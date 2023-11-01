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Proxy untuk AI

Private proxy IPv4 untuk rotasi API key AI: satu IP per key, HTTP/HTTPS/SOCKS5, bypass limit 429 di OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun dengan proxy untuk akses API AI.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu IP khusus untuk satu AI beban kerja proxy
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Ganti IP yang bermasalah dengan cadangan yang tersedia
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Layanan yang layak bagi mereka yang peduli dengan keselamatan mereka online. Saya telah menggunakannya selama 10 hari dan benar-benar puas dengan kecepatan. Dan hal yang paling menyenangkan adalah bahwa tidak ada batasan lalu lintas untuk harga yang rendah.

Alex D.Platform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Apakah saya menggunakan laptop, smartphone, atau tablet, layanan proxy ini memberikan kinerja yang konsisten. Kompatibilitas lintas platform memastikan bahwa saya dapat mempertahankan aktivitas online saya dengan lancar, tidak peduli perangkat yang saya gunakan.

userproxyDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Saya suka FineProxy proxy, sangat cepat dan tidak terdeteksi. Saya menggunakannya pada alat otomatisasi seperti alat kata kunci, dan untuk alat scraping, seperti game changer, dukungan pelanggan adalah top-notch setiap kali Anda membutuhkan bantuan mereka tersedia 24/7 untuk menyelesaikan masalah Anda, kualitas proxy hanya luar biasa.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Perusahaan kami sangat bergantung pada proxy untuk riset SEO, pengelolaan media sosial, analisis pesaing, dan tugas otomatis. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi tim kami dengan menawarkan beragam proxy yang cepat, aman, dan sangat anonim sehingga membantu kami menjalankan tugas secara efisien. Dasbornya mudah digunakan sehingga beberapa proxy dapat dikelola tanpa kesulitan. Berbeda dari penyedia proxy lain yang pernah kami coba, FineProxy mempertahankan kecepatan dan waktu aktif yang konsisten, hal yang sangat penting bagi operasi kami. Jika Anda membutuhkan solusi proxy kelas bisnis, saya sangat menyarankan untuk mencobanya!

omkaarSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah penyedia AI memblokir IP datacenter?Tidak

Tidak. AI API dirancang untuk komunikasi server-to-server — mereka mengharapkan request dari datacenter, cloud server, dan infrastruktur. Rate limit terikat pada API key dan akun Anda, bukan tipe IP. Proxy datacenter bekerja sempurna untuk kebutuhan ini.

Bisakah satu proxy menangani banyak penyedia AI?Ya

Ya. Sebagian besar penyedia kini mendukung format OpenAI API, sehingga satu proxy dapat merutekan request ke OpenAI, Anthropic, Google, dan DeepSeek melalui interface yang sama. Anda cukup mengonfigurasi API key dan base URL yang berbeda untuk setiap penyedia.

Apa bedanya dengan VPN?VPN mengubah

VPN mengubah IP Anda untuk semua traffic. Proxy memungkinkan Anda menetapkan IP berbeda ke API key atau tugas yang berbeda. Untuk pekerjaan AI API, Anda membutuhkan kontrol granular — key A melewati IP 1, key B melewati IP 2. VPN tidak bisa melakukan itu.

Apakah ini melanggar terms of service provider AI?Menjalankan banyak

Menjalankan banyak akun untuk menghindari ban — ya, itu melanggar sebagian besar ToS. Menggunakan proxy untuk mendistribusikan traffic API yang sah ke seluruh akun yang Anda bayar — itu praktik infrastruktur standar. Perusahaan melakukan ini dalam skala besar setiap hari.

Apakah FineProxy mencatat permintaan API saya?Tidak

Tidak. FineProxy menyediakan konektivitas IP — traffic Anda melewati proxy kami, namun kami tidak memeriksa, menyimpan, atau mencatat konten permintaan maupun respons Anda. Prompt, API key, dan output model Anda hanya berada di antara Anda dan penyedia AI.

Apakah ini berfungsi dengan LangChain, LlamaIndex, atau framework AI lainnya?Ya

Ya. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI, dan sebagian besar framework AI lainnya memungkinkan Anda meng-override base URL untuk panggilan API. Arahkan base URL ke proxy server Anda alih-alih langsung ke endpoint provider, dan semua request akan di-route melalui IP yang ditetapkan secara otomatis. Tidak perlu mengubah logika aplikasi Anda.

Berapa latensi yang ditambahkan proxy pada request AI API?Dedicated

Dedicated datacenter proxy biasanya menambahkan latensi 15–30ms per request. Karena proses generate model AI sendiri memakan waktu 500–3000ms tergantung panjang output, overhead proxy hanya di bawah 5% dari total response time — sangat kecil untuk batch processing dan hampir tidak terasa dalam real-time chat.

Apa yang terjadi jika IP proxy diblokir atau key mencapai rate limit-nya?Proxy server

Proxy server Anda harus menerapkan automatic failover. Pantau setiap pasangan key-IP dengan health check setiap 60 detik. Jika suatu key terus-menerus mengembalikan error 429 atau 403, keluarkan dari pool aktif dan arahkan traffic melalui IP cadangan. Siapkan 1–2 IP cadangan khusus untuk keperluan ini.

Haruskah saya menggunakan HTTP/HTTPS atau SOCKS5 untuk panggilan AI API?HTTPS sudah

HTTPS sudah cukup untuk sebagian besar setup AI API — semua provider utama menggunakan endpoint HTTPS, dan setiap proxy client berkemampuan HTTP (httpx, requests, curl) menangani ini secara native. Gunakan SOCKS5 hanya jika client atau framework Anda tidak mendukung HTTP CONNECT, atau jika Anda perlu mem-proxy traffic non-HTTP bersamaan dengan panggilan API. Performa identik di kedua cara; perbedaannya murni soal kompatibilitas client.

