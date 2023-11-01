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بروكسي التحقق من الإعلانات

باقات IPv4 لتوسيع نطاق مهامك. تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، مع تسليم تلقائي بعد الدفع، وحركة مرور غير محدودة، وإمكانية الوصول عبر API.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 300 عنوان IP من مراكز البيانات عبر الدول المستهدفة لديّ
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي الإعلانات لديّ
  • صدّر قوائم البروكسي الإقليمية لديّ بصيغة JSON
  • اعرض خدمات البروكسي ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

كثيرا ما أسافر، لذلك أستخدم منتجات هذا البائع! الجودة والسعر غير المكلف نسبيًا يناسبني! يتطلب العمل زيارات متكررة إلى البلدان التي يتم فيها حظر المواقع في منطقتي! استخدام هذه الوكلاء يحل المشكلة!

Cergei Voloskovالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أستخدم بشكل أساسي FineProxy لتجاوز القيود الجغرافية والتحقق من الإعلانات في مناطق مختلفة، وهو يتعامل مع كل شيء بشكل لا تشوبه شائبة. لا توجد رموز التحقق، ولا توجد قائمة سوداء IPs — على الأقل حتى الآن. لقد أصبحت خدمة الوكيل المفضلة لدي، وقد أوصيت بها بالفعل لبعض الأصدقاء.

lltr6SaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

أنا أستخدم Fineproxy منذ فترة، وخدمتهم موثوقة بشكل لا يصدق. سرعات الاتصال سريعة باستمرار، ووقت التشغيل مثالي عمليًا. أوصي به بشدة لأي شخص يحتاج إلى وكلاء مستقرين!

RehanNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

معجب تماما! السرعات مذهلة، مما يسمح لي بالتصفح والبث بسلاسة. واجهة المستخدم بديهية، مما يجعل من السهل تبديل الخوادم. إذا كنت بحاجة إلى وكيل موثوق وسريع، فهذا هو الوكيل المناسب لك!.

Nadeem KhanTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

خدمة مريحة للغاية لأولئك الذين يحتاجون إلى وكلاء بدون إعداد معقد. كل شيء يبدأ بسرعة، وهناك العديد من البلدان المتاحة، ومجموعة جيدة من الخطط. لقد استخدمت الوكيل لأعمال التحليلات والأتمتة وكنت راضيًا تمامًا عن النتائج

EvgeniyDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

تعتمد شركتنا اعتمادًا كبيرًا على عناوين البروكسي في أبحاث تحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المنافسين، والمهام المؤتمتة. كانت FineProxy بمثابة طوق نجاة لفريقنا، إذ توفر مجموعة واسعة من عناوين البروكسي السريعة والآمنة وعالية الإخفاء، مما يساعدنا على تنفيذ المهام بكفاءة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام، وتتيح إدارة عدة عناوين بروكسي من دون أي عناء. وعلى خلاف مزودي البروكسي الآخرين الذين جرّبناهم في الماضي، تحافظ FineProxy على سرعة ووقت تشغيل ثابتين، وهو أمر بالغ الأهمية لعملياتنا. إذا كنتم بحاجة إلى حل بروكسي بمستوى مؤسسي، فإنني أوصي بشدة بتجربتها!

omkaarSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
كم عدد البروكسيات التي أحتاجها للتحقق من الإعلانات؟حسب الحجم

يعتمد ذلك على حجم عملك. لفحص الحملات في 10 دول، يُعدّ 10-20 عنوان IP (واحد أو اثنان لكل موقع جغرافي مستهدف) نقطة انطلاق جيدة. أما للتحقق الآلي عبر آلاف المواضع الإعلانية، فستحتاج إلى مجمّعات أكبر — مئات عناوين الـ IP موزّعة على جميع المواقع الجغرافية المستهدفة.

هل يمكنني استخدام بروكسيات مركز البيانات، أم أحتاج إلى بروكسيات سكنية؟مراكز بيانات عادةً

بالنسبة لمعظم مهام التحقق من الإعلانات، بروكسيات مراكز البيانات تؤدي المهمة بنجاح. فهي أسرع وأقل تكلفة. الاستثناء الوحيد هو عندما تتحقق شبكات الإعلانات من نوع الاتصال وتعرض محتوى مختلفًا لعناوين IP الخاصة بمراكز البيانات. في هذه الحالة، بروكسيات ISP تحلّ المشكلة — فهي تبدو كاتصالات منزلية لكن بدون حدود على حركة البيانات.

