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Proxy streaming

Proxy datacenter IPv4 untuk OBS dan Restream: hingga 500 Mbps, traffic tanpa batas, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — dirancang untuk live broadcasting.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy streaming.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu IP khusus AS untuk satu profil platform streaming langsung
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor detail proxy sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Ini adalah proxy tercepat yang pernah saya gunakan! Saya memiliki nol masalah mengakses konten terbatas, dan koneksi super stabil. Plus, dukungan pelanggan mereka sangat responsif. Pasti layak investasi!

Nadeem KhanDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya suka aplikasi ini, tentu saja. Performa sangat sangat bagus. Saya dapat merekomendasikannya untuk semua, itu akan menyangkal banyak masalah. Juga harga sangat murah, seperti untuk saya. Aplikasi keren!

Slava HarevichPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Apa yang paling mengesankan saya adalah berbagai lokasi yang tersedia. Saya membutuhkan IP Eropa khusus untuk proyek lokal, dan FineProxy memiliki persis apa yang saya cari. IP tidak ditandai sebagai "berisiko tinggi" oleh situs yang saya sering, yang merupakan keuntungan besar. Saya akan pasti memperbarui langganan saya bulan depan.

bodehughNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bisakah saya streaming 4K melalui proxy?Ya

Ya, selama proxy memiliki bandwidth yang cukup. Broadcasting 4K membutuhkan upload stabil 25-50 Mbps. Kapasitas 500 Mbps pada proxy datacenter kami menangani ini dengan sangat leluasa. Biasanya yang menjadi batasan adalah koneksi internet Anda sendiri, bukan proxy-nya.

Apakah Twitch atau YouTube akan mendeteksi proxy?IP datacenter

IP datacenter secara teknis bisa dideteksi, tetapi platform tidak memblokirnya untuk broadcasting. Ribuan streamer melakukan siaran langsung dari cloud server dan VPN setiap hari. Platform-platform ini peduli pada pelanggaran kebijakan konten, bukan jenis IP yang Anda gunakan.

Apakah saya perlu jenis proxy berbeda untuk broadcasting dan menonton?Ya

Ya. Untuk broadcasting — proxy datacenter unggul dalam kecepatan dan stabilitas. Untuk menonton konten yang diblokir secara geografis — proxy ISP lebih baik karena layanan streaming memblokir alamat datacenter di sisi penonton.

Bagaimana cara memilih lokasi server untuk streaming?Pilih wilayah yang

Pilih wilayah yang ingin Anda tampilkan sebagai asal, tetapi usahakan sedekat mungkin dengan server platform. Jika Anda menyiarkan ke audiens AS di Twitch, proxy datacenter AS memberikan kombinasi terbaik antara latensi rendah dan geolokasi yang tepat. Melewati server di belahan dunia lain hanya menambah delay yang tidak perlu.

Bagaimana cara mengatur proxy di OBS Studio atau Streamlabs untuk live streaming?Di OBS

Di OBS Studio, buka Settings → Advanced → Network, aktifkan opsi proxy, pilih SOCKS5, lalu masukkan IP proxy, port, username, dan password Anda. Di Streamlabs Desktop, pengaturan proxy ditangani di level sistem — konfigurasikan proxy di pengaturan jaringan OS Anda atau gunakan tool seperti Proxifier untuk merutekan traffic Streamlabs melalui proxy. Setelah setup selesai, jalankan test stream untuk memastikan koneksi stabil dan siaran Anda muncul dari region yang benar. Panduan lengkap untuk kedua tool tersedia di Integration Hub kami.

Panduan

500 Mbps dan Traffic Tanpa Batas: Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan Streamer dari Proxy

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Sebagian besar panduan proxy membahas anonimitas dan melewati pemblokiran. Streamer peduli pada hal lain: apakah siaran 1080p60 saya akan lag? Bisakah saya live selama 8 jam tanpa terkena batasan traffic? Proxy untuk broadcasting tidak ada kesamaan dengan proxy untuk scraping atau manajemen akun. Baik Anda streaming ke Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, atau semuanya sekaligus melalui Restream — yang dibutuhkan adalah bandwidth, stabilitas, dan tanpa batasan traffic. Dan jumlah proxy yang Anda butuhkan bergantung pada berapa banyak platform dan akun yang Anda jalankan: satu dedicated IP per profil platform adalah pendekatan paling aman.

