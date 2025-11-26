Vivaldi में प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे सेटअप करें

Vivaldi एक Chromium-बेस्ड ब्राउज़र है, और इसका बिल्ट-इन प्रॉक्सी ऑप्शन बस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलता है। दूसरे शब्दों में, Vivaldi ब्राउज़र के अंदर पूरी तरह से स्टैंडअलोन प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन प्रदान नहीं करता।

अगर आप सिस्टम-लेवल मेथड पसंद करते हैं, तो यहाँ OS गाइड्स फ़ॉलो करें: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

हालाँकि, अगर आपको सिर्फ़ बेसिक वेब ब्राउज़िंग के लिए प्रॉक्सी चाहिए, तो हम सिस्टम-वाइड प्रॉक्सी सेट करने की सलाह नहीं देते। यह आपके डिवाइस की अन्य ऐप्स को भी प्रभावित करता है और इनकंसिस्टेंट हो सकता है—खासकर Windows पर, जहाँ बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स सीमित हैं और ऑथेंटिकेटेड प्रॉक्सी सेटअप को रिलाएबली हैंडल नहीं करतीं। Vivaldi में रोज़मर्रा की ब्राउज़िंग के लिए, प्रॉक्सी को सीधे ब्राउज़र एक्सटेंशन में कॉन्फ़िगर करना आमतौर पर बेहतर होता है। इससे आपकी सिस्टम सेटिंग्स अनटच्ड रहती हैं और प्रॉक्सी स्विचिंग बहुत आसान हो जाती है।

इस गाइड में हम एक्सटेंशन मेथड से सेटअप करने पर फ़ोकस करेंगे, क्योंकि Vivaldi में ब्राउज़िंग के लिए यह सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है (प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल, क्विक स्विचिंग, और सिस्टम सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं)।

Vivaldi में Proxy Switcher एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें

Step 1 ProxySwitcher एक्सटेंशन खोजें ऊपरी बाएँ कोने में मेनू आइकन (“V”) पर क्लिक करें → Tools → Extensions। “Proxy Switcher” सर्च करें और उसके पेज पर जाएँ। Click the image to view it in full size.

Step 2 ProxySwitcher इंस्टॉल करें “Add to Chrome” पर क्लिक करें। एक्सटेंशन को अपनी टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन कन्फ़र्म करें। Click the image to view it in full size.

Step 3 प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें “Manual” टैब पर जाएँ → Authentication सक्षम करें और अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (यह आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं है)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. Click the image to view it in full size.

Step 4 रिज़ल्ट चेक करें जाँचें कि आपकी प्रॉक्सी का IP डिटेक्ट हो रहा है या नहीं। Click the image to view it in full size.