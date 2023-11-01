Engelsiz Snapchat
Snapchat için IPv4 veri merkezi proxy'leri: okul ve ofis güvenlik duvarlarını atlayın, HTTP/HTTPS/SOCKS5 üzerinden parmak izi izolasyonuyla 2–3 hesap yönetin.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Kısıtlı bir ağda Snapchat'e erişmek için tek bir özel ABD IP'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy bilgilerimi JSON olarak dışa aktarın
- Proxy hizmetimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
- Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP'yi değiştirin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Hesap çalıştırma
Karmaşık kayıt işlemleri ve uzun kurulum süreçleri olmayan bir hizmet arıyordum. FineProxy tam aradığım şeydi — bir plan satın aldım, erişimimi elde ettim ve yalnızca birkaç dakika içinde bağlandım. Sosyal medya ve analiz için kullanıyorum. Şimdiye kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadım; bağlantı mükemmel ve fiyat düşük.
Çalışma süresi: Bağlantı kesintisi olmadan 3–7 gün boyunca kararlı kalan mükemmel proxy’ler Hız: TikTok, Gmail ve kripto cüzdanlarına giriş yapmak için yeterince hızlı Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ve hatta UDP Küresel kapsam: ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve daha fazlası
Yük altında hız
Hizmetlerini uzun zamandır kullanıyorum; tüm çalışma süresi boyunca hiçbir sorun çıkmadı. 4 yıl.
Yüksek hızlara, uzun çalışma süresine ve geniş bir IP havuzuna sahip mükemmel bir proxy hizmeti. Web kazıma, yayın izleme ve gizlilik için ideal. Kullanımı kolay, desteği hızlı yanıt veriyor ve genel performansı güçlü.
Müşteri deneyimi
çok iyi işletilen bir mağaza, kaliteli ürünler, güzel bir karşılama, akıllıca çalışma saatleri. Tereddüt etmeden gidin
Snapchat bir proxy tespit ederse ne olur?Genellikle hiçbir şey
İçeriğe proxy üzerinden sadece göz atıyorsanız — hiçbir şey olmaz. Bir sosyal ağın, normal içerik görüntülemeyi engellemek için bir nedeni yoktur; veri merkezi IP'lerinden bile olsa. Hesap aktivitesi söz konusu olduğunda durum farklıdır — Snapchat, veri merkezi adreslerini işaretleyebilir ve bu aralıklardan yapılan girişlere ekstra kontroller uygulayabilir.
Snapchat cihazımı kalıcı olarak yasaklayabilir mi?Evet
Evet. Snapchat'in üç ban seviyesi var: hesap banı (yalnızca o profil), IP banı (geçici, o adresteki tüm hesapları etkiler) ve cihaz banı (kalıcı, telefonunuzun IMEI'si ve donanım kimliğine bağlı). En kötüsü cihaz banıdır — fabrika sıfırlaması bile işe yaramaz. Bu yüzden birden fazla hesap çalıştıran herkes, sahte donanım kimliklerine sahip ayrı telefonlar veya emülatörler kullanır.
Snapchat için hesap başına tek bir proxy yeterli mi?Tek başına değil
Gereklidir ancak tek başına yeterli değildir. Snapchat, cihazınızın IP'sinden çok daha fazlasını kontrol eder. İki hesap aynı cihaz parmak izini, çerezleri veya donanım kimliğini paylaşıyorsa — adres ne olursa olsun birbirine bağlanır. Ayrı proxy'lere VE ayrı cihaz ortamlarına ihtiyacınız vardır. Multilogin veya Dolphin Anty gibi antidetect tarayıcılar parmak izi tarafını halleder.
Telefonumda Snapchat engelini nasıl kaldırabilirim?Wi-Fi ayarlarını kullanın
Bulunduğunuz ağ tarafından engelleniyorsa: telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına gidin. Android'de — ağ adına uzun basın > Değiştir > Gelişmiş > Proxy > Manuel. iOS'ta — Ayarlar > Wi-Fi > bilgi simgesine dokunun > Proxy Yapılandır > Manuel. Proxy adresinizi ve portunu girin. O Wi-Fi'dan gelen tüm trafik, Snapchat dahil, proxy üzerinden yönlendirilir. Snapchat engeli kalkar.
Müşterilerim için Snapchat reklam hesaplarını yönetmek için proxy'ye ihtiyacım var mı?Şart değil
Her zaman değil. business.snapchat.com adresindeki Business Manager, ajansların birden fazla müşteri reklam hesabını roller ve izinlerle düzgün şekilde yönetmesine olanak tanır — hiçbir alternatif yola gerek yoktur. İşin içine proxy'lerin girdiği nokta, resmi iş yapısının dışında hesaplar yönettiğiniz zamanlardır.