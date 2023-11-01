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流媒体代理

适用于 OBS 和 Restream 的数据中心 IPv4 代理：高达 500 Mbps，无限流量，支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5——专为直播打造。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 流媒体代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个 dedicated 美国 IP 用于 一个 live streaming platform profile
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理详情 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

这绝对是我用过的快的代理！我访问受限内容完全没有问题，连接也非常稳定。而且他们的客服响应非常迅速。绝对值得投资！

Nadeem KhanDieg, 2 年多前译自英语来源

我确实喜欢这个应用。它的表现非常非常出色。我可以推荐给所有人，它能解决很多问题。而且价格对我来说真的很便宜。很酷的应用！

Slava HarevichFineProxy 内部平台译自英语来源

流量永不限量

很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2 年多前译自英语来源

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David RhodesTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

位置与库存

最让我印象深刻的是可供选择的多样地点。我需要专门的欧洲IP来做本地化项目，FineProxy正好得到了我想要的。我常去的网站没有标记这些IP为“高风险”，这是个很大的优点。我下个月肯定会续订。

bodehughNorton Safe Web, 今年译自英语来源

FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇

W3sazzadProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
通过代理可以进行 4K 推流吗？可以

可以，只要代理拥有足够的带宽即可。4K 直播推流需要持续 25-50 Mbps 的上传速度。我们的数据中心代理最高可达 500 Mbps，完全可以轻松应对。通常真正的瓶颈在于您自身的网络连接，而不是代理。

Twitch 或 YouTube 会检测到代理吗？通常不行

数据中心 IP 在技术上是可被识别的，但平台不会因此封禁直播推流。每天都有成千上万的主播通过云服务器和 VPN 进行直播。这些平台关注的是内容违规问题，而不是您使用的 IP 类型。

直播推流和观看需要使用不同类型的代理吗？可以

是的。对于直播推流——数据中心代理在速度和稳定性方面更胜一筹。而在观看地区限制内容方面——ISP 代理更合适，因为流媒体服务会在观看端封禁数据中心 IP。

如何选择流媒体代理的服务器位置？匹配目标地区

选择您希望显示的地区，但尽量选择离平台服务器最近的位置。如果您要在 Twitch 上面向美国观众直播，美国数据中心代理可以提供最佳的低延迟和精准地理定位组合。经过地球另一端的服务器只会增加不必要的延迟。

如何在 OBS Studio 或 Streamlabs 中设置代理进行直播推流？使用 SOCKS5

在 OBS Studio 中，进入「设置」→「高级」→「网络」，启用代理选项，选择 SOCKS5，然后输入代理 IP、端口、用户名和密码。在 Streamlabs Desktop 中，代理设置需要在系统层面配置——在操作系统的网络设置中配置代理，或使用 Proxifier 等工具将 Streamlabs 的流量路由到代理。配置完成后，运行一次测试直播，确认连接稳定且直播显示为正确的地区。两款工具的详细配置教程可在我们的集成中心中查看。

指南

500 Mbps 与无限流量：主播真正需要的代理配置

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

大多数代理指南讨论的都是匿名性和绕过封锁。但主播关心的是另一回事：我的 1080p60 直播会卡吗？连续直播 8 小时会不会触及流量上限？用于直播推流的流媒体代理与用于数据抓取或多账号管理的代理完全不同。无论您是向 Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gaming 推流，还是通过 Restream 同时推送到所有平台——核心需求都是带宽、稳定性和无限流量。而您需要的代理数量取决于您运营的平台和账号数量：每个平台账号配一个独享 IP 是最安全的做法。

从不同地区进行全带宽直播推流

您身处一个国家，但希望直播显示来自另一个国家——针对特定受众、访问区域锁定的功能，或绕过 Twitch、YouTube、Kick 或 Facebook Gaming 等平台的地区限制。 来看具体数据：1080p60 需要持续 6-12 Mbps 的上传带宽，4K 则需要 25-50 Mbps。加上编码开销，您至少需要 50 Mbps 的余量。我们的数据中心代理支持高达 500 Mbps，即使是最高负载的直播也完全没问题。 流量消耗非常快。单场 4 小时的 1080p60 直播就要消耗 10-20 GB。每天直播的话，一个月就是 300-600 GB。任何按 GB 计费的套餐都会让您的预算崩溃——无限流量是唯一合理的选择。 延迟同样重要。OBS 连接代理，代理再连接 Twitch 或 YouTube——每一步都会增加延迟。数据中心代理拥有直连线路，在这种场景下比住宅代理更快。平台方不会在您推流时检查您的 IP 是否像家庭宽带连接。 还有稳定性。直播中途断连是灾难性的。数据中心连接不会像家庭宽带那样出现波动。

跨 Twitch、YouTube、Kick 等平台的多平台直播推流

Restream 等服务可以让您同时在 Twitch、YouTube、Kick 和 Facebook Gaming 上直播。一些主播通过代理进行路由，以便在不同平台上显示为不同地区，或为每个平台维护独立的账号。在这种情况下，建议为每个平台分配一个独立的代理 IP，以避免账号之间产生关联。如果需要跨多个平台进行代理直播，请确保代理能够承受合并后的上传带宽。如果您同时向 3 个平台各推送 10 Mbps，那么通过代理的带宽至少需要 30 Mbps。同时运行 4-5 个平台？请预留 50+ Mbps 的带宽，并为每个推流目标分配一个独享 IP。

哪些方案不适合在线直播

动态住宅代理会在会话过程中更换 IP——这可能导致您的直播中断或触发平台安全机制。免费代理没有足够的带宽，连接频繁断开，而且通常已被主流平台封禁。此外，按 GB 计费在直播场景下完全不划算——每月 500 GB 即使按 $1/GB 计算就是每月 $500，而这本应只是其中很小一部分的费用。

在 OBS、Streamlabs 和 Restream 中的配置方法

配置您的直播软件（OBS、Streamlabs）通过代理路由。OBS Studio 在 设置 → 高级 → 网络 中原生支持 SOCKS5——在那里输入您的代理 IP、端口和凭据即可。Streamlabs Desktop 使用系统级代理设置，因此请在操作系统的网络设置中配置代理，或运行 Proxifier 等本地代理客户端。对于 Restream，连接通过您的编码器（OBS 或 Streamlabs）进行，因此同样的代理配置适用。如需各工具的详细分步指南，请查看我们的集成中心