Snapchatブロック解除

プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- 制限付きネットワークからSnapchatへアクセスするための米国専用IPを1個購入
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシの詳細をJSONでエクスポート
- プロキシサービスのステータスと請求詳細を表示
- 次回の無料更新時にIPを交換
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
アカウント運用
複雑な登録や長い設定作業がないサービスを探していました。FineProxyはぴったりでした。プランを購入してアクセス権を受け取り、わずか数分で接続できました。ソーシャルメディアと分析に利用しています。今のところ深刻な問題はなく、接続は素晴らしく、価格も安いです。
稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など
高負荷時の速度
長い間このサービスを利用していますが、利用期間を通じて一度も問題は起きていません。4年間です。
高速で稼働率が高く、大規模なIPプールを備えた優れたプロキシサービスです。ウェブスクレイピング、ストリーミング、プライバシー保護に最適です。使いやすく、サポートの対応も早く、総合的に高い性能を発揮します。
カスタマーエクスペリエンス
とてもよく運営されている店で、商品は高品質、歓迎の仕方も感じがよく、営業時間もよく考えられています。迷わず足を運んでください。
Snapchatがプロキシを検出するとどうなりますか？通常は何もなし
プロキシ経由でコンテンツを閲覧するだけであれば、問題はありません。SNSが通常のコンテンツ閲覧をブロックする理由はなく、データセンターIPからのアクセスでも同様です。ただし、アカウント操作の場合は事情が異なります。SnapchatはデータセンターIPアドレスにフラグを立て、それらのレンジからのログインに追加チェックを適用する場合があります。
Snapchatはデバイスを永久にBANできますか？はい
はい。Snapchatには3段階のBAN レベルがあります。アカウントBAN（そのプロフィールのみ）、IP BAN（一時的で、そのアドレスのすべてのアカウントに影響）、そしてデバイスBAN（永久的で、スマートフォンのIMEIやハードウェアIDに紐付け）です。デバイスBANが最も深刻で、工場出荷時リセットを行っても解除できません。そのため、複数アカウントを運用する方は、別々のスマートフォンやハードウェアIDを偽装したエミュレーターを使用しています。
Snapchatではアカウントごとに1つのプロキシで十分ですか？単独では不可
必要ですが、それだけでは不十分です。SnapchatはIP以外にも多くの要素をチェックします。2つのアカウントが同じデバイスフィンガープリント、Cookie、またはハードウェアIDを共有している場合、アドレスに関係なく紐付けられます。個別のプロキシに加え、個別のデバイス環境が必要です。MultiloginやDolphin Antyなどのアンチディテクトブラウザがフィンガープリント側の対策を担います。
スマートフォンでSnapchatのブロックを解除するにはどうすればよいですか？Wi-Fi設定を使用
利用中のネットワークでブロックされている場合：スマートフォンのWi-Fi設定を開いてください。Androidでは、ネットワークを長押し＞変更＞詳細設定＞プロキシ＞手動。iOSでは、設定＞Wi-Fi＞情報アイコンをタップ＞プロキシを構成＞手動。プロキシアドレスとポートを入力します。そのWi-Fiからのすべてのトラフィックがプロキシ経由となり、Snapchatも含まれます。これでSnapchatのブロックが解除されます。
クライアントのSnapchat広告アカウントを管理するためにプロキシは必要ですか？必ずしもそうではない
必ずしも必要ではありません。business.snapchat.comのSnapchat Business Managerを使えば、エージェンシーは適切な役割と権限で複数のクライアント広告アカウントを管理できます。特別な回避策は不要です。プロキシが必要になるのは、公式のビジネス構造の外でアカウントを運用する場合です。