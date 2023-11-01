YouTube Music engelsiz erişim
YouTube Music için IPv4 proxy'leri: HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, tarayıcılarda ve masaüstü uygulamalarında çalışır, sınırsız trafik, ödeme sonrası anında teslimat.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Kararlı müzik oynatma için tek bir özel IP satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy bilgilerimi JSON olarak dışa aktarın
- Özel proxy'ler için kullanılabilir konumları görüntüleyin
- Proxy hizmetimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
Sonunda istediğim tüm programları her yerden izleyebiliyorum! Harika hız ve kaliteli hizmet.
Şirketimiz SEO araştırması, sosyal medya yönetimi, rakip analizi ve otomatik görevler için proxy’lere büyük ölçüde güveniyor. FineProxy, görevlerimizi verimli biçimde yürütmemize yardımcı olan çok çeşitli hızlı, güvenli ve son derece anonim proxy’ler sunarak ekibimiz için adeta kurtarıcı oldu. Kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde birden fazla proxy’yi zahmetsizce yönetmek kolay. Geçmişte denediğimiz diğer proxy sağlayıcılarının aksine FineProxy, faaliyetlerimiz için kritik önem taşıyan istikrarlı hız ve çalışma süresini koruyor. İşletme düzeyinde bir proxy çözümüne ihtiyacınız varsa bu hizmeti denemenizi kesinlikle öneririm!
Trafik asla ölçülmez
FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.
Çok uygun fiyatlı Avrupa proxy’leri. Bence özgür ve güvenli internete bağlı kalan tek proxy sağlayıcısı bu. Diğerleri GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip hâlâ sınırsız bant genişliği planları sunuyor.
Müşteri deneyimi
Kişisel projelerim için proxy hizmetleri satın almak üzere fineproxy.org’u birkaç kez kullandım. Web sitesinde gezinmek kolaydı, sipariş süreci basitti ve gezinirken ya da ödeme yaparken herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadım. Hizmet beklendiği gibi teslim edildi ve hesap paneli satın aldıklarımı yönetmeyi kolaylaştırdı. Deneyimime göre web sitesi meşru görünüyordu ve normal biçimde çalışıyordu. Siteyi kullanırken şüpheli yönlendirmeler, kötü amaçlı yazılım uyarıları ya da beklenmedik davranışlar yaşamadım.
YouTube Music proxy sunucu üzerinden çalışır mı?Evet
Evet. YouTube Music; HTTP, HTTPS ve SOCKS5 proxy'leri üzerinden çalışır. Proxy'yi tarayıcı düzeyinde veya sistem düzeyinde yapılandırabilirsiniz; hem web oynatıcı hem de masaüstü uygulama trafiği proxy IP'si üzerinden yönlendirir. En akıcı oynatma deneyimi için sınırsız trafikli, özel (paylaşımlı olmayan) bir IPv4 proxy kullanın.
YouTube Music için hangi proxy türü daha iyi — veri merkezi mi yoksa konut mu?Çoğunda veri merkezi
Veri merkezi proxy'leri daha yüksek hız ve daha düşük maliyet sunar; bu da onları günlük müzik dinleme için sağlam bir tercih hâline getirir. Konut proxy'leri gerçek ISP'lerin atadığı IP'leri kullanır ve tipik bir ev bağlantısına benzer bir bağlantıya ihtiyaç duyduğunuzda faydalı olabilir. YouTube Music kullanıcılarının çoğu için veri merkezi IPv4 proxy'leri performans ve fiyat arasında en iyi dengeyi sağlar.
YouTube Music için tarayıcımda proxy'yi nasıl kurarım?Ağ ayarlarını kullanın
Chrome'da Ayarlar → Sistem → Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın yolunu izleyin, ardından FineProxy tarafından sağlanan proxy IP'sini ve bağlantı noktasını girin. Firefox'ta Ayarlar → Genel → Ağ Ayarları → Elle proxy yapılandırması yolunu izleyin. SOCKS5 proxy'leri için SOCKS5 seçeneğini işaretleyin ve kimlik bilgilerinizi girin. Kaydettikten sonra tarayıcıda YouTube Music'i açın — tüm trafik proxy üzerinden yönlendirilecektir.
Proxy kullanmak YouTube Music'te takılmaya veya ses kalitesinde düşüşe neden olur mu?Fark edilmez
Sınırsız bant genişliğine sahip yüksek kaliteli özel bir proxy, fark edilir bir ara belleğe almaya neden olmamalıdır. FineProxy'nin IPv4 proxy'leri iyi bağlantılı veri merkezlerinde barındırılır, bu nedenle gecikme minimum düzeydedir. Ses kalitesi proxy'ye değil, YouTube Music plan ayarlarınıza bağlıdır — proxy yalnızca veriyi sıkıştırmadan veya değiştirmeden iletir.
YouTube Music için birden fazla cihazda tek bir proxy kullanabilir miyim?Teknik olarak evet
Teknik olarak aynı proxy IP'sini birden fazla cihazda yapılandırabilirsiniz. Ancak YouTube Music, aynı IP'den farklı hesaplarla eş zamanlı yapılan yayın akışlarını şüpheli olarak işaretleyebilir. YouTube Music'i birden fazla cihazda kullanmayı planlıyorsanız, hesap düzeyinde sorun yaşamamak için her cihaz için ayrı bir proxy IP'si satın almayı değerlendirin.