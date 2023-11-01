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بروكسي بالدفع عبر البطاقة البنكية

بروكسيات IPv4 تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، حركة مرور غير محدودة، وصول عبر API، وتفعيل تلقائي خلال دقائق بعد الدفع بـ Visa أو Mastercard.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 عنوان IP من مركز بيانات في أوروبا
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

حركة المرور بلا حد

لن أقول أن الأسعار هي الأدنى، ولكن حركة المرور غير المحدودة والسرعة القصوى لا يمكن إنكارها. خدمة الدعم لم تخذلني شخصيًا - دائمًا على اتصال، ودائمًا ما يكون موضوعيًا، ومهذبًا، وبدون ضجة. أستخدم الباقة لمدة 30 أيام، العناوين الأوروبية، للسنة الثانية بالفعل. بعد الدفع، كل شيء يحدث على الفور. لم أحاول الاختلاط، هذا يكفيني.

Юрий Юрийالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

بينما يتقاضى مقدمو الخدمات الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الإنترنت مجانيًا وآمنًا. خيارات مركز البيانات الخاصة بهم رخيصة وتأتي مع نطاق ترددي غير محدود.

Nemanja DuricSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.

asdjkakarNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد

7heGoatCR7Dieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

إذا كنت لا تعمل مع موقع مشهور جدًا، فإن الوكيل رائع جدًا. سرعة جيدة. دعم فني سريع. استخدامه، فلن تندم عليه.

deigobrTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تفي خدمة Procosi بشكل عام بمهامها، ولكن هناك مجالات للتحسين. الواجهة سهلة الاستخدام، والوظائف واسعة. ومع ذلك، فإن السرعة ودعم العملاء قد يسبب بعض الإزعاج.

HanrikProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما مدى سرعة تفعيل البروكسي بعد الدفع؟عادةً 1–5 دقائق

بعد إتمام الدفع بنجاح، يتم تفعيل البروكسي عادةً خلال 1–5 دقائق. في معظم الحالات يُمنح الوصول فورًا تقريبًا، وأي تأخير يكون عادةً ناتجًا عن البنك أو مزود خدمة الدفع.

ماذا أفعل إذا دفعت مبلغًا أكبر أو أقل بقليل من المبلغ المطلوب؟تواصل مع الدعم

إذا اختلف المبلغ المدفوع عن الإجمالي المطلوب، فقد لا يتعرف النظام على الدفعة تلقائيًا. في هذه الحالة، يُرجى التواصل مع فريق الدعم وسنتحقق من معاملتك ونؤكدها يدويًا.

هل توجد رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقة البنكية؟بلا رسوم FineProxy

لا نفرض أي رسوم إضافية على الدفع بالبطاقة — تدفع بالضبط السعر الظاهر في طلبك. ومع ذلك، قد يفرض البنك أو مزود خدمة الدفع رسوم معالجة خاصة به، وهذا خارج نطاق سيطرتنا.

هل يمكنني تفعيل التجديد التلقائي عند الدفع بالبطاقة؟نعم

نعم، عند استخدام Stripe يمكنك تفعيل الفوترة التلقائية بحيث تُخصم المدفوعات تلقائيًا عند التجديد. بدلاً من ذلك، يمكنك شحن رصيد حسابك مسبقًا وسيتم معالجة التجديدات تلقائيًا من الرصيد المتاح — دون الحاجة إلى اشتراك Stripe.

هل يمكنني استرداد المبلغ إذا دفعت بالبطاقة البنكية؟نعم

نعم، يمكن استرداد المبالغ المدفوعة بالبطاقة وفقًا لسياسة الخدمة لدينا. يمكن إصدار الاسترداد إما إلى البطاقة الأصلية أو إضافته إلى رصيد حسابك لاستخدامه في عمليات شراء مستقبلية.

هل يمكنني شراء بروكسي بالبطاقة دون تسجيل حساب؟لا

لا، التسجيل مطلوب لأن حسابك يُستخدم لتوفير الوصول إلى البروكسي، وإدارة فترات الخدمة، وطلب الاستبدالات، والحصول على الدعم الفني.

ما البطاقات المقبولة؟Visa وMastercard

نقبل معظم البطاقات الدولية، بما في ذلك Visa وMastercard.

ما أنواع البروكسيات التي يمكنني دفع ثمنها ببطاقة ائتمان؟جميع أنواع البروكسي

يمكن استخدام بطاقات الائتمان للدفع مقابل جميع أنواع البروكسيات المتاحة على موقعنا. عملية الدفع ومستوى الأمان متماثلان بغض النظر عن نوع البروكسي.

ما مدى أمان الدفع بالبطاقة؟بوابات معتمدة

تتم معالجة جميع المدفوعات عبر بوابات دفع معتمدة تدعم معايير الأمان الحديثة مثل PCI DSS و3-D Secure. نحن لا نخزّن بيانات بطاقتك ولا نملك حق الوصول إليها.

هل يمكنني استخدام بطاقة واحدة لعدة حسابات؟حساب واحد

تسمح سياستنا بربط بطاقة واحدة بحساب واحد فقط. استخدام بطاقة واحدة عبر حسابات متعددة قد يؤدي إلى تفعيل فحوصات مكافحة الاحتيال من قبل معالج الدفع ورفض المعاملات. إذا كنت بحاجة إلى إدارة عدة باقات بروكسي، ننصحك بذلك من خلال حساب واحد.

ماذا أفعل إذا تم رفض عملية الدفع؟جرّب طريقة أخرى

إذا رفض البنك أو مزوّد خدمة الدفع المعاملة، جرّب استخدام بطاقة أو وسيلة دفع أخرى، أو تواصل مع فريق الدعم لدينا حتى نساعدك في إتمام عملية الشراء.

ما العملات المدعومة للدفع بالبطاقة؟USD افتراضيًا

تُعالج المدفوعات بالدولار الأمريكي (USD) بشكل افتراضي. إذا كانت بطاقتك صادرة بعملة مختلفة، سيقوم البنك تلقائيًا بتحويل المبلغ وفقًا لسعر الصرف الحالي لديه. لا نفرض أي رسوم إضافية من جانبنا على تحويل العملات.