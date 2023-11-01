Proksi DuckDuckGole
Roteeruvad ja staatilised IPv4 proxyd DuckDuckGo jaoks: mööduge ISP blokeerimitest Indias/Indoneesias, kogugemasse html.duckduckgo.com andmeid ilma päringupiiranguteta HTTP/HTTPS/SOCKS5 kaudu.
Koostage oma DuckDuckGo puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Vahelduv.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|Siin soovitatudVahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta a 10 million credit rotating plan DuckDuckGo search collection
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
- Ekspordi minu puhverserverite loendeid JSON-ina
- Näita which services had the suurimat veamäära today
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Kiirus koormuse all
Suurepärane teenusepakkuja, kellel pole seisakuid ning kelle ööpäevaringne tugi on tõesti abivalmis. Samuti on saadaval palju pakette ja valikuid alates ISP-puhverserveritest kuni andmekeskuse puhverserveriteni.
Väga hea proxy teenus, kiired kiirused, kõrge tööaeg ja suur IP-pool. Ideaalne veebikraptamiseks, voogimiseks ja privaatsuseks. Lihtne kasutamiseks, vastusvõimeline toetus ja üldine tugev jõudlus
API ja agendi juurdepääs
Kiire ja usaldusväärne proxy teenus, suurepärane tööaeg, suurepärane toetus ja taskukohased hinnad. Täiuslik turvaliseks brausimiseks ja automatiseerimiseks!
Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt
Asukohad ja saadavus
Ma hindan oma andmete turvalisust, olen valmis maksma suure hinda kiiruse ja turvalisuse eest. Proxy serverid on nüüd populaarsed. Ma eelistan osta siin, sest hind on okei ja eelkõige mu anonüümsus on tagatud. Siin leiate erinevaid proxy pakke. On võimalusi valida IP-d teistest riikidest või piirkondadest.
FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.
Miks on DuckDuckGo mõnes riigis blokeeritud?Valitsused ei
Valitsused ei selgita selliseid otsuseid tavaliselt avalikult. Indias langesid blokeeringud samale ajale Hiina rakenduste keelustamisega, mis viitab julgeolekukaalutlustele. Indoneesias blokeerisid mitmed ISP-d juurdepääsu 2024. aastal. Privaatsusele keskenduvad teenused tõmbavad sageli regulatiivset tähelepanu riikides, kus kehtib range internetikontroll.
Kas DuckDuckGo-le juurdepääsuks piisab DNS-i muutmisest?Mõnikord
Mõnikord. Kui blokeering põhineb üksnes DNS-il, võib avalikule DNS-ile (nt Cloudflare 1.1.1.1 või Google 8.8.8.8) üleminek toimida. Kuid SNI-põhine blokeering kontrollib ühendust ennast ja DNS-i muutmisest ei piisa. Proxy duckduckgo.com-ile juurdepääsuks suunab liikluse täiesti teist teed pidi ja möödub mõlemat tüüpi blokeerimitest.
Milline proxy tüüp sobib DuckDuckGo andmete kogumiseks kõige paremini?Residentsiaalsed proxy'd
Residentsiaalsed proxy'd rotatsiooniga. DuckDuckGo robotituvastussüsteemid on vähem agressiivsed kui Google'il, kuid andmekeskuse IP-dega jõuate siiski piiranguteni. Residentsiaalsed proxy'd näevad välja nagu tavalised kasutajad ja suudavad õige rotatsiooni korral töödelda tuhandeid päringuid. Üksikute kontrollide jaoks sobib suurepäraselt staatiline residentsiaalne proxy.
Kas DuckDuckGo kasutamiseks läbi proxy on vaja sisse logida?Ei
Ei. DuckDuckGo ei nõua tavaliseks otsinguks kontot — see on osa selle privaatsusmudelist. Saate otsida kohe pärast ühenduse loomist. Sisselogimisprotsess tähendab vaid proxy-ühenduse loomist, mitte DuckDuckGo enda autentimist.