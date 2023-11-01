كل بروكسي تبيعه FineProxy هو IPv4 — أكثر من 100,000 عنوان مملوكة مباشرةً، وليست مؤجّرة من وسيط أو مشتركة عبر موزّع. عند شراء وصول إلى خادم بروكسي IPv4 من FineProxy، تحصل على عنوان IPv4 مخصص مع دعم SOCKS5 و HTTP/HTTPS، وحركة مرور غير محدودة، وبدون رسوم لكل جيجابايت. هذه النسخة المختصرة. أما التفصيل فيتعلق بأهمية IPv4 تحديدًا، ولماذا يُعدّ مصدر العنوان بنفس أهمية البروتوكول.

IPv4 مقابل IPv6 — فجوة التوافق

بروكسيات IPv6 موجودة وأسعارها زهيدة. مساحة العناوين لا نهائية عمليًا، لذا يبيع المزوّدون ملايين عناوين IPv6 بأبخس الأثمان. المشكلة: معظم المواقع المستهدفة لا تدعم IPv6 بالكامل. حتى عام 2026، نحو 40% فقط من أكبر 1,000 موقع تتعامل مع حركة مرور IPv6 بشكل صحيح.

معالجات الدفع، منصات التواصل الاجتماعي، شبكات الإعلانات، مواقع التجارة الإلكترونية — الغالبية العظمى لا تزال تعتمد على IPv4 في كشف البوتات، وتحديد الموقع الجغرافي، وإدارة الجلسات.

إذا كان الموقع المستهدف لا يدعم IPv6، فإن الاتصال إما يفشل بصمت، أو يعود إلى IPv4 عبر مزوّد خدمة الإنترنت الخاص بك (مما يكشف عنوان IP الحقيقي)، أو يُحظر. لا يوجد تراجع سلس — إما يعمل أو لا يعمل. بالنسبة لعمليات السكرابينغ وإدارة الحسابات والتحقق من الإعلانات وأي مهمة تتضمن كشف البوتات، يبقى IPv4 هو الخيار الموثوق الوحيد.

السعر المنخفض لـ IPv4 لا يعني جودة منخفضة

عناوين IPv4 نادرة — يوجد ما يقارب 4.3 مليار عنوان فقط إجمالاً، ونفد المخزون المتاح منذ سنوات. هذه الندرة ترفع الأسعار. بعض مزودي الخدمة يشترون العناوين بكميات كبيرة من شبكات تم إيقافها، وآخرون يستأجرونها من حاملين أكبر. سلسلة الملكية تؤثر على الجودة: كلما مرّ عنوان IP عبر أيدٍ أكثر، زاد احتمال أن يحمل تاريخاً — قوائم حظر، قواعد بيانات سبام، وسمعة مشبوهة.

تمتلك FineProxy مجموعة عناوين IPv4 الخاصة بها مباشرةً. بدون وسطاء، وبدون إعادة تأجير. عندما تظهر على أي عنوان علامات تراجع في السمعة، يتم استبداله فورًا. بروكسي IPv4 من مركز بيانات بسعر منخفض من مزوّد مباشر يكلّفك عمليًا أقل من عنوان يبدو أرخص على الورق لكنه مُدرج بالفعل في القوائم السوداء لنصف الإنترنت.

SOCKS5 على كل عنوان IPv4