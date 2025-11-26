Cara mengatur pengaturan proxy server di Vivaldi

Vivaldi adalah browser berbasis Chromium, dan opsi proxy bawaannya hanya membuka pengaturan proxy sistem operasi Anda. Dengan kata lain, Vivaldi tidak menyediakan konfigurasi proxy mandiri yang lengkap di dalam browser.

Jika Anda lebih memilih metode di level sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Namun, jika Anda hanya membutuhkan proxy untuk browsing web dasar, kami tidak menyarankan pengaturan proxy di level sistem. Hal ini memengaruhi aplikasi lain di perangkat Anda dan bisa tidak konsisten—terutama di Windows, di mana pengaturan proxy bawaan terbatas dan tidak menangani konfigurasi proxy dengan autentikasi secara andal. Untuk browsing harian di Vivaldi, biasanya lebih baik mengonfigurasi proxy langsung melalui ekstensi browser. Cara ini menjaga pengaturan sistem Anda tetap utuh dan membuat perpindahan proxy jauh lebih mudah.

Ekstensi yang direkomendasikan untuk Vivaldi: Pengalih Proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Dalam panduan ini, kami akan fokus pada metode ekstensi, karena ini adalah opsi paling praktis untuk browsing di Vivaldi (profil proxy, perpindahan cepat, dan tanpa perubahan pada pengaturan sistem).

Gunakan Ekstensi Proxy Switcher di Vivaldi

Step 1 Cari Ekstensi ProxySwitcher Klik ikon menu (“V”) di pojok kiri atas → Tools → Extensions. Cari “Proxy Switcher” dan buka halamannya. Click the image to view it in full size.

Step 2 Instal ProxySwitcher Klik “Add to Chrome” Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda. Click the image to view it in full size.

Step 3 Konfigurasi proxy Buka tab “Manual” → Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Click the image to view it in full size.

Step 4 Periksa hasilnya Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi. Click the image to view it in full size.