Proxy voor DuckDuckGo
Roterende en statische IPv4-proxy's voor DuckDuckGo: omzeil ISP-blokkades in India/Indonesië, scrape html.duckduckgo.com zonder rate limits via HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Stel uw proxyabonnement voor DuckDuckGo.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Roterend.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|Hier aanbevolenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop een roterend abonnement met 10 miljoen credits voor zoekgegevensverzameling via DuckDuckGo
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
- Exporteer mijn proxylijsten als JSON
- Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Snelheid onder belasting
Een geweldige aanbieder zonder uitval, met 24/7-ondersteuning die echt behulpzaam is. Er zijn ook ontzettend veel pakketten en opties, van ISP-proxy’s tot datacenterproxy’s.
Uitstekende proxy service met snelle snelheden, hoge uptime, en een grote IP-pool. Ideaal voor web scraping, streaming en privacy. Gemakkelijk te gebruiken met responsieve ondersteuning en sterke prestaties over het algemeen
API- en agenttoegang
Snelle en betrouwbare proxy service met uitstekende uptime, geweldige ondersteuning en betaalbare prijzen. Perfect voor veilige browsen en automatisering taken!
Ik hou van FineProxy de snelheid is geweldig ik gebruik het op automatiseringstools, webscrapping en voor het browsen, de verbinding zijn stabiel en de snelheid is zeer goed, nooit loskoppelen en niet verboden ips, ik zal het kopen opnieuw en opnieuw, de ondersteuning team is echt geweldig antwoord op tijd
Locaties en voorraad
Ik waardeer de veiligheid van mijn gegevens, Ik ben klaar om een goede prijs te betalen voor snelheid en veiligheid. Proxy servers zijn nu populair. Ik geef de voorkeur om hier te kopen, omdat de prijs is ok en vooral mijn anonimiteit is beveiligd. Hier vindt u verschillende proxy pakketten. Er zijn opties om IP te kiezen uit andere landen of regio's.
fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.
Waarom is DuckDuckGo geblokkeerd in sommige landen?Overheden geven
Overheden geven deze beslissingen doorgaans niet openbaar toe. In India verschenen de blokkades rond dezelfde tijd als de verboden op Chinese apps, wat duidt op veiligheidszorgen. In Indonesië blokkeerden meerdere ISP’s de toegang in 2024. Privacygerichte diensten trekken vaak de aandacht van toezichthouders in landen met strenge internetcontroles.
Kan ik gewoon mijn DNS wijzigen om toegang te krijgen tot DuckDuckGo?Soms
Soms. Als de blokkade puur DNS-gebaseerd is, kan het overschakelen naar een openbare DNS zoals Cloudflare (1.1.1.1) of Google (8.8.8.8) werken. Maar SNI-gebaseerde blokkering inspecteert de verbinding zelf en laat zich niet misleiden door DNS-wijzigingen. Een site met proxy voor toegang tot duckduckgo.com routeert verkeer op een volledig andere manier en omzeilt beide typen blokkades.
Wat is het beste proxytype voor het scrapen van DuckDuckGo?Residentiële proxy’s
Residentiële proxy’s met rotatie. DuckDuckGo’s anti-botsystemen zijn minder agressief dan die van Google, maar u loopt alsnog tegen limieten aan met datacenter-IP’s. Residentiële proxy’s zien eruit als gewone gebruikers en kunnen duizenden zoekopdrachten verwerken wanneer ze goed worden geroteerd. Voor eenmalige controles volstaat een statische residentiële proxy prima.
Moet ik inloggen om DuckDuckGo via een proxy te gebruiken?Nee
Nee. DuckDuckGo vereist geen account voor standaard zoekopdrachten — dat maakt deel uit van het privacymodel. U kunt direct zoeken nadat u verbinding hebt gemaakt. Het inlogproces betreft uitsluitend het tot stand brengen van de proxyverbinding, niet het authenticeren bij DuckDuckGo zelf.