Engelsiz Snapchat

İçeriğe proxy üzerinden sadece göz atıyorsanız — hiçbir şey olmaz. Bir sosyal ağın, normal içerik görüntülemeyi engellemek için bir nedeni yoktur; veri merkezi IP'lerinden bile olsa. Hesap aktivitesi söz konusu olduğunda durum farklıdır — Snapchat, veri merkezi adreslerini işaretleyebilir ve bu aralıklardan yapılan girişlere ekstra kontroller uygulayabilir.