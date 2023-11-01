Streaming-Proxy

Die meisten Proxy-Anleitungen drehen sich um Anonymität und das Umgehen von Sperren. Streamer interessiert etwas ganz anderes: Wird mein 1080p60-Broadcast laggen? Kann ich 8 Stunden lang live gehen, ohne an ein Traffic-Limit zu stoßen? Ein Stream-Proxy für Broadcasting hat nichts mit einem Proxy für Scraping oder Multi-Account-Verwaltung gemeinsam. Ob Sie auf Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming streamen oder über Restream auf allen Plattformen gleichzeitig — die Anforderungen sind Bandbreite, Stabilität und keinerlei Traffic-Limits. Und die Anzahl der Proxys, die Sie benötigen, hängt davon ab, wie viele Plattformen und Accounts Sie betreiben: Eine dedizierte IP pro Plattform-Profil ist der sicherste Ansatz.

Broadcasting aus einer anderen Region mit voller Bandbreite

Sie befinden sich in einem Land, möchten aber, dass Ihr Stream aus einem anderen Land zu kommen scheint – um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, auf regionsbeschränkte Funktionen zuzugreifen oder Geo-Sperren auf Plattformen wie Twitch, YouTube, Kick oder Facebook Gaming zu umgehen. Die Zahlen: 1080p60 verbraucht konstant 6–12 Mbps Upload. 4K erfordert 25–50 Mbps. Rechnen Sie den Encoding-Overhead hinzu und Sie benötigen mindestens 50 Mbps Spielraum. Unsere Datacenter-Proxys bieten bis zu 500 Mbps – selbst die anspruchsvollsten Broadcasts sind damit kein Problem. Der Traffic summiert sich schnell. Ein einzelner 4-Stunden-Stream bei 1080p60 verbraucht 10–20 GB. Streamen Sie täglich, sind das 300–600 GB im Monat. Jeder Tarif mit Abrechnung pro GB sprengt Ihr Budget – unbegrenzter Traffic ist hier die einzig sinnvolle Option. Auch die Latenz zählt. OBS verbindet sich mit dem Proxy, der Proxy verbindet sich mit Twitch oder YouTube – jeder Schritt fügt Verzögerung hinzu. Datacenter-Proxys mit direkten Routen sind dafür schneller als Residential-Proxys. Niemand auf Plattformseite prüft, ob Ihre IP wie ein Heimanschluss aussieht, wenn Sie Video-Upstream pushen. Und die Stabilität. Ein Verbindungsabbruch mitten im Stream ist eine Katastrophe. Datacenter-Verbindungen schwanken nicht so wie ein normaler Heimanschluss.

Multiplattform-Broadcasting über Twitch, YouTube, Kick und weitere Plattformen

Dienste wie Restream ermöglichen es Ihnen, gleichzeitig auf Twitch, YouTube, Kick und Facebook Gaming live zu gehen. Manche Streamer leiten ihren Traffic über Proxys, um auf verschiedenen Plattformen aus unterschiedlichen Regionen zu erscheinen oder separate Profile pro Dienst zu führen – weisen Sie in diesem Fall jeder Plattform eine eigene Proxy-IP zu, um eine Verknüpfung der Konten untereinander zu vermeiden.Für Proxy-Live-Streaming über mehrere Plattformen hinweg sollten Sie sicherstellen, dass der Proxy den kombinierten Upload bewältigt. Wenn Sie 10 Mbps an jede von 3 Plattformen senden, sind das mindestens 30 Mbps, die gleichzeitig durch den Proxy gehen. Bei 4–5 Plattformen gleichzeitig? Planen Sie mit 50+ Mbps und einer dedizierten IP pro Stream-Ziel.

Was für Live-Streaming nicht funktioniert

Rotierende Residential-Proxys wechseln Ihre IP mitten in der Session — das kann Ihren Stream trennen oder die Sicherheitssysteme der Plattform auslösen. Kostenlose Proxys bieten nicht die nötige Bandbreite, brechen Verbindungen ab und werden von großen Plattformen häufig blockiert. Und eine GB-basierte Abrechnung bei Streaming-Volumina ergibt keinen Sinn — 500 GB monatlich zu selbst 1 $/GB bedeuten 500 $ im Monat für etwas, das einen Bruchteil davon kosten sollte.

Einrichtung in OBS, Streamlabs und Restream