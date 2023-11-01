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Yayın proxy'si

OBS ve Restream için veri merkezi IPv4 proxy'leri: 500 Mbps'ye kadar, sınırsız trafik, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — canlı yayın için tasarlandı.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Yayın proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Tek bir canlı yayın platformu profili için tek bir özel ABD IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy bilgilerimi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Bu, açık ara şimdiye kadar kullandığım en hızlı proxy! Kısıtlanmış içeriklere erişirken hiç sorun yaşamadım ve bağlantı son derece kararlı. Üstelik müşteri destekleri gerçekten hızlı yanıt verdi. Kesinlikle bu yatırıma değer!

Nadeem KhanDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Bu uygulamayı kesinlikle beğeniyorum. Çok ama çok güzel performans gösteriyor. Herkese tavsiye edebilirim, birçok sorunu reddedecek. Ayrıca fiyatı bana göre gerçekten ucuz. Harika uygulama!

Slava HarevichFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Beni en çok etkileyen şey, sunulan konum çeşitliliğiydi. Yerelleştirilmiş bir proje için belirli Avrupa IP’lerine ihtiyacım vardı ve FineProxy’de tam olarak aradığımı buldum. IP’ler sık kullandığım siteler tarafından “yüksek riskli” olarak işaretlenmiyor; bu da büyük bir artı. Gelecek ay aboneliğimi kesinlikle yenileyeceğim.

bodehughNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz

W3sazzadProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
proxy üzerinden 4K yayın yapabilir miyim?Evet

Evet, proxy'nin yeterli bant genişliğine sahip olması koşuluyla. 4K yayın için kesintisiz 25-50 Mbps yükleme hızı gerekir. Veri merkezi proxy'lerimizdeki 500 Mbps tavan, bunu fazlasıyla karşılar. Genellikle sınırlayıcı faktör proxy değil, kendi internet bağlantınızdır.

Twitch veya YouTube proxy'yi algılar mı?Genellikle hayır

Veri merkezi IP'leri teknik olarak tespit edilebilir, ancak platformlar yayın için onları engellemez. Her gün binlerce yayıncı bulut sunucularından ve VPN'lerden canlı yayın yapar. Bu platformlar içerik politikası ihlallerini önemser, hangi tür IP kullandığınızı değil.

Yayın yapmak ile izlemek için farklı bir proxy türüne mi ihtiyacım var?Evet

Evet. Yayın için — veri merkezi proxy'leri hız ve kararlılık açısından öne çıkar. Coğrafi olarak engellenmiş içerikleri izlemek için — ISP proxy'leri daha iyi bir tercihtir çünkü yayın hizmetleri izleyici tarafında veri merkezi adreslerini engeller.

Yayın için sunucu konumunu nasıl seçmeliyim?Bölgenizi eşleştirin

Yayın yapmak istediğiniz bölgeyi seçin, ancak platformun sunucularına mümkün olduğunca yakın tutun. ABD'deki bir izleyici kitlesine Twitch üzerinden yayın yapıyorsanız, ABD veri merkezi proxy'si düşük gecikme ve doğru coğrafi konum kombinasyonunun en iyi hâlini sunar. Dünyanın öbür ucundaki bir sunucu üzerinden geçmek gereksiz gecikme ekler.

Canlı yayın için OBS Studio veya Streamlabs'da proxy'yi nasıl kurarım?SOCKS5 kullanın

OBS Studio'da Ayarlar → Gelişmiş → Ağ kısmına gidin, proxy seçeneğini etkinleştirin, SOCKS5'i seçin ve proxy IP'nizi, bağlantı noktanızı, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Streamlabs Desktop'ta proxy ayarları sistem düzeyinde yönetilir — proxy'yi işletim sisteminizin ağ ayarlarında yapılandırın veya Streamlabs trafiğini proxy üzerinden yönlendirmek için Proxifier gibi bir araç kullanın. Kurulumdan sonra bağlantının kararlı olduğunu ve yayınınızın doğru bölgeden göründüğünü doğrulamak için bir test yayını yapın. Her iki araç için ayrıntılı adım adım kılavuzlar Entegrasyon Merkezimizde mevcuttur.

Rehber

500 Mbps ve Sınırsız Trafik: Yayıncıların Bir Proxy'den Gerçekten İhtiyaç Duyduğu Şey

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Çoğu proxy rehberi anonimlik ve engel aşma hakkında konuşur. Yayıncılar ise başka bir şeyi önemser: 1080p60 yayınım gecikir mi? 8 saat boyunca trafik sınırına takılmadan canlı yayın yapabilir miyim? Yayın için kullanılan bir stream proxy’si, scraping veya hesap yönetimi için kullanılanla hiçbir ortak noktaya sahip değildir. İster Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming’e, isterse Restream aracılığıyla hepsine aynı anda yayın yapıyor olun — gereksinimler bant genişliği, kararlılık ve sıfır trafik limitidir. İhtiyacınız olan proxy sayısı ise kaç platform ve hesap yönettiğinize bağlıdır: her platform profili başına bir ayrılmış IP en güvenli yaklaşımdır.

