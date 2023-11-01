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Proxy per lo streaming

Proxy datacenter IPv4 per OBS e Restream: fino a 500 Mbps, traffico illimitato, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — progettati per il live broadcasting.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per lo streaming.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one dedicated US IP per one live streaming platform profile
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei dettagli dei proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizio proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

È senza dubbio il proxy più veloce che abbia mai usato! Non ho avuto alcun problema ad accedere ai contenuti soggetti a restrizioni e la connessione è estremamente stabile. Inoltre, l'assistenza clienti è stata davvero reattiva. Vale senz'altro l'investimento!

Nadeem KhanDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Questa applicazione mi piace davvero. Offre prestazioni eccellenti. Posso consigliarla a tutti: risolverà molti problemi. Anche il prezzo è davvero basso, almeno per me. Ottima applicazione!

Slava HarevichPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Ciò che mi ha colpito di più è stata la varietà di località disponibili. Mi servivano IP europei specifici per un progetto localizzato e FineProxy aveva esattamente ciò che cercavo. I siti che frequento non contrassegnano gli IP come "ad alto rischio", il che è un grande vantaggio. Rinnoverò sicuramente l'abbonamento il mese prossimo.

bodehughNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Posso guardare contenuti in 4K tramite un proxy?

Sì, a patto che il proxy abbia bandwidth sufficiente. Il broadcasting in 4K richiede 25-50 Mbps costanti in upload. Il limite di 500 Mbps dei nostri proxy datacenter gestisce questo traffico con ampio margine. Di solito il collo di bottiglia è la vostra connessione internet, non il proxy.

Twitch o YouTube rileveranno il proxy?Gli IP

Gli IP datacenter sono tecnicamente rilevabili, ma le piattaforme non li bloccano per il broadcasting. Migliaia di streamer vanno live ogni giorno da server cloud e VPN. Queste piattaforme si preoccupano delle violazioni delle policy sui contenuti, non del tipo di IP che state utilizzando.

Serve un tipo di proxy diverso per il broadcasting rispetto alla visione?

Sì. Per il broadcasting — i proxy datacenter vincono in velocità e stabilità. Per guardare contenuti geo-bloccati — i proxy ISP sono migliori perché i servizi di streaming bloccano gli indirizzi datacenter lato spettatore.

Come scelgo la posizione del server per lo streaming?Scegliete la regione

Scegliete la regione da cui volete risultare connessi, mantenetela il più vicino possibile ai server della piattaforma. Se trasmettete a un pubblico statunitense su Twitch, un proxy datacenter USA offre la combinazione ideale di bassa latenza e geolocalizzazione corretta. Passare attraverso un server dall’altra parte del mondo aggiunge un ritardo inutile.

Come si configura un proxy in OBS Studio o Streamlabs per il live streaming?In OBS

In OBS Studio, andate su Impostazioni → Avanzate → Rete, abilitate l'opzione proxy, selezionate SOCKS5 e inserite IP del proxy, porta, username e password. In Streamlabs Desktop, le impostazioni proxy si gestiscono a livello di sistema — configurate il proxy nelle impostazioni di rete del sistema operativo o usate uno strumento come Proxifier per instradare il traffico di Streamlabs attraverso il proxy. Dopo la configurazione, eseguite uno stream di prova per verificare che la connessione sia stabile e che la trasmissione risulti dalla regione corretta. Guide dettagliate per entrambi gli strumenti sono disponibili nel nostro Integration Hub.

Guida

500 Mbps e traffico illimitato: cosa serve davvero a uno streamer da un proxy

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

La maggior parte delle guide sui proxy parla di anonimato e bypass dei blocchi. Agli streamer interessa tutt'altro: la mia trasmissione a 1080p60 avrà lag? Posso restare live per 8 ore senza raggiungere un limite di traffico? Un proxy per il broadcasting non ha nulla in comune con uno per lo scraping o la gestione degli account. Che stiate trasmettendo su Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming o su tutte contemporaneamente tramite Restream — i requisiti sono bandwidth, stabilità e zero limiti di traffico. Il numero di proxy necessari dipende da quante piattaforme e account gestite: un IP dedicato per ogni profilo piattaforma è l'approccio più sicuro.

