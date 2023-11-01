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proxy streaming

Proxy datacenter IPv4 cho OBS và Restream: băng thông lên đến 500 Mbps, lưu lượng không giới hạn, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — thiết kế dành riêng cho phát trực tiếp.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy streaming.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một IP riêng tại Mỹ cho một hồ sơ nền tảng livestream
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất thông tin proxy dưới dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thanh toán của dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Đây thực sự là proxy nhanh nhất tôi từng sử dụng! Tôi không gặp vấn đề gì khi truy cập nội dung bị hạn chế và kết nối cực kỳ ổn định. Thêm vào đó, bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ thực sự phản hồi nhanh chóng. Chắc chắn có giá trị đầu tư!

Nadeem KhanDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Điều làm tôi ấn tượng nhất là sự đa dạng của các địa điểm có sẵn. Tôi cần các IP cụ thể ở Châu Âu cho một dự án được bản địa hóa và FineProxy có chính xác những gì tôi đang tìm kiếm. Các IP không bị các trang web tôi thường xuyên gắn cờ là 'rủi ro cao', đây là một điểm cộng lớn. Tôi chắc chắn sẽ gia hạn đăng ký của mình vào tháng tới.

bodehughNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác

W3sazzadProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Stream 4K qua proxy được không?

Có, miễn là proxy có đủ băng thông. Phát 4K cần 25-50 Mbps upload liên tục. Trần 500 Mbps trên proxy datacenter của chúng tôi xử lý điều này dư sức. Thường giới hạn nằm ở kết nối internet của bạn, không phải proxy.

Liệu Twitch hay YouTube có phát hiện proxy không?Thường là không

IP datacenter về mặt kỹ thuật có thể phát hiện được, nhưng các nền tảng không chặn chúng cho broadcasting. Hàng nghìn streamer lên sóng từ cloud server và VPN mỗi ngày. Các nền tảng này quan tâm đến vi phạm chính sách nội dung, không phải loại IP bạn đang dùng.

Broadcasting và xem stream cần loại proxy khác nhau không?

Có. Đối với broadcasting — proxy datacenter vượt trội về tốc độ và sự ổn định. Đối với việc xem nội dung bị chặn địa lý — proxy ISP tốt hơn vì các dịch vụ streaming chặn địa chỉ datacenter phía người xem.

Làm sao chọn vị trí server cho streaming?Khớp khu vực

Chọn vùng bạn muốn xuất hiện, nhưng giữ càng gần server của nền tảng càng tốt. Nếu bạn đang broadcasting cho khán giả Mỹ trên Twitch, proxy datacenter Mỹ cho bạn sự kết hợp tốt nhất giữa độ trễ thấp và geolocation chính xác. Đi qua server phía bên kia thế giới chỉ thêm độ trễ không cần thiết.

Cách thiết lập proxy trong OBS Studio hoặc Streamlabs cho phát trực tiếp?Dùng SOCKS5

Trong OBS Studio, vào Settings → Advanced → Network, bật tùy chọn proxy, chọn SOCKS5, và nhập IP proxy, port, tên đăng nhập và mật khẩu. Trong Streamlabs Desktop, cài đặt proxy được quản lý ở cấp hệ thống — cấu hình proxy trong phần cài đặt mạng của hệ điều hành hoặc sử dụng công cụ như Proxifier để định tuyến lưu lượng Streamlabs qua proxy. Sau khi thiết lập, chạy một stream thử để xác nhận kết nối ổn định và broadcast hiển thị từ đúng khu vực. Hướng dẫn chi tiết cho cả hai công cụ có sẵn trong Integration Hub của chúng tôi.

Hướng dẫn

500 Mbps và lưu lượng không giới hạn: Streamer thực sự cần gì từ proxy

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Hầu hết các hướng dẫn proxy nói về tính ẩn danh và vượt chặn. Streamer quan tâm điều khác: liệu broadcast 1080p60 của tôi có lag không? Tôi có thể live 8 tiếng mà không bị giới hạn lưu lượng không? Stream proxy cho broadcasting hoàn toàn khác với proxy cho scraping hay quản lý tài khoản. Dù bạn đang push lên Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, hay tất cả cùng lúc qua Restream — yêu cầu là băng thông, độ ổn định và không giới hạn traffic. Và số lượng proxy bạn cần phụ thuộc vào bao nhiêu nền tảng và tài khoản bạn vận hành: một dedicated IP cho mỗi hồ sơ nền tảng là cách an toàn nhất.