Tam bant genişliğiyle farklı bir bölgeden yayın yapma

Bir bölgedesiniz ancak yayınınızın başka bir bölgeden yapılıyormuş gibi görünmesini istiyorsunuz — belirli bir kitleyi hedefliyorsunuz, bölgeye kilitli özelliklere erişmek istiyorsunuz veya Twitch, YouTube, Kick ya da Facebook Gaming gibi bir platformdaki coğrafi kısıtlamaları atlatmanız gerekiyor. Rakamlar: 1080p60, sürekli olarak 6-12 Mbps yükleme hızı tüketir. 4K için bu 25-50 Mbps'ye çıkar. Kodlama yükünü de eklerseniz en az 50 Mbps'e ihtiyacınız olur. Veri merkezi proxy'lerimiz 500 Mbps'ye kadar hız sunar, dolayısıyla en yoğun yayınlar bile sorun olmaz. Trafik hızla birikir. 1080p60'ta tek bir 4 saatlik yayın 10-20 GB tüketir. Her gün yayın yaparsanız bu ayda 300-600 GB demektir. GB başına fiyatlandırma uygulayan herhangi bir plan bütçenizi mahveder — burada mantıklı olan tek seçenek sınırsız trafiktir. Gecikme de önemlidir. OBS proxy'ye bağlanır, proxy de Twitch veya YouTube'a bağlanır — her adım gecikme ekler. Doğrudan rotaya sahip veri merkezi proxy'leri bu kullanım için konut proxy'lerden daha hızlıdır. Platform tarafında video gönderirken IP'nizin ev bağlantısına benzeyip benzemediğini kimse kontrol etmez. Ve kararlılık. Yayın sırasında düşen bağlantı bir felakettir. Veri merkezi bağlantıları, ev internet bağlantıları gibi dalgalanma yapmaz.

Twitch, YouTube, Kick ve daha fazlasında çoklu platform yayıncılığı

Restream gibi hizmetler, Twitch, YouTube, Kick ve Facebook Gaming'de aynı anda canlı yayın yapmanızı sağlar. Bazı yayıncılar, farklı platformlarda farklı bölgeden görünmek veya hizmet başına ayrı profil sürdürmek için proxy üzerinden yönlendirme yapar — bu durumda, hesapların çapraz eşleşmesini önlemek için her platforma bir proxy IP atayın.Birden fazla platformda proxy ile canlı yayın yapmak için proxy'nin toplam yükleme kapasitesini kaldırdığından emin olun. 3 platforma her birine 10 Mbps gönderiyorsanız, bu proxy üzerinden aynı anda eşzamanlı olarak en az 30 Mbps geçiyor demektir. 4-5 platformda eşzamanlı yayın mı yapıyorsunuz? Her bir yayın hedefi için 50+ Mbps ve bir adanmış IP planlayın.

Canlı yayın için işe yaramayacak olanlar

Dönen konut proxy'leri, oturum sırasında IP'nizi değiştirir — bu durum yayınınızı kesebilir veya platform güvenliğini tetikleyebilir. Ücretsiz proxy'lerin bant genişliği yeterli değildir, bağlantı kopar ve genellikle büyük platformlar tarafından engellenir. GB başına faturalandırma, yayın hacimlerinde hiç mantıklı değildir — ayda 500 GB, GB başına yalnızca $1 olsa bile ayda $500 yapar; bu, çok daha ucuza mal olması gereken bir şey için aşırı bir maliyettir.

OBS, Streamlabs ve Restream'de Kurulum

Yayın yazılımınızı (OBS, Streamlabs) proxy üzerinden yönlendirin. OBS Studio, Ayarlar → Gelişmiş → Ağ altında SOCKS5'i yerel olarak destekler — proxy IP'nizi, port'unuzu ve kimlik bilgilerinizi buraya girin. Streamlabs Desktop sistem düzeyinde proxy ayarlarını kullanır; bu yüzden proxy'yi işletim sisteminizin ağ ayarlarından yapılandırın veya Proxifier gibi bir yerel proxy istemcisi çalıştırın. Restream için bağlantı encoder'ınız (OBS veya Streamlabs) üzerinden geçer, bu nedenle aynı proxy yapılandırması geçerlidir. Her araç için ayrıntılı adım adım talimatlar için Entegrasyon Merkezimize göz atın.