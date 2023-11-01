Setiap platform AI utama membatasi jumlah request yang dapat Anda kirim. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — semuanya membatasi penggunaan per akun, per menit, per hari. Ketika Anda membangun produk, menjalankan otomasi, atau memproses data dalam volume besar, satu akun dengan satu IP akan cepat mentok. Anda mendapat error 429, request mengantre menumpuk, dan pipeline Anda macet.

AI proxy server berada di antara aplikasi Anda dan provider AI. Anda mengirim request ke proxy, lalu proxy mendistribusikannya ke beberapa API key, masing-masing melalui alamat IP tersendiri. Provider melihat pengguna terpisah, bukan satu akun yang overload. Total kapasitas Anda berlipat ganda sementara setiap key tetap aman dalam batas yang ditentukan. Dalam praktiknya, proxy yang dikonfigurasi dengan baik hanya menambah latensi 15–30 ms per request — dapat diabaikan untuk batch processing dan nyaris tak terasa bahkan di aplikasi chat real-time di mana waktu generasi model itu sendiri mendominasi di 500–3.000 ms.

Ini berhasil karena platform AI mengikat rate limit ke akun, bukan IP — tetapi mereka memantau pola IP. Jika satu alamat memutar 10 API key berbeda secara cepat berturut-turut, itu menjadi tanda bahaya. Private proxy terpisah per key menjaga semuanya tampak natural. Anda juga membutuhkan strategi failover: pantau error rate setiap key, dan jika IP tertentu mulai konsisten mengembalikan 429 atau 403, otomatis keluarkan dari pool dan arahkan traffic key tersebut melalui IP cadangan. Health check setiap 60 detik per pasangan key-IP mendeteksi masalah sebelum menjalar.

Seperti apa setup-nya dalam praktik

Sebagian besar setup AI API proxy mengikuti pola yang sama terlepas dari provider. Anda menjalankan proxy server ringan (FastAPI, Node, Go — apa pun stack Anda) yang menyimpan pool API key. Saat request masuk, proxy memilih key berikutnya yang tersedia, meneruskan request melalui IP yang ditetapkan untuk key tersebut, dan mengembalikan response. Jika satu key mendapat 429 (rate limit error), proxy berpindah key berikutnya. Berikut contoh minimal Python menggunakan FastAPI dan httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Catatan: contoh minimal ini menggunakan itertools.cycle demi kesederhanaan, tetapi tidak otomatis melakukan retry pada error 429. Di production, tambahkan logika retry yang melewati key yang di-throttle dan mencoba pasangan key-IP berikutnya sebelum mengembalikan error ke pemanggil. Karena hampir semua AI provider kini mendukung format OpenAI API, satu proxy bisa menangani translasi format yang dibutuhkan masing-masing AI provider — arahkan ke provider yang tepat, dan aplikasi Anda tidak perlu tahu perbedaannya. Ganti base URL dan key pool per provider, dan server 20 baris yang sama bisa menangani OpenAI, Anthropic, Google, dan DeepSeek.

Berapa banyak IP yang benar-benar Anda butuhkan

Ini bukan web scraping yang membutuhkan ribuan alamat. Untuk pekerjaan AI API, 3–15 private proxy mencakup sebagian besar konfigurasi. Satu IP per API key atau per akun provider. Anda membayar untuk stabilitas dan kebersihan, bukan volume. Siapkan 1–2 IP cadangan untuk failover — jika sebuah key terkena throttle atau IP ditandai, proxy Anda otomatis mengalihkan traffic ke cadangan tanpa menjatuhkan request.

Panduan per platform

Setiap provider AI memiliki rate limit, keunikan, dan best practice tersendiri. Kami telah membahas detailnya masing-masing secara terpisah:

DeepSeek — tidak ada limit yang dipublikasikan, throttling dinamis berdasarkan beban server. Request Anda bisa timeout tanpa peringatan saat jam sibuk. Beberapa key di berbagai IP mengatasi masalah ini. → Proxy untuk DeepSeek Google Gemini — tier gratis dipotong 50-80% di akhir 2025. Sekarang hanya 5-10 request per menit tergantung modelnya. Rotasi key melalui beberapa project Google Cloud adalah solusi standar. → Proxy untuk Gemini Anthropic Claude — rate limit bertingkat (RPM, input/output token per menit) yang meningkat seiring pengeluaran Anda. Traffic burst ditolak meskipun rata-rata Anda masih dalam batas. → Proxy untuk Claude OpenAI ChatGPT — limit per organisasi pada RPM dan token. Target AI chat proxy paling banyak digunakan, dengan tooling paling lengkap. → Proxy untuk ChatGPT Janitor AI — «proxy» di sini berarti API gateway ke model yang lebih baik, bukan IP proxy. Tetapi jika Anda meng-host relay server sendiri, IP outbound yang bersih mencegahnya diblokir. → Proxy untuk Janitor AI