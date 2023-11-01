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YouTube Music engelsiz erişim

YouTube Music için IPv4 proxy'leri: HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, tarayıcılarda ve masaüstü uygulamalarında çalışır, sınırsız trafik, ödeme sonrası anında teslimat.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Kararlı müzik oynatma için tek bir özel IP satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy bilgilerimi JSON olarak dışa aktarın
  • Özel proxy'ler için kullanılabilir konumları görüntüleyin
  • Proxy hizmetimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Sonunda istediğim tüm programları her yerden izleyebiliyorum! Harika hız ve kaliteli hizmet.

Netflix JunkieFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Şirketimiz SEO araştırması, sosyal medya yönetimi, rakip analizi ve otomatik görevler için proxy’lere büyük ölçüde güveniyor. FineProxy, görevlerimizi verimli biçimde yürütmemize yardımcı olan çok çeşitli hızlı, güvenli ve son derece anonim proxy’ler sunarak ekibimiz için adeta kurtarıcı oldu. Kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde birden fazla proxy’yi zahmetsizce yönetmek kolay. Geçmişte denediğimiz diğer proxy sağlayıcılarının aksine FineProxy, faaliyetlerimiz için kritik önem taşıyan istikrarlı hız ve çalışma süresini koruyor. İşletme düzeyinde bir proxy çözümüne ihtiyacınız varsa bu hizmeti denemenizi kesinlikle öneririm!

omkaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Çok uygun fiyatlı Avrupa proxy’leri. Bence özgür ve güvenli internete bağlı kalan tek proxy sağlayıcısı bu. Diğerleri GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip hâlâ sınırsız bant genişliği planları sunuyor.

NemanjaDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Müşteri deneyimi

Kişisel projelerim için proxy hizmetleri satın almak üzere fineproxy.org’u birkaç kez kullandım. Web sitesinde gezinmek kolaydı, sipariş süreci basitti ve gezinirken ya da ödeme yaparken herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadım. Hizmet beklendiği gibi teslim edildi ve hesap paneli satın aldıklarımı yönetmeyi kolaylaştırdı. Deneyimime göre web sitesi meşru görünüyordu ve normal biçimde çalışıyordu. Siteyi kullanırken şüpheli yönlendirmeler, kötü amaçlı yazılım uyarıları ya da beklenmedik davranışlar yaşamadım.

aruzisakibi92Norton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
YouTube Music proxy sunucu üzerinden çalışır mı?Evet

Evet. YouTube Music; HTTP, HTTPS ve SOCKS5 proxy'leri üzerinden çalışır. Proxy'yi tarayıcı düzeyinde veya sistem düzeyinde yapılandırabilirsiniz; hem web oynatıcı hem de masaüstü uygulama trafiği proxy IP'si üzerinden yönlendirir. En akıcı oynatma deneyimi için sınırsız trafikli, özel (paylaşımlı olmayan) bir IPv4 proxy kullanın.

YouTube Music için hangi proxy türü daha iyi — veri merkezi mi yoksa konut mu?Çoğunda veri merkezi

Veri merkezi proxy'leri daha yüksek hız ve daha düşük maliyet sunar; bu da onları günlük müzik dinleme için sağlam bir tercih hâline getirir. Konut proxy'leri gerçek ISP'lerin atadığı IP'leri kullanır ve tipik bir ev bağlantısına benzer bir bağlantıya ihtiyaç duyduğunuzda faydalı olabilir. YouTube Music kullanıcılarının çoğu için veri merkezi IPv4 proxy'leri performans ve fiyat arasında en iyi dengeyi sağlar.

YouTube Music için tarayıcımda proxy'yi nasıl kurarım?Ağ ayarlarını kullanın

Chrome'da Ayarlar → Sistem → Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın yolunu izleyin, ardından FineProxy tarafından sağlanan proxy IP'sini ve bağlantı noktasını girin. Firefox'ta Ayarlar → Genel → Ağ Ayarları → Elle proxy yapılandırması yolunu izleyin. SOCKS5 proxy'leri için SOCKS5 seçeneğini işaretleyin ve kimlik bilgilerinizi girin. Kaydettikten sonra tarayıcıda YouTube Music'i açın — tüm trafik proxy üzerinden yönlendirilecektir.

Proxy kullanmak YouTube Music'te takılmaya veya ses kalitesinde düşüşe neden olur mu?Fark edilmez

Sınırsız bant genişliğine sahip yüksek kaliteli özel bir proxy, fark edilir bir ara belleğe almaya neden olmamalıdır. FineProxy'nin IPv4 proxy'leri iyi bağlantılı veri merkezlerinde barındırılır, bu nedenle gecikme minimum düzeydedir. Ses kalitesi proxy'ye değil, YouTube Music plan ayarlarınıza bağlıdır — proxy yalnızca veriyi sıkıştırmadan veya değiştirmeden iletir.

YouTube Music için birden fazla cihazda tek bir proxy kullanabilir miyim?Teknik olarak evet

Teknik olarak aynı proxy IP'sini birden fazla cihazda yapılandırabilirsiniz. Ancak YouTube Music, aynı IP'den farklı hesaplarla eş zamanlı yapılan yayın akışlarını şüpheli olarak işaretleyebilir. YouTube Music'i birden fazla cihazda kullanmayı planlıyorsanız, hesap düzeyinde sorun yaşamamak için her cihaz için ayrı bir proxy IP'si satın almayı değerlendirin.