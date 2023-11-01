Snapchat 차단 해제

필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- one dedicated US IP 용 accessing Snapchat on a restricted network 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 세부 정보 JSON 형식으로 내보내십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
- the IP when the next refresh is free 교체하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
계정 운영
복잡한 가입 절차와 긴 설정 과정이 없는 서비스를 찾고 있었습니다. FineProxy는 완벽하게 맞았습니다. 요금제를 구매하고 이용 권한을 받아 단 몇 분 만에 연결했습니다. 소셜 미디어와 분석에 사용하고 있습니다. 지금까지 심각한 문제를 겪지 않았고 연결은 훌륭하며 가격도 저렴합니다.
가동 시간: 끊김 없이 3~7일 동안 안정적으로 유지되는 훌륭한 프록시입니다. 속도: TikTok, Gmail, 암호화폐 지갑 로그인에 충분히 빠릅니다. 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5는 물론 UDP까지 지원합니다. 글로벌 지원 지역: 미국, 독일, 프랑스, 일본 등을 지원합니다.
부하 상태의 속도
오랫동안 이들의 서비스를 이용하고 있으며 전체 이용 기간 동안 아무 문제도 없었습니다. 4년입니다.
빠른 속도와 높은 가동률, 대규모 IP 풀을 갖춘 훌륭한 프록시 서비스입니다. 웹 스크래핑, 스트리밍, 개인정보 보호에 이상적입니다. 사용하기 쉽고 지원팀의 응답이 빠르며 전반적인 성능도 강력합니다.
고객 경험
운영이 매우 잘되는 매장으로, 제품의 품질이 좋고 환대가 따뜻하며 영업시간도 합리적입니다. 주저하지 말고 방문하세요.
Snapchat이 프록시를 감지하면 어떻게 됩니까?프록시를 통해
프록시를 통해 단순히 콘텐츠를 탐색하는 경우 — 아무런 문제가 없습니다. 소셜 네트워크는 데이터센터 IP에서라도 일반적인 콘텐츠 조회를 차단할 이유가 없습니다. 계정 활동의 경우는 다릅니다 — Snapchat은 데이터센터 주소를 플래그 처리하고 해당 대역에서의 로그인에 추가 검증을 적용할 수 있습니다.
Snapchat에서 기기가 영구적으로 차단될 수 있습니까?그렇습니다
그렇습니다. Snapchat에는 세 가지 차단 수준이 있습니다: 계정 차단(해당 프로필만), IP 차단(일시적, 해당 주소의 모든 계정에 영향), 기기 차단(영구적, 휴대폰의 IMEI 및 하드웨어 ID에 연동)입니다. 기기 차단이 가장 심각합니다 — 공장 초기화로도 해결되지 않습니다. 그래서 다중 계정을 운영하는 사람들은 별도의 휴대폰이나 하드웨어 ID가 스푸핑된 에뮬레이터를 사용합니다.
Snapchat 계정당 프록시 하나로 충분합니까?필수적이지만 그것만으로는
필수적이지만 그것만으로는 충분하지 않습니다. Snapchat은 IP 이상의 것을 확인합니다. 두 계정이 동일한 기기 핑거프린트, 쿠키 또는 하드웨어 ID를 공유하면 — 주소와 관계없이 연결된 것으로 간주됩니다. 별도의 프록시와 별도의 기기 환경이 모두 필요합니다. Multilogin이나 Dolphin Anty와 같은 안티디텍트 브라우저가 핑거프린트 측면을 처리합니다.
휴대폰에서 Snapchat 차단을 해제하려면 어떻게 해야 합니까?사용 중인 네트워크에서
사용 중인 네트워크에서 차단된 경우: 휴대폰의 Wi-Fi 설정으로 이동하십시오. Android — 네트워크를 길게 누르기 > 수정 > 고급 > 프록시 > 수동. iOS — 설정 > Wi-Fi > 정보 아이콘 탭 > 프록시 구성 > 수동. 프록시 주소와 포트를 입력하십시오. 해당 Wi-Fi의 모든 트래픽이 Snapchat을 포함하여 프록시를 통해 전달됩니다. Snapchat 차단이 해제됩니다.
클라이언트의 Snapchat 광고 계정을 관리하려면 프록시가 필요합니까?반드시 필요한
반드시 필요한 것은 아닙니다. business.snapchat.com의 Snapchat Business Manager를 사용하면 에이전시가 적절한 역할 및 권한을 통해 여러 클라이언트 광고 계정을 관리할 수 있으며 — 별도의 우회 방법이 필요하지 않습니다. 프록시가 필요한 경우는 공식 비즈니스 구조 밖에서 계정을 운영할 때입니다.