Broadcasting da una regione diversa con bandwidth completa

Vi trovate in un Paese ma volete che il vostro stream risulti da un altro — per raggiungere un pubblico specifico, accedere a funzionalità limitate per regione o aggirare le geo-restrizioni su una piattaforma come Twitch, YouTube, Kick o Facebook Gaming. I numeri: il 1080p60 consuma costantemente 6-12 Mbps in upload. Il 4K arriva a 25-50 Mbps. Aggiungete l'overhead dell'encoding e servono almeno 50 Mbps di margine. I nostri proxy datacenter raggiungono i 500 Mbps, quindi anche le trasmissioni più pesanti non sono un problema. Il traffico si accumula rapidamente. Un singolo stream di 4 ore a 1080p60 consuma 10-20 GB. Trasmettendo ogni giorno, sono 300-600 GB al mese. Qualsiasi piano con tariffazione a GB distruggerà il vostro budget — il traffico illimitato è l'unica opzione sensata. Anche latenza conta. OBS si connette al proxy, il proxy si connette a Twitch o YouTube — ogni passaggio aggiunge ritardo. I proxy datacenter con route dirette sono più veloci dei residential per questo scopo. Nessuno lato piattaforma controlla se il vostro IP sembra una connessione domestica quando state trasmettendo video in upload. E la stabilità. Una connessione che cade durante lo streaming è un disastro. Le connessioni datacenter non hanno le fluttuazioni tipiche della rete domestica.

Broadcasting multi-piattaforma su Twitch, YouTube, Kick e altro

Servizi come Restream permettono di andare in diretta su Twitch, YouTube, Kick e Facebook Gaming contemporaneamente. Alcuni streamer instradano il traffico attraverso proxy per apparire da regioni diverse su piattaforme diverse o mantenere profili separati per ogni servizio — in questo caso, assegnate un IP proxy dedicato per piattaforma per evitare il collegamento incrociato degli account.Per il live streaming via proxy su più piattaforme, assicuratevi che il proxy gestisca l'upload combinato. Se inviate 10 Mbps a ciascuna delle 3 piattaforme, sono almeno 30 Mbps che passano attraverso il proxy contemporaneamente. Se trasmettete su 4-5 piattaforme in simultanea, prevedete almeno 50+ Mbps e un IP dedicato per ogni destinazione di streaming.

Cosa non funziona per il live streaming

I proxy residenziali rotating cambiano il vostro IP durante la sessione — questo può disconnettere la trasmissione o attivare i controlli di sicurezza della piattaforma. I proxy gratuiti non hanno la banda necessaria, interrompono le connessioni e spesso sono bloccati dalle principali piattaforme. E la tariffazione a GB con i volumi dello streaming non ha senso — 500 GB al mese anche solo a $1/GB significano $500 al mese per qualcosa che dovrebbe costare una frazione di quella cifra.

Configurazione in OBS, Streamlabs e Restream

Configurate il vostro software di streaming (OBS, Streamlabs) per instradare il traffico attraverso il proxy. OBS Studio supporta SOCKS5 nativamente in Impostazioni → Avanzate → Rete — inserite lì IP del proxy, porta e credenziali. Streamlabs Desktop utilizza le impostazioni proxy a livello di sistema, quindi configurate il proxy nelle impostazioni di rete del vostro OS oppure eseguite un client proxy locale come Proxifier. Per Restream, la connessione passa attraverso il vostro encoder (OBS o Streamlabs), quindi si applica la stessa configurazione proxy. Per istruzioni dettagliate passo-passo per ogni tool, consultate il nostro Integration Hub.