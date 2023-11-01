大多数代理指南讨论的都是匿名性和绕过封锁。但主播关心的是另一回事：我的 1080p60 直播会卡吗？连续直播 8 小时会不会触及流量上限？用于直播推流的流媒体代理与用于数据抓取或多账号管理的代理完全不同。无论您是向 Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gaming 推流，还是通过 Restream 同时推送到所有平台——核心需求都是带宽、稳定性和无限流量。而您需要的代理数量取决于您运营的平台和账号数量：每个平台账号配一个独享 IP 是最安全的做法。

从不同地区进行全带宽直播推流

您身处一个国家，但希望直播显示来自另一个国家——针对特定受众、访问区域锁定的功能，或绕过 Twitch、YouTube、Kick 或 Facebook Gaming 等平台的地区限制。 来看具体数据：1080p60 需要持续 6-12 Mbps 的上传带宽，4K 则需要 25-50 Mbps。加上编码开销，您至少需要 50 Mbps 的余量。我们的数据中心代理支持高达 500 Mbps，即使是最高负载的直播也完全没问题。 流量消耗非常快。单场 4 小时的 1080p60 直播就要消耗 10-20 GB。每天直播的话，一个月就是 300-600 GB。任何按 GB 计费的套餐都会让您的预算崩溃——无限流量是唯一合理的选择。 延迟同样重要。OBS 连接代理，代理再连接 Twitch 或 YouTube——每一步都会增加延迟。数据中心代理拥有直连线路，在这种场景下比住宅代理更快。平台方不会在您推流时检查您的 IP 是否像家庭宽带连接。 还有稳定性。直播中途断连是灾难性的。数据中心连接不会像家庭宽带那样出现波动。