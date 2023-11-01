Sebagian besar panduan proxy membahas anonimitas dan melewati pemblokiran. Streamer peduli pada hal lain: apakah siaran 1080p60 saya akan lag? Bisakah saya live selama 8 jam tanpa terkena batasan traffic? Proxy untuk broadcasting tidak ada kesamaan dengan proxy untuk scraping atau manajemen akun. Baik Anda streaming ke Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, atau semuanya sekaligus melalui Restream — yang dibutuhkan adalah bandwidth, stabilitas, dan tanpa batasan traffic. Dan jumlah proxy yang Anda butuhkan bergantung pada berapa banyak platform dan akun yang Anda jalankan: satu dedicated IP per profil platform adalah pendekatan paling aman.

Broadcasting dari region berbeda dengan bandwidth penuh

Anda berada di satu negara tapi ingin stream Anda terlihat berasal dari negara lain — menargetkan audiens tertentu, mengakses fitur yang dikunci region, atau melewati geo-restriction di platform seperti Twitch, YouTube, Kick, atau Facebook Gaming. Soal angka: 1080p60 memakan upload 6-12 Mbps secara konsisten. 4K membutuhkan 25-50 Mbps. Tambahkan overhead encoding dan Anda butuh setidaknya 50 Mbps cadangan. Proxy datacenter kami mencapai 500 Mbps, jadi siaran seberat apa pun bukan masalah. Traffic cepat menumpuk. Satu sesi stream 4 jam di 1080p60 menghabiskan 10-20 GB. Stream setiap hari dan itu menjadi 300-600 GB per bulan. Paket dengan harga per-GB akan menguras budget Anda — traffic unlimited adalah satu-satunya opsi yang masuk akal di sini. Latensi juga penting. OBS terhubung ke proxy, proxy terhubung ke Twitch atau YouTube — setiap langkah menambah delay. Proxy datacenter dengan rute langsung lebih cepat dibanding residential untuk keperluan ini. Tidak ada pihak platform yang memeriksa apakah IP Anda terlihat seperti koneksi rumah saat Anda mengirim video upstream. Dan stabilitas. Koneksi terputus di tengah stream adalah bencana. Koneksi datacenter tidak berfluktuasi seperti internet rumah.

Broadcasting multi-platform di Twitch, YouTube, Kick, dan lainnya

Layanan seperti Restream memungkinkan Anda live di Twitch, YouTube, Kick, dan Facebook Gaming secara bersamaan. Beberapa streamer menggunakan proxy untuk tampil dari region berbeda di platform berbeda atau memisahkan profil per layanan — dalam kasus ini, tetapkan satu IP proxy per platform untuk menghindari cross-linking akun.Untuk proxy live streaming di beberapa platform sekaligus, pastikan proxy mampu menangani total upload gabungan. Jika Anda mengirim 10 Mbps ke masing-masing dari 3 platform, itu minimal 30 Mbps yang melewati proxy secara bersamaan. Menjalankan 4-5 platform secara simultan? Siapkan 50+ Mbps dan satu dedicated IP per tujuan streaming.

Yang tidak cocok untuk live streaming

Rotating residential proxy mengubah IP Anda di tengah session — hal ini bisa memutus siaran atau memicu sistem keamanan platform. Proxy gratis tidak memiliki bandwidth yang cukup, sering putus koneksi, dan biasanya diblokir oleh platform besar. Dan tagihan per-GB pada volume streaming tidak masuk akal — 500 GB per bulan dengan harga $1/GB saja sudah $500 sebulan untuk sesuatu yang seharusnya jauh lebih murah.

Setup di OBS, Streamlabs, dan Restream