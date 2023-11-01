بروكسيات للمراجحة
باقات IPv4 لتوسيع نطاق مهامك. تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، مع تسليم تلقائي بعد الدفع، وحركة مرور غير محدودة، وإمكانية الوصول عبر API.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.
|موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 5,000 عنوان IP من مركز بيانات لمراجحة حركة المرور
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر قوائم البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- جدّد كل خدمة بروكسي تنتهي هذا الأسبوع
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
"إنها بالتأكيد أفضل خدمة وكيل استخدمتها على الإطلاق! السرعات فائقة للغاية، ويمكنني بث برامجي المفضلة دون أي تخزين مؤقت. الواجهة سهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل الاتصال بخوادم مختلفة. أوصي بشدة لأي شخص يحتاج إلى وصول موثوق!"
لا يمكنني العثور على أي خدمات أفضل من هذه خاصة فيما يتعلق بالسكن غير المحدود، اعتقدت أنها ستبدأ بالانخفاض في الجودة بمجرد استخدامها ولكن طوال الوقت الذي استخدمته، ظلت أعلى من 99%، إنه أمر رائع أن تكون كذلك. حظا سعيدا وآمل أن يبقى كما هو
حركة المرور بلا حد
بينما يتقاضى مقدمو الخدمات الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الإنترنت مجانيًا وآمنًا. خيارات مركز البيانات الخاصة بهم رخيصة وتأتي مع نطاق ترددي غير محدود.
نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.
المواقع والمخزون
لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر
FineProxy تجاوز توقعاتي! وكلائهم سريعون وآمنون وموثوقون بشكل لا يصدق. مجموعة واسعة من الخيارات لـ IPs والمواقع تجعل من السهل تخصيصها حسب احتياجاتي. فريق الدعم سريع الاستجابة ومفيد، مما يضمن حل أي مشكلات بسرعة. موصى به للغاية لأي شخص يبحث عن خدمة وكيل جديرة بالثقة!
أي البروكسيات يجب اختيارها للمراجحة الإعلانية؟عناوين ISP ثابتة
عناوين ISP ثابتة طوال فترة الاشتراك. المبدأ هو: حساب واحد = عنوان IP مستقر واحد. تقوم بتحديد الدولة والمنطقة الزمنية واللغة، بينما تبقى ملفات تعريف الارتباط والمصادقة الثنائية (2FA) محفوظة عبر الجلسات. هذا يقلل من عمليات التحقق التي تجريها المنصة ويجعل سلوك الحساب قابلاً للتنبؤ.
وما المطلوب لمراجحة حركة المرور؟باقات DC كبيرة
حزم كبيرة من عناوين IP لمراكز البيانات (DC) مع نطاق ترددي عالٍ: عشرات الآلاف من العناوين، وإصدار عشوائي من الشبكات الفرعية الأقل تحميلاً، وتوزيع حسب /24 والبلدان. يتيح لك ذلك موازاة التدفقات دون الوصول إلى حدود عنوان IP واحد أو منطقة واحدة.
ما السرعة الواقعية وما العوامل التي تتحكم فيها؟400–500 Mbps
على الخوادم البعيدة (VPS/مخصصة) نلاحظ ذروات تصل إلى 400–500 Mbps مع الإعداد الصحيح (keep-alive، ومجموعات الاتصالات، والقرب الجغرافي). العامل الأساسي الذي يجب تذكّره: إجمالي معدل النقل لديك محدود بأبطأ حلقة في السلسلة — وعادةً ما تكون شبكتك الخاصة أو مسار التوجيه. من جانبنا نوفر قناة مستقرة عالية السعة؛ البروكسي بحد ذاته لا يضيف سرعة تتجاوز ما يسمح به اتصالك.
كيف يعمل نظام التسعير لحزم حركة المرور الكبيرة؟تسعير الجملة
نعتمد نموذج البيع بالجملة مع إصدار آلي. في الأحجام الكبيرة ينخفض سعر عنوان IP إلى أقل من $0.10 (يعتمد السعر الفعلي على الخطة). تُوزَّع العناوين عشوائياً على الشبكات الفرعية الأقل تحميلاً، ويمكن استبدال النطاقات ذات المشكلات بسرعة وفقاً لشروط خطتك.
هل يمكن الجمع بين بروكسيات ISP وبروكسيات مركز البيانات في مشروع واحد؟نعم
نعم، وهو نمط شائع. استخدم بروكسيات ISP الثابتة لتسجيل الدخول والمصادقة والإجراءات الحساسة التي تتطلب موثوقية. ووجّه عمليات الرفع المكثفة والتشغيلات الجماعية والاختبارات عبر مجموعة مركز البيانات. افصل بين النطاقات والأدوار حتى لا يتداخل السيناريوهان مع بعضهما.
ما البروتوكولات وطرق الوصول المدعومة؟HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP وHTTPS وSOCKS5 (TCP). تتم المصادقة عبر اسم مستخدم/كلمة مرور أو من خلال قائمة السماح (ربط عناوين IP الخارجية الخاصة بك). لسيناريوهات Discord/RTC نوفر خيار UDP (يُشترى بشكل منفصل)، لكن لمعظم مهام المراجحة يكفي TCP.
كيف تتجنبون تداخل المهام مع عملاء آخرين على نفس عناوين IP؟إصدار عشوائي
نُصدر العناوين عشوائياً من الشبكات الفرعية الأقل تحميلاً، مع حد أقصى يبلغ نحو خمسة عملاء لكل عنوان IP. احتمالية التداخل منخفضة. إذا لاحظت تراجعاً في أداء عناوين معينة، أبلغنا بها — وسنقترح بدائل وفقاً لشروط خطتك.
ما القيود التي يجب مراعاتها عند التخطيط؟اتصالات متزامنة
القيد الرئيسي هو عدد الاتصالات المتزامنة لكل خدمة. وضمن تلك الاتصالات، يعتمد معدل الطلبات على الحدود الخاصة بالمنصة المُستهدَفة. أفضل الممارسات: وزّع الحمل بالتساوي على قائمة عناوين IP الكاملة، واتّبع نموذجاً يحاكي السلوك البشري — تأخيرات عشوائية، وتخزين مؤقت حيثما أمكن، وتراجع أسّي عند حدوث أخطاء.