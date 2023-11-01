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بروكسي IPv4

أكثر من 100,000 عنوان IPv4 مملوك — HTTP/HTTPS/SOCKS5، حركة مرور غير محدودة، وصول عبر API، تسليم تلقائي. مصمم لأغراض استخراج البيانات، والتحقق من الإعلانات، وإدارة الحسابات.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 بروكسي مركز بيانات IPv4 في أوروبا
  • صدّر قائمة بروكسي IPv4 لديّ بصيغة JSON
  • صفِّ قائمة بروكسي IPv4 لديّ حسب الدولة أو الشبكة الفرعية
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي IPv4 لديّ
  • اعرض حالة باقات بروكسي IPv4 لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

كان البدء باستخدام Fineproxy سهلاً بشكل مدهش، حتى بالنسبة لشخص ليس خبيرًا في التكنولوجيا. واجهتهم بديهية، والوكلاء أنفسهم سهلون للغاية في الدمج. لقد كان الأداء خاليًا من العيوب، مما جعل مهامي عبر الإنترنت أكثر سلاسة. بالتأكيد خيار عظيم!

Pathanالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يعد Fine proxy أحد أفضل مزودي خدمة البروكسي الذين استخدمتهم، فهو يقدم خدمة رخيصة وموثوقة. ويوفر تغطية golbad. أفضل تجربة على الإطلاق.

Ahmed ArshadDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

أستخدم خدمة الوكيل FineProxy منذ عدة أشهر وأنا راضٍ جدًا عنها. سرعة الاتصال العالية والحماية الموثوقة للبيانات ومجموعة واسعة من المواقع تجعلها أداة ممتازة للعمل على الإنترنت. أنا أوصي به!

RobertSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل هناك سبب لاستخدام بروكسيات IPv6 بدلاً من IPv4؟أهداف IPv6 فقط

فقط إذا كان هدفك يدعم IPv6 صراحةً وكنت بحاجة إلى حجم هائل بأقل تكلفة ممكنة لكل عنوان IP. لاستخراج بيانات المواقع التي تقبل IPv6 (بعض محركات البحث وشبكات CDN)، يُعد IPv6 أرخص لأن العناوين متوفرة بكثرة. لكل ما عدا ذلك — منصات التواصل الاجتماعي، التجارة الإلكترونية، أنظمة الدفع، منصات الإعلانات — يبقى IPv4 هو الخيار الوحيد الذي يعمل بموثوقية.

كم عدد عناوين IPv4 التي يمتلكها FineProxy؟أكثر من 100,000

أكثر من 100,000 عنوان IPv4 موزعة على شبكات فرعية وأرقام ASN متعددة. جميعها مملوكة مباشرة — ليست مؤجرة أو عبر وسيط. هذا مهم لتنويع عناوين IP: إذا حظر الهدف شبكة فرعية واحدة، تستمر العناوين من نطاقات أخرى بالعمل.

هل ستصبح بروكسيات IPv4 عفا عليها الزمن؟لا

لا توجد أي مؤشرات على ذلك في أي إطار زمني منظور. تبنّي IPv6 ظلّ "وشيكًا" لأكثر من عقد من الزمن ولا يزال عند ~40% بين أكبر المواقع. البنية التحتية الأكثر أهمية لمستخدمي البروكسي — أنظمة مكافحة البوتات، ومعالجات الدفع، وأنظمة وسائل التواصل الاجتماعي الخلفية — مبنية بعمق على IPv4. ستظل بروكسيات IPv4 هي المعيار للاستخدام التجاري طوال عام 2026 وما بعده.

