إلغاء حظر YouTube Music

في Chrome، انتقل إلى الإعدادات ← النظام ← فتح إعدادات البروكسي بجهاز الكمبيوتر، ثم أدخل عنوان IP والمنفذ المقدّمين من FineProxy. في Firefox، انتقل إلى الإعدادات ← عام ← إعدادات الشبكة ← تكوين البروكسي يدويًا. لبروكسيات SOCKS5، حدّد خيار SOCKS5 وأدخل بيانات الاعتماد. بعد الحفظ، افتح YouTube Music في المتصفح — ستُوجَّه جميع حركة المرور عبر البروكسي.