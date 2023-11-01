NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Streaming-Proxy

Datacenter-IPv4-Proxys für OBS und Restream: bis zu 500 Mbps, unbegrenzter Traffic, HTTP/HTTPS/SOCKS5 – konzipiert für Live-Broadcasting.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Streaming-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte US-IP für ein Livestreaming-Plattformprofil
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Details als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meinen Proxy-Dienst
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Dies ist mit Abstand der schnellste Proxy, den ich je benutzt habe! Ich hatte keinerlei Probleme, auf eingeschränkte Inhalte zuzugreifen, und die Verbindung ist super stabil. Außerdem war ihr Kundensupport wirklich reaktionsschnell. Auf jeden Fall die Investition wert!

Nadeem KhanDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich mag diese Anwendung auf jeden Fall. Sie liefert eine sehr, sehr gute Leistung. Ich kann sie allen empfehlen, sie wird viele Probleme vermeiden. Außerdem ist der Preis wirklich günstig, meiner Meinung nach. Coole App!

Slava HarevichInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Vielfalt der verfügbaren Standorte. Ich brauchte spezifische europäische IPs für ein lokalisiertes Projekt, und FineProxy hatte genau das, wonach ich gesucht habe. Die IPs werden auf den von mir häufig besuchten Seiten nicht als 'hohes Risiko' gekennzeichnet, was ein großer Vorteil ist. Ich werde mein Abonnement definitiv nächsten Monat verlängern.

bodehughNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.

W3sazzadProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Kann ich über einen Proxy in 4K streamen?Ja

Ja, sofern der Proxy über ausreichend Bandbreite verfügt. 4K-Broadcasting benötigt dauerhaft 25–50 Mbps Upload. Die 500-Mbps-Obergrenze unserer Rechenzentrums-Proxys bewältigt das problemlos. In der Regel ist Ihre eigene Internetverbindung der limitierende Faktor – nicht der Proxy.

Erkennen Twitch oder YouTube den Proxy?Meist nein

Rechenzentrums-IPs sind technisch erkennbar, aber Plattformen sperren sie nicht für das Broadcasting. Täglich gehen Tausende von Streamern von Cloud-Servern und VPNs live. Diese Plattformen kümmern sich um Verstöße gegen ihre Content-Richtlinien – nicht darum, welchen IP-Typ Sie verwenden.

Benötige ich einen anderen Proxy-Typ für Broadcasting als fürs Zuschauen?Ja

Ja. Für das Broadcasting — Rechenzentrums-Proxys punkten mit Geschwindigkeit und Stabilität. Für geo-blockierte Inhalte — ISP-Proxys sind die bessere Wahl, da Streaming-Dienste Rechenzentrums-Adressen auf Zuschauerseite blockieren.

Wie wähle ich einen Serverstandort für Streaming?Ihre Region abstimmen

Wählen Sie die Region, aus der Sie erscheinen möchten, und halten Sie den Proxy so nah wie möglich an den Servern der Plattform. Wenn Sie auf Twitch an ein US-Publikum senden, bietet ein US-amerikanischer Rechenzentrums-Proxy die beste Kombination aus niedriger Latenz und korrekter Geolokalisierung. Der Umweg über einen Server auf der anderen Seite der Welt verursacht unnötige Verzögerungen.

Wie richte ich einen Proxy in OBS Studio oder Streamlabs für Live-Streaming ein?SOCKS5 nutzen

Gehen Sie in OBS Studio zu Einstellungen → Erweitert → Netzwerk, aktivieren Sie die Proxy-Option, wählen Sie SOCKS5 und geben Sie Ihre Proxy-IP, den Port, den Benutzernamen und das Passwort ein. In Streamlabs Desktop werden die Proxy-Einstellungen auf Systemebene verwaltet – konfigurieren Sie den Proxy in den Netzwerkeinstellungen Ihres Betriebssystems oder verwenden Sie ein Tool wie Proxifier, um den Streamlabs-Traffic durch den Proxy zu leiten. Führen Sie nach der Einrichtung einen Teststream durch, um sicherzustellen, dass die Verbindung stabil ist und Ihr Broadcast aus der richtigen Region erscheint. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für beide Tools finden Sie in unserem Integration Hub.

Leitfaden

500 Mbps und unbegrenzter Traffic: Was Streamer wirklich von einem Proxy brauchen

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Die meisten Proxy-Anleitungen drehen sich um Anonymität und das Umgehen von Sperren. Streamer interessiert etwas ganz anderes: Wird mein 1080p60-Broadcast laggen? Kann ich 8 Stunden lang live gehen, ohne an ein Traffic-Limit zu stoßen? Ein Stream-Proxy für Broadcasting hat nichts mit einem Proxy für Scraping oder Multi-Account-Verwaltung gemeinsam. Ob Sie auf Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming streamen oder über Restream auf allen Plattformen gleichzeitig — die Anforderungen sind Bandbreite, Stabilität und keinerlei Traffic-Limits. Und die Anzahl der Proxys, die Sie benötigen, hängt davon ab, wie viele Plattformen und Accounts Sie betreiben: Eine dedizierte IP pro Plattform-Profil ist der sicherste Ansatz.

