各国政府通常不会公开解释这些决定。在印度，封锁出现的时间与禁止中国应用程序的时间相吻合，表明出于安全方面的考量。在印度尼西亚，多家 ISP 在 2024 年屏蔽了访问。在互联网管控严格的国家，注重隐私的服务往往会受到监管机构的关注。