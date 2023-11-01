La plupart des guides sur les proxies parlent d'anonymat et de contournement de blocages. Les streamers, eux, se posent d'autres questions : est-ce que ma diffusion en 1080p60 va laguer ? Puis-je streamer 8 heures sans atteindre un plafond de trafic ? Un proxy de streaming pour la diffusion en direct n'a rien à voir avec un proxy destiné au scraping ou à la gestion de comptes. Que vous diffusiez sur Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, ou sur toutes ces plateformes à la fois via Restream — les exigences sont la bande passante, la stabilité et zéro limite de trafic. Et le nombre de proxies nécessaires dépend du nombre de plateformes et de comptes que vous gérez : une IP dédiée par profil de plateforme reste l'approche la plus sûre.

Diffuser depuis une autre région avec toute la bande passante

Vous êtes dans un pays mais souhaitez que votre stream apparaisse depuis un autre — pour cibler une audience spécifique, accéder à des fonctionnalités verrouillées par région ou contourner les restrictions géographiques sur des plateformes comme Twitch, YouTube, Kick ou Facebook Gaming. Les chiffres : le 1080p60 consomme en permanence 6 à 12 Mbps en upload. Le 4K pousse à 25-50 Mbps. Ajoutez la surcharge d'encodage et il vous faut au minimum 50 Mbps de marge. Nos proxies datacenter atteignent 500 Mbps, même les diffusions les plus lourdes ne posent donc aucun problème. Le trafic s'accumule vite. Un seul stream de 4 heures en 1080p60 consomme 10 à 20 Go. Streamez quotidiennement et cela représente 300 à 600 Go par mois. Tout forfait facturé au Go anéantira votre budget — le trafic illimité est la seule option raisonnable. La latence compte aussi. OBS se connecte au proxy, le proxy se connecte à Twitch ou YouTube — chaque étape ajoute du délai. Les proxies datacenter avec des routes directes sont plus rapides que les résidentiels pour cet usage. Personne côté plateforme ne vérifie si votre IP ressemble à une connexion domestique quand vous envoyez un flux vidéo. Et la stabilité. Une connexion coupée en plein stream est un désastre. Les connexions datacenter ne fluctuent pas comme une connexion internet domestique.

Diffusion multi-plateforme sur Twitch, YouTube, Kick et bien d'autres

Des services comme Restream vous permettent de diffuser en direct simultanément sur Twitch, YouTube, Kick et Facebook Gaming. Certains streamers passent par des proxies pour apparaître depuis différentes régions selon la plateforme ou pour maintenir des profils distincts par service — dans ce cas, attribuez une IP proxy par plateforme pour éviter le recoupement de comptes.Pour le streaming en direct via proxy sur plusieurs plateformes, assurez-vous que le proxy supporte le débit d'upload combiné. Si vous envoyez 10 Mbps à chacune de 3 plateformes, cela représente au minimum 30 Mbps transitant par le proxy simultanément. Vous diffusez sur 4-5 plateformes en même temps ? Prévoyez plus de 50 Mbps et une IP dédiée par destination de stream.

Ce qui ne fonctionne pas pour le streaming en direct

Les proxies résidentiels rotatifs changent votre IP en cours de session — cela peut couper votre diffusion ou déclencher les protections de la plateforme. Les proxies gratuits n’ont pas la bande passante nécessaire, coupent les connexions et sont souvent bloqués par les grandes plateformes. Quant à la facturation au Go pour des volumes de streaming, cela n’a aucun sens — 500 Go par mois, même à 1 $/Go, c’est 500 $ par mois pour quelque chose qui devrait coûter une fraction de ce prix.

Configuration dans OBS, Streamlabs et Restream