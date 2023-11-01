500-1000 Proxy
Proxy từ các quốc gia khác nhau. Nhiều và chất lượng cao! Chúng hoạt động không cần xác thực (kết nối bằng IP) hoặc thông qua hệ thống đăng nhập/mật khẩu.
Thiết lập gói 500–1000 proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.
|Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 1000 IP datacenter tại Mỹ, Anh và Đức với giá theo số lượng
- Gia hạn mọi dịch vụ proxy số lượng lớn hết hạn tuần này, dưới $500
- Xuất các danh sách 1000 proxy hiện tại dạng JSON
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của gói proxy số lượng lớn
- Xem dịch vụ proxy số lượng lớn nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Mức đặt hàng tối thiểu
Proxy tuyệt vời, hoạt động chính xác như đồng hồ. Tôi đã dùng chúng được một năm, sử dụng liên tục và mua 1.000 proxy.
Đồ đẹp! Tôi đang tìm kiếm một số giải pháp thay thế cho VPN và đó là những gì tôi đã chọn. Trước hết, tốc độ rất cao, đó là một lợi thế lớn nếu bạn so sánh với các dịch vụ khác. Thứ hai, tôi thực sự thích mức giá này – 1000 IP với giá 21,9 đô la, đó là lý do tôi đến đây :) thường thì tôi mua IP châu Âu, nhưng trên thực tế có một số gói IP của Ukraine, Nga và Mỹ. Cảm ơn vì đã phục vụ, các bạn!
Vị trí và tồn kho
Tôi đã sử dụng dịch vụ này vào năm 2016. Và hiện tại (2024) tôi cũng là người dùng. Ngạc nhiên là dịch vụ vẫn đang chạy. Có nhiều lựa chọn tốt về thuế quan và lựa chọn theo quốc gia. Giá cả hợp lý, có thể thanh toán bằng tiền điện tử. Tôi hài lòng với dịch vụ này và giới thiệu nó cho mọi người
FineProxy cung cấp các dịch vụ proxy tuyệt vời với nhiều vị trí IP. Quá trình thiết lập rất đơn giản và proxy của họ hoạt động hoàn hảo theo nhu cầu của tôi. Giá cả cũng hợp lý, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho cả mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Dịch vụ proxy tuyệt vời! Quá trình thiết lập nhanh chóng và dễ dàng, tốc độ nhanh và kết nối rất ổn định. Tôi không gặp vấn đề gì về thời gian ngừng hoạt động và bảng điều khiển rất dễ sử dụng.
Tại sao nên mua proxy máy chủ thay vì các loại khác?Hiệu suất cao
DC proxy mang lại hiệu suất cao hơn và bảo mật mạnh hơn so với hầu hết các loại proxy khác vì chúng chạy trên các máy chủ chuyên dụng với kết nối nhanh và phần cứng mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là truy cập website nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và trải nghiệm ổn định hơn. Chúng cũng bảo vệ tốt hơn trước gian lận, phần mềm độc hại và các mối đe dọa trực tuyến khác, cho phép bạn chặn các tên miền độc hại và quản lý quyền truy cập thông qua các chính sách bảo mật. À, còn một điều nữa — khác với các proxy dựa trên botnet, proxy server hoàn toàn hợp pháp.
FineProxy cũng là một LIR — điều đó có nghĩa là gì?Dải IP riêng
LIR (Local Internet Registry) là một tổ chức được ủy quyền phân bổ và quản lý không gian địa chỉ IP cùng các số hiệu hệ thống tự trị (ASN) trong khu vực của mình. LIR nhận các khối IP và ASN trực tiếp từ RIR (Regional Internet Registry), và RIR lại chịu sự giám sát của IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Với tư cách là LIR, FineProxy tự quản lý dải IPv4 và ASN của mình dưới sự kiểm soát chính thức của cơ quan đăng ký. Điều này có nghĩa là tất cả IP chúng tôi cung cấp được đăng ký trực tiếp dưới tên công ty chúng tôi, không thuê lại từ bên thứ ba. Các LIR cũng duy trì dữ liệu đăng ký chính xác và hợp tác với các cơ quan đăng ký khác để đảm bảo tính minh bạch và ổn định của hạ tầng internet toàn cầu.
Có đúng là càng nhiều địa chỉ IP thì khả năng bị ban càng thấp không?Phần nào đúng
Phần nào. Một pool IP lớn và được quản lý tốt có thể giảm chặn bằng cách phân tán lưu lượng truy cập, tránh các pattern lặp lại, và cô lập session (chẳng hạn, một IP cho mỗi tài khoản hoặc luồng). Điều này hữu ích với rate limit và IP reputation cơ bản. Song đó không phải là lá chắn. Phần lớn các nền tảng đánh giá hành vi và tín hiệu ngoài IP: tốc độ request, thứ tự header/TLS, cookie và session, device fingerprint, cùng phản hồi thử thách (chẳng hạn, CAPTCHA/3-DS). Xoay IP kém thậm chí có thể làm tăng lệnh cấm — trộn lẫn session, chuyển giỏ hàng giữa các khu vực, hoặc đổi IP giữa chừng khi đang đăng nhập. Best practice: kết hợp pool IP sạch, chất lượng với pacing hợp lý (backoff/jitter), xử lý session/cookie ổn định, header nhất quán và cô lập IP theo từng luồng. Coi lỗi 429 là giới hạn concurrency; coi 403/challenge là vấn đề client/hành vi trước — đổi IP là phương án cuối cùng.