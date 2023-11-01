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Proxy per DuckDuckGo

Proxy IPv4 rotating e statici per DuckDuckGo: aggirate i blocchi ISP in India/Indonesia, fate scraping di html.duckduckgo.com senza rate limit tramite HTTP/HTTPS/SOCKS5.

Configura il piano →
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per DuckDuckGo.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Rotanti.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPConsigliato quiRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate a 10 million credit rotating plan per DuckDuckGo search collection
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei liste di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Un fornitore straordinario, senza tempi di inattività, con assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e davvero utile. Ci sono inoltre tantissimi pacchetti e opzioni, dai proxy ISP a quelli per data center.

Stelios VastardosTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy eccellente, con velocità elevate, uptime alto e un ampio pool di IP. Ideale per web scraping, streaming e privacy. Facile da usare, con assistenza reattiva e solide prestazioni complessive.

asapanowmanNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!

MargaretSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Adoro FineProxy: la velocità è ottima. Lo uso con strumenti di automazione, per il web scraping e per navigare. Le connessioni sono stabili e molto veloci, non si interrompono mai e gli IP non sono bloccati. Lo acquisterò ancora e ancora. Il team di assistenza è davvero eccellente e risponde puntualmente.

7heGoatCR7Dieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Tengo alla sicurezza dei miei dati e sono pronta a pagare un buon prezzo per rapidità e protezione. I server proxy sono ormai diffusi. Preferisco acquistarli qui perché il prezzo è adeguato e, soprattutto, il mio anonimato è protetto. Si trovano diversi pacchetti proxy e opzioni per scegliere IP di altri Paesi o regioni.

Alisa SattelmaierPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché DuckDuckGo è bloccato in alcuni Paesi?I governi

I governi di solito non forniscono spiegazioni pubbliche su queste decisioni. India, i blocchi sono comparsi nello stesso periodo dei divieti sulle app cinesi, il che suggerisce motivazioni legate alla sicurezza. Indonesia, diversi ISP hanno bloccato l'accesso nel 2024. I servizi incentrati sulla privacy attirano spesso l'attenzione delle autorità nei Paesi con rigidi controlli su Internet.

Posso semplicemente cambiare i DNS per accedere a DuckDuckGo?A

A volte. Se il blocco è puramente basato sui DNS, passare a un DNS pubblico come Cloudflare (1.1.1.1) o Google (8.8.8.8) potrebbe funzionare. Ma il blocco basato su SNI ispeziona la connessione stessa e non può essere aggirato con semplici modifiche DNS. Un sito con proxy per l'accesso a duckduckgo.com instrada il traffico in modo completamente diverso, aggirando entrambi i tipi di blocco.

Qual è il miglior tipo di proxy per lo scraping di DuckDuckGo?Residential proxy

Residential proxy con rotazione. I sistemi anti-bot di DuckDuckGo sono meno aggressivi di quelli di Google, ma raggiungerete comunque dei limiti con IP datacenter. I residential proxy appaiono come utenti normali e possono gestire migliaia di query quando ruotati correttamente. Per controlli occasionali, un proxy static residential va benissimo.

Devo effettuare il login per usare DuckDuckGo tramite un proxy?No

No. DuckDuckGo non richiede account per la ricerca base — fa parte del suo modello di privacy. Potete cercare immediatamente dopo la connessione. Il processo di login riguarda solo la connessione al proxy, non l’autenticazione con DuckDuckGo stesso.