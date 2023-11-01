500-1000 Proxy

In parte. Un pool di IP ampio e ben gestito può ridurre i blocchi distribuendo il traffico, evitando pattern ripetitivi e isolando le session (ad esempio, un IP per account o per flusso). Aiuta con i rate limit e la reputazione IP di base. Ma non è uno scudo. La maggior parte delle piattaforme valuta il comportamento e segnali che vanno oltre l'IP: velocità delle richieste, ordine degli header/TLS, cookie e sessioni, fingerprint del dispositivo e risposte alle challenge (ad es. CAPTCHA/3-DS). Una rotazione inadeguata può addirittura aumentare i ban — mischiando sessioni, spostando carrelli tra regioni diverse o cambiando IP durante il login. Best practice: abbinate un pool di IP pulito e di qualità a un pacing realistico (backoff/jitter), una gestione stabile di session e cookie, header coerenti e isolamento degli IP per singolo flusso. Trattate il codice 429 come un limite di concorrenza; trattate 403 e challenge come problemi di client/comportamento — cambiate IP solo come ultima risorsa.