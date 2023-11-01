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Proxy do streamingu

Proxy datacenter IPv4 dla OBS i Restream: do 500 Mbps, nielimitowany transfer, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — stworzone z myślą o transmisjach na żywo.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy do streamingu.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany amerykański adres IP dla jednego profilu platformy live streamingowej
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj dane mojego proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe dla usługi proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Na pewno lubię tę aplikację. Wykonuje bardzo, bardzo dobrą pracę. Mogę ją polecić wszystkim, rozwiąże wiele problemów. Również cena jest naprawdę niska, według mnie. Fajna aplikacja!

Slava HarevichWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Co zrobiło na mnie największe wrażenie, to różnorodność dostępnych lokalizacji. Potrzebowałem konkretnych europejskich adresów IP do lokalnego projektu, a FineProxy miał dokładnie to, czego szukałem. Adresy IP nie są oznaczone jako „wysokie ryzyko” przez strony, które odwiedzam, co jest dużym plusem. Na pewno odnowię subskrypcję w przyszłym miesiącu.

bodehughNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.

W3sazzadProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy mogę streamować w 4K przez proxy?Tak

Tak, o ile proxy ma wystarczającą przepustowość. Nadawanie w 4K wymaga stałego uploadu 25–50 Mbps. Limit 500 Mbps w naszych proxy datacenter obsługuje to z dużym zapasem. Zazwyczaj ograniczeniem jest Twoje własne łącze internetowe, a nie proxy.

Czy Twitch lub YouTube wykryje proxy?Zwykle nie

Adresy IP datacenter są technicznie wykrywalne, ale platformy nie blokują ich przy transmisji. Tysiące streamerów codziennie nadaje z serwerów chmurowych i VPN. Platformy interesują się naruszeniami regulaminu treści, a nie rodzajem Twojego IP.

Czy potrzebuję innego typu proxy do nadawania niż do oglądania?Tak

Tak. Do transmisji — proxy datacenter wygrywają szybkością i stabilnością. Do oglądania treści zablokowanych geograficznie — proxy ISP są lepszym wyborem, ponieważ serwisy streamingowe blokują adresy datacenter po stronie widza.

Jak wybrać lokalizację serwera do streamingu?Dopasuj region

Wybierz region, z którego chcesz się pojawiać, ale staraj się, aby był jak najbliżej serwerów platformy. Jeśli nadajesz dla amerykańskiej publiczności na Twitch, proxy datacenter w USA zapewni najlepszą kombinację niskiego opóźnienia i prawidłowej geolokalizacji. Połączenie przez serwer po drugiej stronie świata dodaje zbędne opóźnienie.

Jak skonfigurować proxy w OBS Studio lub Streamlabs do transmisji na żywo?Użyj SOCKS5

W OBS Studio przejdź do Ustawienia → Zaawansowane → Sieć, włącz opcję proxy, wybierz SOCKS5 i wprowadź adres IP proxy, port, nazwę użytkownika i hasło. W Streamlabs Desktop ustawienia proxy są obsługiwane na poziomie systemu — skonfiguruj proxy w ustawieniach sieciowych systemu operacyjnego lub użyj narzędzia takiego jak Proxifier, aby kierować ruch Streamlabs przez proxy. Po konfiguracji uruchom testowy stream, aby upewnić się, że połączenie jest stabilne, a Twoja transmisja pojawia się z właściwego regionu. Szczegółowe instrukcje dla obu narzędzi znajdziesz w naszym Integration Hub.

Instrukcja

500 Mbps i nielimitowany transfer: czego streamerzy naprawdę potrzebują od proxy

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Większość poradników o proxy mówi o anonimowości i omijaniu blokad. Streamerów interesuje coś innego: czy moja transmisja 1080p60 będzie lagować? Czy mogę nadawać przez 8 godzin bez przekroczenia limitu transferu? Proxy do transmisji na żywo nie ma nic wspólnego z proxy do scrapingu czy zarządzania kontami. Niezależnie od tego, czy nadajesz na Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, czy na wszystkie platformy jednocześnie przez Restream — kluczowe wymagania to przepustowość, stabilność i zero limitów transferu. A liczba potrzebnych proxy zależy od tego, ile platform i kont obsługujesz: jedno dedykowane IP na profil platformy to najbezpieczniejsze podejście.

