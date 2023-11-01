Proxy cho DuckDuckGo
IPv4 proxy xoay và static dành cho DuckDuckGo: vượt qua chặn ISP tại Ấn Độ và Indonesia, scrape html.duckduckgo.com không giới hạn tốc độ thông qua HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Thiết lập gói proxy DuckDuckGo.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Xoay vòng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Khuyên dùng ở đâyXoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua gói xoay vòng 10 triệu credit để thu thập tìm kiếm DuckDuckGo
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất các danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Nhà cung cấp tuyệt vời, không có thời gian ngừng hoạt động, hỗ trợ 24/7 và thực sự hữu ích. Họ cũng có rất nhiều gói và lựa chọn, từ proxy ISP đến proxy trung tâm dữ liệu.
Truy cập API và agent
Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!
Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.
Vị trí và tồn kho
FineProxy là một giải pháp tuyệt vời cho các yêu cầu kinh doanh. Các proxy nhanh chóng, đáng tin cậy và có sẵn trên nhiều địa điểm. Nó cung cấp giá cả phải chăng và một đội ngũ hỗ trợ khách hàng hiểu biết và nhanh nhạy. Một sự lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai cần dịch vụ proxy chất lượng.
Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.
Tại sao DuckDuckGo bị chặn ở một số quốc gia?Hạn chế pháp
Chính phủ thường không giải thích công khai các quyết định này. Tại Ấn Độ, lệnh chặn xuất hiện cùng thời điểm với lệnh cấm các ứng dụng Trung Quốc, gợi ý các lo ngại về an ninh. Tại Indonesia, nhiều ISP chặn truy cập vào năm 2024. Các dịch vụ tập trung vào quyền riêng tư thường thu hút sự chú ý từ cơ quan quản lý tại những quốc gia kiểm soát internet nghiêm ngặt.
Tôi có thể chỉ thay đổi DNS để truy cập DuckDuckGo không?Đôi khi
Có thể. Nếu lệnh chặn thuần túy dựa trên DNS, việc chuyển sang DNS công cộng như Cloudflare (1.1.1.1) hoặc Google (8.8.8.8) có thể hiệu quả. Nhưng chặn dựa trên SNI kiểm tra chính kết nối và sẽ không bị qua mặt chỉ bằng thay đổi DNS. Một trang web với proxy cho truy cập duckduckgo.com định tuyến lưu lượng theo cách hoàn toàn khác và vượt qua cả hai loại chặn.
Loại proxy nào tốt nhất để scrape DuckDuckGo?Dân cư xoay
Proxy residential có xoay vòng. Hệ thống chống bot của DuckDuckGo không khắt khe bằng Google, nhưng bạn vẫn sẽ chạm giới hạn với IP datacenter. Proxy residential trông giống người dùng thật và có thể xử lý hàng nghìn truy vấn khi được xoay vòng đúng cách. Để kiểm tra đơn lẻ, static residential là đủ dùng.
Tôi có cần đăng nhập để sử dụng DuckDuckGo qua proxy không?Không
Không. DuckDuckGo không yêu cầu tài khoản để tìm kiếm cơ bản — đó là một phần trong mô hình bảo mật quyền riêng tư của nó. Bạn có thể tìm kiếm ngay sau khi kết nối. Quy trình đăng nhập chỉ là thiết lập kết nối proxy, không phải xác thực với chính DuckDuckGo.