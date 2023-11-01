500-1000 Proxy
Proxy dari berbagai negara. Banyak dan berkualitas tinggi! Mereka bekerja tanpa otorisasi (dengan koneksi IP) atau melalui sistem login/kata sandi.
Susun paket 500–1000 proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.
|Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli 1000 IP pusat data di AS, Britania Raya, dan Jerman dengan harga volume
- Perpanjang setiap layanan proxy massal yang berakhir minggu ini, di bawah $500
- Ekspor saat ini 1000-daftar proxy sebagai JSON
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk bulk paket proxy
- Tampilkan layanan proxy massal yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Pesanan minimum
Proxy yang luar biasa dan bekerja seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, memakainya sepanjang waktu, dan membeli 1.000 sekaligus.
bagus! saya sedang mencari alternatif untuk VPN dan itulah yang saya pilih. pertama, kecepatan tinggi, itu adalah keuntungan besar jika Anda membandingkannya dengan layanan lain. kedua, saya benar-benar menyukai harga ini — 1000 IP untuk 21,9 $ itulah yang saya dapatkan di sini:) biasanya saya membeli IP Eropa, tetapi sebenarnya ada beberapa paket IP Ukraina, Rusia dan Amerika. terima kasih untuk layanan, teman-teman!
Lokasi dan ketersediaan
Saya menggunakan layanan ini pada tahun 2016. Dan saat ini (2024) saya juga pengguna. Terkejut layanan ini masih berjalan. Ada pilihan tarif yang baik dan pilihan berdasarkan negara. Harga wajar, pembayaran mungkin dalam crypto. Saya senang dengan layanan dan merekomendasikannya kepada semua orang
FineProxy menyediakan layanan proxy yang sangat baik dengan berbagai lokasi IP. Proses pengaturan mudah, dan proxy mereka bekerja sempurna untuk kebutuhan saya. Harga juga wajar, menjadikannya pilihan yang bagus untuk penggunaan pribadi dan bisnis.
Kecepatan saat dibebani
Layanan proxy yang sangat baik! Setupnya cepat dan mudah, kecepatan cepat, dan koneksi sangat stabil. Saya tidak memiliki masalah dengan downtime, dan dashboard mudah digunakan.
FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.
Mengapa saya harus membeli proxy server dibandingkan jenis lainnya?Proxy DC
Proxy DC memberikan performa lebih tinggi dan keamanan lebih kuat dibandingkan kebanyakan jenis proxy lainnya karena berjalan di server dedicated dengan koneksi cepat dan hardware yang mumpuni. Artinya, akses ke website lebih cepat, latensi lebih rendah, dan pengalaman secara keseluruhan lebih stabil. Proxy DC juga memberikan perlindungan lebih baik terhadap penipuan, malware, dan ancaman online lainnya, memungkinkan Anda memblokir domain berbahaya dan mengelola akses melalui kebijakan keamanan. Dan satu hal lagi — tidak seperti proxy berbasis botnet, proxy server sepenuhnya legal dan sah.
Disebutkan bahwa FineProxy juga merupakan LIR — apa artinya?LIR (Local Internet
LIR (Local Internet Registry) adalah organisasi yang berwenang mengalokasikan dan mengelola ruang alamat IP serta Autonomous System Numbers (ASN) di wilayahnya. LIR menerima blok IP dan ASN langsung dari RIR (Regional Internet Registries), yang diawasi oleh IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Sebagai LIR, FineProxy mengelola rentang IPv4 dan ASN miliknya sendiri di bawah kendali registri resmi. Artinya, semua IP yang kami sediakan terdaftar langsung atas nama perusahaan kami, bukan disewa dari pihak ketiga. LIR juga menjaga keakuratan data registrasi dan bekerja sama dengan registri lain untuk memastikan transparansi dan stabilitas infrastruktur internet global.
Benarkah semakin banyak alamat IP yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan terkena banned?Sebagian benar
Sebagian benar. Pool IP yang besar dan dikelola dengan baik dapat mengurangi pemblokiran dengan menyebarkan traffic, menghindari pola berulang, dan mengisolasi sesi (misalnya, satu IP per akun atau alur kerja). Ini membantu mengatasi rate limit dan reputasi IP dasar. Namun bukan berarti kebal. Sebagian besar platform menilai perilaku dan sinyal di luar IP: kecepatan request, urutan header/TLS, cookie dan sesi, fingerprint perangkat, serta respons tantangan (misalnya CAPTCHA/3-DS). Rotasi yang buruk justru bisa meningkatkan pemblokiran — mencampur sesi, memindahkan keranjang belanja antar wilayah, atau mengganti IP di tengah proses login. Praktik terbaik: kombinasikan pool IP yang berkualitas dan bersih dengan pacing yang realistis (backoff/jitter), penanganan session/cookie yang stabil, header yang konsisten, dan isolasi IP per flow. Perlakukan 429 sebagai batas concurrency; perlakukan 403/challenge sebagai masalah client/perilaku terlebih dahulu — ganti IP sebagai langkah terakhir.