بروكسي لـ DuckDuckGo

لا تُفصح الحكومات عادةً عن أسباب هذه القرارات علنيًا. في الهند، ظهرت عمليات الحظر في نفس الفترة التي تم فيها حظر التطبيقات الصينية، مما يشير إلى مخاوف أمنية. وفي إندونيسيا، قام العديد من مزودي خدمة الإنترنت بحظر الوصول في عام 2024. غالبًا ما تجذب الخدمات التي تركز على الخصوصية الانتباه التنظيمي في الدول ذات الرقابة الصارمة على الإنترنت.