De meeste proxygidsen gaan over anonimiteit en het omzeilen van blokkades. Streamers hebben heel andere prioriteiten: gaat mijn 1080p60-broadcast haperen? Kan ik 8 uur live gaan zonder een verkeerslimiet te bereiken? Een streamproxy voor broadcasting heeft niets gemeen met een proxy voor scraping of accountbeheer. Of u nu naar Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming pusht, of naar allemaal tegelijk via Restream — de vereisten zijn bandbreedte, stabiliteit en nul verkeerslimieten. En het aantal proxy's dat u nodig heeft, hangt af van hoeveel platforms en accounts u beheert: één dedicated IP per platformprofiel is de veiligste aanpak.
Broadcasting vanuit een andere regio met volledige bandbreedte
U bevindt zich in het ene land maar wilt dat uw stream vanuit een ander land lijkt te komen — om een specifiek publiek te bereiken, toegang te krijgen tot regio-gebonden functies, of geobeperkingen op een platform zoals Twitch, YouTube, Kick of Facebook Gaming te omzeilen. De cijfers: 1080p60 verbruikt constant 6-12 Mbps upload. 4K vereist 25-50 Mbps. Tel de encoding-overhead erbij op en u wilt minstens 50 Mbps aan ruimte. Onze datacenter-proxy's gaan tot 500 Mbps, dus zelfs de zwaarste uitzendingen vormen geen probleem. Verkeer loopt snel op. Eén 4 uur durende stream op 1080p60 verbruikt 10-20 GB. Stream dagelijks en dat is 300-600 GB per maand. Elk plan met facturering per GB vernietigt uw budget — onbeperkt verkeer is de enige optie die hier zinvol is. Latentie doet er ook toe. OBS maakt verbinding met de proxy, de proxy maakt verbinding met Twitch of YouTube — elke stap voegt vertraging toe. Datacenter-proxy's met directe routes zijn sneller dan residentiële proxy's hiervoor. Niemand aan de platformkant controleert of uw IP eruitziet als een thuisverbinding wanneer u video upstream pusht. En stabiliteit. Een weggevallen verbinding midden in een stream is een ramp. Datacenterverbindingen fluctueren niet zoals thuisinternet dat doet.
Multi-platform broadcasting via Twitch, YouTube, Kick en meer
Diensten zoals Restream laten u tegelijkertijd live gaan op Twitch, YouTube, Kick en Facebook Gaming. Sommige streamers routeren via proxy's om op verschillende platforms vanuit verschillende regio's te verschijnen of om per dienst gescheiden profielen te behouden — wijs in dat geval één proxy-IP per platform toe om cross-linking van accounts te voorkomen.Voor proxy-livestreaming over meerdere platformen moet u ervoor zorgen dat de proxy de gecombineerde upload aankan. Als u 10 Mbps naar elk van 3 platformen stuurt, is dat minimaal 30 Mbps die tegelijkertijd door de proxy gaat. Draait u 4-5 platformen tegelijk? Reken dan op 50+ Mbps en één dedicated IP per streambestemming.
Wat niet werkt voor livestreaming
Roterende residentiële proxy's wisselen uw IP midden in een sessie — dat kan uw uitzending onderbreken of platformbeveiliging activeren. Gratis proxy's hebben onvoldoende bandbreedte, laten verbindingen vallen en worden vaak geblokkeerd door grote platforms. En facturering per GB bij streamingvolumes slaat nergens op — 500 GB per maand tegen zelfs € 1/GB is € 500 per maand voor iets dat een fractie daarvan zou moeten kosten.
Instellen in OBS, Streamlabs en Restream
Configureer uw streamingsoftware (OBS, Streamlabs) om via de proxy te routeren. OBS Studio ondersteunt SOCKS5 standaard via Instellingen → Geavanceerd → Netwerk — voer daar uw proxy-IP, poort en inloggegevens in. Streamlabs Desktop gebruikt proxyconfiguratie op systeemniveau, dus stel de proxy in via uw OS-netwerkinstellingen of draai een lokale proxyclient zoals Proxifier. Voor Restream verloopt de verbinding via uw encoder (OBS of Streamlabs), dus dezelfde proxyconfiguratie is van toepassing. Voor gedetailleerde stapsgewijze instructies per tool kunt u onze Integration Hub raadplegen.