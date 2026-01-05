Berlaku per 5 Januari 2026 Cetak

Untuk keperluan Kebijakan Privasi ini,

” Informasi Non-Pribadi” merujuk pada informasi yang tidak mengidentifikasi dan secara wajar tidak dapat dikaitkan dengan individu tertentu.

Jika Informasi Pribadi digabungkan dengan Informasi Non-Pribadi, data gabungan tersebut akan diperlakukan sebagai Informasi Pribadi. Informasi yang telah dianonimkan secara permanen dianggap sebagai Informasi Non-Pribadi.

Cara Kami Mengumpulkan Informasi#

Kami dapat mengumpulkan informasi tentang Anda melalui cara-cara berikut:

ketika kami memperoleh informasi berdasarkan data yang telah Anda berikan, misalnya menggunakan data teknis untuk meningkatkan fungsionalitas layanan atau menyesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan lokasi.

ketika Anda memberikan informasi secara langsung kepada kami (misalnya, saat membuat akun atau menghubungi dukungan pelanggan);

ketika informasi dikumpulkan secara otomatis melalui penggunaan Layanan kami oleh Anda;

Cara Kami Menggunakan Informasi#

Kami menggunakan informasi yang kami kumpulkan untuk tujuan yang sesuai dengan Kebijakan Privasi ini, termasuk untuk:

menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara Layanan kami;

memproses transaksi dan mengelola akun pengguna;

meningkatkan, memantau, dan mengamankan Layanan kami;

berkomunikasi dengan pengguna terkait hal-hal yang berkaitan dengan layanan;

mematuhi kewajiban hukum dan regulasi.

Pengungkapan Informasi#

Kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi dalam situasi berikut:

Persyaratan hukum.

Apabila pengungkapan diwajibkan oleh hukum, regulasi, proses hukum, atau permintaan pemerintah yang berlaku.

Apabila pengungkapan diwajibkan oleh hukum, regulasi, proses hukum, atau permintaan pemerintah yang berlaku. Perlindungan hak dan keselamatan.

Ketika kami memiliki keyakinan dengan itikad baik bahwa pengungkapan diperlukan secara wajar untuk melindungi hak, properti, atau keselamatan FineProxy, pengguna kami, atau publik.

Kami tidak menjual Informasi Pribadi kepada pihak ketiga.

Penyimpanan dan Keamanan Data#

Kami menerapkan langkah-langkah administratif, teknis, dan organisasi yang wajar yang dirancang untuk melindungi Informasi Pribadi dari akses tidak sah, kehilangan, penyalahgunaan, atau pengubahan. Meskipun tidak ada metode transmisi atau penyimpanan data yang sepenuhnya aman, kami mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keamanan informasi yang dipercayakan kepada kami.

Informasi Pribadi hanya disimpan selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, kecuali jika periode penyimpanan yang lebih lama diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

Dalam hal terjadi insiden keamanan data yang melibatkan Informasi Pribadi, kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Perubahan pada Kebijakan Privasi Ini#

Kami dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan akan dipublikasikan di situs web kami dengan tanggal efektif yang diperbarui. Penggunaan Layanan secara berkelanjutan setelah perubahan tersebut berlaku merupakan penerimaan terhadap Kebijakan Privasi yang telah direvisi.

Pemrosesan Pembayaran dan Keamanan#

FineProxy tidak menyimpan atau memproses data kartu pembayaran secara langsung. Semua transaksi pembayaran ditangani oleh penyedia pembayaran pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memproses informasi pembayaran secara aman sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, seperti PCI-DSS. Kami hanya menerima informasi terkait transaksi yang terbatas yang diperlukan untuk mengonfirmasi pembayaran dan menyediakan Layanan.