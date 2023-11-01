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Proxy pour le streaming

Proxies IPv4 datacenter pour OBS et Restream : jusqu'à 500 Mbps, trafic illimité, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — conçus pour la diffusion en direct.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour le streaming.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un dedicated américain IP pour un live streaming platform profile
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon détails du proxy au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon service proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Un service digne pour ceux qui se soucient de leur sécurité en ligne. Je l'utilise depuis 10 jours et je suis totalement satisfait de sa rapidité. Et le plus agréable, c'est qu'il n'y a aucune limite de circulation pour un prix aussi bas.

Alex D.Plateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la variété des emplacements disponibles. J'avais besoin d'adresses IP européennes spécifiques pour un projet localisé, et FineProxy avait exactement ce que je recherchais. Les adresses IP ne sont pas signalées comme « à haut risque » par les sites que je fréquente, ce qui est un avantage majeur. Je renouvellerai certainement mon abonnement le mois prochain.

bodehughNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

FineProxy a été un outil fiable pour les besoins de mon entreprise. Les proxys sont rapides, stables et accessibles depuis de nombreux emplacements. C’est abordable et l’équipe du service client est réactive et compétente. Fortement recommandé à tous ceux qui en ont besoin. lis ceci et écris-en un autre

W3sazzadProxyRate, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Puis-je diffuser en 4K via un proxy ?Oui

Oui, à condition que le proxy dispose d'une bande passante suffisante. La diffusion en 4K nécessite un débit montant soutenu de 25 à 50 Mbps. Le plafond de 500 Mbps de nos proxys datacenter gère cela sans difficulté. En général, c'est votre propre connexion Internet qui constitue la limite, pas le proxy.

Twitch ou YouTube détecteront-ils le proxy ?Les IP

Les IP de datacenter sont techniquement détectables, mais les plateformes ne les bloquent pas pour la diffusion. Des milliers de streamers passent en direct depuis des serveurs cloud et des VPN chaque jour. Ces plateformes se soucient des violations de leurs règles de contenu, pas du type d’IP que vous utilisez.

Ai-je besoin d'un type de proxy différent pour diffuser et pour regarder ?Oui

Oui. Pour la diffusion — les proxies datacenter l’emportent en vitesse et en stabilité. Pour regarder du contenu géo-restreint — les proxies ISP sont préférables, car les services de streaming bloquent les adresses datacenter côté spectateur.

Comment choisir l'emplacement du serveur pour le streaming ?Choisissez la région

Choisissez la région depuis laquelle vous souhaitez apparaître, mais restez aussi proche que possible des serveurs de la plateforme. Si vous diffusez pour un public américain sur Twitch, un proxy datacenter aux États-Unis vous offre la meilleure combinaison de faible latence et de géolocalisation correcte. Passer par un serveur à l’autre bout du monde ajoute un délai inutile.

Comment configurer un proxy dans OBS Studio ou Streamlabs pour le streaming en direct ?Dans OBS

Dans OBS Studio, rendez-vous dans Paramètres → Avancé → Réseau, activez l'option proxy, sélectionnez SOCKS5, puis saisissez l'IP du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Dans Streamlabs Desktop, les paramètres proxy sont gérés au niveau du système — configurez le proxy dans les paramètres réseau de votre OS ou utilisez un outil comme Proxifier pour acheminer le trafic de Streamlabs via le proxy. Après la configuration, lancez un stream de test pour vérifier que la connexion est stable et que votre diffusion apparaît depuis la bonne région. Des guides détaillés pour les deux outils sont disponibles dans notre Hub d'intégration.

Guide

500 Mbps et trafic illimité : ce dont les streamers ont vraiment besoin d'un proxy

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

La plupart des guides sur les proxies parlent d'anonymat et de contournement de blocages. Les streamers, eux, se posent d'autres questions : est-ce que ma diffusion en 1080p60 va laguer ? Puis-je streamer 8 heures sans atteindre un plafond de trafic ? Un proxy de streaming pour la diffusion en direct n'a rien à voir avec un proxy destiné au scraping ou à la gestion de comptes. Que vous diffusiez sur Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, ou sur toutes ces plateformes à la fois via Restream — les exigences sont la bande passante, la stabilité et zéro limite de trafic. Et le nombre de proxies nécessaires dépend du nombre de plateformes et de comptes que vous gérez : une IP dédiée par profil de plateforme reste l'approche la plus sûre.