ما الذي يحمّله AdSense بالضبط عبر البروكسي؟عرض جغرافي محدد

يعني ذلك زيارة موقعك الخاص (أو أي موقع آخر) عبر بروكسي من بلد محدد لمعرفة إعلانات Google AdSense التي تظهر للزوار في ذلك الموقع الجغرافي. يستخدم الناشرون هذه الطريقة لفهم مخزونهم الإعلاني عبر المناطق الجغرافية المختلفة. أما فرق المراجحة الإعلانية فتستخدمها للبحث عن العروض النشطة في كل سوق قبل إطلاق حملاتها.

هل ستحظر شبكات الإعلانات عناوين IP الخاصة بالتحقق؟التدوير يساعد

من المحتمل، إذا كنت ترسل طلبات كثيرة من عنوان واحد بشكل متتالٍ. التدوير عبر مجموعة من عناوين IP يحل هذه المشكلة — سواء من جانبك أو من خلال خدمة البروكسي. مع بروكسيات مراكز البيانات، يمكنك توزيع الطلبات بالتساوي على آلاف عناوين IP.

هل التحقق من الإعلانات قانوني؟نعم

نعم. التحقق من مكان وكيفية ظهور إعلاناتك الخاصة هو ممارسة معيارية في القطاع. كما أن مراقبة مواضع إعلانات المنافسين من صفحات متاحة للعموم أمر قانوني أيضًا — فأنت تشاهد نفس المحتوى الذي يراه أي زائر عادي.

هل يعمل هذا مع منصات التحقق مثل DoubleVerify أو IAS أو MOAT؟نعم

نعم. غالبًا ما تدعم هذه المنصات إعدادات بروكسي مخصصة أو تسمح لك بإدخال بيانات تم جمعها عبر بنيتك التحتية الخاصة. يمكنك توجيه سكربتات التحقق عبر عناوين IP من FineProxy ودفع النتائج — لقطات الشاشة، وعلامات الإعلانات، وروابط المواضع — إلى لوحات تحكم DoubleVerify أو IAS أو MOAT عبر واجهات الـ API الخاصة بها. هذا مفيد بشكل خاص عندما تحتاج إلى فحوصات جغرافية محددة تتجاوز ما تغطيه المنصة افتراضيًا، أو عندما تريد طبقة تحقق مستقلة للمقارنة مع تقارير المنصة نفسها.

الدليل

كيف يعمل التحقق من الإعلانات فعليًا — وأين يأتي دور البروكسيات

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

أنت تنفق 10,000 دولار شهريًا على الإعلانات المصوّرة. لوحة التحكم تُظهر ارتفاعًا في مرات الظهور، ونسبة النقر إلى الظهور تبدو جيدة. لكن كم من هذه الزيارات هي لأشخاص حقيقيين يرون إعلاناتك في الأماكن الصحيحة؟

يكلّف الاحتيال الإعلاني القطاع حوالي 65 مليار دولار سنويًا. مزارع النقرات، مواضع الإعلانات غير المرئية، الروبوتات التي تتظاهر بأنها بشر، مواقع تنتحل هويات مزيفة لبيع مخزون “ممتاز” — الأساليب متنوعة وتتطور باستمرار. التحقق هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يحدث فعليًا مع حملاتك.

المشكلة الجوهرية التي تحلها البروكسيات

تعرض شبكات الإعلانات محتوى مختلفًا بحسب هوية الزائر. زائر من تكساس يرى مجموعة إعلانات، وشخص من ألمانيا يرى مجموعة أخرى. وعندما تتحقق خدمة تحقق معروفة — يستطيع المحتالون اكتشاف عنوان IP وعرض صفحة نظيفة تمامًا بدلًا من المحتوى المشبوه المعتاد.

يتيح لك بروكسي التحقق من الإعلانات فحص مواضع الإعلانات كما لو كنت مستخدمًا عاديًا من أي موقع جغرافي. بدون علامات مميزة، بدون اكتشاف — مجرد طلب يبدو طبيعيًا من مدينة أو بلد محدد.

ما الذي تتحقق منه فعليًا

الدقة الجغرافية هي المشكلة الأكبر. لقد دفعت مقابل مرات ظهور في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. هل تظهر إعلاناتك هناك فعلًا؟ بدون التحقق من تلك المواقع بنفسك، فأنت تثق بتقارير شبكة الإعلانات نفسها — وهذا أشبه بسؤال الثعلب عمّا إذا كان حظيرة الدجاج آمنة.

بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، هناك جودة الموضع. ظهور بانر علامتك التجارية بجوار محتوى مشكوك فيه يضر بسمعتك حتى لو لم ينقر أحد. التحقق يكشف هذا قبل أن يتحول إلى أزمة علاقات عامة.

