La mayoría de las guías sobre proxies hablan de anonimato y evasión de bloqueos. A los streamers les preocupa otra cosa: ¿mi transmisión en 1080p60 tendrá lag? ¿Puedo emitir durante 8 horas sin alcanzar un límite de tráfico? Un proxy para streaming en directo no tiene nada en común con uno para scraping o gestión de cuentas. Ya sea que transmita a Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming o a todas a la vez a través de Restream, los requisitos son ancho de banda, estabilidad y cero límites de tráfico. Y la cantidad de proxies que necesita depende de cuántas plataformas y cuentas gestione: una IP dedicada por perfil de plataforma es el enfoque más seguro.

Transmita desde otra región con ancho de banda completo

Estás en un país pero quieres que tu transmisión aparezca desde otro: ya sea para dirigirte a una audiencia específica, acceder a funciones bloqueadas por región o sortear restricciones geográficas en plataformas como Twitch, YouTube, Kick o Facebook Gaming. Los números: 1080p60 consume entre 6 y 12 Mbps de subida de forma constante. 4K requiere entre 25 y 50 Mbps. Si sumamos la sobrecarga de codificación, conviene contar con al menos 50 Mbps de margen. Nuestros proxies de datacenter alcanzan hasta 500 Mbps, así que incluso las transmisiones más exigentes no suponen ningún problema. El tráfico se acumula rápido. Una sola transmisión de 4 horas a 1080p60 consume entre 10 y 20 GB. Si transmites a diario, eso supone entre 300 y 600 GB al mes. Cualquier plan con tarifa por GB destrozará tu presupuesto: el tráfico ilimitado es la única opción con sentido aquí. La latencia también importa. OBS se conecta al proxy, el proxy se conecta a Twitch o YouTube: cada paso añade retardo. Los proxies de datacenter con rutas directas son más rápidos que los residenciales para este uso. Nadie en la plataforma comprueba si tu IP parece una conexión doméstica cuando estás subiendo vídeo en directo. Y la estabilidad. Una conexión caída en mitad de una transmisión es un desastre. Las conexiones de datacenter no fluctúan como lo hace el internet doméstico.

Transmisión multiplataforma en Twitch, YouTube, Kick y más

Servicios como Restream te permiten emitir en directo en Twitch, YouTube, Kick y Facebook Gaming al mismo tiempo. Algunos streamers enrutan su tráfico a través de proxies para aparecer desde diferentes regiones en distintas plataformas o mantener perfiles separados por servicio. En ese caso, asigna una IP de proxy por plataforma para evitar la vinculación cruzada de cuentas.Para streaming en directo con proxy en múltiples plataformas, asegúrese de que el proxy soporte la carga de subida combinada. Si envía 10 Mbps a cada una de 3 plataformas, eso supone un mínimo de 30 Mbps pasando por el proxy simultáneamente. ¿Transmite a 4-5 plataformas a la vez? Prevea más de 50 Mbps y una IP dedicada por cada destino de transmisión.

Qué no funciona para el streaming en directo

Los proxies residenciales rotativos cambian tu IP a mitad de sesión — eso puede desconectar tu transmisión o activar la seguridad de la plataforma. Los proxies gratuitos no tienen el ancho de banda suficiente, pierden conexiones y suelen estar bloqueados por las principales plataformas. Y la facturación por GB a volúmenes de streaming no tiene sentido — 500 GB mensuales a tan solo $1/GB son $500 al mes por algo que debería costar una fracción de eso.

Configuración en OBS, Streamlabs y Restream