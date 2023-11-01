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Proxy untuk scraping Amazon

Proxy IPv4 untuk scraping Amazon dan manajemen akun: mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, rotasi IP per request untuk pengumpulan data skala besar, serta IP dedicated untuk pemisahan multi-akun — dengan pengiriman otomatis dan akses API.

Konfigurasikan paket Anda →
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Berputar.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPDirekomendasikan di siniBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli paket berputar dengan 5 juta kredit untuk Amazon pengumpulan data
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk Amazon layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan layanan proxy yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Sebagai pemain MMORPG yang rajin yang sering harus terhubung ke server luar negeri, saya telah menguji hampir setiap solusi VPN dan proxy di luar sana. FineProxy.org adalah satu-satunya layanan yang memberi saya ping yang stabil tanpa lonjakan lag selama serangan berjam-jam. Yang penting bagi saya adalah kemampuan untuk memilih alamat IP yang bersih dari kota tertentu untuk melewati kunci regional pada kunci Steam. Alamat tidak ditandai sebagai hosting, yang sering mendiskualifikasi mereka di mata sistem anti-cheat dan toko. Transaksi itu cepat petir, dan proxy aktif segera setelah pembayaran dibersihkan. Gameplay virtual saya akhirnya menjadi lancar.

kluczykpikpikDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Menjalankan akun

Kualitas, cepat dan stabil bekerja proxy, saya sangat senang, ini persis apa yang saya butuhkan. Di negara saya (Ukraina) banyak situs dan jejaring sosial yang diblokir, sekarang masalah ini diselesaikan. Harga sangat menyenangkan, untuk sejumlah besar proxy (1000+) Saya hanya membayar 20 dlrs, itu lebih murah dan lebih cepat daripada proxy Anda tidak akan menemukan di mana-mana, jadi saya merekomendasikan layanan ini kepada Anda.

Darya MolchanovaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Situs proxy ini adalah yang terbaik yang pernah saya coba. Proxy-nya tidak diblokir di mana pun dan sepenuhnya privat. Saya menyukainya.

Andres DomfTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Layanan FineProxy jujur cukup baik — dukungan cepat dan banyak lokasi yang berbeda. Satu-satunya kelemahan dari layanan ini adalah batas 600 permintaan proxy. Bagi beberapa orang, ini tidak cukup; mereka ingin lebih banyak, tetapi perusahaan mengatakan, "Ini kebijakan kami".

kristina1999SaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Proxy mana yang terbaik untuk Amazon?Proxy residential dan

Proxy residential dan ISP sangat ideal untuk belanja, manajemen akun, dan pemasaran berkat tingkat kepercayaan yang tinggi. Proxy mobile memberikan anonimitas maksimal saat reputasi IP sangat penting. Proxy datacenter sering digunakan sebagai proxy untuk scraping Amazon karena menawarkan kecepatan tinggi, koneksi stabil, dan pool IP besar yang cocok untuk pengumpulan data otomatis. Untuk scraping skala besar, sebaiknya gunakan pool proxy besar dengan rotasi IP pada setiap request.

Proxy mana yang terbaik untuk Amazon Prime?Proxy terbaik untuk

Proxy terbaik untuk Amazon Prime biasanya adalah proxy residential atau proxy ISP dengan alamat IP dari wilayah yang dibutuhkan. Proxy jenis ini memastikan akses yang tepat ke konten Prime, langganan, dan fitur regional sekaligus meminimalkan error serta pembatasan akses.

Bisakah saya menggunakan proxy gratis untuk Amazon?Secara teknis

Secara teknis, proxy gratis bisa digunakan untuk Amazon, tetapi sangat tidak disarankan. Sebagian besar IP gratis sudah digunakan secara masif dan cepat diblokir oleh platform, yang mengakibatkan captcha, pembatasan, dan performa tidak stabil. Proxy berbayar dengan reputasi IP bersih adalah pilihan yang jauh lebih aman dan andal.

Bisakah saya menggunakan beberapa IP proxy untuk satu akun Amazon?Tidak

Tidak. Setiap akun Amazon harus menggunakan satu IP proxy unik dan fingerprint browser yang konsisten. Menggunakan banyak proxy atau sering mengganti IP untuk satu akun meningkatkan kemungkinan ditandai sebagai aktivitas mencurigakan dan dapat mengakibatkan pembatasan atau penangguhan akun. Praktik yang direkomendasikan adalah satu akun, satu proxy.

Seberapa sering proxy Anda diperbarui, dan apakah tersedia penggantian?Kami

Kami terus memperbarui dan memperluas pool proxy dengan menambahkan IP baru serta memperluas cakupan geografis demi menjaga keandalan dan keragaman yang tinggi. Jika ada IP yang terkompromi atau performanya menurun, penggantian gratis tersedia atas permintaan melalui tim dukungan kami — memastikan pool Anda tetap bersih dan efektif tanpa biaya tambahan. Tujuan kami adalah menyediakan alamat IP yang selalu segar dan bereputasi tinggi, cocok untuk use case yang menuntut seperti scraping Amazon dan manajemen akun.