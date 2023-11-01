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Proxy de streaming

Proxies datacenter IPv4 para OBS e Restream: até 500 Mbps, tráfego ilimitado, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — feitos para transmissão ao vivo.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para streaming.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um dedicated dos EUA IP para um live streaming platform profile
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu detalhes do proxy como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviço de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Isto é mãos abaixo o proxy mais rápido que eu já usei! Eu tinha zero problemas acessando conteúdo restrito, e a conexão é super estável. Além disso, o suporte ao cliente foi realmente responsivo. Definitivamente vale a pena o investimento!

Nadeem KhanDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Um serviço digno para aqueles que se preocupam com a sua segurança on-line. Eu tenho usado-o por 10 dias e totalmente satisfeito com a sua velocidade. E o mais agradável é que não há limites de tráfego para um preço tão baixo.

Alex D.Plataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle

W3sazzadProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Preço barato. Baixa taxa de proxies quebrados <10%. Muitos geo e sub-redes. Conexão estável, ip estática e mudança de piscina livre a cada semana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Posso fazer streaming em 4K através de um proxy?Sim

Sim, desde que o proxy tenha largura de banda suficiente. Transmissão em 4K exige 25-50 Mbps de upload sustentado. O teto de 500 Mbps dos nossos proxies datacenter dá conta disso com folga. Normalmente o limite é a sua própria conexão de internet, não o proxy.

O Twitch ou o YouTube vão detectar o proxy?IPs de

IPs de datacenter são tecnicamente detectáveis, mas as plataformas não os bloqueiam para transmissões. Milhares de streamers fazem lives a partir de servidores em nuvem e VPNs todos os dias. Essas plataformas se preocupam com violações de política de conteúdo, não com o tipo de IP que você está usando.

Preciso de um tipo de proxy diferente para transmitir vs assistir?Sim

Sim. Para transmissão — proxies datacenter vencem em velocidade e estabilidade. Para assistir conteúdo com bloqueio geográfico — proxies ISP são melhores porque serviços de streaming bloqueiam endereços de datacenter do lado do espectador.

Como escolher a localização do servidor para streaming?Escolha a região

Escolha a região de onde você quer parecer estar, mas mantenha-a o mais próximo possível dos servidores da plataforma. Se você está transmitindo para um público nos EUA na Twitch, um proxy datacenter dos EUA oferece a melhor combinação de baixa latência e geolocalização correta. Passar por um servidor do outro lado do mundo adiciona atraso desnecessário.

Como configurar um proxy no OBS Studio ou Streamlabs para live streaming?No OBS

No OBS Studio, vá em Configurações → Avançado → Rede, ative a opção de proxy, selecione SOCKS5 e insira o IP do proxy, porta, nome de usuário e senha. No Streamlabs Desktop, as configurações de proxy são feitas no nível do sistema — configure o proxy nas configurações de rede do seu sistema operacional ou use uma ferramenta como o Proxifier para rotear o tráfego do Streamlabs pelo proxy. Após a configuração, faça uma transmissão de teste para confirmar que a conexão está estável e que sua transmissão aparece na região correta. Tutoriais detalhados para ambas as ferramentas estão disponíveis no nosso Integration Hub.

Guia

500 Mbps e tráfego ilimitado: o que streamers realmente precisam de um proxy

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

A maioria dos guias de proxy fala sobre anonimato e contornar bloqueios. Streamers se preocupam com outra coisa: minha transmissão em 1080p60 vai travar? Consigo ficar ao vivo por 8 horas sem estourar um limite de tráfego? Um proxy para streaming de transmissão não tem nada em comum com um para scraping ou gestão de contas. Seja transmitindo para Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, ou todos ao mesmo tempo via Restream — os requisitos são largura de banda, estabilidade e zero limites de tráfego. E a quantidade de proxies que você precisa depende de quantas plataformas e contas você gerencia: um IP dedicado por perfil de plataforma é a abordagem mais segura.

Transmissão de uma região diferente com largura de banda total

Você está em um país, mas quer que sua transmissão pareça vir de outro — direcionando um público específico, acessando recursos bloqueados por região ou contornando restrições geográficas em uma plataforma como Twitch, YouTube, Kick ou Facebook Gaming. Os números: 1080p60 consome 6-12 Mbps de upload constantemente. 4K exige 25-50 Mbps. Adicione a sobrecarga de encoding e você vai querer pelo menos 50 Mbps de folga. Nossos proxies datacenter chegam a 500 Mbps, então mesmo as transmissões mais pesadas não são um problema. O tráfego acumula rápido. Uma única transmissão de 4 horas em 1080p60 consome 10-20 GB. Transmita diariamente e isso vira 300-600 GB por mês. Qualquer plano com cobrança por GB vai destruir seu orçamento — tráfego ilimitado é a única opção que faz sentido aqui. A latência também importa. O OBS conecta ao proxy, o proxy conecta à Twitch ou ao YouTube — cada etapa adiciona atraso. Proxies datacenter com rotas diretas são mais rápidos que proxies residenciais para isso. Ninguém do lado da plataforma está verificando se seu IP parece uma conexão doméstica quando você está enviando vídeo upstream. E estabilidade. Uma conexão caindo no meio da transmissão é um desastre. Conexões de datacenter não oscilam como a internet residencial.

Transmissão multiplataforma no Twitch, YouTube, Kick e mais

Serviços como o Restream permitem que você entre ao vivo no Twitch, YouTube, Kick e Facebook Gaming ao mesmo tempo. Alguns streamers roteiam o tráfego através de proxies para aparecer de regiões diferentes em plataformas diferentes ou manter perfis separados por serviço — nesse caso, atribua um IP de proxy por plataforma para evitar a vinculação cruzada de contas.Para proxy live streaming em múltiplas plataformas, certifique-se de que o proxy suporta o upload combinado. Se você está enviando 10 Mbps para cada uma de 3 plataformas, são no mínimo 30 Mbps passando pelo proxy ao mesmo tempo. Rodando 4-5 plataformas simultaneamente? Planeje 50+ Mbps e um IP dedicado por destino de transmissão.

O que não funciona para live streaming

Proxies residenciais rotativos trocam seu IP no meio da sessão — isso pode desconectar sua transmissão ou acionar a segurança da plataforma. Proxies gratuitos não têm largura de banda suficiente, derrubam conexões e frequentemente são bloqueados pelas principais plataformas. E cobrança por GB em volumes de streaming não faz sentido — 500 GB mensais a $1/GB já são $500 por mês por algo que deveria custar uma fração disso.

Configuração no OBS, Streamlabs e Restream

Configure seu software de streaming (OBS, Streamlabs) para rotear pelo proxy. O OBS Studio suporta SOCKS5 nativamente em Configurações → Avançado → Rede — insira o IP do proxy, a porta e as credenciais ali. O Streamlabs Desktop usa as configurações de proxy do sistema, então configure o proxy nas configurações de rede do seu sistema operacional ou execute um cliente de proxy local como o Proxifier. Para o Restream, a conexão passa pelo seu encoder (OBS ou Streamlabs), então a mesma configuração de proxy se aplica. Para instruções detalhadas passo a passo de cada ferramenta, confira nosso Integration Hub.