Panduan integrasi
Pengaturan proxy Vivaldi
Konfigurasikan proxy Anda di Vivaldi dengan mudah dalam beberapa langkah sederhana
Cara mengatur pengaturan proxy server di Vivaldi
Vivaldi adalah browser berbasis Chromium, dan opsi proxy bawaannya hanya membuka pengaturan proxy sistem operasi Anda. Dengan kata lain, Vivaldi tidak menyediakan konfigurasi proxy mandiri yang lengkap di dalam browser.
Jika Anda lebih memilih metode di level sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Namun, jika Anda hanya membutuhkan proxy untuk browsing web dasar, kami tidak menyarankan pengaturan proxy di level sistem. Hal ini memengaruhi aplikasi lain di perangkat Anda dan bisa tidak konsisten—terutama di Windows, di mana pengaturan proxy bawaan terbatas dan tidak menangani konfigurasi proxy dengan autentikasi secara andal. Untuk browsing harian di Vivaldi, biasanya lebih baik mengonfigurasi proxy langsung melalui ekstensi browser. Cara ini menjaga pengaturan sistem Anda tetap utuh dan membuat perpindahan proxy jauh lebih mudah.
Ekstensi yang direkomendasikan untuk Vivaldi: Pengalih Proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Dalam panduan ini, kami akan fokus pada metode ekstensi, karena ini adalah opsi paling praktis untuk browsing di Vivaldi (profil proxy, perpindahan cepat, dan tanpa perubahan pada pengaturan sistem).
Gunakan Ekstensi Proxy Switcher di Vivaldi
Cari Ekstensi ProxySwitcher
Klik ikon menu (“V”) di pojok kiri atas → Tools → Extensions. Cari “Proxy Switcher” dan buka halamannya.
Instal ProxySwitcher
Klik “Add to Chrome” Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda.
Konfigurasi proxy
Buka tab “Manual” → Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini.
Periksa hasilnya
Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi.
Jika Anda membutuhkan routing proxy tingkat lanjut tidak hanya untuk browser tetapi juga untuk aplikasi desktop tertentu, kami menyarankan menggunakan Proxifier.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Pengaturan proxy Vivaldi?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Pengaturan proxy Vivaldi berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Pengaturan proxy Vivaldi tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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