Broadcasting aus einer anderen Region mit voller Bandbreite

Sie befinden sich in einem Land, möchten aber, dass Ihr Stream aus einem anderen Land zu kommen scheint – um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, auf regionsbeschränkte Funktionen zuzugreifen oder Geo-Sperren auf Plattformen wie Twitch, YouTube, Kick oder Facebook Gaming zu umgehen. Die Zahlen: 1080p60 verbraucht konstant 6–12 Mbps Upload. 4K erfordert 25–50 Mbps. Rechnen Sie den Encoding-Overhead hinzu und Sie benötigen mindestens 50 Mbps Spielraum. Unsere Datacenter-Proxys bieten bis zu 500 Mbps – selbst die anspruchsvollsten Broadcasts sind damit kein Problem. Der Traffic summiert sich schnell. Ein einzelner 4-Stunden-Stream bei 1080p60 verbraucht 10–20 GB. Streamen Sie täglich, sind das 300–600 GB im Monat. Jeder Tarif mit Abrechnung pro GB sprengt Ihr Budget – unbegrenzter Traffic ist hier die einzig sinnvolle Option. Auch die Latenz zählt. OBS verbindet sich mit dem Proxy, der Proxy verbindet sich mit Twitch oder YouTube – jeder Schritt fügt Verzögerung hinzu. Datacenter-Proxys mit direkten Routen sind dafür schneller als Residential-Proxys. Niemand auf Plattformseite prüft, ob Ihre IP wie ein Heimanschluss aussieht, wenn Sie Video-Upstream pushen. Und die Stabilität. Ein Verbindungsabbruch mitten im Stream ist eine Katastrophe. Datacenter-Verbindungen schwanken nicht so wie ein normaler Heimanschluss.

Multiplattform-Broadcasting über Twitch, YouTube, Kick und weitere Plattformen

Dienste wie Restream ermöglichen es Ihnen, gleichzeitig auf Twitch, YouTube, Kick und Facebook Gaming live zu gehen. Manche Streamer leiten ihren Traffic über Proxys, um auf verschiedenen Plattformen aus unterschiedlichen Regionen zu erscheinen oder separate Profile pro Dienst zu führen – weisen Sie in diesem Fall jeder Plattform eine eigene Proxy-IP zu, um eine Verknüpfung der Konten untereinander zu vermeiden.Für Proxy-Live-Streaming über mehrere Plattformen hinweg sollten Sie sicherstellen, dass der Proxy den kombinierten Upload bewältigt. Wenn Sie 10 Mbps an jede von 3 Plattformen senden, sind das mindestens 30 Mbps, die gleichzeitig durch den Proxy gehen. Bei 4–5 Plattformen gleichzeitig? Planen Sie mit 50+ Mbps und einer dedizierten IP pro Stream-Ziel.

Was für Live-Streaming nicht funktioniert

Rotierende Residential-Proxys wechseln Ihre IP mitten in der Session — das kann Ihren Stream trennen oder die Sicherheitssysteme der Plattform auslösen. Kostenlose Proxys bieten nicht die nötige Bandbreite, brechen Verbindungen ab und werden von großen Plattformen häufig blockiert. Und eine GB-basierte Abrechnung bei Streaming-Volumina ergibt keinen Sinn — 500 GB monatlich zu selbst 1 $/GB bedeuten 500 $ im Monat für etwas, das einen Bruchteil davon kosten sollte.

Einrichtung in OBS, Streamlabs und Restream

Konfigurieren Sie Ihre Streaming-Software (OBS, Streamlabs) so, dass der Traffic über den Proxy geleitet wird. OBS Studio unterstützt SOCKS5 nativ unter Einstellungen → Erweitert → Netzwerk – geben Sie dort Ihre Proxy-IP, den Port und Ihre Zugangsdaten ein. Streamlabs Desktop nutzt die Proxy-Einstellungen auf Systemebene – konfigurieren Sie den Proxy in den Netzwerkeinstellungen Ihres Betriebssystems oder verwenden Sie einen lokalen Proxy-Client wie Proxifier. Bei Restream läuft die Verbindung über Ihren Encoder (OBS oder Streamlabs), daher gilt dieselbe Proxy-Konfiguration. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jedes Tool finden Sie in unserem Integration Hub.