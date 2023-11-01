नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

स्ट्रीमिंग प्रॉक्सी

OBS और Restream के लिए डेटासेंटर IPv4 प्रॉक्सी: 500 Mbps तक स्पीड, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए बनी हैं।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना स्ट्रीमिंग प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रोफ़ाइल के लिए एक समर्पित US IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे प्रॉक्सी विवरण JSON के रूप में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा की स्थिति और बिलिंग विवरण दिखाएँ
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

यह अब तक का सबसे तेज़ प्रॉक्सी है जिसे मैंने कभी इस्तेमाल किया है! मुझे प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने में कोई समस्या नहीं हुई, और कनेक्शन बेहद स्थिर है। इसके अलावा, उनका ग्राहक समर्थन वास्तव में उत्तरदायी था। निश्चित रूप से निवेश के लायक है!

Nadeem KhanDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मुझे यह एप्लिकेशन निश्चित रूप से पसंद है। यह बहुत बहुत अच्छी प्रदर्शन करता है। मैं इसे सबको सुझाव दे सकता हूँ, यह बहुत सारी समस्याओं को रोक देगा। साथ ही, मेरी नजर में कीमत भी वास्तव में सस्ती है। बढ़िया ऐप!

Slava HarevichFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

जो चीज़ मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती है वह उपलब्ध स्थानों की विविधता थी। मुझे एक स्थानीयकृत प्रोजेक्ट के लिए विशिष्ट यूरोपीय IPs की जरूरत थी, और FineProxy के पास बिल्कुल वही था जो मैं ढूंढ रहा था। जो साइटें मैं अक्सर उपयोग करता हूँ, उनके द्वारा ये IPs 'उच्च जोखिम' के रूप में चिह्नित नहीं किए गए हैं, जो एक बड़ा फायदा है। मैं निश्चित रूप से अगले महीने अपनी सदस्यता नवीनीकृत करूंगा।

bodehughNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।

W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या मैं प्रॉक्सी के ज़रिए 4K में स्ट्रीम कर सकता/सकती हूँ?हाँ

हाँ, बशर्ते प्रॉक्सी के पास पर्याप्त बैंडविड्थ हो। 4K ब्रॉडकास्टिंग के लिए 25-50 Mbps का लगातार अपलोड चाहिए। हमारी डेटासेंटर प्रॉक्सी की 500 Mbps सीलिंग इसे आसानी से हैंडल कर लेती है। आमतौर पर लिमिट आपका अपना इंटरनेट कनेक्शन होता है, प्रॉक्सी नहीं।

क्या Twitch या YouTube प्रॉक्सी डिटेक्ट कर लेंगे?आमतौर पर नहीं

डेटासेंटर IP तकनीकी रूप से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म उन्हें ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लॉक नहीं करते। हज़ारों स्ट्रीमर्स रोज़ाना क्लाउड सर्वर और VPN से लाइव होते हैं। इन प्लेटफ़ॉर्म्स को कंटेंट पॉलिसी उल्लंघन की चिंता होती है, इस बात की नहीं कि आप किस टाइप का IP इस्तेमाल कर रहे हैं।

क्या ब्रॉडकास्टिंग और देखने के लिए अलग-अलग प्रॉक्सी टाइप चाहिए?हाँ

हाँ। ब्रॉडकास्टिंग के लिए — डेटासेंटर प्रॉक्सी स्पीड और स्टेबिलिटी में बेस्ट हैं। जियो-ब्लॉक्ड कंटेंट देखने के लिए — ISP प्रॉक्सी बेहतर हैं क्योंकि स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ व्यूअर साइड पर डेटासेंटर एड्रेस ब्लॉक कर देती हैं।

स्ट्रीमिंग के लिए सर्वर लोकेशन कैसे चुनें?अपना क्षेत्र मिलाएँ

वह रीजन चुनें जहाँ से आप दिखना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म के सर्वर से जितना हो सके उतना करीब रखें। अगर आप Twitch पर US ऑडियंस के लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो US डेटासेंटर प्रॉक्सी आपको लो लेटेंसी और सही जियोलोकेशन का बेस्ट कॉम्बिनेशन देगी। दुनिया के दूसरे कोने के सर्वर से गुज़रने पर बेवजह डिले बढ़ता है।

