大多数代理指南讨论的都是匿名性和绕过封锁。但主播关心的是另一回事：我的 1080p60 直播会卡吗？连续直播 8 小时会不会触及流量上限？用于直播推流的流媒体代理与用于数据抓取或多账号管理的代理完全不同。无论您是向 Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gaming 推流，还是通过 Restream 同时推送到所有平台——核心需求都是带宽、稳定性和无限流量。而您需要的代理数量取决于您运营的平台和账号数量：每个平台账号配一个独享 IP 是最安全的做法。
从不同地区进行全带宽直播推流
您身处一个国家，但希望直播显示来自另一个国家——针对特定受众、访问区域锁定的功能，或绕过 Twitch、YouTube、Kick 或 Facebook Gaming 等平台的地区限制。 来看具体数据：1080p60 需要持续 6-12 Mbps 的上传带宽，4K 则需要 25-50 Mbps。加上编码开销，您至少需要 50 Mbps 的余量。我们的数据中心代理支持高达 500 Mbps，即使是最高负载的直播也完全没问题。 流量消耗非常快。单场 4 小时的 1080p60 直播就要消耗 10-20 GB。每天直播的话，一个月就是 300-600 GB。任何按 GB 计费的套餐都会让您的预算崩溃——无限流量是唯一合理的选择。 延迟同样重要。OBS 连接代理，代理再连接 Twitch 或 YouTube——每一步都会增加延迟。数据中心代理拥有直连线路，在这种场景下比住宅代理更快。平台方不会在您推流时检查您的 IP 是否像家庭宽带连接。 还有稳定性。直播中途断连是灾难性的。数据中心连接不会像家庭宽带那样出现波动。
跨 Twitch、YouTube、Kick 等平台的多平台直播推流
Restream 等服务可以让您同时在 Twitch、YouTube、Kick 和 Facebook Gaming 上直播。一些主播通过代理进行路由，以便在不同平台上显示为不同地区，或为每个平台维护独立的账号。在这种情况下，建议为每个平台分配一个独立的代理 IP，以避免账号之间产生关联。如果需要跨多个平台进行代理直播，请确保代理能够承受合并后的上传带宽。如果您同时向 3 个平台各推送 10 Mbps，那么通过代理的带宽至少需要 30 Mbps。同时运行 4-5 个平台？请预留 50+ Mbps 的带宽，并为每个推流目标分配一个独享 IP。
哪些方案不适合在线直播
动态住宅代理会在会话过程中更换 IP——这可能导致您的直播中断或触发平台安全机制。免费代理没有足够的带宽，连接频繁断开，而且通常已被主流平台封禁。此外，按 GB 计费在直播场景下完全不划算——每月 500 GB 即使按 $1/GB 计算就是每月 $500，而这本应只是其中很小一部分的费用。
在 OBS、Streamlabs 和 Restream 中的配置方法
配置您的直播软件（OBS、Streamlabs）通过代理路由。OBS Studio 在 设置 → 高级 → 网络 中原生支持 SOCKS5——在那里输入您的代理 IP、端口和凭据即可。Streamlabs Desktop 使用系统级代理设置，因此请在操作系统的网络设置中配置代理，或运行 Proxifier 等本地代理客户端。对于 Restream，连接通过您的编码器（OBS 或 Streamlabs）进行，因此同样的代理配置适用。如需各工具的详细分步指南，请查看我们的集成中心。