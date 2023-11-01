Proxy para DuckDuckGo
Proxies IPv4 rotativos e estáticos para DuckDuckGo: contorne bloqueios de ISP na Índia/Indonésia e faça scraping no html.duckduckgo.com sem limites de taxa via HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Monte seu plano de proxy para DuckDuckGo.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Rotativo.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|Recomendado aquiRotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre um plano rotativo de 10 milhões de créditos para coleta de pesquisas no DuckDuckGo
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
- Exporte meu listas de proxies como JSON
- Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Um fornecedor incrível, sem períodos de indisponibilidade, com apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana e realmente prestável. Também existem imensos pacotes e opções, desde proxies de ISP a proxies de centros de dados.
Acesso por API e agente
Serviço proxy rápido e confiável com excelente tempo de funcionamento, grande suporte e preços acessíveis. Perfeito para tarefas de navegação e automação seguras!
i love fineproxy the speed is great i use it em ferramentas de automação, webscrapping e para navegação, a conexão são estáveis e a velocidade é muito boa, nunca desconectar e não proibido ips, vou comprá-lo novamente e novamente, a equipe de suporte é realmente grande resposta no tempo
Localizações e estoque
Aprecio a segurança dos meus dados, estou pronto para pagar um bom preço para rapidez e segurança. Os servidores proxy são populares agora. Prefiro comprar aqui, porque o preço está bem e, acima de tudo, o meu anonimato está seguro. Aqui você encontra pacotes proxy diferentes. Existem opções para escolher IP de outros países ou regiões.
O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.
Por que o DuckDuckGo é bloqueado em alguns países?Governos geralmente
Governos geralmente não explicam essas decisões publicamente. Na Índia, os bloqueios apareceram na mesma época das proibições de aplicativos chineses, sugerindo preocupações com segurança. Na Indonésia, vários provedores bloquearam o acesso em 2024. Serviços focados em privacidade frequentemente atraem atenção regulatória em países com controles rígidos de internet.
Posso simplesmente alterar meu DNS para acessar o DuckDuckGo?Às
Às vezes. Se o bloqueio for puramente baseado em DNS, trocar para um DNS público como o da Cloudflare (1.1.1.1) ou do Google (8.8.8.8) pode funcionar. Mas bloqueios baseados em SNI inspecionam a conexão em si e não são enganados por mudanças de DNS. Um site com proxy para acesso ao duckduckgo.com roteia o tráfego de forma completamente diferente e contorna os dois tipos de bloqueio.
Qual é o melhor tipo de proxy para fazer scraping no DuckDuckGo?Proxies residenciais
Proxies residenciais com rotação. Os sistemas anti-bot do DuckDuckGo são menos agressivos que os do Google, mas você ainda vai atingir limites com IPs de datacenter. Proxies residenciais parecem usuários comuns e conseguem lidar com milhares de consultas quando rotacionados corretamente. Para verificações pontuais, proxies residenciais estáticos funcionam bem.
Preciso fazer login para usar o DuckDuckGo através de um proxy?Não
Não. O DuckDuckGo não exige conta para buscas básicas — isso faz parte do modelo de privacidade dele. Você pode pesquisar imediatamente após se conectar. O processo de login é apenas estabelecer a conexão com o proxy, não se autenticar no DuckDuckGo em si.