Phát sóng từ khu vực khác với băng thông tối đa

Bạn đang ở một quốc gia nhưng muốn stream của mình hiển thị từ quốc gia khác — nhắm đến đối tượng cụ thể, truy cập tính năng bị giới hạn theo vùng, hoặc vượt qua hạn chế địa lý trên các nền tảng như Twitch, YouTube, Kick hay Facebook Gaming. Về con số: 1080p60 tiêu tốn ổn định 6-12 Mbps upload. 4K đẩy lên 25-50 Mbps. Cộng thêm overhead encoding, bạn cần ít nhất 50 Mbps dự phòng. Proxy datacenter của chúng tôi đạt tới 500 Mbps, nên ngay cả những buổi phát nặng nhất cũng không thành vấn đề. Lưu lượng tích lũy rất nhanh. Một buổi stream 4 tiếng ở 1080p60 tiêu tốn 10-20 GB. Stream hàng ngày và con số đó là 300-600 GB mỗi tháng. Bất kỳ gói nào tính phí theo GB sẽ đốt cháy ngân sách — lưu lượng không giới hạn là lựa chọn duy nhất hợp lý ở đây. Độ trễ cũng quan trọng. OBS kết nối đến proxy, proxy kết nối đến Twitch hoặc YouTube — mỗi bước đều thêm delay. Proxy datacenter với định tuyến trực tiếp nhanh hơn proxy residential cho mục đích này. Không ai phía nền tảng kiểm tra xem IP của bạn có giống kết nối gia đình hay không khi bạn đang đẩy video lên. Và sự ổn định. Mất kết nối giữa buổi stream là thảm họa. Kết nối datacenter không dao động như internet gia đình.

Phát sóng đa nền tảng trên Twitch, YouTube, Kick và nhiều hơn nữa

Các dịch vụ như Restream cho phép bạn live đồng thời trên Twitch, YouTube, Kick và Facebook Gaming. Một số streamer sử dụng proxy để xuất hiện từ các vùng khác nhau trên các nền tảng khác nhau hoặc giữ hồ sơ riêng cho từng dịch vụ — trong trường hợp đó, hãy gán một IP proxy riêng cho mỗi nền tảng để tránh liên kết chéo tài khoản.Khi proxy live streaming trên nhiều nền tảng, hãy đảm bảo proxy đáp ứng được tổng upload cộng lại. Nếu bạn gửi 10 Mbps đến mỗi nền tảng trong 3 nền tảng, tức là tối thiểu 30 Mbps đi qua proxy cùng lúc. Chạy đồng thời 4-5 nền tảng? Hãy tính cho 50+ Mbps và một dedicated IP riêng cho mỗi stream đích.

Những gì không phù hợp cho phát trực tiếp

Proxy residential xoay thay đổi IP giữa phiên — điều đó có thể ngắt kết nối broadcast hoặc kích hoạt hệ thống bảo mật của nền tảng. Proxy miễn phí không đủ băng thông, hay bị ngắt kết nối và thường bị chặn bởi các nền tảng lớn. Thanh toán theo GB với lưu lượng streaming cũng không hợp lý — 500 GB mỗi tháng chỉ cần $1/GB thôi đã là $500 một tháng, trong khi chi phí đáng lẽ phải chỉ bằng một phần nhỏ của con số đó.

Cài đặt trên OBS, Streamlabs và Restream

Cấu hình phần mềm streaming (OBS, Streamlabs) để định tuyến qua proxy. OBS Studio hỗ trợ SOCKS5 gốc tại Settings → Advanced → Network — nhập IP proxy, port và thông tin đăng nhập tại đó. Streamlabs Desktop sử dụng cài đặt proxy cấp hệ thống, vì vậy hãy cấu hình proxy trong phần cài đặt mạng của hệ điều hành hoặc chạy một proxy client cục bộ như Proxifier. Với Restream, kết nối đi qua encoder của bạn (OBS hoặc Streamlabs), nên cấu hình proxy tương tự được áp dụng. Để xem hướng dẫn chi tiết từng bước cho mỗi công cụ, hãy truy cập Integration Hub của chúng tôi.