La maggior parte delle guide sui proxy parla di anonimato e bypass dei blocchi. Agli streamer interessa tutt'altro: la mia trasmissione a 1080p60 avrà lag? Posso restare live per 8 ore senza raggiungere un limite di traffico? Un proxy per il broadcasting non ha nulla in comune con uno per lo scraping o la gestione degli account. Che stiate trasmettendo su Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming o su tutte contemporaneamente tramite Restream — i requisiti sono bandwidth, stabilità e zero limiti di traffico. Il numero di proxy necessari dipende da quante piattaforme e account gestite: un IP dedicato per ogni profilo piattaforma è l'approccio più sicuro.

Broadcasting da una regione diversa con bandwidth completa

Vi trovate in un Paese ma volete che il vostro stream risulti da un altro — per raggiungere un pubblico specifico, accedere a funzionalità limitate per regione o aggirare le geo-restrizioni su una piattaforma come Twitch, YouTube, Kick o Facebook Gaming. I numeri: il 1080p60 consuma costantemente 6-12 Mbps in upload. Il 4K arriva a 25-50 Mbps. Aggiungete l'overhead dell'encoding e servono almeno 50 Mbps di margine. I nostri proxy datacenter raggiungono i 500 Mbps, quindi anche le trasmissioni più pesanti non sono un problema. Il traffico si accumula rapidamente. Un singolo stream di 4 ore a 1080p60 consuma 10-20 GB. Trasmettendo ogni giorno, sono 300-600 GB al mese. Qualsiasi piano con tariffazione a GB distruggerà il vostro budget — il traffico illimitato è l'unica opzione sensata. Anche latenza conta. OBS si connette al proxy, il proxy si connette a Twitch o YouTube — ogni passaggio aggiunge ritardo. I proxy datacenter con route dirette sono più veloci dei residential per questo scopo. Nessuno lato piattaforma controlla se il vostro IP sembra una connessione domestica quando state trasmettendo video in upload. E la stabilità. Una connessione che cade durante lo streaming è un disastro. Le connessioni datacenter non hanno le fluttuazioni tipiche della rete domestica.

Broadcasting multi-piattaforma su Twitch, YouTube, Kick e altro

Servizi come Restream permettono di andare in diretta su Twitch, YouTube, Kick e Facebook Gaming contemporaneamente. Alcuni streamer instradano il traffico attraverso proxy per apparire da regioni diverse su piattaforme diverse o mantenere profili separati per ogni servizio — in questo caso, assegnate un IP proxy dedicato per piattaforma per evitare il collegamento incrociato degli account.Per il live streaming via proxy su più piattaforme, assicuratevi che il proxy gestisca l'upload combinato. Se inviate 10 Mbps a ciascuna delle 3 piattaforme, sono almeno 30 Mbps che passano attraverso il proxy contemporaneamente. Se trasmettete su 4-5 piattaforme in simultanea, prevedete almeno 50+ Mbps e un IP dedicato per ogni destinazione di streaming.

Cosa non funziona per il live streaming

I proxy residenziali rotating cambiano il vostro IP durante la sessione — questo può disconnettere la trasmissione o attivare i controlli di sicurezza della piattaforma. I proxy gratuiti non hanno la banda necessaria, interrompono le connessioni e spesso sono bloccati dalle principali piattaforme. E la tariffazione a GB con i volumi dello streaming non ha senso — 500 GB al mese anche solo a $1/GB significano $500 al mese per qualcosa che dovrebbe costare una frazione di quella cifra.

Configurazione in OBS, Streamlabs e Restream