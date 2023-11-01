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500-1000 Proxy

Proxy da diversi paesi. Molti e di alta qualità! Funzionano senza autorizzazione (con connessione IP) o tramite sistema di login/password.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy da 500–1.000 IP.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1000 IP datacenter tra US, UK, e Germania con prezzi per grandi volumi
  • Rinnovate every bulk servizio proxy in scadenza questa settimana, entro $500
  • Esportate i miei correnti 1000-liste di proxy in formato JSON
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei bulk proxy package
  • Mostrate which bulk servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Ordini minimi

Proxy eccellenti, funzionano come un orologio. Li uso da un anno, continuamente, e ne acquisto 1.000 alla volta.

IvanTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Ottimo prodotto! Cercavo un'alternativa alla VPN e ho scelto questa. Prima di tutto, la velocità è molto elevata, un grande vantaggio rispetto ad altri servizi. In secondo luogo, il prezzo mi piace davvero: 1.000 IP per 21,9 $, proprio ciò che cercavo :) Di solito acquisto IP europei, ma esistono anche pacchetti di IP ucraini, russi e americani. Grazie per il servizio, ragazzi!

Nicky TickPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Ho usato questo servizio nel 2016 e ancora oggi, nel 2024, sono un cliente. Mi sorprende che sia tuttora operativo. Offre una buona scelta di piani e la selezione per Paese. I prezzi sono ragionevoli e si può pagare in criptovaluta. Sono soddisfatto del servizio e lo consiglio a tutti.

D1smayDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy offre servizi proxy eccellenti e un'ampia scelta di località IP. La configurazione è stata semplice e i proxy funzionano perfettamente per le mie esigenze. Anche il prezzo è ragionevole, quindi è un'ottima scelta sia per uso personale sia aziendale.

Chris2025SaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Servizio proxy eccellente! La configurazione è stata facile e veloce, le velocità sono elevate e la connessione è molto stabile. Non ho avuto problemi di inattività e la dashboard è semplice da usare.

vipallc2020Norton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché dovrei acquistare i server proxy invece di altri tipi?I proxy

I proxy datacenter offrono prestazioni superiori e una sicurezza più solida rispetto alla maggior parte degli altri tipi di proxy, perché operano su server dedicati connessioni veloci e hardware potente. Questo si traduce in un accesso più rapido ai siti web, latenza ridotta e un'esperienza complessivamente più stabile. Garantiscono inoltre una protezione migliore contro frodi, malware e altre minacce online, consentendovi di bloccare domini malevoli e gestire gli accessi tramite policy di sicurezza. E un'ultima cosa: a differenza dei proxy basati su botnet, i proxy server sono completamente legittimi.

Si dice che FineProxy è anche un LIR — cosa significa?Un LIR (Local

Un LIR (Local Internet Registry) è un'organizzazione autorizzata ad allocare e gestire spazi di indirizzi IP e Autonomous System Number (ASN) all'interno della propria regione. Gli LIR ricevono blocchi di IP e ASN direttamente dai RIR (Regional Internet Registry), che a loro volta sono supervisionati dalla IANA (Internet Assigned Numbers Authority). In qualità di LIR, FineProxy gestisce i propri range IPv4 e ASN sotto il controllo ufficiale del registro. Ciò significa che tutti gli IP che forniamo sono registrati direttamente a nome della nostra azienda, non noleggiati da terze parti. Gli LIR mantengono inoltre dati di registrazione accurati e collaborano con gli altri registri per garantire trasparenza e stabilità dell'infrastruttura internet globale.

È vero che più indirizzi IP si hanno, minore è la probabilità di essere bannati?In parte

In parte. Un pool di IP ampio e ben gestito può ridurre i blocchi distribuendo il traffico, evitando pattern ripetitivi e isolando le session (ad esempio, un IP per account o per flusso). Aiuta con i rate limit e la reputazione IP di base. Ma non è uno scudo. La maggior parte delle piattaforme valuta il comportamento e segnali che vanno oltre l'IP: velocità delle richieste, ordine degli header/TLS, cookie e sessioni, fingerprint del dispositivo e risposte alle challenge (ad es. CAPTCHA/3-DS). Una rotazione inadeguata può addirittura aumentare i ban — mischiando sessioni, spostando carrelli tra regioni diverse o cambiando IP durante il login. Best practice: abbinate un pool di IP pulito e di qualità a un pacing realistico (backoff/jitter), una gestione stabile di session e cookie, header coerenti e isolamento degli IP per singolo flusso. Trattate il codice 429 come un limite di concorrenza; trattate 403 e challenge come problemi di client/comportamento — cambiate IP solo come ultima risorsa.