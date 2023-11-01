¡NUEVO! |Una llamada API, datos limpios de vuelta.Obtener 10.000 tokens gratis →

Proxy para streaming

Proxies datacenter IPv4 para OBS y Restream: hasta 500 Mbps, tráfico ilimitado, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — diseñados para emisiones en directo.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy de streaming.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar una IP dedicada de Estados Unidos para un perfil de una plataforma de streaming en directo
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mis datos proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mi servicio proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

¡Este es el proxy más rápido que he usado! No tuve ningún problema para acceder a contenido restringido, y la conexión es súper estable. Además, su atención al cliente fue muy sensible. Definitivamente vale la pena la inversión!

Nadeem KhanDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Me gusta esta aplicación, seguro. Realiza un rendimiento muy muy agradable. Puedo recomendarlo para todos, negará muchos problemas. También el precio es realmente barato, como para mí. ¡Cool app!

Slava HarevichPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Lo que más me impresionó fue la variedad de lugares disponibles. Necesitaba IPs europeos específicos para un proyecto localizado, y FineProxy tenía exactamente lo que estaba buscando. Las IPs no están marcadas como "alto riesgo" por los sitios que frecuenta, lo que es una ventaja importante. Definitivamente voy a renovar mi suscripción el próximo mes.

bodehughNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Puedo transmitir en 4K a través de un proxy?

Sí, siempre que el proxy tenga suficiente ancho de banda. La transmisión en 4K requiere entre 25-50 Mbps de subida sostenida. El límite de 500 Mbps de nuestros proxies de datacenter lo maneja con holgura. Normalmente, el cuello de botella es tu propia conexión a internet, no el proxy.

¿Twitch o YouTube detectarán el proxy?Normalmente no.

Las IP de datacenter son técnicamente detectables, pero las plataformas no las bloquean para transmisiones. Miles de streamers salen en directo desde servidores en la nube y VPN todos los días. A estas plataformas les preocupan las infracciones de las políticas de contenido, no el tipo de IP que utilizas.

¿Necesito un tipo de proxy diferente para emitir frente a ver contenido?

Sí. Para transmisiones en directo — los proxies de datacenter ganan en velocidad y estabilidad. Para ver contenido con restricción geográfica — los proxies ISP son mejores porque los servicios de streaming bloquean las direcciones de datacenter en el lado del espectador.

¿Cómo elijo la ubicación del servidor para streaming?Ajuste su región

Elige la región desde la que quieras aparecer, pero mantente lo más cerca posible de los servidores de la plataforma. Si transmites para una audiencia en EE. UU. en Twitch, un proxy de datacenter en EE. UU. te ofrece la mejor combinación de baja latencia y geolocalización correcta. Pasar por un servidor al otro lado del mundo añade un retraso innecesario.

¿Cómo configuro un proxy en OBS Studio o Streamlabs para transmisiones en directo?Usar SOCKS5

En OBS Studio, vaya a Configuración → Avanzado → Red, active la opción de proxy, seleccione SOCKS5 e introduzca la IP del proxy, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña. En Streamlabs Desktop, los ajustes del proxy se gestionan a nivel del sistema: configure el proxy en los ajustes de red de su sistema operativo o utilice una herramienta como Proxifier para enrutar el tráfico de Streamlabs a través del proxy. Después de la configuración, realice una transmisión de prueba para confirmar que la conexión estable y que su emisión aparece desde la región correcta. Guías detalladas paso a paso para ambas herramientas están disponibles en nuestro Integration Hub.

Guía

500 Mbps y tráfico ilimitado: lo que los streamers realmente necesitan de un proxy

4 min leedEquipo de red FineProxy

La mayoría de las guías sobre proxies hablan de anonimato y evasión de bloqueos. A los streamers les preocupa otra cosa: ¿mi transmisión en 1080p60 tendrá lag? ¿Puedo emitir durante 8 horas sin alcanzar un límite de tráfico? Un proxy para streaming en directo no tiene nada en común con uno para scraping o gestión de cuentas. Ya sea que transmita a Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming o a todas a la vez a través de Restream, los requisitos son ancho de banda, estabilidad y cero límites de tráfico. Y la cantidad de proxies que necesita depende de cuántas plataformas y cuentas gestione: una IP dedicada por perfil de plataforma es el enfoque más seguro.

