमाल करना रिस्की है — प्लेटफ़ॉर्म इसे ट्रैक करता है।

हम सुझाव देते हैं:

  • IP को स्ट्रीम्स के बीच रोटेट करें, एक ही स्ट्रीम के अंदर नहीं
  • सेशन की लंबाई अलग-अलग रखें — हर “व्यूअर” को बिल्कुल एक जैसी ड्यूरेशन के लिए कनेक्ट न करें
  • जॉइन टाइम स्टैगर करें — एक ही सेकंड में 500 व्यूअर्स का आना एक ऑब्वियस पैटर्न है
  • अगर आपका सेटअप सपोर्ट करता है तो कुछ सेशन्स में चैट एक्टिविटी भी मिक्स करें

FineProxy से एक बड़ा पैकेज (500-1000+ IP) खरीदने पर आपको ट्रैफ़िक को नैचुरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पर्याप्त पूल साइज़ मिलता है। चूँकि Twitch पर हर एड्रेस आपके अकाउंट के लिए एक्सक्लूसिव है, रेप्युटेशन पर आपका कंट्रोल रहता है — कोई और आपके IP को प्लेटफ़ॉर्म पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता।

SOCKS5 हमेशा HTTP से बेहतर — बिना किसी अपवाद के

Twitch स्ट्रीम्स HLS प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती हैं। HTTP प्रॉक्सी अक्सर वीडियो चंक डिलीवरी को तोड़ देती हैं और फ़्लैग हो जाती हैं। SOCKS5 लोअर लेवल पर काम करता है और सभी तरह के ट्रैफ़िक को क्लीनली पास करता है। व्यूअर सर्विसेज़ के लिए इसका मतलब है स्टेबल कनेक्शन जो मिड-स्ट्रीम ड्रॉप नहीं होते।

प्रॉक्सी लोकेशन से ऐड्स कम करना

2023 के अंत से, Twitch Server-Side Ad Injection (SSAI) का उपयोग करता है — विज्ञापन सीधे वीडियो स्ट्रीम में मर्ज कर दिए जाते हैं। Ad blocker उन्हें पकड़ नहीं पाते। लेकिन विज्ञापन की फ़्रीक्वेंसी रीजन के अनुसार बदलती है: पोलैंड, सर्बिया, यूक्रेन और रोमानिया से कनेक्शन में लगातार कम या शून्य मिड-रोल विज्ञापन आते हैं। सही लोकेशन वाला Twitch प्रॉक्सी किसी भी ब्राउज़र एक्सटेंशन से बेहतर तरीके से विज्ञापन की समस्या हल करता है।

ब्लॉक्ड रीजन से स्ट्रीम एक्सेस

अगर आपको किसी प्रतिबंधित नेटवर्क या देश से Twitch देखना है, तो सेटअप सिंपल है — लेकिन डिटेल्स मायने रखती हैं। कुछ नेटवर्क DNS लेवल पर प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक करते हैं, कुछ डीप पैकेट इंस्पेक्शन इस्तेमाल करते हैं, और कुछ देश एक्सेस पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट करते हैं। किसी सपोर्टेड लोकेशन में एक डेडिकेटेड प्रॉक्सी तीनों सिनेरियो हैंडल कर लेती है: इसे अपने ब्राउज़र या सिस्टम लेवल पर कॉन्फ़िगर करें, और स्ट्रीम्स ऐसे लोड होंगी जैसे आप लोकली कनेक्ट कर रहे हों। SOCKS5 यहाँ भी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यह HLS चंक्स सहित सारा ट्रैफ़िक बिना किसी दखल के टनल करता है। ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्ट्रीमिंग डिवाइस के लिए स्टेप-बाय-स्टेप सेटअप इंस्ट्रक्शन के लिए हमारा Integration Hub देखें — यह Windows और macOS से लेकर Android और राउटर-लेवल कॉन्फ़िगरेशन तक सब कवर करता है।