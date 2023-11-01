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Proksi DuckDuckGole

Roteeruvad ja staatilised IPv4 proxyd DuckDuckGo jaoks: mööduge ISP blokeerimitest Indias/Indoneesias, kogugemasse html.duckduckgo.com andmeid ilma päringupiiranguteta HTTP/HTTPS/SOCKS5 kaudu.

Seadista oma pakett →
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma DuckDuckGo puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Vahelduv.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidSiin soovitatudVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta a 10 million credit rotating plan DuckDuckGo search collection
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendeid JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Suurepärane teenusepakkuja, kellel pole seisakuid ning kelle ööpäevaringne tugi on tõesti abivalmis. Samuti on saadaval palju pakette ja valikuid alates ISP-puhverserveritest kuni andmekeskuse puhverserveriteni.

Stelios VastardosTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga hea proxy teenus, kiired kiirused, kõrge tööaeg ja suur IP-pool. Ideaalne veebikraptamiseks, voogimiseks ja privaatsuseks. Lihtne kasutamiseks, vastusvõimeline toetus ja üldine tugev jõudlus

asapanowmanNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Kiire ja usaldusväärne proxy teenus, suurepärane tööaeg, suurepärane toetus ja taskukohased hinnad. Täiuslik turvaliseks brausimiseks ja automatiseerimiseks!

MargaretSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt

7heGoatCR7Dieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Ma hindan oma andmete turvalisust, olen valmis maksma suure hinda kiiruse ja turvalisuse eest. Proxy serverid on nüüd populaarsed. Ma eelistan osta siin, sest hind on okei ja eelkõige mu anonüümsus on tagatud. Siin leiate erinevaid proxy pakke. On võimalusi valida IP-d teistest riikidest või piirkondadest.

Alisa SattelmaierFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks on DuckDuckGo mõnes riigis blokeeritud?Valitsused ei

Valitsused ei selgita selliseid otsuseid tavaliselt avalikult. Indias langesid blokeeringud samale ajale Hiina rakenduste keelustamisega, mis viitab julgeolekukaalutlustele. Indoneesias blokeerisid mitmed ISP-d juurdepääsu 2024. aastal. Privaatsusele keskenduvad teenused tõmbavad sageli regulatiivset tähelepanu riikides, kus kehtib range internetikontroll.

Kas DuckDuckGo-le juurdepääsuks piisab DNS-i muutmisest?Mõnikord

Mõnikord. Kui blokeering põhineb üksnes DNS-il, võib avalikule DNS-ile (nt Cloudflare 1.1.1.1 või Google 8.8.8.8) üleminek toimida. Kuid SNI-põhine blokeering kontrollib ühendust ennast ja DNS-i muutmisest ei piisa. Proxy duckduckgo.com-ile juurdepääsuks suunab liikluse täiesti teist teed pidi ja möödub mõlemat tüüpi blokeerimitest.

Milline proxy tüüp sobib DuckDuckGo andmete kogumiseks kõige paremini?Residentsiaalsed proxy'd

Residentsiaalsed proxy'd rotatsiooniga. DuckDuckGo robotituvastussüsteemid on vähem agressiivsed kui Google'il, kuid andmekeskuse IP-dega jõuate siiski piiranguteni. Residentsiaalsed proxy'd näevad välja nagu tavalised kasutajad ja suudavad õige rotatsiooni korral töödelda tuhandeid päringuid. Üksikute kontrollide jaoks sobib suurepäraselt staatiline residentsiaalne proxy.

Kas DuckDuckGo kasutamiseks läbi proxy on vaja sisse logida?Ei

Ei. DuckDuckGo ei nõua tavaliseks otsinguks kontot — see on osa selle privaatsusmudelist. Saate otsida kohe pärast ühenduse loomist. Sisselogimisprotsess tähendab vaid proxy-ühenduse loomist, mitte DuckDuckGo enda autentimist.