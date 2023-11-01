إلغاء حظر YouTube Music
بروكسيات IPv4 لـ YouTube Music: دعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، تعمل في المتصفحات وتطبيقات سطح المكتب، حركة مرور غير محدودة، تسليم فوري بعد الدفع.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ عنوان IP مخصصًا واحدًا لتشغيل الموسيقى بثبات
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر تفاصيل البروكسي بتنسيق JSON
- اعرض المواقع المتاحة للبروكسيات المخصصة
- اعرض الحالة وتفاصيل الفوترة لخدمة البروكسي الخاصة بي
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
أخيرًا، يمكنني مشاهدة جميع العروض التي أريدها من أي مكان! سرعة كبيرة وخدمة عالية الجودة.
تعتمد شركتنا اعتمادًا كبيرًا على عناوين البروكسي في أبحاث تحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المنافسين، والمهام المؤتمتة. كانت FineProxy بمثابة طوق نجاة لفريقنا، إذ توفر مجموعة واسعة من عناوين البروكسي السريعة والآمنة وعالية الإخفاء، مما يساعدنا على تنفيذ المهام بكفاءة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام، وتتيح إدارة عدة عناوين بروكسي من دون أي عناء. وعلى خلاف مزودي البروكسي الآخرين الذين جرّبناهم في الماضي، تحافظ FineProxy على سرعة ووقت تشغيل ثابتين، وهو أمر بالغ الأهمية لعملياتنا. إذا كنتم بحاجة إلى حل بروكسي بمستوى مؤسسي، فإنني أوصي بشدة بتجربتها!
حركة المرور بلا حد
نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.
وكلاء أوروبيون بأسعار معقولة جدًا. أعتقد أنه مزود الوكيل الوحيد الذي ظل وفياً للإنترنت المجاني والآمن. بينما يتقاضى الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، لا يزال هؤلاء الأشخاص يقدمون خطط نطاق ترددي غير محدودة.
تجربة العملاء
موقع جيدا و صادق و يستحق خمسة نجوم
هل يعمل YouTube Music من خلال خادم بروكسي؟نعم
نعم. يعمل YouTube Music من خلال بروكسيات HTTP وHTTPS وSOCKS5. يمكنك تكوين البروكسي على مستوى المتصفح أو مستوى النظام، وسيقوم كلٌّ من مشغّل الويب وتطبيق سطح المكتب بتوجيه حركة المرور عبر عنوان IP الخاص بالبروكسي. للحصول على أفضل تجربة تشغيل، استخدم بروكسي IPv4 مخصصًا (غير مشترك) بحركة مرور غير محدودة.
ما أفضل نوع بروكسي لـ YouTube Music — مركز بيانات أم سكني؟مركز بيانات غالبًا
توفر بروكسيات مراكز البيانات سرعات أعلى وتكلفة أقل، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لبث الموسيقى اليومي. تستخدم البروكسيات السكنية عناوين IP مخصصة من مزودي خدمة إنترنت حقيقيين، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى اتصال يشبه الشبكة السكنية العادية. لمعظم مستخدمي YouTube Music، توفر بروكسيات مراكز البيانات IPv4 أفضل توازن بين الأداء والسعر.
كيف أُعدّ بروكسي لـ YouTube Music في المتصفح؟إعدادات الشبكة
في Chrome، انتقل إلى الإعدادات ← النظام ← فتح إعدادات البروكسي بجهاز الكمبيوتر، ثم أدخل عنوان IP والمنفذ المقدّمين من FineProxy. في Firefox، انتقل إلى الإعدادات ← عام ← إعدادات الشبكة ← تكوين البروكسي يدويًا. لبروكسيات SOCKS5، حدّد خيار SOCKS5 وأدخل بيانات الاعتماد. بعد الحفظ، افتح YouTube Music في المتصفح — ستُوجَّه جميع حركة المرور عبر البروكسي.
هل سيتسبب البروكسي في تقطّع أو انخفاض جودة الصوت على YouTube Music؟غير ملحوظ
بروكسي مخصص عالي الجودة بعرض نطاق غير محدود لا ينبغي أن يسبب تقطّعًا ملحوظًا. بروكسيات IPv4 من FineProxy مستضافة في مراكز بيانات ذات اتصال ممتاز، لذا فإن زمن الاستجابة ضئيل. جودة الصوت تعتمد على إعدادات خطتك في YouTube Music وليس على البروكسي نفسه — البروكسي يمرّر البيانات فقط دون ضغطها أو تعديلها.
هل يمكنني استخدام بروكسي واحد على عدة أجهزة لـ YouTube Music؟تقنيًا نعم
تقنيًا، يمكنك تكوين نفس عنوان IP للبروكسي على عدة أجهزة. لكن YouTube Music قد يُبلّغ عن البث المتزامن من نفس عنوان IP على حسابات مختلفة. إذا كنت تخطط لاستخدام YouTube Music على أجهزة متعددة، فكّر في شراء عناوين IP منفصلة لكل جهاز لتجنب أي مشكلات على مستوى الحساب.