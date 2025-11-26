Cách thiết lập cài đặt máy chủ proxy trong Vivaldi

Vivaldi là trình duyệt dựa trên Chromium, và tùy chọn proxy tích hợp sẵn của nó chỉ đơn giản mở cài đặt proxy của hệ điều hành. Nói cách khác, Vivaldi không cung cấp cấu hình proxy độc lập đầy đủ bên trong trình duyệt.

Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp cấp hệ thống, hãy làm theo hướng dẫn cho từng hệ điều hành tại đây: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần proxy cho việc duyệt web cơ bản, chúng tôi không khuyến nghị thiết lập proxy trên toàn hệ thống. Điều này ảnh hưởng đến các ứng dụng khác trên thiết bị của bạn và có thể không ổn định — đặc biệt trên Windows, nơi cài đặt proxy tích hợp bị hạn chế và không xử lý đáng tin cậy các thiết lập proxy có xác thực. Đối với việc duyệt web hàng ngày trong Vivaldi, tốt hơn hết bạn nên cấu hình proxy trực tiếp trong tiện ích mở rộng trình duyệt. Điều này giữ nguyên cài đặt hệ thống của bạn và giúp việc chuyển đổi proxy dễ dàng hơn nhiều.

Tiện mở rộng được khuyến nghị cho Vivaldi: Bộ chuyển đổi proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào phương pháp thiết lập qua tiện ích mở rộng, vì đây là lựa chọn thiết thực nhất để duyệt web trong Vivaldi (hồ sơ proxy, chuyển đổi nhanh và không thay đổi cài đặt hệ thống).

Sử dụng tiện mở rộng Proxy Switcher trong Vivaldi

Step 1 Tìm kiếm tiện ích ProxySwitcher Nhấp vào biểu tượng menu (“V”) ở góc trên bên trái → Tools → Extensions. Tìm kiếm “Proxy Switcher” và truy cập trang của nó. Click the image to view it in full size.

Step 2 Cài đặt ProxySwitcher Nhấp vào “Add to Chrome” Xác nhận cài đặt để thêm tiện mở rộng vào thanh công cụ của bạn. Click the image to view it in full size.

Step 3 Cấu hình proxy Chuyển đến tab “Manual” → Bật Authentication và nhập tên đăng nhập cùng mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ của mình đây. Click the image to view it in full size.

Step 4 Kiểm tra kết quả Kiểm tra xem IP của proxy có được phát hiện hay không. Click the image to view it in full size.