Broadcasting dari region berbeda dengan bandwidth penuh

Anda berada di satu negara tapi ingin stream Anda terlihat berasal dari negara lain — menargetkan audiens tertentu, mengakses fitur yang dikunci region, atau melewati geo-restriction di platform seperti Twitch, YouTube, Kick, atau Facebook Gaming. Soal angka: 1080p60 memakan upload 6-12 Mbps secara konsisten. 4K membutuhkan 25-50 Mbps. Tambahkan overhead encoding dan Anda butuh setidaknya 50 Mbps cadangan. Proxy datacenter kami mencapai 500 Mbps, jadi siaran seberat apa pun bukan masalah. Traffic cepat menumpuk. Satu sesi stream 4 jam di 1080p60 menghabiskan 10-20 GB. Stream setiap hari dan itu menjadi 300-600 GB per bulan. Paket dengan harga per-GB akan menguras budget Anda — traffic unlimited adalah satu-satunya opsi yang masuk akal di sini. Latensi juga penting. OBS terhubung ke proxy, proxy terhubung ke Twitch atau YouTube — setiap langkah menambah delay. Proxy datacenter dengan rute langsung lebih cepat dibanding residential untuk keperluan ini. Tidak ada pihak platform yang memeriksa apakah IP Anda terlihat seperti koneksi rumah saat Anda mengirim video upstream. Dan stabilitas. Koneksi terputus di tengah stream adalah bencana. Koneksi datacenter tidak berfluktuasi seperti internet rumah.

Broadcasting multi-platform di Twitch, YouTube, Kick, dan lainnya

Layanan seperti Restream memungkinkan Anda live di Twitch, YouTube, Kick, dan Facebook Gaming secara bersamaan. Beberapa streamer menggunakan proxy untuk tampil dari region berbeda di platform berbeda atau memisahkan profil per layanan — dalam kasus ini, tetapkan satu IP proxy per platform untuk menghindari cross-linking akun.Untuk proxy live streaming di beberapa platform sekaligus, pastikan proxy mampu menangani total upload gabungan. Jika Anda mengirim 10 Mbps ke masing-masing dari 3 platform, itu minimal 30 Mbps yang melewati proxy secara bersamaan. Menjalankan 4-5 platform secara simultan? Siapkan 50+ Mbps dan satu dedicated IP per tujuan streaming.

Yang tidak cocok untuk live streaming

Rotating residential proxy mengubah IP Anda di tengah session — hal ini bisa memutus siaran atau memicu sistem keamanan platform. Proxy gratis tidak memiliki bandwidth yang cukup, sering putus koneksi, dan biasanya diblokir oleh platform besar. Dan tagihan per-GB pada volume streaming tidak masuk akal — 500 GB per bulan dengan harga $1/GB saja sudah $500 sebulan untuk sesuatu yang seharusnya jauh lebih murah.

Setup di OBS, Streamlabs, dan Restream

Konfigurasikan software streaming Anda (OBS, Streamlabs) agar merutekan traffic melalui proxy. OBS Studio mendukung SOCKS5 secara native di Settings → Advanced → Network — masukkan IP proxy, port, dan kredensial Anda di sana. Streamlabs Desktop menggunakan pengaturan proxy level sistem, jadi konfigurasikan proxy di pengaturan jaringan OS Anda atau jalankan proxy client lokal seperti Proxifier. Untuk Restream, koneksi melewati encoder Anda (OBS atau Streamlabs), sehingga konfigurasi proxy yang sama berlaku. Untuk panduan langkah demi langkah setiap tool, lihat Integration Hub kami.