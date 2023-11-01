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Streamingproxy

Datacenter IPv4-proxy's voor OBS en Restream: tot 500 Mbps, onbeperkt verkeer, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — gebouwd voor live broadcasting.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw streamingproxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated US IP voor één live streaming platform profile
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxy details als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservice
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Dit is handen naar beneden de snelste proxy die ik ooit heb gebruikt! Ik had nul problemen toegang tot beperkte inhoud, en de verbinding is super stabiel. Plus, hun klantenondersteuning was echt responsief. Zeker de investering waard!

Nadeem KhanDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ik hou van deze toepassing, zeker. Het voert zeer mooie prestaties. Ik kan aanbevelen voor iedereen, het zal een heleboel problemen ontkennen. Ook de prijs is echt goedkoop, net als voor mij. Cool app!

Slava HarevichIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Wat mij het meest onder de indruk was de verscheidenheid aan beschikbare locaties. Ik had specifieke Europese IP's nodig voor een gelokaliseerd project, en FineProxy had precies wat ik zocht. De IP's zijn niet gemarkeerd als 'hoog risico' door de sites die ik vaak, dat is een groot pluspunt. Ik zal zeker mijn abonnement volgende maand vernieuwen.

bodehughNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Kan ik in 4K streamen via een proxy?Ja

Ja, zolang de proxy voldoende bandbreedte heeft. Voor 4K-broadcasting is een constante upload van 25-50 Mbps nodig. Het plafond van 500 Mbps op onze datacenter-proxy's kan dit ruimschoots aan. Meestal is uw eigen internetverbinding de beperkende factor, niet de proxy.

Detecteren Twitch of YouTube de proxy?Datacenter-IP's zijn

Datacenter-IP's zijn technisch gezien detecteerbaar, maar platforms blokkeren ze niet voor uitzendingen. Duizenden streamers gaan dagelijks live vanaf cloudservers en VPN's. Deze platforms geven om schendingen van het inhoudsbeleid, niet om welk type IP u gebruikt.

Heb ik een ander proxytype nodig voor broadcasting versus kijken?Ja

Ja. Voor uitzendingen winnen datacenter-proxy's op snelheid en stabiliteit. Voor het bekijken van geo-geblokkeerde content zijn ISP-proxy's beter, omdat streamingdiensten datacenteradressen aan de kijkerszijde blokkeren.

Hoe kies ik een serverlocatie voor streaming?Kies de regio

Kies de regio van waaruit u wilt verschijnen, maar houd deze zo dicht mogelijk bij de servers van het platform. Als u uitzendt voor een Amerikaans publiek op Twitch, biedt een US datacenter-proxy u de beste combinatie van lage latentie en correcte geolocatie. Routeren via een server aan de andere kant van de wereld voegt onnodige vertraging toe.

Hoe stel ik een proxy in OBS Studio of Streamlabs in voor livestreaming?Ga in

Ga in OBS Studio naar Instellingen → Geavanceerd → Netwerk, schakel de proxy-optie in, selecteer SOCKS5 en voer uw proxy-IP, poort, gebruikersnaam en wachtwoord in. In Streamlabs Desktop worden proxy-instellingen op systeemniveau afgehandeld — configureer de proxy in de netwerkinstellingen van uw besturingssysteem of gebruik een tool zoals Proxifier om Streamlabs-verkeer via de proxy te routeren. Voer na de instelling een teststream uit om te bevestigen dat de verbinding stabiel is en uw uitzending vanuit de juiste regio verschijnt. Gedetailleerde stapsgewijze handleidingen voor beide tools zijn beschikbaar in onze Integration Hub.

Handleiding

500 Mbps en onbeperkt verkeer: wat streamers werkelijk nodig hebben van een proxy

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

De meeste proxygidsen gaan over anonimiteit en het omzeilen van blokkades. Streamers hebben heel andere prioriteiten: gaat mijn 1080p60-broadcast haperen? Kan ik 8 uur live gaan zonder een verkeerslimiet te bereiken? Een streamproxy voor broadcasting heeft niets gemeen met een proxy voor scraping of accountbeheer. Of u nu naar Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming pusht, of naar allemaal tegelijk via Restream — de vereisten zijn bandbreedte, stabiliteit en nul verkeerslimieten. En het aantal proxy's dat u nodig heeft, hangt af van hoeveel platforms en accounts u beheert: één dedicated IP per platformprofiel is de veiligste aanpak.