ثم هناك الاحتيال بحد ذاته: إعلانات مكدّسة فوق بعضها البعض بحيث لا يظهر منها سوى واحد، بانرات بحجم بكسل واحد يتم “تحميلها” تقنيًا لكن لا يراها أحد، وزيارات روبوتات تضخّم أعداد مرات الظهور. كل هذا يستنزف ميزانيتك بعائد صفري.

توسيع نطاق عمليات التحقق

التحقق اليدوي العشوائي من المتصفح عبر بروكسي — أمر مقبول لحملة صغيرة. لكن إذا كنت تدير إعلانات في 15 دولة على شبكات متعددة، فأنت بحاجة إلى الأتمتة. سكربتات تحمّل الصفحات عبر بروكسيات من المواقع الجغرافية المستهدفة، وتلتقط لقطات شاشة لمواضع الإعلانات، وتقارنها بالتصميمات الإبداعية المتوقعة.

وكلاء مركز البيانات تؤدي أداءً ممتازًا في هذا النوع من التحقق بالجملة. فأنت تصل إلى صفحات عرض الإعلانات على نطاق واسع وتجمع البيانات — وهذا أقرب إلى استخراج بيانات الويب منه إلى إدارة الحسابات، لذا فإن سرعة وحجم عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات أهم من الظهور كمستخدم منزلي. مئات عناوين IP الموزعة على مواقع مختلفة تتيح لك تغطية جميع أسواقك المستهدفة في جولة واحدة.

في الحالات التي تحاول فيها شبكة الإعلانات بشكل نشط اكتشاف حركة مرور التحقق — خاصة مع أنظمة مكافحة الاحتيال المتطورة — بروكسيات ISP تضيف طبقة من المصداقية. فهي تبدو كاتصالات منزلية لكنها تعمل على بنية تحتية بمستوى مراكز البيانات.

AdSense والتحقق من جانب الناشر

إذا كنت ناشرًا، فأنت تريد معرفة الإعلانات التي يعرضها Google فعليًا على صفحاتك في مختلف البلدان. أفضل بروكسي لفحص تحميل Adsense هو اتصال سريع من المنطقة المستهدفة — تقوم بتحميل صفحتك عبر بروكسي وترى بالضبط ما يراه زوارك. يساعدك هذا في رصد المعلنين منخفضي الجودة، أو المحتوى غير المناسب، أو مشكلات الاستهداف الجغرافي التي تؤثر على إيراداتك.

تستخدم فرق المراجحة نفس النهج: التحقق من العروض والإعلانات التي تظهر في مواقع جغرافية محددة قبل توجيه حركة المرور إليها.

مراقبة إعلانات المنافسين

أفضل بروكسي للتحقق من الإعلانات لا يتعلق فقط بحملاتك الخاصة. مراقبة ما يعرضه المنافسون، والتصميمات الإبداعية التي يختبرونها، وأماكن وضع إعلاناتهم — كل ذلك يتطلب تحميل الصفحات من نفس المواقع التي يستهدفها منافسوك، دون أن يتم اكتشافك أو حظرك. مجموعة من البروكسيات المخصصة عبر الأسواق الرئيسية تغطي هذا الغرض.

عمليًا، تستخدم الفرق هذا في سيناريوهات محددة تؤثر مباشرة على الاستراتيجية. تتبّع كيف يُغيّر منافسوك تصميماتهم الإعلانية حول الجمعة السوداء أو موسم العودة إلى المدارس أو مواسم الأعياد — قم بتحميل صفحات الناشرين من المواقع الجغرافية المستهدفة أسبوعيًا والتقط صورًا للمواضع لبناء جدول زمني لتحولات رسائلهم. راقب دخول لاعب جديد إلى سوقك من خلال رصد ظهور علامات تجارية غير مألوفة في المساحات الإعلانية عبر مناطقك الرئيسية؛ فالارتفاع المفاجئ في حضور معلن جديد عبر ألمانيا وفرنسا يخبرك بأنهم يتوسعون قبل أي بيان صحفي. يمكنك أيضًا مقارنة مزيج المواضع الإعلانية لمنافسيك عبر المناطق الجغرافية — ربما يعرضون إعلانات فيديو قبل التشغيل في الولايات المتحدة لكنهم يعتمدون على الإعلانات الأصلية في جنوب شرق آسيا — مما يكشف عن توزيع الميزانية وأولويات القنوات التي يمكنك الاستفادة منها لتحسين خطتك الإعلامية.