Nadawanie z innego regionu z pełną przepustowością

Jesteś w jednym kraju, ale chcesz, żeby Twój stream wyglądał jak nadawany z innego — celujesz w konkretną publiczność, korzystasz z funkcji zablokowanych regionalnie lub omijasz ograniczenia geograficzne na platformach takich jak Twitch, YouTube, Kick czy Facebook Gaming. Liczby: 1080p60 stabilnie zjada 6–12 Mbps uploadu. 4K wymaga 25–50 Mbps. Dodaj narzut kodowania i potrzebujesz co najmniej 50 Mbps zapasu. Nasze proxy datacenter oferują do 500 Mbps, więc nawet najcięższy broadcast nie stanowi problemu. Transfer rośnie szybko. Pojedynczy 4-godzinny stream w 1080p60 zużywa 10–20 GB. Streamuj codziennie — i to 300–600 GB miesięcznie. Każdy plan z rozliczaniem za GB zrujnuje Twój budżet — nielimitowany transfer to jedyna sensowna opcja. Opóźnienie też ma znaczenie. OBS łączy się z proxy, proxy łączy się z Twitch lub YouTube — każdy krok dodaje delay. Proxy datacenter z bezpośrednimi trasami są szybsze niż proxy rezydenckie. Nikt po stronie platformy nie sprawdza, czy Twoje IP wygląda jak domowe łącze, kiedy przesyłasz strumień wideo. I stabilność. Zerwane połączenie w trakcie streamu to katastrofa. Połączenia datacenter nie wahają się tak jak domowy internet.

Nadawanie wieloplatformowe na Twitch, YouTube, Kick i nie tylko

Usługi takie jak Restream pozwalają prowadzić transmisję na żywo jednocześnie na Twitch, YouTube, Kick i Facebook Gaming. Niektórzy streamerzy kierują ruch przez proxy, aby pojawiać się z różnych regionów na różnych platformach lub utrzymywać osobne profile dla każdej usługi — w takim przypadku przypisz jeden adres IP proxy na platformę, aby uniknąć łączenia kont.Przy transmisji na żywo przez proxy na wiele platform jednocześnie upewnij się, że proxy obsłuży łączny upload. Jeśli wysyłasz 10 Mbps na każdą z 3 platform, to minimum 30 Mbps przechodzi przez proxy w tym samym czasie. Nadajesz na 4–5 platform jednocześnie? Zaplanuj 50+ Mbps i jedno dedykowane IP na każdą docelową platformę.

Co nie sprawdzi się w transmisji na żywo

Proxy rotacyjne rezydenckie zmieniają Twoje IP w trakcie sesji — to może rozłączyć transmisję lub uruchomić mechanizmy bezpieczeństwa platformy. Darmowe proxy nie mają wystarczającej przepustowości, zrywają połączenia i często są blokowane przez duże platformy. A rozliczenie za GB przy wolumenach streamingowych nie ma sensu — 500 GB miesięcznie nawet po $1/GB to $500 miesięcznie za coś, co powinno kosztować ułamek tej kwoty.

Konfiguracja w OBS, Streamlabs i Restream

Skonfiguruj swoje oprogramowanie do streamowania (OBS, Streamlabs), aby kierowało ruch przez proxy. OBS Studio obsługuje SOCKS5 natywnie — w Ustawienia → Zaawansowane → Sieć wpisz adres IP proxy, port i dane uwierzytelniające. Streamlabs Desktop korzysta z systemowych ustawień proxy, więc skonfiguruj proxy w ustawieniach sieciowych systemu operacyjnego lub uruchom lokalnego klienta proxy, np. Proxifier. W przypadku Restream połączenie przechodzi przez Twój enkoder (OBS lub Streamlabs), więc ta sama konfiguracja proxy ma zastosowanie. Szczegółowe instrukcje krok po kroku dla każdego narzędzia znajdziesz w naszym Integration Hub.