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500-1000 Proxy

Proxy dari berbagai negara. Banyak dan berkualitas tinggi! Mereka bekerja tanpa otorisasi (dengan koneksi IP) atau melalui sistem login/kata sandi.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket 500–1000 proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1000 IP pusat data di AS, Britania Raya, dan Jerman dengan harga volume
  • Perpanjang setiap layanan proxy massal yang berakhir minggu ini, di bawah $500
  • Ekspor saat ini 1000-daftar proxy sebagai JSON
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk bulk paket proxy
  • Tampilkan layanan proxy massal yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Pesanan minimum

Proxy yang luar biasa dan bekerja seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, memakainya sepanjang waktu, dan membeli 1.000 sekaligus.

IvanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

bagus! saya sedang mencari alternatif untuk VPN dan itulah yang saya pilih. pertama, kecepatan tinggi, itu adalah keuntungan besar jika Anda membandingkannya dengan layanan lain. kedua, saya benar-benar menyukai harga ini — 1000 IP untuk 21,9 $ itulah yang saya dapatkan di sini:) biasanya saya membeli IP Eropa, tetapi sebenarnya ada beberapa paket IP Ukraina, Rusia dan Amerika. terima kasih untuk layanan, teman-teman!

Nicky TickPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya menggunakan layanan ini pada tahun 2016. Dan saat ini (2024) saya juga pengguna. Terkejut layanan ini masih berjalan. Ada pilihan tarif yang baik dan pilihan berdasarkan negara. Harga wajar, pembayaran mungkin dalam crypto. Saya senang dengan layanan dan merekomendasikannya kepada semua orang

D1smayDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy menyediakan layanan proxy yang sangat baik dengan berbagai lokasi IP. Proses pengaturan mudah, dan proxy mereka bekerja sempurna untuk kebutuhan saya. Harga juga wajar, menjadikannya pilihan yang bagus untuk penggunaan pribadi dan bisnis.

Chris2025SaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Layanan proxy yang sangat baik! Setupnya cepat dan mudah, kecepatan cepat, dan koneksi sangat stabil. Saya tidak memiliki masalah dengan downtime, dan dashboard mudah digunakan.

vipallc2020Norton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa saya harus membeli proxy server dibandingkan jenis lainnya?Proxy DC

Proxy DC memberikan performa lebih tinggi dan keamanan lebih kuat dibandingkan kebanyakan jenis proxy lainnya karena berjalan di server dedicated dengan koneksi cepat dan hardware yang mumpuni. Artinya, akses ke website lebih cepat, latensi lebih rendah, dan pengalaman secara keseluruhan lebih stabil. Proxy DC juga memberikan perlindungan lebih baik terhadap penipuan, malware, dan ancaman online lainnya, memungkinkan Anda memblokir domain berbahaya dan mengelola akses melalui kebijakan keamanan. Dan satu hal lagi — tidak seperti proxy berbasis botnet, proxy server sepenuhnya legal dan sah.

Disebutkan bahwa FineProxy juga merupakan LIR — apa artinya?LIR (Local Internet

LIR (Local Internet Registry) adalah organisasi yang berwenang mengalokasikan dan mengelola ruang alamat IP serta Autonomous System Numbers (ASN) di wilayahnya. LIR menerima blok IP dan ASN langsung dari RIR (Regional Internet Registries), yang diawasi oleh IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Sebagai LIR, FineProxy mengelola rentang IPv4 dan ASN miliknya sendiri di bawah kendali registri resmi. Artinya, semua IP yang kami sediakan terdaftar langsung atas nama perusahaan kami, bukan disewa dari pihak ketiga. LIR juga menjaga keakuratan data registrasi dan bekerja sama dengan registri lain untuk memastikan transparansi dan stabilitas infrastruktur internet global.

Benarkah semakin banyak alamat IP yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan terkena banned?Sebagian benar

Sebagian benar. Pool IP yang besar dan dikelola dengan baik dapat mengurangi pemblokiran dengan menyebarkan traffic, menghindari pola berulang, dan mengisolasi sesi (misalnya, satu IP per akun atau alur kerja). Ini membantu mengatasi rate limit dan reputasi IP dasar. Namun bukan berarti kebal. Sebagian besar platform menilai perilaku dan sinyal di luar IP: kecepatan request, urutan header/TLS, cookie dan sesi, fingerprint perangkat, serta respons tantangan (misalnya CAPTCHA/3-DS). Rotasi yang buruk justru bisa meningkatkan pemblokiran — mencampur sesi, memindahkan keranjang belanja antar wilayah, atau mengganti IP di tengah proses login. Praktik terbaik: kombinasikan pool IP yang berkualitas dan bersih dengan pacing yang realistis (backoff/jitter), penanganan session/cookie yang stabil, header yang konsisten, dan isolasi IP per flow. Perlakukan 429 sebagai batas concurrency; perlakukan 403/challenge sebagai masalah client/perilaku terlebih dahulu — ganti IP sebagai langkah terakhir.