Proxy do streamingu

Większość poradników o proxy mówi o anonimowości i omijaniu blokad. Streamerów interesuje coś innego: czy moja transmisja 1080p60 będzie lagować? Czy mogę nadawać przez 8 godzin bez przekroczenia limitu transferu? Proxy do transmisji na żywo nie ma nic wspólnego z proxy do scrapingu czy zarządzania kontami. Niezależnie od tego, czy nadajesz na Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, czy na wszystkie platformy jednocześnie przez Restream — kluczowe wymagania to przepustowość, stabilność i zero limitów transferu. A liczba potrzebnych proxy zależy od tego, ile platform i kont obsługujesz: jedno dedykowane IP na profil platformy to najbezpieczniejsze podejście.
Nadawanie z innego regionu z pełną przepustowością
Jesteś w jednym kraju, ale chcesz, żeby Twój stream wyglądał jak nadawany z innego — celujesz w konkretną publiczność, korzystasz z funkcji zablokowanych regionalnie lub omijasz ograniczenia geograficzne na platformach takich jak Twitch, YouTube, Kick czy Facebook Gaming. Liczby: 1080p60 stabilnie zjada 6–12 Mbps uploadu. 4K wymaga 25–50 Mbps. Dodaj narzut kodowania i potrzebujesz co najmniej 50 Mbps zapasu. Nasze proxy datacenter oferują do 500 Mbps, więc nawet najcięższy broadcast nie stanowi problemu. Transfer rośnie szybko. Pojedynczy 4-godzinny stream w 1080p60 zużywa 10–20 GB. Streamuj codziennie — i to 300–600 GB miesięcznie. Każdy plan z rozliczaniem za GB zrujnuje Twój budżet — nielimitowany transfer to jedyna sensowna opcja. Opóźnienie też ma znaczenie. OBS łączy się z proxy, proxy łączy się z Twitch lub YouTube — każdy krok dodaje delay. Proxy datacenter z bezpośrednimi trasami są szybsze niż proxy rezydenckie. Nikt po stronie platformy nie sprawdza, czy Twoje IP wygląda jak domowe łącze, kiedy przesyłasz strumień wideo. I stabilność. Zerwane połączenie w trakcie streamu to katastrofa. Połączenia datacenter nie wahają się tak jak domowy internet.
Nadawanie wieloplatformowe na Twitch, YouTube, Kick i nie tylko
Usługi takie jak Restream pozwalają prowadzić transmisję na żywo jednocześnie na Twitch, YouTube, Kick i Facebook Gaming. Niektórzy streamerzy kierują ruch przez proxy, aby pojawiać się z różnych regionów na różnych platformach lub utrzymywać osobne profile dla każdej usługi — w takim przypadku przypisz jeden adres IP proxy na platformę, aby uniknąć łączenia kont.Przy transmisji na żywo przez proxy na wiele platform jednocześnie upewnij się, że proxy obsłuży łączny upload. Jeśli wysyłasz 10 Mbps na każdą z 3 platform, to minimum 30 Mbps przechodzi przez proxy w tym samym czasie. Nadajesz na 4–5 platform jednocześnie? Zaplanuj 50+ Mbps i jedno dedykowane IP na każdą docelową platformę.
Co nie sprawdzi się w transmisji na żywo
Proxy rotacyjne rezydenckie zmieniają Twoje IP w trakcie sesji — to może rozłączyć transmisję lub uruchomić mechanizmy bezpieczeństwa platformy. Darmowe proxy nie mają wystarczającej przepustowości, zrywają połączenia i często są blokowane przez duże platformy. A rozliczenie za GB przy wolumenach streamingowych nie ma sensu — 500 GB miesięcznie nawet po $1/GB to $500 miesięcznie za coś, co powinno kosztować ułamek tej kwoty.
Konfiguracja w OBS, Streamlabs i Restream
Skonfiguruj swoje oprogramowanie do streamowania (OBS, Streamlabs), aby kierowało ruch przez proxy. OBS Studio obsługuje SOCKS5 natywnie — w Ustawienia → Zaawansowane → Sieć wpisz adres IP proxy, port i dane uwierzytelniające. Streamlabs Desktop korzysta z systemowych ustawień proxy, więc skonfiguruj proxy w ustawieniach sieciowych systemu operacyjnego lub uruchom lokalnego klienta proxy, np. Proxifier. W przypadku Restream połączenie przechodzi przez Twój enkoder (OBS lub Streamlabs), więc ta sama konfiguracja proxy ma zastosowanie. Szczegółowe instrukcje krok po kroku dla każdego narzędzia znajdziesz w naszym Integration Hub.