الدليل

بروكسيات IPv4: لماذا لا يزال نوع العنوان مهماً

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

كل بروكسي تبيعه FineProxy هو IPv4 — أكثر من 100,000 عنوان مملوكة مباشرةً، وليست مؤجّرة من وسيط أو مشتركة عبر موزّع. عند شراء وصول إلى خادم بروكسي IPv4 من FineProxy، تحصل على عنوان IPv4 مخصص مع دعم SOCKS5 و HTTP/HTTPS، وحركة مرور غير محدودة، وبدون رسوم لكل جيجابايت. هذه النسخة المختصرة. أما التفصيل فيتعلق بأهمية IPv4 تحديدًا، ولماذا يُعدّ مصدر العنوان بنفس أهمية البروتوكول.

IPv4 مقابل IPv6 — فجوة التوافق

بروكسيات IPv6 موجودة وأسعارها زهيدة. مساحة العناوين لا نهائية عمليًا، لذا يبيع المزوّدون ملايين عناوين IPv6 بأبخس الأثمان. المشكلة: معظم المواقع المستهدفة لا تدعم IPv6 بالكامل. حتى عام 2026، نحو 40% فقط من أكبر 1,000 موقع تتعامل مع حركة مرور IPv6 بشكل صحيح.

معالجات الدفع، منصات التواصل الاجتماعي، شبكات الإعلانات، مواقع التجارة الإلكترونية — الغالبية العظمى لا تزال تعتمد على IPv4 في كشف البوتات، وتحديد الموقع الجغرافي، وإدارة الجلسات.

إذا كان الموقع المستهدف لا يدعم IPv6، فإن الاتصال إما يفشل بصمت، أو يعود إلى IPv4 عبر مزوّد خدمة الإنترنت الخاص بك (مما يكشف عنوان IP الحقيقي)، أو يُحظر. لا يوجد تراجع سلس — إما يعمل أو لا يعمل. بالنسبة لعمليات السكرابينغ وإدارة الحسابات والتحقق من الإعلانات وأي مهمة تتضمن كشف البوتات، يبقى IPv4 هو الخيار الموثوق الوحيد.

السعر المنخفض لـ IPv4 لا يعني جودة منخفضة

عناوين IPv4 نادرة — يوجد ما يقارب 4.3 مليار عنوان فقط إجمالاً، ونفد المخزون المتاح منذ سنوات. هذه الندرة ترفع الأسعار. بعض مزودي الخدمة يشترون العناوين بكميات كبيرة من شبكات تم إيقافها، وآخرون يستأجرونها من حاملين أكبر. سلسلة الملكية تؤثر على الجودة: كلما مرّ عنوان IP عبر أيدٍ أكثر، زاد احتمال أن يحمل تاريخاً — قوائم حظر، قواعد بيانات سبام، وسمعة مشبوهة.

تمتلك FineProxy مجموعة عناوين IPv4 الخاصة بها مباشرةً. بدون وسطاء، وبدون إعادة تأجير. عندما تظهر على أي عنوان علامات تراجع في السمعة، يتم استبداله فورًا. بروكسي IPv4 من مركز بيانات بسعر منخفض من مزوّد مباشر يكلّفك عمليًا أقل من عنوان يبدو أرخص على الورق لكنه مُدرج بالفعل في القوائم السوداء لنصف الإنترنت.

SOCKS5 على كل عنوان IPv4

كل بروكسي من FineProxy يدعم HTTP/HTTPS و SOCKS5 معًا دون أي تكلفة إضافية. الوصول عبر بروكسي SOCKS5 بعنوان IPv4 ضروري للمهام التي تتجاوز تصفح الويب — الألعاب، والبروتوكولات المخصصة، وحركة مرور UDP، أو الأدوات التي لا تدعم HTTP بشكل أصلي. يعمل SOCKS5 على مستوى أدنى من بروكسيات HTTP، حيث يُعيد توجيه أي نوع من حركة المرور دون تفسيرها. على بنية FineProxy التحتية — خوادم AMD EPYC بقنوات اتصال 80 Gbps — لا يؤثر اختيار البروتوكول على السرعة، فكلا HTTP و SOCKS5 يوفران نفس عرض النطاق وزمن الاستجابة.