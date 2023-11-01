स्ट्रीमिंग प्रॉक्सी

अधिकांश प्रॉक्सी गाइड गुमनामी और ब्लॉक बायपास की बात करती हैं। स्ट्रीमर्स की चिंता कुछ और है: क्या मेरा 1080p60 ब्रॉडकास्ट लैग करेगा? क्या मैं 8 घंटे बिना ट्रैफ़िक कैप के लाइव रह सकता हूँ? ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्ट्रीम प्रॉक्सी का स्क्रैपिंग या अकाउंट मैनेजमेंट वाली प्रॉक्सी से कोई लेना-देना नहीं है। चाहे आप Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming पर पुश कर रहे हों, या Restream के ज़रिए एक साथ सभी पर — ज़रूरतें हैं बैंडविड्थ, स्थिरता, और शून्य ट्रैफ़िक लिमिट। और आपको कितनी प्रॉक्सी चाहिए यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितने प्लेटफ़ॉर्म और अकाउंट चलाते हैं: प्रति प्लेटफ़ॉर्म प्रोफ़ाइल एक डेडिकेटेड IP सबसे सुरक्षित तरीका है।

पूर्ण बैंडविड्थ के साथ किसी अन्य क्षेत्र से ब्रॉडकास्टिंग

आप एक देश में हैं लेकिन चाहते हैं कि आपकी स्ट्रीम किसी दूसरे देश से दिखे — किसी खास ऑडियंस को टारगेट करने, रीजन-लॉक्ड फीचर्स एक्सेस करने, या Twitch, YouTube, Kick, या Facebook Gaming जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर जियो-रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए। आंकड़ों की बात करें: 1080p60 लगातार 6-12 Mbps अपलोड खाता है। 4K के लिए 25-50 Mbps चाहिए। एन्कोडिंग ओवरहेड जोड़ लें तो कम से कम 50 Mbps का मार्जिन रखना ज़रूरी है। हमारे डेटासेंटर प्रॉक्सी 500 Mbps तक सपोर्ट करते हैं, इसलिए सबसे भारी ब्रॉडकास्ट भी कोई समस्या नहीं है। ट्रैफ़िक तेज़ी से बढ़ता है। 1080p60 पर एक 4 घंटे की स्ट्रीम 10-20 GB खर्च करती है। रोज़ाना स्ट्रीम करें तो यह महीने में 300-600 GB हो जाता है। प्रति-GB प्राइसिंग वाला कोई भी प्लान आपका बजट बर्बाद कर देगा — अनलिमिटेड ट्रैफ़िक ही यहाँ एकमात्र सही विकल्प है। लेटेंसी भी मायने रखती है। OBS प्रॉक्सी से कनेक्ट होता है, प्रॉक्सी Twitch या YouTube से — हर स्टेप डिले जोड़ता है। डेटासेंटर प्रॉक्सी जिनके पास डायरेक्ट रूट्स हैं, इस काम के लिए रेज़िडेंशियल से तेज़ हैं। प्लेटफ़ॉर्म की तरफ़ से कोई यह चेक नहीं करता कि जब आप वीडियो अपस्ट्रीम पुश कर रहे हैं तो आपका IP होम कनेक्शन जैसा दिखता है या नहीं। और स्टेबिलिटी। स्ट्रीम के बीच में कनेक्शन टूटना आपदा है। डेटासेंटर कनेक्शन में उतार-चढ़ाव नहीं आता जैसा होम इंटरनेट में होता है।

Twitch, YouTube, Kick और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म ब्रॉडकास्टिंग

Restream जैसी सर्विसेज़ आपको Twitch, YouTube, Kick और Facebook Gaming पर एक साथ लाइव जाने देती हैं। कुछ प्रॉक्सी स्ट्रीमर्स अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अलग-अलग रीजन से दिखने के लिए या हर सर्विस पर अलग प्रोफ़ाइल रखने के लिए प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करते हैं — ऐसे में हर प्लेटफ़ॉर्म को एक प्रॉक्सी IP असाइन करें ताकि अकाउंट्स क्रॉस-लिंक न हों।मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म पर प्रॉक्सी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, यह ज़रूर चेक करें कि प्रॉक्सी कंबाइंड अपलोड हैंडल कर पा रही है। अगर आप 3 प्लेटफ़ॉर्म में हर एक को 10 Mbps भेज रहे हैं, तो प्रॉक्सी से एक साथ कम से कम 30 Mbps गुज़रना चाहिए। 4-5 प्लेटफ़ॉर्म एक साथ चला रहे हैं? 50+ Mbps का प्लान रखें और हर स्ट्रीम डेस्टिनेशन के लिए एक डेडिकेटेड IP लें।

लाइव स्ट्रीमिंग के लिए क्या काम नहीं करेगा

रोटेटिंग रेजिडेंशियल प्रॉक्सी सेशन के बीच में आपका IP बदल देती हैं — इससे आपका ब्रॉडकास्ट डिस्कनेक्ट हो सकता है या प्लेटफ़ॉर्म सिक्योरिटी ट्रिगर हो सकती है। फ्री प्रॉक्सी में पर्याप्त बैंडविड्थ नहीं होती, कनेक्शन ड्रॉप होते रहते हैं, और अक्सर बड़े प्लेटफ़ॉर्म इन्हें ब्लॉक कर चुके होते हैं। और स्ट्रीमिंग वॉल्यूम पर पर-GB बिलिंग का कोई मतलब नहीं बनता — महीने में 500 GB $1/GB पर भी $500 होता है, जबकि इसकी लागत इसके मुकाबले बहुत कम होनी चाहिए।

OBS, Streamlabs और Restream में सेटअप