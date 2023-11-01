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Proxy cho DuckDuckGo

IPv4 proxy xoay và static dành cho DuckDuckGo: vượt qua chặn ISP tại Ấn Độ và Indonesia, scrape html.duckduckgo.com không giới hạn tốc độ thông qua HTTP/HTTPS/SOCKS5.

Thiết lập gói →
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy DuckDuckGo.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Xoay vòng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhKhuyên dùng ở đâyXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua gói xoay vòng 10 triệu credit để thu thập tìm kiếm DuckDuckGo
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất các danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Nhà cung cấp tuyệt vời, không có thời gian ngừng hoạt động, hỗ trợ 24/7 và thực sự hữu ích. Họ cũng có rất nhiều gói và lựa chọn, từ proxy ISP đến proxy trung tâm dữ liệu.

Stelios VastardosTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!

MargaretSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.

synk.pitNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

FineProxy là một giải pháp tuyệt vời cho các yêu cầu kinh doanh. Các proxy nhanh chóng, đáng tin cậy và có sẵn trên nhiều địa điểm. Nó cung cấp giá cả phải chăng và một đội ngũ hỗ trợ khách hàng hiểu biết và nhanh nhạy. Một sự lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai cần dịch vụ proxy chất lượng.

W3sazzadDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.

Charles BrownProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao DuckDuckGo bị chặn ở một số quốc gia?Hạn chế pháp

Chính phủ thường không giải thích công khai các quyết định này. Tại Ấn Độ, lệnh chặn xuất hiện cùng thời điểm với lệnh cấm các ứng dụng Trung Quốc, gợi ý các lo ngại về an ninh. Tại Indonesia, nhiều ISP chặn truy cập vào năm 2024. Các dịch vụ tập trung vào quyền riêng tư thường thu hút sự chú ý từ cơ quan quản lý tại những quốc gia kiểm soát internet nghiêm ngặt.

Tôi có thể chỉ thay đổi DNS để truy cập DuckDuckGo không?Đôi khi

Có thể. Nếu lệnh chặn thuần túy dựa trên DNS, việc chuyển sang DNS công cộng như Cloudflare (1.1.1.1) hoặc Google (8.8.8.8) có thể hiệu quả. Nhưng chặn dựa trên SNI kiểm tra chính kết nối và sẽ không bị qua mặt chỉ bằng thay đổi DNS. Một trang web với proxy cho truy cập duckduckgo.com định tuyến lưu lượng theo cách hoàn toàn khác và vượt qua cả hai loại chặn.

Loại proxy nào tốt nhất để scrape DuckDuckGo?Dân cư xoay

Proxy residential có xoay vòng. Hệ thống chống bot của DuckDuckGo không khắt khe bằng Google, nhưng bạn vẫn sẽ chạm giới hạn với IP datacenter. Proxy residential trông giống người dùng thật và có thể xử lý hàng nghìn truy vấn khi được xoay vòng đúng cách. Để kiểm tra đơn lẻ, static residential là đủ dùng.

Tôi có cần đăng nhập để sử dụng DuckDuckGo qua proxy không?Không

Không. DuckDuckGo không yêu cầu tài khoản để tìm kiếm cơ bản — đó là một phần trong mô hình bảo mật quyền riêng tư của nó. Bạn có thể tìm kiếm ngay sau khi kết nối. Quy trình đăng nhập chỉ là thiết lập kết nối proxy, không phải xác thực với chính DuckDuckGo.