Broadcasting vanuit een andere regio met volledige bandbreedte

U bevindt zich in het ene land maar wilt dat uw stream vanuit een ander land lijkt te komen — om een specifiek publiek te bereiken, toegang te krijgen tot regio-gebonden functies, of geobeperkingen op een platform zoals Twitch, YouTube, Kick of Facebook Gaming te omzeilen. De cijfers: 1080p60 verbruikt constant 6-12 Mbps upload. 4K vereist 25-50 Mbps. Tel de encoding-overhead erbij op en u wilt minstens 50 Mbps aan ruimte. Onze datacenter-proxy's gaan tot 500 Mbps, dus zelfs de zwaarste uitzendingen vormen geen probleem. Verkeer loopt snel op. Eén 4 uur durende stream op 1080p60 verbruikt 10-20 GB. Stream dagelijks en dat is 300-600 GB per maand. Elk plan met facturering per GB vernietigt uw budget — onbeperkt verkeer is de enige optie die hier zinvol is. Latentie doet er ook toe. OBS maakt verbinding met de proxy, de proxy maakt verbinding met Twitch of YouTube — elke stap voegt vertraging toe. Datacenter-proxy's met directe routes zijn sneller dan residentiële proxy's hiervoor. Niemand aan de platformkant controleert of uw IP eruitziet als een thuisverbinding wanneer u video upstream pusht. En stabiliteit. Een weggevallen verbinding midden in een stream is een ramp. Datacenterverbindingen fluctueren niet zoals thuisinternet dat doet.

Multi-platform broadcasting via Twitch, YouTube, Kick en meer

Diensten zoals Restream laten u tegelijkertijd live gaan op Twitch, YouTube, Kick en Facebook Gaming. Sommige streamers routeren via proxy's om op verschillende platforms vanuit verschillende regio's te verschijnen of om per dienst gescheiden profielen te behouden — wijs in dat geval één proxy-IP per platform toe om cross-linking van accounts te voorkomen.Voor proxy-livestreaming over meerdere platformen moet u ervoor zorgen dat de proxy de gecombineerde upload aankan. Als u 10 Mbps naar elk van 3 platformen stuurt, is dat minimaal 30 Mbps die tegelijkertijd door de proxy gaat. Draait u 4-5 platformen tegelijk? Reken dan op 50+ Mbps en één dedicated IP per streambestemming.

Wat niet werkt voor livestreaming

Roterende residentiële proxy's wisselen uw IP midden in een sessie — dat kan uw uitzending onderbreken of platformbeveiliging activeren. Gratis proxy's hebben onvoldoende bandbreedte, laten verbindingen vallen en worden vaak geblokkeerd door grote platforms. En facturering per GB bij streamingvolumes slaat nergens op — 500 GB per maand tegen zelfs € 1/GB is € 500 per maand voor iets dat een fractie daarvan zou moeten kosten.

Instellen in OBS, Streamlabs en Restream

Configureer uw streamingsoftware (OBS, Streamlabs) om via de proxy te routeren. OBS Studio ondersteunt SOCKS5 standaard via Instellingen → Geavanceerd → Netwerk — voer daar uw proxy-IP, poort en inloggegevens in. Streamlabs Desktop gebruikt proxyconfiguratie op systeemniveau, dus stel de proxy in via uw OS-netwerkinstellingen of draai een lokale proxyclient zoals Proxifier. Voor Restream verloopt de verbinding via uw encoder (OBS of Streamlabs), dus dezelfde proxyconfiguratie is van toepassing. Voor gedetailleerde stapsgewijze instructies per tool kunt u onze Integration Hub raadplegen.