Diffuser depuis une autre région avec toute la bande passante

Vous êtes dans un pays mais souhaitez que votre stream apparaisse depuis un autre — pour cibler une audience spécifique, accéder à des fonctionnalités verrouillées par région ou contourner les restrictions géographiques sur des plateformes comme Twitch, YouTube, Kick ou Facebook Gaming. Les chiffres : le 1080p60 consomme en permanence 6 à 12 Mbps en upload. Le 4K pousse à 25-50 Mbps. Ajoutez la surcharge d'encodage et il vous faut au minimum 50 Mbps de marge. Nos proxies datacenter atteignent 500 Mbps, même les diffusions les plus lourdes ne posent donc aucun problème. Le trafic s'accumule vite. Un seul stream de 4 heures en 1080p60 consomme 10 à 20 Go. Streamez quotidiennement et cela représente 300 à 600 Go par mois. Tout forfait facturé au Go anéantira votre budget — le trafic illimité est la seule option raisonnable. La latence compte aussi. OBS se connecte au proxy, le proxy se connecte à Twitch ou YouTube — chaque étape ajoute du délai. Les proxies datacenter avec des routes directes sont plus rapides que les résidentiels pour cet usage. Personne côté plateforme ne vérifie si votre IP ressemble à une connexion domestique quand vous envoyez un flux vidéo. Et la stabilité. Une connexion coupée en plein stream est un désastre. Les connexions datacenter ne fluctuent pas comme une connexion internet domestique.

Diffusion multi-plateforme sur Twitch, YouTube, Kick et bien d'autres

Des services comme Restream vous permettent de diffuser en direct simultanément sur Twitch, YouTube, Kick et Facebook Gaming. Certains streamers passent par des proxies pour apparaître depuis différentes régions selon la plateforme ou pour maintenir des profils distincts par service — dans ce cas, attribuez une IP proxy par plateforme pour éviter le recoupement de comptes.Pour le streaming en direct via proxy sur plusieurs plateformes, assurez-vous que le proxy supporte le débit d'upload combiné. Si vous envoyez 10 Mbps à chacune de 3 plateformes, cela représente au minimum 30 Mbps transitant par le proxy simultanément. Vous diffusez sur 4-5 plateformes en même temps ? Prévoyez plus de 50 Mbps et une IP dédiée par destination de stream.

Ce qui ne fonctionne pas pour le streaming en direct

Les proxies résidentiels rotatifs changent votre IP en cours de session — cela peut couper votre diffusion ou déclencher les protections de la plateforme. Les proxies gratuits n’ont pas la bande passante nécessaire, coupent les connexions et sont souvent bloqués par les grandes plateformes. Quant à la facturation au Go pour des volumes de streaming, cela n’a aucun sens — 500 Go par mois, même à 1 $/Go, c’est 500 $ par mois pour quelque chose qui devrait coûter une fraction de ce prix.

Configuration dans OBS, Streamlabs et Restream

Configurez votre logiciel de streaming (OBS, Streamlabs) pour acheminer le trafic via le proxy. OBS Studio prend en charge SOCKS5 nativement sous Paramètres → Avancé → Réseau — saisissez l'IP du proxy, le port et vos identifiants. Streamlabs Desktop utilise les paramètres proxy au niveau du système : configurez le proxy dans les paramètres réseau de votre OS ou utilisez un client proxy local comme Proxifier. Pour Restream, la connexion passe par votre encodeur (OBS ou Streamlabs), la même configuration proxy s'applique donc. Pour des instructions détaillées étape par étape pour chaque outil, consultez notre Hub d'intégration.