Panduan

Proxy untuk Platform AI: Mengapa API Key Saja Tidak Cukup

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Setiap platform AI utama membatasi jumlah request yang dapat Anda kirim. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — semuanya membatasi penggunaan per akun, per menit, per hari. Ketika Anda membangun produk, menjalankan otomasi, atau memproses data dalam volume besar, satu akun dengan satu IP akan cepat mentok. Anda mendapat error 429, request mengantre menumpuk, dan pipeline Anda macet.

AI proxy server berada di antara aplikasi Anda dan provider AI. Anda mengirim request ke proxy, lalu proxy mendistribusikannya ke beberapa API key, masing-masing melalui alamat IP tersendiri. Provider melihat pengguna terpisah, bukan satu akun yang overload. Total kapasitas Anda berlipat ganda sementara setiap key tetap aman dalam batas yang ditentukan. Dalam praktiknya, proxy yang dikonfigurasi dengan baik hanya menambah latensi 15–30 ms per request — dapat diabaikan untuk batch processing dan nyaris tak terasa bahkan di aplikasi chat real-time di mana waktu generasi model itu sendiri mendominasi di 500–3.000 ms.

Ini berhasil karena platform AI mengikat rate limit ke akun, bukan IP — tetapi mereka memantau pola IP. Jika satu alamat memutar 10 API key berbeda secara cepat berturut-turut, itu menjadi tanda bahaya. Private proxy terpisah per key menjaga semuanya tampak natural. Anda juga membutuhkan strategi failover: pantau error rate setiap key, dan jika IP tertentu mulai konsisten mengembalikan 429 atau 403, otomatis keluarkan dari pool dan arahkan traffic key tersebut melalui IP cadangan. Health check setiap 60 detik per pasangan key-IP mendeteksi masalah sebelum menjalar.

Seperti apa setup-nya dalam praktik

Sebagian besar setup AI API proxy mengikuti pola yang sama terlepas dari provider. Anda menjalankan proxy server ringan (FastAPI, Node, Go — apa pun stack Anda) yang menyimpan pool API key. Saat request masuk, proxy memilih key berikutnya yang tersedia, meneruskan request melalui IP yang ditetapkan untuk key tersebut, dan mengembalikan response. Jika satu key mendapat 429 (rate limit error), proxy berpindah key berikutnya. Berikut contoh minimal Python menggunakan FastAPI dan httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Catatan: contoh minimal ini menggunakan itertools.cycle demi kesederhanaan, tetapi tidak otomatis melakukan retry pada error 429. Di production, tambahkan logika retry yang melewati key yang di-throttle dan mencoba pasangan key-IP berikutnya sebelum mengembalikan error ke pemanggil. Karena hampir semua AI provider kini mendukung format OpenAI API, satu proxy bisa menangani translasi format yang dibutuhkan masing-masing AI provider — arahkan ke provider yang tepat, dan aplikasi Anda tidak perlu tahu perbedaannya. Ganti base URL dan key pool per provider, dan server 20 baris yang sama bisa menangani OpenAI, Anthropic, Google, dan DeepSeek.

Berapa banyak IP yang benar-benar Anda butuhkan

Ini bukan web scraping yang membutuhkan ribuan alamat. Untuk pekerjaan AI API, 3–15 private proxy mencakup sebagian besar konfigurasi. Satu IP per API key atau per akun provider. Anda membayar untuk stabilitas dan kebersihan, bukan volume. Siapkan 1–2 IP cadangan untuk failover — jika sebuah key terkena throttle atau IP ditandai, proxy Anda otomatis mengalihkan traffic ke cadangan tanpa menjatuhkan request.

Panduan per platform

Setiap provider AI memiliki rate limit, keunikan, dan best practice tersendiri. Kami telah membahas detailnya masing-masing secara terpisah:

DeepSeek — tidak ada limit yang dipublikasikan, throttling dinamis berdasarkan beban server. Request Anda bisa timeout tanpa peringatan saat jam sibuk. Beberapa key di berbagai IP mengatasi masalah ini. → Proxy untuk DeepSeek Google Gemini — tier gratis dipotong 50-80% di akhir 2025. Sekarang hanya 5-10 request per menit tergantung modelnya. Rotasi key melalui beberapa project Google Cloud adalah solusi standar. → Proxy untuk Gemini Anthropic Claude — rate limit bertingkat (RPM, input/output token per menit) yang meningkat seiring pengeluaran Anda. Traffic burst ditolak meskipun rata-rata Anda masih dalam batas. → Proxy untuk Claude OpenAI ChatGPT — limit per organisasi pada RPM dan token. Target AI chat proxy paling banyak digunakan, dengan tooling paling lengkap. → Proxy untuk ChatGPT Janitor AI — «proxy» di sini berarti API gateway ke model yang lebih baik, bukan IP proxy. Tetapi jika Anda meng-host relay server sendiri, IP outbound yang bersih mencegahnya diblokir. → Proxy untuk Janitor AI

Setiap platform memiliki batasan berbeda, logika deteksi berbeda, dan sweet spot konfigurasi proxy yang berbeda. Mulailah dengan panduan untuk provider utama Anda, siapkan health monitoring di setiap pasangan key-IP, dan sediakan kapasitas cadangan untuk failover.