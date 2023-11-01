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500-1000 Proxy

Proxy từ các quốc gia khác nhau. Nhiều và chất lượng cao! Chúng hoạt động không cần xác thực (kết nối bằng IP) hoặc thông qua hệ thống đăng nhập/mật khẩu.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói 500–1000 proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1000 IP datacenter tại Mỹ, Anh và Đức với giá theo số lượng
  • Gia hạn mọi dịch vụ proxy số lượng lớn hết hạn tuần này, dưới $500
  • Xuất các danh sách 1000 proxy hiện tại dạng JSON
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của gói proxy số lượng lớn
  • Xem dịch vụ proxy số lượng lớn nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Mức đặt hàng tối thiểu

Proxy tuyệt vời, hoạt động chính xác như đồng hồ. Tôi đã dùng chúng được một năm, sử dụng liên tục và mua 1.000 proxy.

IvanTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đồ đẹp! Tôi đang tìm kiếm một số giải pháp thay thế cho VPN và đó là những gì tôi đã chọn. Trước hết, tốc độ rất cao, đó là một lợi thế lớn nếu bạn so sánh với các dịch vụ khác. Thứ hai, tôi thực sự thích mức giá này – 1000 IP với giá 21,9 đô la, đó là lý do tôi đến đây :) thường thì tôi mua IP châu Âu, nhưng trên thực tế có một số gói IP của Ukraine, Nga và Mỹ. Cảm ơn vì đã phục vụ, các bạn!

Nicky TickNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Tôi đã sử dụng dịch vụ này vào năm 2016. Và hiện tại (2024) tôi cũng là người dùng. Ngạc nhiên là dịch vụ vẫn đang chạy. Có nhiều lựa chọn tốt về thuế quan và lựa chọn theo quốc gia. Giá cả hợp lý, có thể thanh toán bằng tiền điện tử. Tôi hài lòng với dịch vụ này và giới thiệu nó cho mọi người

D1smayDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy cung cấp các dịch vụ proxy tuyệt vời với nhiều vị trí IP. Quá trình thiết lập rất đơn giản và proxy của họ hoạt động hoàn hảo theo nhu cầu của tôi. Giá cả cũng hợp lý, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho cả mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp.

Chris2025SaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Quá trình thiết lập nhanh chóng và dễ dàng, tốc độ nhanh và kết nối rất ổn định. Tôi không gặp vấn đề gì về thời gian ngừng hoạt động và bảng điều khiển rất dễ sử dụng.

vipallc2020Norton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao nên mua proxy máy chủ thay vì các loại khác?Hiệu suất cao

DC proxy mang lại hiệu suất cao hơn và bảo mật mạnh hơn so với hầu hết các loại proxy khác vì chúng chạy trên các máy chủ chuyên dụng với kết nối nhanh và phần cứng mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là truy cập website nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và trải nghiệm ổn định hơn. Chúng cũng bảo vệ tốt hơn trước gian lận, phần mềm độc hại và các mối đe dọa trực tuyến khác, cho phép bạn chặn các tên miền độc hại và quản lý quyền truy cập thông qua các chính sách bảo mật. À, còn một điều nữa — khác với các proxy dựa trên botnet, proxy server hoàn toàn hợp pháp.

FineProxy cũng là một LIR — điều đó có nghĩa là gì?Dải IP riêng

LIR (Local Internet Registry) là một tổ chức được ủy quyền phân bổ và quản lý không gian địa chỉ IP cùng các số hiệu hệ thống tự trị (ASN) trong khu vực của mình. LIR nhận các khối IP và ASN trực tiếp từ RIR (Regional Internet Registry), và RIR lại chịu sự giám sát của IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Với tư cách là LIR, FineProxy tự quản lý dải IPv4 và ASN của mình dưới sự kiểm soát chính thức của cơ quan đăng ký. Điều này có nghĩa là tất cả IP chúng tôi cung cấp được đăng ký trực tiếp dưới tên công ty chúng tôi, không thuê lại từ bên thứ ba. Các LIR cũng duy trì dữ liệu đăng ký chính xác và hợp tác với các cơ quan đăng ký khác để đảm bảo tính minh bạch và ổn định của hạ tầng internet toàn cầu.

Có đúng là càng nhiều địa chỉ IP thì khả năng bị ban càng thấp không?Phần nào đúng

Phần nào. Một pool IP lớn và được quản lý tốt có thể giảm chặn bằng cách phân tán lưu lượng truy cập, tránh các pattern lặp lại, và cô lập session (chẳng hạn, một IP cho mỗi tài khoản hoặc luồng). Điều này hữu ích với rate limit và IP reputation cơ bản. Song đó không phải là lá chắn. Phần lớn các nền tảng đánh giá hành vi và tín hiệu ngoài IP: tốc độ request, thứ tự header/TLS, cookie và session, device fingerprint, cùng phản hồi thử thách (chẳng hạn, CAPTCHA/3-DS). Xoay IP kém thậm chí có thể làm tăng lệnh cấm — trộn lẫn session, chuyển giỏ hàng giữa các khu vực, hoặc đổi IP giữa chừng khi đang đăng nhập. Best practice: kết hợp pool IP sạch, chất lượng với pacing hợp lý (backoff/jitter), xử lý session/cookie ổn định, header nhất quán và cô lập IP theo từng luồng. Coi lỗi 429 là giới hạn concurrency; coi 403/challenge là vấn đề client/hành vi trước — đổi IP là phương án cuối cùng.