De meeste proxygidsen gaan over anonimiteit en het omzeilen van blokkades. Streamers hebben heel andere prioriteiten: gaat mijn 1080p60-broadcast haperen? Kan ik 8 uur live gaan zonder een verkeerslimiet te bereiken? Een streamproxy voor broadcasting heeft niets gemeen met een proxy voor scraping of accountbeheer. Of u nu naar Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming pusht, of naar allemaal tegelijk via Restream — de vereisten zijn bandbreedte, stabiliteit en nul verkeerslimieten. En het aantal proxy's dat u nodig heeft, hangt af van hoeveel platforms en accounts u beheert: één dedicated IP per platformprofiel is de veiligste aanpak.

Broadcasting vanuit een andere regio met volledige bandbreedte

U bevindt zich in het ene land maar wilt dat uw stream vanuit een ander land lijkt te komen — om een specifiek publiek te bereiken, toegang te krijgen tot regio-gebonden functies, of geobeperkingen op een platform zoals Twitch, YouTube, Kick of Facebook Gaming te omzeilen. De cijfers: 1080p60 verbruikt constant 6-12 Mbps upload. 4K vereist 25-50 Mbps. Tel de encoding-overhead erbij op en u wilt minstens 50 Mbps aan ruimte. Onze datacenter-proxy's gaan tot 500 Mbps, dus zelfs de zwaarste uitzendingen vormen geen probleem. Verkeer loopt snel op. Eén 4 uur durende stream op 1080p60 verbruikt 10-20 GB. Stream dagelijks en dat is 300-600 GB per maand. Elk plan met facturering per GB vernietigt uw budget — onbeperkt verkeer is de enige optie die hier zinvol is. Latentie doet er ook toe. OBS maakt verbinding met de proxy, de proxy maakt verbinding met Twitch of YouTube — elke stap voegt vertraging toe. Datacenter-proxy's met directe routes zijn sneller dan residentiële proxy's hiervoor. Niemand aan de platformkant controleert of uw IP eruitziet als een thuisverbinding wanneer u video upstream pusht. En stabiliteit. Een weggevallen verbinding midden in een stream is een ramp. Datacenterverbindingen fluctueren niet zoals thuisinternet dat doet.