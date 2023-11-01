500-1000 Proxy
Proxy da diversi paesi. Molti e di alta qualità! Funzionano senza autorizzazione (con connessione IP) o tramite sistema di login/password.
Create il vostro piano proxy da 500–1.000 IP.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.
|Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate 1000 IP datacenter tra US, UK, e Germania con prezzi per grandi volumi
- Rinnovate every bulk servizio proxy in scadenza questa settimana, entro $500
- Esportate i miei correnti 1000-liste di proxy in formato JSON
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei bulk proxy package
- Mostrate which bulk servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Ordini minimi
Proxy eccellenti, funzionano come un orologio. Li uso da un anno, continuamente, e ne acquisto 1.000 alla volta.
Ottimo prodotto! Cercavo un'alternativa alla VPN e ho scelto questa. Prima di tutto, la velocità è molto elevata, un grande vantaggio rispetto ad altri servizi. In secondo luogo, il prezzo mi piace davvero: 1.000 IP per 21,9 $, proprio ciò che cercavo :) Di solito acquisto IP europei, ma esistono anche pacchetti di IP ucraini, russi e americani. Grazie per il servizio, ragazzi!
Località e disponibilità
Ho usato questo servizio nel 2016 e ancora oggi, nel 2024, sono un cliente. Mi sorprende che sia tuttora operativo. Offre una buona scelta di piani e la selezione per Paese. I prezzi sono ragionevoli e si può pagare in criptovaluta. Sono soddisfatto del servizio e lo consiglio a tutti.
FineProxy offre servizi proxy eccellenti e un'ampia scelta di località IP. La configurazione è stata semplice e i proxy funzionano perfettamente per le mie esigenze. Anche il prezzo è ragionevole, quindi è un'ottima scelta sia per uso personale sia aziendale.
Velocità sotto carico
Servizio proxy eccellente! La configurazione è stata facile e veloce, le velocità sono elevate e la connessione è molto stabile. Non ho avuto problemi di inattività e la dashboard è semplice da usare.
FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.
Perché dovrei acquistare i server proxy invece di altri tipi?I proxy
I proxy datacenter offrono prestazioni superiori e una sicurezza più solida rispetto alla maggior parte degli altri tipi di proxy, perché operano su server dedicati connessioni veloci e hardware potente. Questo si traduce in un accesso più rapido ai siti web, latenza ridotta e un'esperienza complessivamente più stabile. Garantiscono inoltre una protezione migliore contro frodi, malware e altre minacce online, consentendovi di bloccare domini malevoli e gestire gli accessi tramite policy di sicurezza. E un'ultima cosa: a differenza dei proxy basati su botnet, i proxy server sono completamente legittimi.
Si dice che FineProxy è anche un LIR — cosa significa?Un LIR (Local
Un LIR (Local Internet Registry) è un'organizzazione autorizzata ad allocare e gestire spazi di indirizzi IP e Autonomous System Number (ASN) all'interno della propria regione. Gli LIR ricevono blocchi di IP e ASN direttamente dai RIR (Regional Internet Registry), che a loro volta sono supervisionati dalla IANA (Internet Assigned Numbers Authority). In qualità di LIR, FineProxy gestisce i propri range IPv4 e ASN sotto il controllo ufficiale del registro. Ciò significa che tutti gli IP che forniamo sono registrati direttamente a nome della nostra azienda, non noleggiati da terze parti. Gli LIR mantengono inoltre dati di registrazione accurati e collaborano con gli altri registri per garantire trasparenza e stabilità dell'infrastruttura internet globale.
È vero che più indirizzi IP si hanno, minore è la probabilità di essere bannati?In parte
In parte. Un pool di IP ampio e ben gestito può ridurre i blocchi distribuendo il traffico, evitando pattern ripetitivi e isolando le session (ad esempio, un IP per account o per flusso). Aiuta con i rate limit e la reputazione IP di base. Ma non è uno scudo. La maggior parte delle piattaforme valuta il comportamento e segnali che vanno oltre l'IP: velocità delle richieste, ordine degli header/TLS, cookie e sessioni, fingerprint del dispositivo e risposte alle challenge (ad es. CAPTCHA/3-DS). Una rotazione inadeguata può addirittura aumentare i ban — mischiando sessioni, spostando carrelli tra regioni diverse o cambiando IP durante il login. Best practice: abbinate un pool di IP pulito e di qualità a un pacing realistico (backoff/jitter), una gestione stabile di session e cookie, header coerenti e isolamento degli IP per singolo flusso. Trattate il codice 429 come un limite di concorrenza; trattate 403 e challenge come problemi di client/comportamento — cambiate IP solo come ultima risorsa.