लाइव स्ट्रीमिंग के लिए OBS Studio या Streamlabs में प्रॉक्सी कैसे सेटअप करें?SOCKS5 इस्तेमाल करें

OBS Studio में, Settings → Advanced → Network पर जाएँ, प्रॉक्सी ऑप्शन इनेबल करें, SOCKS5 सेलेक्ट करें, और अपना प्रॉक्सी IP, पोर्ट, यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें। Streamlabs Desktop में प्रॉक्सी सेटिंग्स सिस्टम लेवल पर हैंडल होती हैं — प्रॉक्सी को अपने OS की नेटवर्क सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करें या Proxifier जैसे टूल से Streamlabs ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करें। सेटअप के बाद, टेस्ट स्ट्रीम चलाकर कन्फ़र्म करें कि कनेक्शन स्टेबल है और आपका ब्रॉडकास्ट सही रीजन से दिख रहा है। दोनों टूल्स के लिए डिटेल्ड वॉकथ्रू हमारे Integration Hub में उपलब्ध हैं।

गाइड

500 Mbps और अनलिमिटेड ट्रैफ़िक: स्ट्रीमर्स को प्रॉक्सी से वास्तव में क्या चाहिए

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

अधिकांश प्रॉक्सी गाइड गुमनामी और ब्लॉक बायपास की बात करती हैं। स्ट्रीमर्स की चिंता कुछ और है: क्या मेरा 1080p60 ब्रॉडकास्ट लैग करेगा? क्या मैं 8 घंटे बिना ट्रैफ़िक कैप के लाइव रह सकता हूँ? ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्ट्रीम प्रॉक्सी का स्क्रैपिंग या अकाउंट मैनेजमेंट वाली प्रॉक्सी से कोई लेना-देना नहीं है। चाहे आप Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming पर पुश कर रहे हों, या Restream के ज़रिए एक साथ सभी पर — ज़रूरतें हैं बैंडविड्थ, स्थिरता, और शून्य ट्रैफ़िक लिमिट। और आपको कितनी प्रॉक्सी चाहिए यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितने प्लेटफ़ॉर्म और अकाउंट चलाते हैं: प्रति प्लेटफ़ॉर्म प्रोफ़ाइल एक डेडिकेटेड IP सबसे सुरक्षित तरीका है।

पूर्ण बैंडविड्थ के साथ किसी अन्य क्षेत्र से ब्रॉडकास्टिंग

आप एक देश में हैं लेकिन चाहते हैं कि आपकी स्ट्रीम किसी दूसरे देश से दिखे — किसी खास ऑडियंस को टारगेट करने, रीजन-लॉक्ड फीचर्स एक्सेस करने, या Twitch, YouTube, Kick, या Facebook Gaming जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर जियो-रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए। आंकड़ों की बात करें: 1080p60 लगातार 6-12 Mbps अपलोड खाता है। 4K के लिए 25-50 Mbps चाहिए। एन्कोडिंग ओवरहेड जोड़ लें तो कम से कम 50 Mbps का मार्जिन रखना ज़रूरी है। हमारे डेटासेंटर प्रॉक्सी 500 Mbps तक सपोर्ट करते हैं, इसलिए सबसे भारी ब्रॉडकास्ट भी कोई समस्या नहीं है। ट्रैफ़िक तेज़ी से बढ़ता है। 1080p60 पर एक 4 घंटे की स्ट्रीम 10-20 GB खर्च करती है। रोज़ाना स्ट्रीम करें तो यह महीने में 300-600 GB हो जाता है। प्रति-GB प्राइसिंग वाला कोई भी प्लान आपका बजट बर्बाद कर देगा — अनलिमिटेड ट्रैफ़िक ही यहाँ एकमात्र सही विकल्प है। लेटेंसी भी मायने रखती है। OBS प्रॉक्सी से कनेक्ट होता है, प्रॉक्सी Twitch या YouTube से — हर स्टेप डिले जोड़ता है। डेटासेंटर प्रॉक्सी जिनके पास डायरेक्ट रूट्स हैं, इस काम के लिए रेज़िडेंशियल से तेज़ हैं। प्लेटफ़ॉर्म की तरफ़ से कोई यह चेक नहीं करता कि जब आप वीडियो अपस्ट्रीम पुश कर रहे हैं तो आपका IP होम कनेक्शन जैसा दिखता है या नहीं। और स्टेबिलिटी। स्ट्रीम के बीच में कनेक्शन टूटना आपदा है। डेटासेंटर कनेक्शन में उतार-चढ़ाव नहीं आता जैसा होम इंटरनेट में होता है।