Transmita desde otra región con ancho de banda completo

Estás en un país pero quieres que tu transmisión aparezca desde otro: ya sea para dirigirte a una audiencia específica, acceder a funciones bloqueadas por región o sortear restricciones geográficas en plataformas como Twitch, YouTube, Kick o Facebook Gaming. Los números: 1080p60 consume entre 6 y 12 Mbps de subida de forma constante. 4K requiere entre 25 y 50 Mbps. Si sumamos la sobrecarga de codificación, conviene contar con al menos 50 Mbps de margen. Nuestros proxies de datacenter alcanzan hasta 500 Mbps, así que incluso las transmisiones más exigentes no suponen ningún problema. El tráfico se acumula rápido. Una sola transmisión de 4 horas a 1080p60 consume entre 10 y 20 GB. Si transmites a diario, eso supone entre 300 y 600 GB al mes. Cualquier plan con tarifa por GB destrozará tu presupuesto: el tráfico ilimitado es la única opción con sentido aquí. La latencia también importa. OBS se conecta al proxy, el proxy se conecta a Twitch o YouTube: cada paso añade retardo. Los proxies de datacenter con rutas directas son más rápidos que los residenciales para este uso. Nadie en la plataforma comprueba si tu IP parece una conexión doméstica cuando estás subiendo vídeo en directo. Y la estabilidad. Una conexión caída en mitad de una transmisión es un desastre. Las conexiones de datacenter no fluctúan como lo hace el internet doméstico.

Transmisión multiplataforma en Twitch, YouTube, Kick y más

Servicios como Restream te permiten emitir en directo en Twitch, YouTube, Kick y Facebook Gaming al mismo tiempo. Algunos streamers enrutan su tráfico a través de proxies para aparecer desde diferentes regiones en distintas plataformas o mantener perfiles separados por servicio. En ese caso, asigna una IP de proxy por plataforma para evitar la vinculación cruzada de cuentas.Para streaming en directo con proxy en múltiples plataformas, asegúrese de que el proxy soporte la carga de subida combinada. Si envía 10 Mbps a cada una de 3 plataformas, eso supone un mínimo de 30 Mbps pasando por el proxy simultáneamente. ¿Transmite a 4-5 plataformas a la vez? Prevea más de 50 Mbps y una IP dedicada por cada destino de transmisión.

Qué no funciona para el streaming en directo

Los proxies residenciales rotativos cambian tu IP a mitad de sesión — eso puede desconectar tu transmisión o activar la seguridad de la plataforma. Los proxies gratuitos no tienen el ancho de banda suficiente, pierden conexiones y suelen estar bloqueados por las principales plataformas. Y la facturación por GB a volúmenes de streaming no tiene sentido — 500 GB mensuales a tan solo $1/GB son $500 al mes por algo que debería costar una fracción de eso.

Configuración en OBS, Streamlabs y Restream

Configura tu software de transmisión (OBS, Streamlabs) para enrutar el tráfico a través del proxy. OBS Studio es compatible de forma nativa con SOCKS5 en Configuración → Avanzado → Red: introduce la IP del proxy, el puerto y las credenciales allí. Streamlabs Desktop utiliza la configuración de proxy a nivel de sistema, por lo que debes configurar el proxy en los ajustes de red de tu sistema operativo o ejecutar un cliente proxy local como Proxifier. Para Restream, la conexión pasa a través de tu codificador (OBS o Streamlabs), así que se aplica la misma configuración de proxy. Para instrucciones detalladas paso a paso de cada herramienta, consulta nuestro Integration Hub.