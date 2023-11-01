Çoğu proxy rehberi anonimlik ve engel aşma hakkında konuşur. Yayıncılar ise başka bir şeyi önemser: 1080p60 yayınım gecikir mi? 8 saat boyunca trafik sınırına takılmadan canlı yayın yapabilir miyim? Yayın için kullanılan bir stream proxy’si, scraping veya hesap yönetimi için kullanılanla hiçbir ortak noktaya sahip değildir. İster Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming’e, isterse Restream aracılığıyla hepsine aynı anda yayın yapıyor olun — gereksinimler bant genişliği, kararlılık ve sıfır trafik limitidir. İhtiyacınız olan proxy sayısı ise kaç platform ve hesap yönettiğinize bağlıdır: her platform profili başına bir ayrılmış IP en güvenli yaklaşımdır.

Tam bant genişliğiyle farklı bir bölgeden yayın yapma

Bir bölgedesiniz ancak yayınınızın başka bir bölgeden yapılıyormuş gibi görünmesini istiyorsunuz — belirli bir kitleyi hedefliyorsunuz, bölgeye kilitli özelliklere erişmek istiyorsunuz veya Twitch, YouTube, Kick ya da Facebook Gaming gibi bir platformdaki coğrafi kısıtlamaları atlatmanız gerekiyor. Rakamlar: 1080p60, sürekli olarak 6-12 Mbps yükleme hızı tüketir. 4K için bu 25-50 Mbps'ye çıkar. Kodlama yükünü de eklerseniz en az 50 Mbps'e ihtiyacınız olur. Veri merkezi proxy'lerimiz 500 Mbps'ye kadar hız sunar, dolayısıyla en yoğun yayınlar bile sorun olmaz. Trafik hızla birikir. 1080p60'ta tek bir 4 saatlik yayın 10-20 GB tüketir. Her gün yayın yaparsanız bu ayda 300-600 GB demektir. GB başına fiyatlandırma uygulayan herhangi bir plan bütçenizi mahveder — burada mantıklı olan tek seçenek sınırsız trafiktir. Gecikme de önemlidir. OBS proxy'ye bağlanır, proxy de Twitch veya YouTube'a bağlanır — her adım gecikme ekler. Doğrudan rotaya sahip veri merkezi proxy'leri bu kullanım için konut proxy'lerden daha hızlıdır. Platform tarafında video gönderirken IP'nizin ev bağlantısına benzeyip benzemediğini kimse kontrol etmez. Ve kararlılık. Yayın sırasında düşen bağlantı bir felakettir. Veri merkezi bağlantıları, ev internet bağlantıları gibi dalgalanma yapmaz.

Twitch, YouTube, Kick ve daha fazlasında çoklu platform yayıncılığı

Restream gibi hizmetler, Twitch, YouTube, Kick ve Facebook Gaming'de aynı anda canlı yayın yapmanızı sağlar. Bazı yayıncılar, farklı platformlarda farklı bölgeden görünmek veya hizmet başına ayrı profil sürdürmek için proxy üzerinden yönlendirme yapar — bu durumda, hesapların çapraz eşleşmesini önlemek için her platforma bir proxy IP atayın.Birden fazla platformda proxy ile canlı yayın yapmak için proxy'nin toplam yükleme kapasitesini kaldırdığından emin olun. 3 platforma her birine 10 Mbps gönderiyorsanız, bu proxy üzerinden aynı anda eşzamanlı olarak en az 30 Mbps geçiyor demektir. 4-5 platformda eşzamanlı yayın mı yapıyorsunuz? Her bir yayın hedefi için 50+ Mbps ve bir adanmış IP planlayın.

Canlı yayın için işe yaramayacak olanlar

Dönen konut proxy'leri, oturum sırasında IP'nizi değiştirir — bu durum yayınınızı kesebilir veya platform güvenliğini tetikleyebilir. Ücretsiz proxy'lerin bant genişliği yeterli değildir, bağlantı kopar ve genellikle büyük platformlar tarafından engellenir. GB başına faturalandırma, yayın hacimlerinde hiç mantıklı değildir — ayda 500 GB, GB başına yalnızca $1 olsa bile ayda $500 yapar; bu, çok daha ucuza mal olması gereken bir şey için aşırı bir maliyettir.

OBS, Streamlabs ve Restream'de Kurulum