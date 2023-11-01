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Snapchatブロック解除

Snapchat向けIPv4データセンタープロキシ：学校や職場のファイアウォールをバイパスし、HTTP/HTTPS/SOCKS5経由でフィンガープリント分離により2〜3アカウントを運用できます。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 制限付きネットワークからSnapchatへアクセスするための米国専用IPを1個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシの詳細をJSONでエクスポート
  • プロキシサービスのステータスと請求詳細を表示
  • 次回の無料更新時にIPを交換
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

複雑な登録や長い設定作業がないサービスを探していました。FineProxyはぴったりでした。プランを購入してアクセス権を受け取り、わずか数分で接続できました。ソーシャルメディアと分析に利用しています。今のところ深刻な問題はなく、接続は素晴らしく、価格も安いです。

EvgeniyDieg, 今年英語から翻訳ソース

稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など

esta bazaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

長い間このサービスを利用していますが、利用期間を通じて一度も問題は起きていません。4年間です。

SallyTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

高速で稼働率が高く、大規模なIPプールを備えた優れたプロキシサービスです。ウェブスクレイピング、ストリーミング、プライバシー保護に最適です。使いやすく、サポートの対応も早く、総合的に高い性能を発揮します。

asapanowmanNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

カスタマーエクスペリエンス

とてもよく運営されている店で、商品は高品質、歓迎の仕方も感じがよく、営業時間もよく考えられています。迷わず足を運んでください。

Anna RipaFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Snapchatがプロキシを検出するとどうなりますか？通常は何もなし

プロキシ経由でコンテンツを閲覧するだけであれば、問題はありません。SNSが通常のコンテンツ閲覧をブロックする理由はなく、データセンターIPからのアクセスでも同様です。ただし、アカウント操作の場合は事情が異なります。SnapchatはデータセンターIPアドレスにフラグを立て、それらのレンジからのログインに追加チェックを適用する場合があります。

Snapchatはデバイスを永久にBANできますか？はい

はい。Snapchatには3段階のBAN レベルがあります。アカウントBAN（そのプロフィールのみ）、IP BAN（一時的で、そのアドレスのすべてのアカウントに影響）、そしてデバイスBAN（永久的で、スマートフォンのIMEIやハードウェアIDに紐付け）です。デバイスBANが最も深刻で、工場出荷時リセットを行っても解除できません。そのため、複数アカウントを運用する方は、別々のスマートフォンやハードウェアIDを偽装したエミュレーターを使用しています。

Snapchatではアカウントごとに1つのプロキシで十分ですか？単独では不可

必要ですが、それだけでは不十分です。SnapchatはIP以外にも多くの要素をチェックします。2つのアカウントが同じデバイスフィンガープリント、Cookie、またはハードウェアIDを共有している場合、アドレスに関係なく紐付けられます。個別のプロキシに加え、個別のデバイス環境が必要です。MultiloginやDolphin Antyなどのアンチディテクトブラウザがフィンガープリント側の対策を担います。

スマートフォンでSnapchatのブロックを解除するにはどうすればよいですか？Wi-Fi設定を使用

利用中のネットワークでブロックされている場合：スマートフォンのWi-Fi設定を開いてください。Androidでは、ネットワークを長押し＞変更＞詳細設定＞プロキシ＞手動。iOSでは、設定＞Wi-Fi＞情報アイコンをタップ＞プロキシを構成＞手動。プロキシアドレスとポートを入力します。そのWi-Fiからのすべてのトラフィックがプロキシ経由となり、Snapchatも含まれます。これでSnapchatのブロックが解除されます。

クライアントのSnapchat広告アカウントを管理するためにプロキシは必要ですか？必ずしもそうではない

必ずしも必要ではありません。business.snapchat.comのSnapchat Business Managerを使えば、エージェンシーは適切な役割と権限で複数のクライアント広告アカウントを管理できます。特別な回避策は不要です。プロキシが必要になるのは、公式のビジネス構造の外でアカウントを運用する場合です。