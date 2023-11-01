YouTube Music 차단 해제

필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- one 전용 IP 용 stable music playback 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 세부 정보 JSON 형식으로 내보내십시오
- the locations 사용 가능한 전용 프록시 표시하십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
부하 상태의 속도
드디어 어디서든 원하는 모든 프로그램을 볼 수 있게 되었습니다! 속도도 훌륭하고 서비스 품질도 좋습니다.
저희 회사는 SEO 조사, 소셜 미디어 관리, 경쟁사 분석 및 자동화 작업에 프록시를 크게 의존하고 있습니다. FineProxy는 저희 팀에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 안전하며 익명성이 매우 높은 다양한 프록시를 제공해 작업을 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 대시보드는 사용하기 편리하여 여러 프록시를 번거로움 없이 관리할 수 있습니다. 이전에 사용해 본 다른 프록시 업체와 달리 FineProxy는 일관된 속도와 가동 시간을 유지하며, 이는 저희 업무에 매우 중요합니다. 비즈니스급 프록시 솔루션이 필요하다면 이 서비스를 꼭 이용해 보시기를 권합니다!
무제한 트래픽
저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.
매우 저렴한 유럽 프록시입니다. 자유롭고 안전한 인터넷이라는 가치를 지켜 온 유일한 프록시 업체라고 생각합니다. 다른 업체들이 GB당 또는 요청당 요금을 부과하는 동안 이곳은 여전히 무제한 대역폭 요금제를 제공합니다.
고객 경험
개인 프로젝트에 사용할 프록시 서비스를 구매하려고 fineproxy.org를 여러 번 이용했습니다. 웹사이트는 탐색하기 쉬웠고 주문 절차도 간단했으며, 사이트를 둘러보거나 결제할 때 보안 문제를 겪지 않았습니다. 서비스는 예상대로 제공되었고 계정 대시보드에서 구매 내역을 쉽게 관리할 수 있었습니다. 제 경험에 따르면 웹사이트는 정상적인 합법 사이트로 보였습니다. 사이트를 이용하는 동안 의심스러운 리디렉션이나 악성코드 경고, 예기치 않은 동작을 경험한 적이 없습니다.
YouTube Music은 프록시 서버를 통해 작동합니까?네
네, 가능합니다. YouTube Music은 HTTP, HTTPS, SOCKS5 프록시를 통해 작동합니다. 브라우저 수준 또는 시스템 수준에서 프록시를 설정할 수 있으며, 웹 플레이어와 데스크톱 앱 모두 프록시 IP를 통해 트래픽을 라우팅합니다. 가장 원활한 재생을 위해 무제한 트래픽을 지원하는 전용(공유가 아닌) IPv4 프록시를 사용하십시오.
YouTube Music에 가장 적합한 프록시 유형은 무엇입니까 — 데이터센터 프록시입니까, 주거용 프록시입니까?데이터센터 프록시는 더
데이터센터 프록시는 더 빠른 속도와 낮은 비용을 제공하므로 일상적인 음악 스트리밍에 탁월한 선택입니다. 주거용 프록시는 실제 ISP에서 할당한 IP를 사용하므로, 일반적인 가정 네트워크와 유사한 연결이 필요한 경우에 유용합니다. 대부분의 YouTube Music 사용자에게는 데이터센터 IPv4 프록시가 성능과 가격의 최적 균형을 제공합니다.
브라우저에서 YouTube Music용 프록시를 어떻게 설정합니까?Chrome에서는 설정 →
Chrome에서는 설정 → 시스템 → 컴퓨터의 프록시 설정 열기로 이동한 후, FineProxy에서 제공된 프록시 IP와 포트를 입력하십시오. Firefox에서는 설정 → 일반 → 네트워크 설정 → 수동 프록시 구성으로 이동하십시오. SOCKS5 프록시의 경우, SOCKS5 옵션을 선택하고 인증 정보를 입력하십시오. 저장 후 브라우저에서 YouTube Music을 열면 모든 트래픽이 프록시를 통해 라우팅됩니다.
프록시를 사용하면 YouTube Music에서 버퍼링이 발생하거나 오디오 품질이 저하됩니까?무제한 대역폭을
무제한 대역폭을 제공하는 고품질 전용 프록시는 눈에 띄는 버퍼링을 유발하지 않습니다. FineProxy의 IPv4 프록시는 우수한 네트워크 환경을 갖춘 데이터센터에 호스팅되어 있어 지연 시간이 최소화됩니다. 오디오 품질은 프록시 자체가 아닌 YouTube Music 요금제 설정에 따라 달라지며, 프록시는 데이터를 압축하거나 변경하지 않고 그대로 전달하기만 합니다.
하나의 프록시를 여러 기기에서 YouTube Music에 사용할 수 있습니까?기술적으로 동일한
기술적으로 동일한 프록시 IP를 여러 기기에서 설정하는 것은 가능합니다. 그러나 YouTube Music은 동일한 IP에서 서로 다른 계정으로 동시 스트리밍이 이루어질 경우 이를 감지할 수 있습니다. 여러 기기에서 YouTube Music을 사용할 계획이라면, 계정 관련 문제를 방지하기 위해 각 기기별로 별도의 프록시 IP를 구매하시는 것을 권장합니다.