YouTube Music engelsiz erişim

Veri merkezi proxy'leri daha yüksek hız ve daha düşük maliyet sunar; bu da onları günlük müzik dinleme için sağlam bir tercih hâline getirir. Konut proxy'leri gerçek ISP'lerin atadığı IP'leri kullanır ve tipik bir ev bağlantısına benzer bir bağlantıya ihtiyaç duyduğunuzda faydalı olabilir. YouTube Music kullanıcılarının çoğu için veri merkezi IPv4 proxy'leri performans ve fiyat arasında en iyi dengeyi sağlar.