Proxy per DuckDuckGo
Proxy IPv4 rotating e statici per DuckDuckGo: aggirate i blocchi ISP in India/Indonesia, fate scraping di html.duckduckgo.com senza rate limit tramite HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Create il vostro piano proxy per DuckDuckGo.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Rotanti.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|Consigliato quiRotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate a 10 million credit rotating plan per DuckDuckGo search collection
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei liste di proxy in formato JSON
- Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Velocità sotto carico
Un fornitore straordinario, senza tempi di inattività, con assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e davvero utile. Ci sono inoltre tantissimi pacchetti e opzioni, dai proxy ISP a quelli per data center.
Servizio proxy eccellente, con velocità elevate, uptime alto e un ampio pool di IP. Ideale per web scraping, streaming e privacy. Facile da usare, con assistenza reattiva e solide prestazioni complessive.
Accesso API e agente
Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!
Adoro FineProxy: la velocità è ottima. Lo uso con strumenti di automazione, per il web scraping e per navigare. Le connessioni sono stabili e molto veloci, non si interrompono mai e gli IP non sono bloccati. Lo acquisterò ancora e ancora. Il team di assistenza è davvero eccellente e risponde puntualmente.
Località e disponibilità
Tengo alla sicurezza dei miei dati e sono pronta a pagare un buon prezzo per rapidità e protezione. I server proxy sono ormai diffusi. Preferisco acquistarli qui perché il prezzo è adeguato e, soprattutto, il mio anonimato è protetto. Si trovano diversi pacchetti proxy e opzioni per scegliere IP di altri Paesi o regioni.
FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.
Perché DuckDuckGo è bloccato in alcuni Paesi?I governi
I governi di solito non forniscono spiegazioni pubbliche su queste decisioni. India, i blocchi sono comparsi nello stesso periodo dei divieti sulle app cinesi, il che suggerisce motivazioni legate alla sicurezza. Indonesia, diversi ISP hanno bloccato l'accesso nel 2024. I servizi incentrati sulla privacy attirano spesso l'attenzione delle autorità nei Paesi con rigidi controlli su Internet.
Posso semplicemente cambiare i DNS per accedere a DuckDuckGo?A
A volte. Se il blocco è puramente basato sui DNS, passare a un DNS pubblico come Cloudflare (1.1.1.1) o Google (8.8.8.8) potrebbe funzionare. Ma il blocco basato su SNI ispeziona la connessione stessa e non può essere aggirato con semplici modifiche DNS. Un sito con proxy per l'accesso a duckduckgo.com instrada il traffico in modo completamente diverso, aggirando entrambi i tipi di blocco.
Qual è il miglior tipo di proxy per lo scraping di DuckDuckGo?Residential proxy
Residential proxy con rotazione. I sistemi anti-bot di DuckDuckGo sono meno aggressivi di quelli di Google, ma raggiungerete comunque dei limiti con IP datacenter. I residential proxy appaiono come utenti normali e possono gestire migliaia di query quando ruotati correttamente. Per controlli occasionali, un proxy static residential va benissimo.
Devo effettuare il login per usare DuckDuckGo tramite un proxy?No
No. DuckDuckGo non richiede account per la ricerca base — fa parte del suo modello di privacy. Potete cercare immediatamente dopo la connessione. Il processo di login riguarda solo la connessione al proxy, non l’autenticazione con DuckDuckGo stesso.