Hầu hết các hướng dẫn proxy nói về tính ẩn danh và vượt chặn. Streamer quan tâm điều khác: liệu broadcast 1080p60 của tôi có lag không? Tôi có thể live 8 tiếng mà không bị giới hạn lưu lượng không? Stream proxy cho broadcasting hoàn toàn khác với proxy cho scraping hay quản lý tài khoản. Dù bạn đang push lên Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, hay tất cả cùng lúc qua Restream — yêu cầu là băng thông, độ ổn định và không giới hạn traffic. Và số lượng proxy bạn cần phụ thuộc vào bao nhiêu nền tảng và tài khoản bạn vận hành: một dedicated IP cho mỗi hồ sơ nền tảng là cách an toàn nhất.

Phát sóng từ khu vực khác với băng thông tối đa

Bạn đang ở một quốc gia nhưng muốn stream của mình hiển thị từ quốc gia khác — nhắm đến đối tượng cụ thể, truy cập tính năng bị giới hạn theo vùng, hoặc vượt qua hạn chế địa lý trên các nền tảng như Twitch, YouTube, Kick hay Facebook Gaming. Về con số: 1080p60 tiêu tốn ổn định 6-12 Mbps upload. 4K đẩy lên 25-50 Mbps. Cộng thêm overhead encoding, bạn cần ít nhất 50 Mbps dự phòng. Proxy datacenter của chúng tôi đạt tới 500 Mbps, nên ngay cả những buổi phát nặng nhất cũng không thành vấn đề. Lưu lượng tích lũy rất nhanh. Một buổi stream 4 tiếng ở 1080p60 tiêu tốn 10-20 GB. Stream hàng ngày và con số đó là 300-600 GB mỗi tháng. Bất kỳ gói nào tính phí theo GB sẽ đốt cháy ngân sách — lưu lượng không giới hạn là lựa chọn duy nhất hợp lý ở đây. Độ trễ cũng quan trọng. OBS kết nối đến proxy, proxy kết nối đến Twitch hoặc YouTube — mỗi bước đều thêm delay. Proxy datacenter với định tuyến trực tiếp nhanh hơn proxy residential cho mục đích này. Không ai phía nền tảng kiểm tra xem IP của bạn có giống kết nối gia đình hay không khi bạn đang đẩy video lên. Và sự ổn định. Mất kết nối giữa buổi stream là thảm họa. Kết nối datacenter không dao động như internet gia đình.

Phát sóng đa nền tảng trên Twitch, YouTube, Kick và nhiều hơn nữa

Các dịch vụ như Restream cho phép bạn live đồng thời trên Twitch, YouTube, Kick và Facebook Gaming. Một số streamer sử dụng proxy để xuất hiện từ các vùng khác nhau trên các nền tảng khác nhau hoặc giữ hồ sơ riêng cho từng dịch vụ — trong trường hợp đó, hãy gán một IP proxy riêng cho mỗi nền tảng để tránh liên kết chéo tài khoản.Khi proxy live streaming trên nhiều nền tảng, hãy đảm bảo proxy đáp ứng được tổng upload cộng lại. Nếu bạn gửi 10 Mbps đến mỗi nền tảng trong 3 nền tảng, tức là tối thiểu 30 Mbps đi qua proxy cùng lúc. Chạy đồng thời 4-5 nền tảng? Hãy tính cho 50+ Mbps và một dedicated IP riêng cho mỗi stream đích.

Những gì không phù hợp cho phát trực tiếp

Proxy residential xoay thay đổi IP giữa phiên — điều đó có thể ngắt kết nối broadcast hoặc kích hoạt hệ thống bảo mật của nền tảng. Proxy miễn phí không đủ băng thông, hay bị ngắt kết nối và thường bị chặn bởi các nền tảng lớn. Thanh toán theo GB với lưu lượng streaming cũng không hợp lý — 500 GB mỗi tháng chỉ cần $1/GB thôi đã là $500 một tháng, trong khi chi phí đáng lẽ phải chỉ bằng một phần nhỏ của con số đó.

Cài đặt trên OBS, Streamlabs và Restream