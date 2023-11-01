A maioria dos guias de proxy fala sobre anonimato e contornar bloqueios. Streamers se preocupam com outra coisa: minha transmissão em 1080p60 vai travar? Consigo ficar ao vivo por 8 horas sem estourar um limite de tráfego? Um proxy para streaming de transmissão não tem nada em comum com um para scraping ou gestão de contas. Seja transmitindo para Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, ou todos ao mesmo tempo via Restream — os requisitos são largura de banda, estabilidade e zero limites de tráfego. E a quantidade de proxies que você precisa depende de quantas plataformas e contas você gerencia: um IP dedicado por perfil de plataforma é a abordagem mais segura.

Transmissão de uma região diferente com largura de banda total

Você está em um país, mas quer que sua transmissão pareça vir de outro — direcionando um público específico, acessando recursos bloqueados por região ou contornando restrições geográficas em uma plataforma como Twitch, YouTube, Kick ou Facebook Gaming. Os números: 1080p60 consome 6-12 Mbps de upload constantemente. 4K exige 25-50 Mbps. Adicione a sobrecarga de encoding e você vai querer pelo menos 50 Mbps de folga. Nossos proxies datacenter chegam a 500 Mbps, então mesmo as transmissões mais pesadas não são um problema. O tráfego acumula rápido. Uma única transmissão de 4 horas em 1080p60 consome 10-20 GB. Transmita diariamente e isso vira 300-600 GB por mês. Qualquer plano com cobrança por GB vai destruir seu orçamento — tráfego ilimitado é a única opção que faz sentido aqui. A latência também importa. O OBS conecta ao proxy, o proxy conecta à Twitch ou ao YouTube — cada etapa adiciona atraso. Proxies datacenter com rotas diretas são mais rápidos que proxies residenciais para isso. Ninguém do lado da plataforma está verificando se seu IP parece uma conexão doméstica quando você está enviando vídeo upstream. E estabilidade. Uma conexão caindo no meio da transmissão é um desastre. Conexões de datacenter não oscilam como a internet residencial.

Transmissão multiplataforma no Twitch, YouTube, Kick e mais

Serviços como o Restream permitem que você entre ao vivo no Twitch, YouTube, Kick e Facebook Gaming ao mesmo tempo. Alguns streamers roteiam o tráfego através de proxies para aparecer de regiões diferentes em plataformas diferentes ou manter perfis separados por serviço — nesse caso, atribua um IP de proxy por plataforma para evitar a vinculação cruzada de contas.Para proxy live streaming em múltiplas plataformas, certifique-se de que o proxy suporta o upload combinado. Se você está enviando 10 Mbps para cada uma de 3 plataformas, são no mínimo 30 Mbps passando pelo proxy ao mesmo tempo. Rodando 4-5 plataformas simultaneamente? Planeje 50+ Mbps e um IP dedicado por destino de transmissão.

O que não funciona para live streaming

Proxies residenciais rotativos trocam seu IP no meio da sessão — isso pode desconectar sua transmissão ou acionar a segurança da plataforma. Proxies gratuitos não têm largura de banda suficiente, derrubam conexões e frequentemente são bloqueados pelas principais plataformas. E cobrança por GB em volumes de streaming não faz sentido — 500 GB mensais a $1/GB já são $500 por mês por algo que deveria custar uma fração disso.

Configuração no OBS, Streamlabs e Restream