Twitch, YouTube, Kick और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म ब्रॉडकास्टिंग

Restream जैसी सर्विसेज़ आपको Twitch, YouTube, Kick और Facebook Gaming पर एक साथ लाइव जाने देती हैं। कुछ प्रॉक्सी स्ट्रीमर्स अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अलग-अलग रीजन से दिखने के लिए या हर सर्विस पर अलग प्रोफ़ाइल रखने के लिए प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करते हैं — ऐसे में हर प्लेटफ़ॉर्म को एक प्रॉक्सी IP असाइन करें ताकि अकाउंट्स क्रॉस-लिंक न हों।मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म पर प्रॉक्सी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, यह ज़रूर चेक करें कि प्रॉक्सी कंबाइंड अपलोड हैंडल कर पा रही है। अगर आप 3 प्लेटफ़ॉर्म में हर एक को 10 Mbps भेज रहे हैं, तो प्रॉक्सी से एक साथ कम से कम 30 Mbps गुज़रना चाहिए। 4-5 प्लेटफ़ॉर्म एक साथ चला रहे हैं? 50+ Mbps का प्लान रखें और हर स्ट्रीम डेस्टिनेशन के लिए एक डेडिकेटेड IP लें।

लाइव स्ट्रीमिंग के लिए क्या काम नहीं करेगा

रोटेटिंग रेजिडेंशियल प्रॉक्सी सेशन के बीच में आपका IP बदल देती हैं — इससे आपका ब्रॉडकास्ट डिस्कनेक्ट हो सकता है या प्लेटफ़ॉर्म सिक्योरिटी ट्रिगर हो सकती है। फ्री प्रॉक्सी में पर्याप्त बैंडविड्थ नहीं होती, कनेक्शन ड्रॉप होते रहते हैं, और अक्सर बड़े प्लेटफ़ॉर्म इन्हें ब्लॉक कर चुके होते हैं। और स्ट्रीमिंग वॉल्यूम पर पर-GB बिलिंग का कोई मतलब नहीं बनता — महीने में 500 GB $1/GB पर भी $500 होता है, जबकि इसकी लागत इसके मुकाबले बहुत कम होनी चाहिए।

OBS, Streamlabs और Restream में सेटअप

अपने स्ट्रीमिंग सॉफ़्टवेयर (OBS, Streamlabs) को प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने के लिए कॉन्फ़िगर करें। OBS Studio में SOCKS5 का नेटिव सपोर्ट है — Settings → Advanced → Network में जाकर अपना प्रॉक्सी IP, पोर्ट और क्रेडेंशियल्स डालें। Streamlabs Desktop सिस्टम-लेवल प्रॉक्सी सेटिंग्स का उपयोग करता है, इसलिए अपने OS की नेटवर्क सेटिंग्स में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें या Proxifier जैसा लोकल प्रॉक्सी क्लाइंट चलाएँ। Restream के लिए, कनेक्शन आपके एन्कोडर (OBS या Streamlabs) के ज़रिए जाता है, इसलिए वही प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन लागू होता है। हर टूल के लिए विस्तृत स्टेप-बाय-स्टेप निर्देशों के लिए हमारा Integration Hub देखें।