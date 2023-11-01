بروكسي بالدفع عبر البطاقة البنكية
بروكسيات IPv4 تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، حركة مرور غير محدودة، وصول عبر API، وتفعيل تلقائي خلال دقائق بعد الدفع بـ Visa أو Mastercard.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.
|موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 1,000 عنوان IP من مركز بيانات في أوروبا
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
حركة المرور بلا حد
لن أقول أن الأسعار هي الأدنى، ولكن حركة المرور غير المحدودة والسرعة القصوى لا يمكن إنكارها. خدمة الدعم لم تخذلني شخصيًا - دائمًا على اتصال، ودائمًا ما يكون موضوعيًا، ومهذبًا، وبدون ضجة. أستخدم الباقة لمدة 30 أيام، العناوين الأوروبية، للسنة الثانية بالفعل. بعد الدفع، كل شيء يحدث على الفور. لم أحاول الاختلاط، هذا يكفيني.
بينما يتقاضى مقدمو الخدمات الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الإنترنت مجانيًا وآمنًا. خيارات مركز البيانات الخاصة بهم رخيصة وتأتي مع نطاق ترددي غير محدود.
وصول API والوكلاء
أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.
أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد
الدعم
إذا كنت لا تعمل مع موقع مشهور جدًا، فإن الوكيل رائع جدًا. سرعة جيدة. دعم فني سريع. استخدامه، فلن تندم عليه.
تفي خدمة Procosi بشكل عام بمهامها، ولكن هناك مجالات للتحسين. الواجهة سهلة الاستخدام، والوظائف واسعة. ومع ذلك، فإن السرعة ودعم العملاء قد يسبب بعض الإزعاج.
ما مدى سرعة تفعيل البروكسي بعد الدفع؟عادةً 1–5 دقائق
بعد إتمام الدفع بنجاح، يتم تفعيل البروكسي عادةً خلال 1–5 دقائق. في معظم الحالات يُمنح الوصول فورًا تقريبًا، وأي تأخير يكون عادةً ناتجًا عن البنك أو مزود خدمة الدفع.
ماذا أفعل إذا دفعت مبلغًا أكبر أو أقل بقليل من المبلغ المطلوب؟تواصل مع الدعم
إذا اختلف المبلغ المدفوع عن الإجمالي المطلوب، فقد لا يتعرف النظام على الدفعة تلقائيًا. في هذه الحالة، يُرجى التواصل مع فريق الدعم وسنتحقق من معاملتك ونؤكدها يدويًا.
هل توجد رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقة البنكية؟بلا رسوم FineProxy
لا نفرض أي رسوم إضافية على الدفع بالبطاقة — تدفع بالضبط السعر الظاهر في طلبك. ومع ذلك، قد يفرض البنك أو مزود خدمة الدفع رسوم معالجة خاصة به، وهذا خارج نطاق سيطرتنا.
هل يمكنني تفعيل التجديد التلقائي عند الدفع بالبطاقة؟نعم
نعم، عند استخدام Stripe يمكنك تفعيل الفوترة التلقائية بحيث تُخصم المدفوعات تلقائيًا عند التجديد. بدلاً من ذلك، يمكنك شحن رصيد حسابك مسبقًا وسيتم معالجة التجديدات تلقائيًا من الرصيد المتاح — دون الحاجة إلى اشتراك Stripe.
هل يمكنني استرداد المبلغ إذا دفعت بالبطاقة البنكية؟نعم
نعم، يمكن استرداد المبالغ المدفوعة بالبطاقة وفقًا لسياسة الخدمة لدينا. يمكن إصدار الاسترداد إما إلى البطاقة الأصلية أو إضافته إلى رصيد حسابك لاستخدامه في عمليات شراء مستقبلية.
هل يمكنني شراء بروكسي بالبطاقة دون تسجيل حساب؟لا
لا، التسجيل مطلوب لأن حسابك يُستخدم لتوفير الوصول إلى البروكسي، وإدارة فترات الخدمة، وطلب الاستبدالات، والحصول على الدعم الفني.
ما البطاقات المقبولة؟Visa وMastercard
نقبل معظم البطاقات الدولية، بما في ذلك Visa وMastercard.
ما أنواع البروكسيات التي يمكنني دفع ثمنها ببطاقة ائتمان؟جميع أنواع البروكسي
يمكن استخدام بطاقات الائتمان للدفع مقابل جميع أنواع البروكسيات المتاحة على موقعنا. عملية الدفع ومستوى الأمان متماثلان بغض النظر عن نوع البروكسي.
ما مدى أمان الدفع بالبطاقة؟بوابات معتمدة
تتم معالجة جميع المدفوعات عبر بوابات دفع معتمدة تدعم معايير الأمان الحديثة مثل PCI DSS و3-D Secure. نحن لا نخزّن بيانات بطاقتك ولا نملك حق الوصول إليها.
هل يمكنني استخدام بطاقة واحدة لعدة حسابات؟حساب واحد
تسمح سياستنا بربط بطاقة واحدة بحساب واحد فقط. استخدام بطاقة واحدة عبر حسابات متعددة قد يؤدي إلى تفعيل فحوصات مكافحة الاحتيال من قبل معالج الدفع ورفض المعاملات. إذا كنت بحاجة إلى إدارة عدة باقات بروكسي، ننصحك بذلك من خلال حساب واحد.
ماذا أفعل إذا تم رفض عملية الدفع؟جرّب طريقة أخرى
إذا رفض البنك أو مزوّد خدمة الدفع المعاملة، جرّب استخدام بطاقة أو وسيلة دفع أخرى، أو تواصل مع فريق الدعم لدينا حتى نساعدك في إتمام عملية الشراء.
ما العملات المدعومة للدفع بالبطاقة؟USD افتراضيًا
تُعالج المدفوعات بالدولار الأمريكي (USD) بشكل افتراضي. إذا كانت بطاقتك صادرة بعملة مختلفة، سيقوم البنك تلقائيًا بتحويل المبلغ وفقًا لسعر الصرف الحالي لديه. لا نفرض أي رسوم إضافية من جانبنا على تحويل العملات.