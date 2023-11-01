DuckDuckGo için proxy

DuckDuckGo’nun anti-bot sistemleri Google’a kıyasla daha az agresif olsa da veri merkezi IP’leriyle yine de limitlere takılırsınız. Bu yüzden rotasyonlu konut proxy’leri en iyi seçenektir. Bu tür proxy’leriniz gerçek ev kullanıcıları gibi görünür ve düzgün şekilde döndürüldüğünde binlerce sorguyu rahatlıkla işleyebilir. Her defasında ayrı bir kontrol gerekiyorsa, statik konut proxy’si de iyi sonuç verir.